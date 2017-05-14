Трамп надеется на успех своего турне по странам Ближнего востока и Европы

Это будет большая конференция, на которой мы постараемся помочь миру. Я считаю, что нам удастся многого достичь,

Мы уже установили добрые отношения со многими странами, с которыми, откровенно говоря, отношения были не слишком хорошими,

Не могу говорить об этом. Однако я считаю, что у нас на этот счет есть несколько очень удачных мыслей,