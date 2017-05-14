Токио: северокорейская ракета пролетела 800 км
Запущенная в ночь на воскресенье в КНДР баллистическая ракета пролетела 800 км и упала в 400 км от территории Японии вне исключительной экономической зоны страны, передает ТАСС сообщение генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги.
По его словам, «подобные действия КНДР являются прямым нарушением резолюций Совбеза ООН, в связи с чем премьер-министр (Японии Синдзо) Абэ подчеркнул важность оказания давления на Северную Корею в сотрудничестве с Сеулом и Вашингтоном».
Американские военные заявили, что отследили полет ракеты.
Как сообщил представитель Тихоокеанского командования ВС США Руб Шуфорд, «ракета стартовала примерно в 10:30 субботы по гавайскому времени (23:30 того же дня мск)».
При этом он подтвердил, что нынешний учебный ракетный пуск в КНДР «не представлял угрозы Северной Америке».
Ракета была запущена из района городу Кусон. Она пролетела около 800 км и упала в Японское море в 400 км от основной территории страны за пределами исключительной экономической зоны. Протяженность полета по времени составила 30 минут. К настоящему времени никакой информации об ущербе морским или воздушным судам не поступало,сказал Суга на пресс-конференции.
По его словам, «подобные действия КНДР являются прямым нарушением резолюций Совбеза ООН, в связи с чем премьер-министр (Японии Синдзо) Абэ подчеркнул важность оказания давления на Северную Корею в сотрудничестве с Сеулом и Вашингтоном».
Мы выразили протест в связи с этим через дипломатические каналы в Пекине,добавил Суга.
Американские военные заявили, что отследили полет ракеты.
Как сообщил представитель Тихоокеанского командования ВС США Руб Шуфорд, «ракета стартовала примерно в 10:30 субботы по гавайскому времени (23:30 того же дня мск)».
Тип ракеты устанавливается. Ее полет не соответствовал межконтинентальной баллистической ракете,отметил Шуфорд.
При этом он подтвердил, что нынешний учебный ракетный пуск в КНДР «не представлял угрозы Северной Америке».
Использованы фотографии: AP Photo/Ahn Young-joon
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