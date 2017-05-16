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Русские янычары Украины (худ.фильм)
Фильм о трагедии самого многочисленного русского этноса за пределами современной Российской Федерации.
Цитата со стены ВК Сергея Веселовского, обозревателя "Ньюс-Фронт":
290 тысяч украинских граждан имеют документально оформленный статус "Ветеран АТО". ДВЕСТИ! ДЕВЯНОСТА!! ТЫСЯЧ!!! Это почти четыре армии! Четыре армии не интернетных, в вполне реальных, "всамделишных" врагов. Теперь умножьте эти 290 000 минимум на три: самые близкие родственники "славагероев". Это уже миллион. А ещё волонтёры, активисты, гражданские корпусники... Таких тоже наберётся до миллиона. К этим активным гомонационалистам добавьте пассивных.
Нет, что ни говорите, а наши "американские партнёры" отлично поработали, повязав кровью почти половину Украины. Сербы с хорватами четверть века друг друга ненавидят и простить не могут. И на Украине с людьми почти что сделали "Балканы".
Не срастётся. Не стерпится и не слюбится. Только разделение на разные государственные образования с переселением огромных масс людей из одного сектора в другой и наоборот. Как после Волынской трагедии пришлось этнических поляков отправлять в Польшу, а украинцев из Польши в УССР.
Я вижу три условных образования: Запукра, Малороссия и Новороссия. Разделить территорию искусственно волевым порядком, выпустить нацюков с семьями как ан-нусровцев из Алеппо в Идлиб, а тех, кто упрётся, уничтожать быстро и без сантиментов, невзирая ни на что. По-другому не получится. Поздно замирять и денацифицировать.
Доброго времени суток, ув. читатели и гости сайта "Военное обозрение". Давно я здесь не публиковался и публикуюсь сейчас не для того, чтобы в очередной раз написать 25-ю статью о кризисе русской идентичности на Украине и феномене "русскоязычные бандеровцы". Именно об этом с первых дней регистрации на этом сайте в 2012 году (еще под старым ником "Невский") я начал вещать читателям в России о дивных трансформациях выходцев с Тулы или Рязани, что волей случая, например, партией КПСС, Советской Армии, направления предприятия и банального желания согреться в мягком и теплом климате на пенсии, оказались в "гостеприимной" Украине. И знаете, можете в меня бросать помидорами, но я рад, что, возможно, десяток моих публикаций в период 2013-2014 годов, повлияли на решение высшего руководства РФ не вводить войска на Украину. Хотя скорее всего, и это правда, повлияла банальная социология и ее результаты на столе в Кремле.
Так вот. Почему я снова публикуюсь? У меня еще нет по-прежнему рецепта от вируса "свидомости", но есть прививка для русских Большой России. Хочу с вами посоветоваться. Есть идея создать худ. фильм об ассимиляции этнических русских на Украине в период от 90-х до 2014 года. И без которых украинское государство рассыпалось бы в первые годы. Фильм о гражданской войне на Украине и о невидимых линиях фронта в головах и семьях. Разумеется, советуюсь с вами через комментарии, которые я все потом обязательно прочитаю, но не отвечу, т.к. буду работать усердно в это время. Все согласны, что с Украиной всё равно придется что-то делать? Ну всё равно. Какой бы сценарий не намечался... Если она развалится "сама по себе", то нужно решать гуманитарный аспект с беженцами и проблему денацификации. Если проект "Новая Хорватия" состоится, а я, к сожалению, уверен в этом сценарии, т.к. цена за этим не постоит, ведь достаточно снизить население до 15 млн человек, чтобы на Украине стабилизировался относительно приемлемый уровень жизни. То нам всё равно придется отвечать на вирус "свидомости", новое русофобское государство и другие гуманитарные вызовы, исходящие от Украины, которые могут потенциально нести угрозу хоть русской, хоть российской идентичности на случай кризиса в самой Российской Федерации в долгосрочной перспективе.
Итак, чтобы все были в тонусе, и те, кто меня читает в первый раз, вот вам краткая справка о природе формирования вируса Свидомости на Украине исключительно среди русскоязычных граждан Украины:
1. Банальная теле пропаганда, помноженная на троекратную реформу образования в сфере истории Украины. Отсутствие в 90-х и до начала нулевых быстрого интернета и дешевого спутникового ТВ, где русскоязычный гражданин Украины мог продолжить смотреть российские программы после 1995 года, когда ОРТ окончательно ушло с территории Украины в аналоговом вещании. Пиратские русскоязычные моноголосные видеокассеты западных фильмов против креативного проекта 1+1 и "ICTV" от Запада. Когда интернет стал доступным, как и кабельное в поздних нулевых, многие уже подсели на украинский медиапродукт, и российские СМИ были по умолчанию после 30-й кнопки на пульте домашнего телевизора.
