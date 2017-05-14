13:31 14 мая

Токио: северокорейская ракета пролетела 800 км

Запущенная в ночь на воскресенье в КНДР баллистическая ракета пролетела 800 км и упала в 400 км от территории Японии вне исключительной экономической зоны страны, передает ТАСС сообщение генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги.

Токио: северокорейская ракета пролетела 800 км


Ракета была запущена из района городу Кусон. Она пролетела около 800 км и упала в Японское море в 400 км от основной территории страны за пределами исключительной экономической зоны. Протяженность полета по времени составила 30 минут. К настоящему времени никакой информации об ущербе морским или воздушным судам не поступало,
сказал Суга на пресс-конференции.


По его словам, «подобные действия КНДР являются прямым нарушением резолюций Совбеза ООН, в связи с чем премьер-министр (Японии Синдзо) Абэ подчеркнул важность оказания давления на Северную Корею в сотрудничестве с Сеулом и Вашингтоном».

Мы выразили протест в связи с этим через дипломатические каналы в Пекине,
добавил Суга.

Американские военные заявили, что отследили полет ракеты.

Как сообщил представитель Тихоокеанского командования ВС США Руб Шуфорд, «ракета стартовала примерно в 10:30 субботы по гавайскому времени (23:30 того же дня мск)».

Тип ракеты устанавливается. Ее полет не соответствовал межконтинентальной баллистической ракете,
отметил Шуфорд.

При этом он подтвердил, что нынешний учебный ракетный пуск в КНДР «не представлял угрозы Северной Америке».

Использованы фотографии: AP Photo/Ahn Young-joon
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 56

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  1. ser-pov Сегодня, 08:47
    Ким продолжает игру в русскую рулетку- пальнут или не пальнут американцы... Рисковы парень..
    ser-pov
    1. Зяблицев Сегодня, 08:57
      Новость из разряда: - Отчего Японию так беспокоит ядерная программа Кореи и не волнует ядерное оружие США? - К американским ядерным бомбардировкам японцы уже привыкли.... laughing
      Зяблицев
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:06
      Трамп руки потирает , теперь с Японии стрясет млрд 500 за "защиту"...Может они с Ыном договорились..?))))
      ОТДЕЛ
      1. хрыч Сегодня, 09:33
        Цитата: ОТДЕЛ
        Может они с Ыном договорились..?

        Врут японцы, протяженность полета по времени составила 30 минут пролетела 800 км, типа скорость 1600 км в час, баллистические ракеты так медленно не летают. Это или сверхзвуковая КР или совсем иные данные полета.
        хрыч
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:50
          Цитата: хрыч
          Это или сверхзвуковая КР или совсем иные данные полета.

          Ын явно играет и занижает возможности ракеты специально..Или советники просто так советуют, особо не хвастаться пока! Но достижения там явно имеются и неплохие..Уверен , что скоро спутники в космос запускать начнут и этого США боится в первую очередь!
          ОТДЕЛ
          1. хрыч Сегодня, 10:07
            Цитата: ОТДЕЛ
            Но достижения там явно имеются и неплохие..

            Военный парад многое показал. Если американцы планировали удар то сдулись, а если Трамп устроил шоу, то ЫН просто обогатит Америку, при вымогательстве с японоюжнокореякитайцев laughing как и российская угроза для вымогательства с ЕС, а иранская угроза для выколачивания денег с нефтянных аравийских шейхов laughing
            хрыч
          2. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:46
            Цитата: ОТДЕЛ
            Цитата: хрыч
            Это или сверхзвуковая КР или совсем иные данные полета.

            Ын явно играет и занижает возможности ракеты специально..Или советники просто так советуют, особо не хвастаться пока! Но достижения там явно имеются и неплохие..Уверен , что скоро спутники в космос запускать начнут и этого США боится в первую очередь!

            Спутники ему разрешат с "Восточного" запускать, главное, чтоб не отвлекался от "дела"....
            DOCTOR ZLO
        2. Александр романов Сегодня, 10:31
          Цитата: хрыч
          баллистические ракеты так медленно не летают.

          Для тех кто в танке ,цитата из статьи
          . Ее полет не соответствовал межконтинентальной баллистической ракете,
          Александр романов
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:49
            Цитата: Александр романов
            Цитата: хрыч
            баллистические ракеты так медленно не летают.

