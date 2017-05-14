13:30 14 мая

Трамп надеется на успех своего турне по странам Ближнего востока и Европы

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на продуктивность своих визитов на Ближний Восток и в Европу, передает ТАСС .



Это будет большая конференция, на которой мы постараемся помочь миру. Я считаю, что нам удастся многого достичь,
сказал Трамп в интервью каналу Fox News.


Мы уже установили добрые отношения со многими странами, с которыми, откровенно говоря, отношения были не слишком хорошими,
добавил он. При этом Трамп высоко оценил продуктивность взаимодействия с руководством Египта.

Ранее президент сообщал, что в ближайшее время намерен посетить Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также подтвердил встречу с папой римским Франциском.

Из Рима он направится в Брюссель на саммит НАТО (24-25 мая), а затем – на встречу «Группы семи» западных индустриально развитых стран.

Трамп также заявил, что у него есть несколько удачных идей по решению северокорейской угрозы.

Не могу говорить об этом. Однако я считаю, что у нас на этот счет есть несколько очень удачных мыслей,
отметил он.

По его словам, «их (правительство КНДР) следовало остановить давно». «Их следовало остановить еще при Обаме», добавил президент США.

Использованы фотографии: /www.bbc.com/GETTY IMAGES
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Комментарии 16

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  1. Владимирец Сегодня, 08:21
    "я считаю, что у нас на этот счет есть несколько очень удачных мыслей"

    Заинтриговал, затейник. what
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:29
      hi А ведь совсем недавно этот затейник заявлял что цель этого турне - убедить мир в том , что США это "номер 1" .
      bouncyhunter
      1. Татьяна Сегодня, 08:47
        Трамп лишь поможет политикам и военщине США в глазах мировой общественности сменить только их скукоженные в политике "фиговые листочки" и обветшалые "тоги" на менее "дырявые" - и это при неизменных стратегических целях англосаксов под управлением Ротшильдов и Рокфеллеров в их борьбе за мировое господство в лице США и Пентагона.
        Татьяна
        1. хрыч Сегодня, 09:26
          "я считаю, что у нас на этот счет есть несколько очень удачных мыслей"
          как кого-нибудь ободрать до нитки и предъявить счет за безопасность друзьям. Немцам, японцам, корейцам уже предъявил laughing
          хрыч
    2. Комментарий был удален.
  2. МПК105 Сегодня, 08:22
    Переживает,как школьник перед экзаменом...Не волнуйся-ты же Президент США!!!Пусть попробуют прохладно встретить Лидера Гегемона wink
    МПК105
  3. Ecilop Сегодня, 08:24
    Прям кругосветное турне. На теплоходе. laughing
    Ecilop
  4. samarin1969 Сегодня, 08:29
    Трамп продолжает считать, что долг США - это следствие гиперактивной внешней политики. Пора всех "мирить", кого уговорами, кого бомбами. При этом желательно переложить проблемы на всяких курдов, немцев, украинцев, иракцев и прочих "своих сволочей"...Отсюда и мессианство.
    п.с. Проблемы ржавеющего Детройта похоже остались в предвыборных ток-шоу.
    samarin1969
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:29
    на которой мы постараемся помочь миру

    Лучше не стоит. Вы (Сша) уже столько раз "помогали" миру, что сегодня этот мир весит на волоске.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:32
      Геннадий hi
      Цитата: rotmistr60
      Лучше не стоит. Вы (Сша) уже столько раз "помогали" миру, что сегодня этот мир весит на волоске.

      Хотите помочь - просто не мешайте .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:34
        Приветствую Павел hi Да это был бы неплохой вариант учитывая, что Сша не откажутся от статуса гегемона.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:38
          Цитата: rotmistr60
          Сша не откажутся от статуса гегемона.

          Вот только как бы эти попытки сохранить статус не превратились в потуги старого импотента в постели со всеми возможными последствиями ...
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 08:42
            Я извиняюсь. На первый ваш ответ очевидно не дожал звездочку. Исправляю свою ошибку.
            rotmistr60
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:37
    Пусть не забудет пару "Кольтов" захватить laughing Очень помогает в переговорах, знаете wassat
    Он так :"А какие у вас аргументы?" А ты - бац, аргументы на стол!
    Волнуется рыжий... Пока его размахивания бейсбольной битой не слишком напугали.
    Горный стрелок
  7. Баракуда Сегодня, 08:43
    Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также подтвердил встречу с папой римским Франциском

    А с Шойгу ссыт встречаться, ? На пару с Синь-Дзянь-Пином ?
    Папа Римский - порнография . вабло косить.
    Баракуда
    1. Баракуда Сегодня, 08:57
      А папу-Римскрго на "парашу". Сколько педофилов не садят ? Или просто стрелять их ?
      Баракуда
  8. лысова Сегодня, 09:10
    --- " Мы уже установили добрые отношения со многими странами, с которыми, откровенно говоря, отношения были не слишком хорошими."--- Ещё бы не надеяться на турне. Бабло собирать едет. А что бы к нам не заскочить, какую нибудь фигню впарить. laughing
    лысова
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