2. Культ Галичины с 2004 года и кризис советской идентичности у русскоязычных граждан Центральной и Восточной Украины, за исключением сохранившихся индустриальных кластеров Донбасса и культурной диффузии Крыма с ЧФ России. Галичане являются родителем вируса "свидомости" в тактическом понимании, не погружаясь в историю Австрии. Мощные родовые традиции, сильная набожность, а-ля украинский Дагестан, (Прошу Дагестан не обижаться), но без Веры в Аллаха. Там сильно натуральное хозяйство, трудолюбие на земле и своего двора, работы в найм. Я упомянул Дагестан, не для того, чтобы обидеть этот регион РФ, сравнивая его с бандеровским краем, а сколько обратить внимание на общинный образ жизни, тягу к строительству высоких заборов и домов. Правда, не знаю, есть ли в Дагестане негласное соревнование с соседом или кумом на предмет у кого более краше дом или забор.
После краха Красной Империи и проекта атеистичный "суперчеловек", который должен был покорять звёзды и строить новые миры, более примитивная, но стойкая земледельческая культура стала маяком для русскоязычных граждан, давая им опору и намекая на билет в чехов № 2, которые славятся мелкобуржуазными традициями и магдебургским правом в сфере местного самоуправления, а значит, якобы, с понятными правилами игры для бизнеса и общества. И это на фоне двух чеченских кампаний в РФ и сплошного "Бандитского Петербурга" в РФ 90-х и начале нулевых. Все бежали от серых депрессивных спальных районов к саду вишневому около хаты.
3. Отсутствие сильной России в 90-х и в начале нулевых.
4. Естественное приспособление, выживание, защита психики.
5. Украинская культура раскрепощает. "Плоха та кума, что под кумом не была". Вы сильно захотите поэмы писать девушкам?
6. Отсутствие изначального таджикского сценария 1992 года по отношению к русским и славянам в целом в Средней Азии. Слишком мало свидомых было еще тогда. Как и прибалтийского сценария, института неграждан. Русскоязычный Соколов/Шевченко не мог выселять из квартиры другого русскоязычного Соколова/Шевченко а-ля в 1997 году из-за положений прибалтийской реституции, к примеру, и незавершенности ассимиляции. Но Украина сделала круче, она почти всех заразила, до кого могла дотянуться в отведенный срок историей и состоянием мировой экономики. Я зуб даю, просуществуй дальше такая тихая плавучая экспансия ГАЛИЧИНЫ и без всякого майдана-2014, то к 2025 году люди в Донецке сами бы поставили памятник Бандере. Скорость распада русской идентичности на Украине после 2004 года поражала своими темпами.
Еще в 1999 году на выборах Президента Украины Витренко и Симоненко суммарно превосходили центриста и "красного директора" Кучму по голосам, и лишь в расколе левого движения победил второй раз Кучма, обещая традиционно где-то в Мариуполе перед рабочими русский язык, как второй государственный. А в 2004 году часть русскоязычных поддержала оранжевою революцию, это были мелкие и средние предприниматели, офисный планктон Киева, Днепропетровска, Харькова и курортно-потребительской Одессы. Мой бывший родной курортно-потребительский город Бердянск, что находился в 90 км от Мариуполя, дал Ющенко 22,5% голосов, а Мариуполь лишь 4%, а это показатель психов в обществе. (Привет такой же курортной Одессе через 10 лет) Успешные русские Украины так благодарили проект "Украина" за самореализацию в бизнесе. Хотя такой же предприниматель, с такой же фамилией проживал восточнее Украины.
Это не твоя война сынок. Пусть Иван с Харькова доказывает, что он больше украинец, чем мы
Ну вот, повторение мать учения. Прошу прощения у тех читателей, кто уже с этими тезисами ознакомился.
Идея и суть фильма
У меня появилась мечта и цель, особенно после истории создания фильма "28 Панфиловцев". Как известно, хоть и львиную долю в конце сборов уже выдели целых два государства - РФ и Казахстан, но судьбу его появления решил народ России и СНГ, сказав фильму - да!
Мечта снять фильм об ассимиляции русских на Украине и трагедии самого многочисленного русского этноса за пределами современной Российской Федерации и через призму гражданской войны на Донбассе. Многие знают, что я в своих публикациях уделял внимание именно исторической Новороссии (8 областей, дуга Одесса-Харьков) и даже принципиально людям с русскими фамилиями и выходцам с РСФСР. Сказывается как личная трагедия, так и круг общения, уж простите меня. Но субъективен ли я? Не знаю, я прожил почти 25 лет в русскоязычном Бердянске, где русских фамилий в телефонном справочнике было не чуть не меньше в процентном соотношении, чем в Новосибирске, где я живу сейчас. Еще я таким образом убегал сознательно от спекуляции и ухода дискуссии в сторону, что, мол, людям с южнорусской, малороссийской, украинской фамилией (называйте как хотите) на -ко и -чук логично интересоваться своими корнями и пытаться стать другим народом. Хотя это тоже нонсенс. Как показывает опыт, обсуждение в таком случае ушло бы в чисто украинские дебри, до времен Мазепы и т.п. К сожалению, в России в украинцы записывают всех, кто тупо остался там после 1991 года. И таким образом не видно полной картины трагедии русского народа. А мне интересны русские средней полосы России, которые оказались на момент распада в УССР. Бог уже с этими малороссами от Полтавы до Винницы. У них было больше моральных прав отвернуться от России, хотя и это подлежит дискуссии.