            Для тех кто в танке ,цитата из статьи
            . Ее полет не соответствовал межконтинентальной баллистической ракете,

            Саш ну ты же понимаешь , то что пишут это не всегда правда..Почему ты так Ына боишься ? Просто у нас тут либерасты любят пугать им ... laughing Мы с ними вместе воевали там , практически Сеул захватили ,но потом откатились на 38 параллель Типо повоевали и хватит ! soldier Южная корея, как и Япония страны вассалы (фактически рабы США)
            А КНДР возможно скоро в космос свой первый спутник отправит и потом человека ..? Они не потребители тупые , у них есть цель и они это сделают , я уверен!
            ОТДЕЛ
          2. хрыч Сегодня, 11:00
            Цитата: Александр романов
            Для тех кто в танке ,цитата из статьи
            . Ее полет не соответствовал межконтинентальной баллистической ракете

            Для тех кто в тачанке laughing Фау-2 достигала максимальной скорости при разгоне в 5220 км/ч, при падении имела 1620 км/ч, т.е. средняя скорость ракеты с максимальной дальностью в 320 км никак не может быть 1600 км/ч. Так это Фау laughing Тут так-то ракета 800 км пролетела худо-бедно, еще чуть-чуть и в среднюю дальность (от 1000 км) бы пожаловала laughing плюс её классифицировали, как баллистическую (видимо по траектории) am Ёсихидэ Суги ведь сказал однако...
            хрыч
            1. Жестобальд Сегодня, 11:12
              вы про высоту забываете.
              Жестобальд
              1. хрыч Сегодня, 11:19
                Цитата: Жестобальд
                вы про высоту забываете

                Никак нет, если больше 45 градусов и она 800 км пролетела, то при 45 градусах она улетит далеко за 1000 км. Значит среднюю скорость она достигла еще большую.
                хрыч
                1. Жестобальд Сегодня, 11:29
                  Пишут, что она набрала высоту 2000 км. что в принципе не нужно для такой дальности полёта.
                  Жестобальд
                  1. хрыч Сегодня, 11:58
                    Цитата: Жестобальд
                    Пишут, что она набрала высоту 2000 км. что в принципе не нужно для такой дальности полёта.

                    МБР летят на высоте 200-300 км laughing Наши сообщили: "Ракета, запущенная 14 мая в КНДР, летела около 23 минут и упала в центральной части Японского моря на расстоянии 500 километров от российской территории".
                    хрыч
                    1. Жестобальд Сегодня, 12:18
                      МБР летают и выше 300км, всё зависет от дальности. "«Мы предполагаем, что полет ракеты проходил на высоте, превышающей 2000 километров. Это мог быть новый тип ракеты», — сказала глава японского оборонного ведомства." Сам не понимаю как так.
                      Жестобальд
                  2. хрыч Сегодня, 12:16
                    Оптимальными по энергозатратам для МБР являются траектории с апогеем 1000 — 1500 км. При этом полетное время составляет около 30 минут, а активный участок траектории заканчивается на высоте 200 — 350 км.
                    хрыч
        3. NIKNN Сегодня, 12:33
          Цитата: хрыч
          Врут японцы, протяженность полета по времени составила 30 минут пролетела 800 км, типа скорость 1600 км в час, баллистические ракеты так медленно не летают. Это или сверхзвуковая КР или совсем иные данные полета.

          Судя по скорости вращения земли...1675 км/ч или 465 м/сек
          И направлению полета ракеты...ракета была запущена строго над собой... laughing шутка конечно wink
          NIKNN
        4. faridg7 Сегодня, 13:00
          Цитата: хрыч
          Врут японцы, протяженность полета по времени составила 30 минут пролетела 800 км, типа скорость 1600 км в час, баллистические ракеты так медленно не летают. Это или сверхзвуковая КР или совсем иные данные полета.

          Не врут- не договаривают. Где то проскочила информация, что ракета была направлена практически вертикально, достигла высоты немного более 1000 км. Так что если бы она куда то была направлена, то могла бы пройти тысяч 5 км. Можно конечно посчитать точнее, но нет исходных, а японцы точных параметров не дают- чего то мутят
          faridg7
    3. лаврентий павлович Сегодня, 10:19
      КНДР не играет, а совершенствует свою оборону, в отличии от сша.
      лаврентий павлович
      1. Александр романов Сегодня, 10:31
        Цитата: лаврентий павлович
        КНДР не играет, а совершенствует свою оборону, в отличии от сша.

        Сам то прочти,что написал fool
        Александр романов
        1. дядя Мурзик Сегодня, 11:07
          Александр романов а что то не так,испытание ракет уже запрещены?ну да это только можно гегемону США! lol
          дядя Мурзик
          1. Александр романов Сегодня, 12:23
            Цитата: дядя Мурзик
            а что то не так

            Еще раз читаем
            Цитата: лаврентий павлович
            КНДР не играет, а совершенствует свою оборону, в отличии от сша.
            Александр романов
    4. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:44
      Цитата: ser-pov
      Ким продолжает игру в русскую рулетку- пальнут или не пальнут американцы... Рисковы парень..

