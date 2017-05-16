Русские янычары Украины (худ.фильм)

Фильм о трагедии самого многочисленного русского этноса за пределами современной Российской Федерации.



290 тысяч украинских граждан имеют документально оформленный статус "Ветеран АТО". ДВЕСТИ! ДЕВЯНОСТА!! ТЫСЯЧ!!! Это почти четыре армии! Четыре армии не интернетных, в вполне реальных, "всамделишных" врагов. Теперь умножьте эти 290 000 минимум на три: самые близкие родственники "славагероев". Это уже миллион. А ещё волонтёры, активисты, гражданские корпусники... Таких тоже наберётся до миллиона. К этим активным гомонационалистам добавьте пассивных.



Нет, что ни говорите, а наши "американские партнёры" отлично поработали, повязав кровью почти половину Украины. Сербы с хорватами четверть века друг друга ненавидят и простить не могут. И на Украине с людьми почти что сделали "Балканы".



Не срастётся. Не стерпится и не слюбится. Только разделение на разные государственные образования с переселением огромных масс людей из одного сектора в другой и наоборот. Как после Волынской трагедии пришлось этнических поляков отправлять в Польшу, а украинцев из Польши в УССР.



Я вижу три условных образования: Запукра, Малороссия и Новороссия. Разделить территорию искусственно волевым порядком, выпустить нацюков с семьями как ан-нусровцев из Алеппо в Идлиб, а тех, кто упрётся, уничтожать быстро и без сантиментов, невзирая ни на что. По-другому не получится. Поздно замирять и денацифицировать.