Есть желание взять за аналог фильм "Грозовые ворота". Почему он? Там очень хорошо раскрыты судьбы главных героев в связке их прошлого и настоящего времени, как они оказались на войне в окопе и под пулями. Возможно, кто-то увидит в этом намёки еще и стиля Н. Михалкова "Как же это всё произошло?", "Солнечный удар"(2014)" о событиях 1917 года в Российской Империи. Но этот фильм может стать бомбой на постсоветском пространстве. Мы бы в нем показали, как вчерашние студенты нулевых годов ходили на рок-концерты российских исполнителей в русскоязычном Днепропетровске или в Харькове, а буквально уже через 10 лет, уже с нашивкой "Азов" и "ВСУ", утюжили бы русскоязычный Донбасс. Так и показали бы судьбы ополченцев и их одноклассников по разные стороны конфликта. Красной нитью фильма стали бы не сколько "стрелялки" и легендарные бои под Дебальцево, хотя это важно, а сколько постепенное заражение русских граждан Украины в нулевые годы 21 века. От раскола взглядов по оранжевой революции до недовольства значительной части русскоязычного общества, что они не чувствуют Украину, живя в русскоязычном городе типа Запорожье, и не понимают, почему русский язык должен стать вторым государственным, если им как бы никто не запрещает говорить на русском. И вообще, нужно уважать государственный язык Украины! И это в городах, где на русском общаются от 80 до 95% большего Юго-Востока Украины. Это и есть скрытая влюбленность в "хуторянский" мир, это и есть шизофрения...и добровольный отказ от мира Достоевского и Пушкина, Гагарина и Жукова.
Типичный русский человек широкой души чувствует несправедливость и сострадание и хочет заступиться за исчезающий украинский язык в своей провинции проживания после краха СССР (местечковый патриотизм) и, испытывая скрытую ненависть, что его Родина отступила на Восток, начинает играть роль украинца... Ключевое слово "играть роль". Прошу обратить внимание. Он так и не становится украинцем. События фильма будут разворачиваться далеко и не всегда в канун 2013/14 года, когда состоялся раскол де-факто.
У меня в голове все мои знакомые, друзья и родственники с периода 1999 по 2014. Я даже сейчас помню разговор с работницей буфета своей студенческой столовой в русскоязычном Бердянске 2004 года... Цитирую ее: "Да задолбали с этим русским языком, как вторым государственным, используют это обещание каждый раз перед выборами, а вот украинский люди вообще толком не знают". Кто имеет уши, услышит..., это первые признаки заражения были в городе, где 95% говорит по-русски, город, который основал граф Воронцов и который заселяли выходцы со Средней полосы России. Русские стали украинцами из жалости и сострадания к украинцам".
Нужен ли этот фильм русским свидомым на Украине, у которых доминирует клиповое мышление? Ой как нужен, их будет выворачивать наизнанку. Я знаю всех их секреты, аргументы и представления. Старожилы сайта "Военное обозрение" знают мою личную историю и трагедию. У меня похитили оранжевые 5 лет жизни русской идентичности. Самая моя первая статья "Исповедь русского оранжиста на Украине… Покаяние и отречение от либерализма" 2012 год"
В фильме будут показаны моменты из статьи "Как русские потеряли свою идентичность", где русские молодые парни, сидя вальяжно в далеком 2004 году (пик "могущества" украинской экономики на дешевых российских энергоносителях и высоких цен на металл и химию, которые вытягивали все отрасли экономики Украины, и тем самым провоцировали потребительский и кредитный БУМ) в кафе у набережной курортного города, распивая пиво под шашлык и рыбку, рассуждают, как хорошо, что Чечня не их проблема, что они откосили от совковой украинской армии и почему меню в кафе на русском языке, ведь они живут на Украине!? И почему они не в НАТО, мол тогда бы мы пошли служить.
Затем в фильме будет отображаться как раскручивали "бренд" Западной Украины через музыку Русланы, Океан Эльзы и других, и просто качественные клипы. Все эти узкие европейские улочки "романтического" Львова, которые типа оставили после себя украинцы, а не поляки с австрийцами. Обратим внимание и на предпринимательский класс, проводника "свидомости" в русский мир Украины. (налоговый майдан и т.п.)
Разумеется, коснемся Донбасса... как его готовили на заклание. Первые кричалки "Спасибо жителям Донбасса за Президента пидор...а!", которые сеяли ненависть ко всему региону с населением почти 6 млн человек, появились в 2010 году на стадионах Украины. Мы напомним свидомым причинно-следственную связь, где политическая борьба с кланом Януковича была подменена ненавистью к простым жителям Донбасса. В результате гибли дети, старики и женщины. И всё это вспоминают наши герои и "херои" фильма, сидя под обстрелами. Покажем Крым как заповедник русской идентичности с точки зрения культурной диффузии с материковой России и памятными местами Крыма.
Вот снаряд прилетел недалеко... Грязь и земля в глаза... а я вижу кадры своей школьной линейки 1995 года, где мы, русскоязычные мальчишки, друг другу говорим на 1 сентября: "снова эту желто-синюю тряпку поднимаем", и не понимаем, почему наша русская одноклассница Катя рассказывает украинский стих русскоязычным учителям, русскоязычным родителям и нам, русскоязычным пацанам!? Когда в школе были культурные мероприятия, то мало кто хотел одевать шаровары и вышиванку, в них все выглядели как придурки....