      Он знает, что не пальнут, вот и стреляет, ракетные пуски это геморрой для соседей КНДР, а не для Ына....
      DOCTOR ZLO
  2. МПК105 Сегодня, 08:54
    И в чём дело?Ну пальнули болванкой в море на учениях своих там северяне...Можно подумать,ни Японцы,ни Корейцы южные,ни,тем более,США не производят учебные пуски в сторону моря своих ракет...
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:57
      Лёха hi drinks
      Цитата: МПК105
      Можно подумать,ни Японцы,ни Корейцы южные,ни,тем более,США не производят учебные пуски в сторону моря своих ракет...

      Что позволено Юпитеру , то не позволено быку . wink
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 09:03
        Дарова,Паш hi Да только Ын,смотрю,не согласен с подобной постановкой вопроса,и пословицу в школе эту не проходил... laughing
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
          Как раз Ын её точно знает и не согласен с ролью быка , что и демонстрирует . wink
          bouncyhunter
  3. ufpb Сегодня, 08:55
    Обещали сбивать ракеты, а тут не сбили, вроде. Так, что, получается не могут сбивать? Даже средней дальности?
    ufpb
    1. 11черный Сегодня, 09:01
      Цитата: ufpb
      Обещали сбивать ракеты, а тут не сбили, вроде. Так, что, получается не могут сбивать? Даже средней дальности?

      Поспешная и глупая оценка
      11черный
      1. ufpb Сегодня, 09:03
        Поэтому и пишу "вроде".
        ufpb
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:53
        Цитата: 11черный
        Цитата: ufpb
        Обещали сбивать ракеты, а тут не сбили, вроде. Так, что, получается не могут сбивать? Даже средней дальности?

        Поспешная и глупая оценка

        Почему поспешная и глупая? То есть когда наши ПВО не сбили "топоры" (не имея права и намерения сбивать их) в САР, то это "не можем мы сбивать", а если американцы не сбили ракеты Ына, то глупая оценка, Вы там уже со своими стандартами оценки действий ПВО разберитесь....
        Я тут смотрю комментарии могут быть только в части недееспособности ПВО/ПРО ВКС РФ....
        DOCTOR ZLO
    2. rotmistr60 Сегодня, 09:08
      Они даже с типом ракеты определиться не могут. Для Сша и их сателлитов в этом регионе главное - факт пуска, чтобы было на кого стрелки переводить если что. Я удивлен, как еще до сих пор северокорейская ракета не "упала" на японское или еще какое судно. Американцы сразу бы использовали этот повод в своих целях, предварительно организовав "попадание".
      rotmistr60
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
        Цитата: rotmistr60
        Я удивлен, как еще до сих пор северокорейская ракета не "упала" на японское или еще какое судно. Американцы сразу бы использовали этот повод в своих целях, предварительно организовав "попадание".

        Вот сейчас матрасные "онолитеги и иксперды" почитают Ваш комментарий и быстренько состряпают методичку . lol
        bouncyhunter
        1. rotmistr60 Сегодня, 09:34
          Павел, мне так думается, что они ее уже давно состряпали. Просто выжидают удобного момента.
          rotmistr60
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
            Весьма вероятно что так и есть . При всём моём неуважении к США , недальновидными назвать их не могу ...
            bouncyhunter
            1. rotmistr60 Сегодня, 09:41
              А еще к вашему нужно добавить - практичные и деньги считать умеют. Просто вероятно еще время не пришло.
              rotmistr60
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
                Цитата: rotmistr60
                Просто вероятно еще время не пришло.

                Как пел В.Володин в советском фильме 1946 года "Первая перчатка" :
                "Во всём нужна сноровка , закалка , тренировка
                Умейте выжидать , умейте нападать !"
                bouncyhunter
      2. лаврентий павлович Сегодня, 10:22
        Американцам не нужен повод, просто от КНДР можно получить по зубам.
        лаврентий павлович
    3. haenx Сегодня, 09:22
      На Россия 24 сообщили ракета преимущественно летела вертикально№ Поэтому я думаю сбивать ракеты на чужой территории даже в суборбитальном пространстве является нарушением международных законов суверенитета страны
      haenx
      1. фа2998 Сегодня, 10:08
        Эти "эксперты"с Россией 24 еще не то скажут.Если она летела только вертикально то и упала недалеко от места старта, как же она очутилась за 800 Км? И наверняка американцы и японцы отслеживали траекторию, и возможное место падения. hi
        фа2998
    4. Lancer Сегодня, 09:40
      Не сбивают если не представляет опасности.
      Lancer
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:30
        Цитата: Lancer
        Не сбивают если не представляет опасности.

