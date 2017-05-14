Трамп надеется на успех своего турне по странам Ближнего востока и Европы
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на продуктивность своих визитов на Ближний Восток и в Европу, передает ТАСС .
Ранее президент сообщал, что в ближайшее время намерен посетить Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также подтвердил встречу с папой римским Франциском.
Из Рима он направится в Брюссель на саммит НАТО (24-25 мая), а затем – на встречу «Группы семи» западных индустриально развитых стран.
Трамп также заявил, что у него есть несколько удачных идей по решению северокорейской угрозы.
По его словам, «их (правительство КНДР) следовало остановить давно». «Их следовало остановить еще при Обаме», добавил президент США.
Это будет большая конференция, на которой мы постараемся помочь миру. Я считаю, что нам удастся многого достичь,сказал Трамп в интервью каналу Fox News.
Мы уже установили добрые отношения со многими странами, с которыми, откровенно говоря, отношения были не слишком хорошими,добавил он. При этом Трамп высоко оценил продуктивность взаимодействия с руководством Египта.
Ранее президент сообщал, что в ближайшее время намерен посетить Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также подтвердил встречу с папой римским Франциском.
Из Рима он направится в Брюссель на саммит НАТО (24-25 мая), а затем – на встречу «Группы семи» западных индустриально развитых стран.
Трамп также заявил, что у него есть несколько удачных идей по решению северокорейской угрозы.
Не могу говорить об этом. Однако я считаю, что у нас на этот счет есть несколько очень удачных мыслей,отметил он.
По его словам, «их (правительство КНДР) следовало остановить давно». «Их следовало остановить еще при Обаме», добавил президент США.
Использованы фотографии: /www.bbc.com/GETTY IMAGES
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