Мы бы в фильме показали, как в середине 90-х годов в наши русские дома и квартиры от Харькова до Одессы вошли фильмы с украинским переводом и телепередачи. Я как сейчас помню середину 90-х годов, где мы, дети и взрослые, дружно обсуждаем фразы украинские из телевизора. Шутим как по-украински будет "стрекоза" и "кощей бессмертный" (всё то, чем сегодня так забавляются россияне в сети, обсуждая новости и видео из Украины)... возмущаемся, но душу греют еще местные городские русскоязычные телеканалы, а взрослым искать еще работу..., а через 20 лет будем рвать друг другу глотки...., а в это время "коллективный" западноукраинский Грицюк (собирательный образ) будет продолжать ездить на заработки в Польшу, избегая АТО, и принимать ключевые решения в стране.
Хочу показать глаза растерянного русскоязычного патриота Украина и солдата АТО, когда он пытался остановить автобусы, если я не ошибаюсь, батальона "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) горячим летом 2014 года, где гуцулы Западной Украины дружно сделали ноги и показали свою природу, что в соотношении личного состава 100% галицаев, они не являются солдатами, не государственниками. И вся их мощь держится на влюбленности русских в Украину и их культуру. "Куда же вы, мужики?!!", - кричит по-русски растерянно, размахивая автоматом, выходец из Днепропетровска своим кумирам Галичины.
Ой, а есть же еще наши русскоязычные летуны на русских Ми-24 и Су-25, которые расстреливали весь свой БК в русскоязычные города и посёлки Донбасса. Статья "Миг-29 и Су-27 на службе у бандеровцев" (Военное обозрение). Интересно, они все выходцы из Тернополя и сидели в фонаре кабины в вышиванке, или восточнее, и говорят в быту по-русски?
Найди Украину) Два города, с разницей основания в сто лет Бердянск (1827) и Бердск (1717). Население в обоих городах около 100 тысяч. У истоков основания - казацкие поселенцы (Запорожские и Донские). Происхождение названия городов от протекающих местных рек с татарским названием р.Берда и река Бердь. Расстояние между городами 3000 км. У обоих городов есть коса, вытянутый полуостров в море, водоём. Оба города сегодня курортные, но в прошлом индустриальные. У обоих городов типовая советская застройка. Вы еще в телефонные справочники загляните на фамилии этих жителей обоих городов. Но канадские историки в одном из городов страны нахождения хорошо поработали с 1991 города, и теперь это другой народ)) У вас там брат, мать или дедушка живет? Плевать. Сказали же, это другой народ. Подсказка, ищи желто-синие цвета.
Хочу показать, как русскоязычному стороннику майдана из Харькова пришлось ощутить себя гастарбайтером в Польше, где ему польский пан читает лекцию о том, что яблоки нужно собирать и в жару, как его друзья из Хмельницкого и Тернополя, а не прятаться в тени, угрожает вызвать польскую полицию. А харьковчанин закрывает глаза и вспоминает сытые годы нулевых русскоязычной Украины и как он поет гимн на своем стадионе "Металлист", меняет мобильные телефоны, тусуется в ночных клубах 1,5 млн русскоязычного мегаполиса. Теперь в Харькове нет работы, а в России он скомпрометирован участием в АТО или в погромах так называемых ватников.
Всё хочу показать в фильме. Хочу камня на камне не оставить от этой наркотической идеологии. Даже урок украинской литературы опять же из своего детства, где мы зевали от скуки, слушая рассказы и стихи о панах, кОзаках и рушниках. Еще вчера мы смотрели по ящику " В зоне особого внимания", а на уроке нам о казаке "Морозенко", которого надо было выучить наизусть и рассказать.
Нужен ли этот фильм русским Украины, сохранившим идентичность? Безусловно нужен. Чтобы лишний раз убедится, с кем и с чем они имеют дело.
Но самый главный вопрос, нужен ли этот фильм русским России и СНГ, где остались проживать русские после 1991 года? Поэтому я и сегодня публикуюсь. Нужно ли вам знать ответы, почему ваши друзья, сослуживцы и родственники хамят или хамили по скайпу и телефону, особенно в 2014 году, хотя заканчивали даже, прошу внимание, школы и вузы на территории РСФСР!! Нужно ли это нашим детям? Заранее спасибо, жду от вас интересных комментариев. Догадываюсь, что народного энтузиазма не будет. Но проблему освещать нужно, согласитесь?
Вот вам видео в тему ("позднее прозрение"), как обычно:
Автор: Вячеслав Невзоров (Невский)
Использованы фотографии: интернет (свободный доступ)
Фильм о трагедии самого многочисленного русского этноса за пределами современной Российской Федерации.
Цитата со стены ВК Сергея Веселовского, обозревателя "Ньюс-Фронт":
290 тысяч украинских граждан имеют документально оформленный статус "Ветеран АТО". ДВЕСТИ! ДЕВЯНОСТА!! ТЫСЯЧ!!! Это почти четыре армии! Четыре армии не интернетных, в вполне реальных, "всамделишных" врагов. Теперь умножьте эти 290 000 минимум на три: самые близкие родственники "славагероев". Это уже миллион. А ещё волонтёры, активисты, гражданские корпусники... Таких тоже наберётся до миллиона. К этим активным гомонационалистам добавьте пассивных.
Нет, что ни говорите, а наши "американские партнёры" отлично поработали, повязав кровью почти половину Украины. Сербы с хорватами четверть века друг друга ненавидят и простить не могут. И на Украине с людьми почти что сделали "Балканы".
Не срастётся. Не стерпится и не слюбится. Только разделение на разные государственные образования с переселением огромных масс людей из одного сектора в другой и наоборот. Как после Волынской трагедии пришлось этнических поляков отправлять в Польшу, а украинцев из Польши в УССР.
Я вижу три условных образования: Запукра, Малороссия и Новороссия. Разделить территорию искусственно волевым порядком, выпустить нацюков с семьями как ан-нусровцев из Алеппо в Идлиб, а тех, кто упрётся, уничтожать быстро и без сантиментов, невзирая ни на что. По-другому не получится. Поздно замирять и денацифицировать.
Нет, что ни говорите, а наши "американские партнёры" отлично поработали, повязав кровью почти половину Украины. Сербы с хорватами четверть века друг друга ненавидят и простить не могут. И на Украине с людьми почти что сделали "Балканы".
Не срастётся. Не стерпится и не слюбится. Только разделение на разные государственные образования с переселением огромных масс людей из одного сектора в другой и наоборот. Как после Волынской трагедии пришлось этнических поляков отправлять в Польшу, а украинцев из Польши в УССР.
Я вижу три условных образования: Запукра, Малороссия и Новороссия. Разделить территорию искусственно волевым порядком, выпустить нацюков с семьями как ан-нусровцев из Алеппо в Идлиб, а тех, кто упрётся, уничтожать быстро и без сантиментов, невзирая ни на что. По-другому не получится. Поздно замирять и денацифицировать.
Доброго времени суток, ув. читатели и гости сайта "Военное обозрение". Давно я здесь не публиковался и публикуюсь сейчас не для того, чтобы в очередной раз написать 25-ю статью о кризисе русской идентичности на Украине и феномене "русскоязычные бандеровцы". Именно об этом с первых дней регистрации на этом сайте в 2012 году (еще под старым ником "Невский") я начал вещать читателям в России о дивных трансформациях выходцев с Тулы или Рязани, что волей случая, например, партией КПСС, Советской Армии, направления предприятия и банального желания согреться в мягком и теплом климате на пенсии, оказались в "гостеприимной" Украине. И знаете, можете в меня бросать помидорами, но я рад, что, возможно, десяток моих публикаций в период 2013-2014 годов, повлияли на решение высшего руководства РФ не вводить войска на Украину. Хотя скорее всего, и это правда, повлияла банальная социология и ее результаты на столе в Кремле.
Так вот. Почему я снова публикуюсь? У меня еще нет по-прежнему рецепта от вируса "свидомости", но есть прививка для русских Большой России. Хочу с вами посоветоваться. Есть идея создать худ. фильм об ассимиляции этнических русских на Украине в период от 90-х до 2014 года. И без которых украинское государство рассыпалось бы в первые годы. Фильм о гражданской войне на Украине и о невидимых линиях фронта в головах и семьях. Разумеется, советуюсь с вами через комментарии, которые я все потом обязательно прочитаю, но не отвечу, т.к. буду работать усердно в это время. Все согласны, что с Украиной всё равно придется что-то делать? Ну всё равно. Какой бы сценарий не намечался... Если она развалится "сама по себе", то нужно решать гуманитарный аспект с беженцами и проблему денацификации. Если проект "Новая Хорватия" состоится, а я, к сожалению, уверен в этом сценарии, т.к. цена за этим не постоит, ведь достаточно снизить население до 15 млн человек, чтобы на Украине стабилизировался относительно приемлемый уровень жизни. То нам всё равно придется отвечать на вирус "свидомости", новое русофобское государство и другие гуманитарные вызовы, исходящие от Украины, которые могут потенциально нести угрозу хоть русской, хоть российской идентичности на случай кризиса в самой Российской Федерации в долгосрочной перспективе.
Итак, чтобы все были в тонусе, и те, кто меня читает в первый раз, вот вам краткая справка о природе формирования вируса Свидомости на Украине исключительно среди русскоязычных граждан Украины:
1. Банальная теле пропаганда, помноженная на троекратную реформу образования в сфере истории Украины. Отсутствие в 90-х и до начала нулевых быстрого интернета и дешевого спутникового ТВ, где русскоязычный гражданин Украины мог продолжить смотреть российские программы после 1995 года, когда ОРТ окончательно ушло с территории Украины в аналоговом вещании. Пиратские русскоязычные моноголосные видеокассеты западных фильмов против креативного проекта 1+1 и "ICTV" от Запада. Когда интернет стал доступным, как и кабельное в поздних нулевых, многие уже подсели на украинский медиапродукт, и российские СМИ были по умолчанию после 30-й кнопки на пульте домашнего телевизора.
2. Культ Галичины с 2004 года и кризис советской идентичности у русскоязычных граждан Центральной и Восточной Украины, за исключением сохранившихся индустриальных кластеров Донбасса и культурной диффузии Крыма с ЧФ России. Галичане являются родителем вируса "свидомости" в тактическом понимании, не погружаясь в историю Австрии. Мощные родовые традиции, сильная набожность, а-ля украинский Дагестан, (Прошу Дагестан не обижаться), но без Веры в Аллаха. Там сильно натуральное хозяйство, трудолюбие на земле и своего двора, работы в найм. Я упомянул Дагестан, не для того, чтобы обидеть этот регион РФ, сравнивая его с бандеровским краем, а сколько обратить внимание на общинный образ жизни, тягу к строительству высоких заборов и домов. Правда, не знаю, есть ли в Дагестане негласное соревнование с соседом или кумом на предмет у кого более краше дом или забор.
После краха Красной Империи и проекта атеистичный "суперчеловек", который должен был покорять звёзды и строить новые миры, более примитивная, но стойкая земледельческая культура стала маяком для русскоязычных граждан, давая им опору и намекая на билет в чехов № 2, которые славятся мелкобуржуазными традициями и магдебургским правом в сфере местного самоуправления, а значит, якобы, с понятными правилами игры для бизнеса и общества. И это на фоне двух чеченских кампаний в РФ и сплошного "Бандитского Петербурга" в РФ 90-х и начале нулевых. Все бежали от серых депрессивных спальных районов к саду вишневому около хаты.
3. Отсутствие сильной России в 90-х и в начале нулевых.
4. Естественное приспособление, выживание, защита психики.
5. Украинская культура раскрепощает. "Плоха та кума, что под кумом не была". Вы сильно захотите поэмы писать девушкам?
6. Отсутствие изначального таджикского сценария 1992 года по отношению к русским и славянам в целом в Средней Азии. Слишком мало свидомых было еще тогда. Как и прибалтийского сценария, института неграждан. Русскоязычный Соколов/Шевченко не мог выселять из квартиры другого русскоязычного Соколова/Шевченко а-ля в 1997 году из-за положений прибалтийской реституции, к примеру, и незавершенности ассимиляции. Но Украина сделала круче, она почти всех заразила, до кого могла дотянуться в отведенный срок историей и состоянием мировой экономики. Я зуб даю, просуществуй дальше такая тихая плавучая экспансия ГАЛИЧИНЫ и без всякого майдана-2014, то к 2025 году люди в Донецке сами бы поставили памятник Бандере. Скорость распада русской идентичности на Украине после 2004 года поражала своими темпами.
Еще в 1999 году на выборах Президента Украины Витренко и Симоненко суммарно превосходили центриста и "красного директора" Кучму по голосам, и лишь в расколе левого движения победил второй раз Кучма, обещая традиционно где-то в Мариуполе перед рабочими русский язык, как второй государственный. А в 2004 году часть русскоязычных поддержала оранжевою революцию, это были мелкие и средние предприниматели, офисный планктон Киева, Днепропетровска, Харькова и курортно-потребительской Одессы. Мой бывший родной курортно-потребительский город Бердянск, что находился в 90 км от Мариуполя, дал Ющенко 22,5% голосов, а Мариуполь лишь 4%, а это показатель психов в обществе. (Привет такой же курортной Одессе через 10 лет) Успешные русские Украины так благодарили проект "Украина" за самореализацию в бизнесе. Хотя такой же предприниматель, с такой же фамилией проживал восточнее Украины.
Это не твоя война сынок. Пусть Иван с Харькова доказывает, что он больше украинец, чем мы
Ну вот, повторение мать учения. Прошу прощения у тех читателей, кто уже с этими тезисами ознакомился.
Идея и суть фильма
У меня появилась мечта и цель, особенно после истории создания фильма "28 Панфиловцев". Как известно, хоть и львиную долю в конце сборов уже выдели целых два государства - РФ и Казахстан, но судьбу его появления решил народ России и СНГ, сказав фильму - да!
Мечта снять фильм об ассимиляции русских на Украине и трагедии самого многочисленного русского этноса за пределами современной Российской Федерации и через призму гражданской войны на Донбассе. Многие знают, что я в своих публикациях уделял внимание именно исторической Новороссии (8 областей, дуга Одесса-Харьков) и даже принципиально людям с русскими фамилиями и выходцам с РСФСР. Сказывается как личная трагедия, так и круг общения, уж простите меня. Но субъективен ли я? Не знаю, я прожил почти 25 лет в русскоязычном Бердянске, где русских фамилий в телефонном справочнике было не чуть не меньше в процентном соотношении, чем в Новосибирске, где я живу сейчас. Еще я таким образом убегал сознательно от спекуляции и ухода дискуссии в сторону, что, мол, людям с южнорусской, малороссийской, украинской фамилией (называйте как хотите) на -ко и -чук логично интересоваться своими корнями и пытаться стать другим народом. Хотя это тоже нонсенс. Как показывает опыт, обсуждение в таком случае ушло бы в чисто украинские дебри, до времен Мазепы и т.п. К сожалению, в России в украинцы записывают всех, кто тупо остался там после 1991 года. И таким образом не видно полной картины трагедии русского народа. А мне интересны русские средней полосы России, которые оказались на момент распада в УССР. Бог уже с этими малороссами от Полтавы до Винницы. У них было больше моральных прав отвернуться от России, хотя и это подлежит дискуссии.
Есть желание взять за аналог фильм "Грозовые ворота". Почему он? Там очень хорошо раскрыты судьбы главных героев в связке их прошлого и настоящего времени, как они оказались на войне в окопе и под пулями. Возможно, кто-то увидит в этом намёки еще и стиля Н. Михалкова "Как же это всё произошло?", "Солнечный удар"(2014)" о событиях 1917 года в Российской Империи. Но этот фильм может стать бомбой на постсоветском пространстве. Мы бы в нем показали, как вчерашние студенты нулевых годов ходили на рок-концерты российских исполнителей в русскоязычном Днепропетровске или в Харькове, а буквально уже через 10 лет, уже с нашивкой "Азов" и "ВСУ", утюжили бы русскоязычный Донбасс. Так и показали бы судьбы ополченцев и их одноклассников по разные стороны конфликта. Красной нитью фильма стали бы не сколько "стрелялки" и легендарные бои под Дебальцево, хотя это важно, а сколько постепенное заражение русских граждан Украины в нулевые годы 21 века. От раскола взглядов по оранжевой революции до недовольства значительной части русскоязычного общества, что они не чувствуют Украину, живя в русскоязычном городе типа Запорожье, и не понимают, почему русский язык должен стать вторым государственным, если им как бы никто не запрещает говорить на русском. И вообще, нужно уважать государственный язык Украины! И это в городах, где на русском общаются от 80 до 95% большего Юго-Востока Украины. Это и есть скрытая влюбленность в "хуторянский" мир, это и есть шизофрения...и добровольный отказ от мира Достоевского и Пушкина, Гагарина и Жукова.
Типичный русский человек широкой души чувствует несправедливость и сострадание и хочет заступиться за исчезающий украинский язык в своей провинции проживания после краха СССР (местечковый патриотизм) и, испытывая скрытую ненависть, что его Родина отступила на Восток, начинает играть роль украинца... Ключевое слово "играть роль". Прошу обратить внимание. Он так и не становится украинцем. События фильма будут разворачиваться далеко и не всегда в канун 2013/14 года, когда состоялся раскол де-факто.
У меня в голове все мои знакомые, друзья и родственники с периода 1999 по 2014. Я даже сейчас помню разговор с работницей буфета своей студенческой столовой в русскоязычном Бердянске 2004 года... Цитирую ее: "Да задолбали с этим русским языком, как вторым государственным, используют это обещание каждый раз перед выборами, а вот украинский люди вообще толком не знают". Кто имеет уши, услышит..., это первые признаки заражения были в городе, где 95% говорит по-русски, город, который основал граф Воронцов и который заселяли выходцы со Средней полосы России. Русские стали украинцами из жалости и сострадания к украинцам".
Нужен ли этот фильм русским свидомым на Украине, у которых доминирует клиповое мышление? Ой как нужен, их будет выворачивать наизнанку. Я знаю всех их секреты, аргументы и представления. Старожилы сайта "Военное обозрение" знают мою личную историю и трагедию. У меня похитили оранжевые 5 лет жизни русской идентичности. Самая моя первая статья "Исповедь русского оранжиста на Украине… Покаяние и отречение от либерализма" 2012 год"
В фильме будут показаны моменты из статьи "Как русские потеряли свою идентичность", где русские молодые парни, сидя вальяжно в далеком 2004 году (пик "могущества" украинской экономики на дешевых российских энергоносителях и высоких цен на металл и химию, которые вытягивали все отрасли экономики Украины, и тем самым провоцировали потребительский и кредитный БУМ) в кафе у набережной курортного города, распивая пиво под шашлык и рыбку, рассуждают, как хорошо, что Чечня не их проблема, что они откосили от совковой украинской армии и почему меню в кафе на русском языке, ведь они живут на Украине!? И почему они не в НАТО, мол тогда бы мы пошли служить.
Затем в фильме будет отображаться как раскручивали "бренд" Западной Украины через музыку Русланы, Океан Эльзы и других, и просто качественные клипы. Все эти узкие европейские улочки "романтического" Львова, которые типа оставили после себя украинцы, а не поляки с австрийцами. Обратим внимание и на предпринимательский класс, проводника "свидомости" в русский мир Украины. (налоговый майдан и т.п.)
Разумеется, коснемся Донбасса... как его готовили на заклание. Первые кричалки "Спасибо жителям Донбасса за Президента пидор...а!", которые сеяли ненависть ко всему региону с населением почти 6 млн человек, появились в 2010 году на стадионах Украины. Мы напомним свидомым причинно-следственную связь, где политическая борьба с кланом Януковича была подменена ненавистью к простым жителям Донбасса. В результате гибли дети, старики и женщины. И всё это вспоминают наши герои и "херои" фильма, сидя под обстрелами. Покажем Крым как заповедник русской идентичности с точки зрения культурной диффузии с материковой России и памятными местами Крыма.
Вот снаряд прилетел недалеко... Грязь и земля в глаза... а я вижу кадры своей школьной линейки 1995 года, где мы, русскоязычные мальчишки, друг другу говорим на 1 сентября: "снова эту желто-синюю тряпку поднимаем", и не понимаем, почему наша русская одноклассница Катя рассказывает украинский стих русскоязычным учителям, русскоязычным родителям и нам, русскоязычным пацанам!? Когда в школе были культурные мероприятия, то мало кто хотел одевать шаровары и вышиванку, в них все выглядели как придурки....
Мы бы в фильме показали, как в середине 90-х годов в наши русские дома и квартиры от Харькова до Одессы вошли фильмы с украинским переводом и телепередачи. Я как сейчас помню середину 90-х годов, где мы, дети и взрослые, дружно обсуждаем фразы украинские из телевизора. Шутим как по-украински будет "стрекоза" и "кощей бессмертный" (всё то, чем сегодня так забавляются россияне в сети, обсуждая новости и видео из Украины)... возмущаемся, но душу греют еще местные городские русскоязычные телеканалы, а взрослым искать еще работу..., а через 20 лет будем рвать друг другу глотки...., а в это время "коллективный" западноукраинский Грицюк (собирательный образ) будет продолжать ездить на заработки в Польшу, избегая АТО, и принимать ключевые решения в стране.
Хочу показать глаза растерянного русскоязычного патриота Украина и солдата АТО, когда он пытался остановить автобусы, если я не ошибаюсь, батальона "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) горячим летом 2014 года, где гуцулы Западной Украины дружно сделали ноги и показали свою природу, что в соотношении личного состава 100% галицаев, они не являются солдатами, не государственниками. И вся их мощь держится на влюбленности русских в Украину и их культуру. "Куда же вы, мужики?!!", - кричит по-русски растерянно, размахивая автоматом, выходец из Днепропетровска своим кумирам Галичины.
Ой, а есть же еще наши русскоязычные летуны на русских Ми-24 и Су-25, которые расстреливали весь свой БК в русскоязычные города и посёлки Донбасса. Статья "Миг-29 и Су-27 на службе у бандеровцев" (Военное обозрение). Интересно, они все выходцы из Тернополя и сидели в фонаре кабины в вышиванке, или восточнее, и говорят в быту по-русски?
Найди Украину) Два города, с разницей основания в сто лет Бердянск (1827) и Бердск (1717). Население в обоих городах около 100 тысяч. У истоков основания - казацкие поселенцы (Запорожские и Донские). Происхождение названия городов от протекающих местных рек с татарским названием р.Берда и река Бердь. Расстояние между городами 3000 км. У обоих городов есть коса, вытянутый полуостров в море, водоём. Оба города сегодня курортные, но в прошлом индустриальные. У обоих городов типовая советская застройка. Вы еще в телефонные справочники загляните на фамилии этих жителей обоих городов. Но канадские историки в одном из городов страны нахождения хорошо поработали с 1991 города, и теперь это другой народ)) У вас там брат, мать или дедушка живет? Плевать. Сказали же, это другой народ. Подсказка, ищи желто-синие цвета.
Хочу показать, как русскоязычному стороннику майдана из Харькова пришлось ощутить себя гастарбайтером в Польше, где ему польский пан читает лекцию о том, что яблоки нужно собирать и в жару, как его друзья из Хмельницкого и Тернополя, а не прятаться в тени, угрожает вызвать польскую полицию. А харьковчанин закрывает глаза и вспоминает сытые годы нулевых русскоязычной Украины и как он поет гимн на своем стадионе "Металлист", меняет мобильные телефоны, тусуется в ночных клубах 1,5 млн русскоязычного мегаполиса. Теперь в Харькове нет работы, а в России он скомпрометирован участием в АТО или в погромах так называемых ватников.
Всё хочу показать в фильме. Хочу камня на камне не оставить от этой наркотической идеологии. Даже урок украинской литературы опять же из своего детства, где мы зевали от скуки, слушая рассказы и стихи о панах, кОзаках и рушниках. Еще вчера мы смотрели по ящику " В зоне особого внимания", а на уроке нам о казаке "Морозенко", которого надо было выучить наизусть и рассказать.
Нужен ли этот фильм русским Украины, сохранившим идентичность? Безусловно нужен. Чтобы лишний раз убедится, с кем и с чем они имеют дело.
Но самый главный вопрос, нужен ли этот фильм русским России и СНГ, где остались проживать русские после 1991 года? Поэтому я и сегодня публикуюсь. Нужно ли вам знать ответы, почему ваши друзья, сослуживцы и родственники хамят или хамили по скайпу и телефону, особенно в 2014 году, хотя заканчивали даже, прошу внимание, школы и вузы на территории РСФСР!! Нужно ли это нашим детям? Заранее спасибо, жду от вас интересных комментариев. Догадываюсь, что народного энтузиазма не будет. Но проблему освещать нужно, согласитесь?
Вот вам видео в тему ("позднее прозрение"), как обычно:
Автор: Вячеслав Невзоров (Невский)
Использованы фотографии: интернет (свободный доступ)
Видео в темуПозднее прозрение
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