        А как они это определяют, как наши в САР?
        DOCTOR ZLO
  4. Mareco Сегодня, 08:55
    Да нагнетают только излишне. американцы легко собьют этот хлам.
    Mareco
    1. Горный стрелок Сегодня, 09:05
      Если бы было легко, сбили бы. На самом деле, не все так просто в этом деле. Чисто технически, если не "ловишь" на старте, то "вдогон" -не достанешь. А по траектории в море никого не было...
      Горный стрелок
  5. тасха Сегодня, 09:07
    Не очень серьёзный комментарий: Интересно, какой процент берёт товарищ Ким Чен Ын с господина Трампа? КНДР всех пугает ракетами, США продает системы перехвата.. Как говорит мудрый Винни-Пух - "это жу-жу-жу неспроста"... wink
    тасха
  6. Старый26 Сегодня, 09:08
    Цитата: ufpb
    Обещали сбивать ракеты, а тут не сбили, вроде. Так, что, получается не могут сбивать? Даже средней дальности?

    Кажется ясно написано, почему не сбили. Ракета пролетела около 800 км и упала в 400 (ЧЕТЫРЕХСТАХ) километрах от побережья Японии. Сейчас в 400-х км, в следующий раз упадет в 20 км, в третий раз полетит над Японией. Вот Япония и беспокоится. Уже был случай при испытании ракеты "Мусудан" (которая средней дальности в отличии от этой ракеты "Хвасон-7") которая упала ЕМНИП то ли в 60, то ли в 70 км от Владивостока. Как вы думаете, Мы проявили обеспокоенность тем событием и сказали: "Давай Ын, испытывай дальше"?
    Старый26
    1. Саша Крымский Сегодня, 09:48
      В восторге не были. Я так думаю. angry
      Саша Крымский
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:20
    Грубо говоря, от Сеула до Токио - 1150 км. От Северной Кореи - очевидно меньше. До штатов Ыновские "подарки" не долетят, а вот до Японии - не знаю.
    Горный стрелок
  8. Олег147741 Сегодня, 09:30
    Цитата: ser-pov
    Ким продолжает игру в русскую рулетку- пальнут или не пальнут американцы... Рисковы парень..

    Ким делает своё дело. Разрабатывает и испытывает оружие. Вы ведь про амеров такие слова не говорите, когда они размещают под видом ПРО крылатые ракеты в европе и которые и ежу понятно что нацелены на Россию. Вот это настоящая рулетка, а испытывать и повышать обороноспособность своей страны никто не запрещал. Меньше слушайте что кричат, брызгая слюной американцы и их шестёрки.
    Олег147741
    1. Lancer Сегодня, 09:43
      Где хоть какие-то доказательства этого?
      Lancer
  9. ver_ Сегодня, 09:44
    Цитата: Горный стрелок
    Грубо говоря, от Сеула до Токио - 1150 км. От Северной Кореи - очевидно меньше. До штатов Ыновские "подарки" не долетят, а вот до Японии - не знаю.

    ...а вот хрен знает: дальность полёта напрямую зависит от количества топлива.., а сколько его было?.
    Сам двигунок испытывают на стендах..., затем бросковые испытания... и так далее.. Чай там конструктора и испытатели не . Они *учат* свою ракету летать-.. доставать куда надо и уклоняться от противоракет... И потребуется ещё не одно испытание ... 800 км это не кот начхал..
    ver_
  10. art030765 Сегодня, 10:32
    рбк сообщило что по информации американцев ракета КНДР упала в 96, 5 км от Владика наши ПВО ошники сказали что Россия не была целью этого пуска но мы были готовы. Вопрос должны ли мы были сбить эту ракету? Если нет зачем кричать что мы круче всех и готовы жестко ответить на любую провокацию. Если да то почему не сбили или опять кривизна земли помешала.
    art030765
    1. истопник Сегодня, 12:24
      Цитата: art030765
      рбк сообщило что по информации американцев ракета КНДР упала в 96, 5 км от Владика наши ПВО ошники сказали что Россия не была целью этого пуска ...


      Вы слишком возбуждены. Не надо просматривать РБК на голодный желудок.
      МО РФ официально сообщило, что
      ...траектория полета ракеты проходила на расстоянии 500 км от территориальных границ. Длительность полета составила 23 минуты, снаряд упал в центральной части Японского моря...


      Выпейте успокоительного.
      истопник
  11. viktor. Сегодня, 11:50
    А молодцы северные к цели своей идут и плюют на всех! амерекосы неделю назад отстрелялись и не кто не возмущался request а Японам больше чесаться нужно не от Северных а от полосатых на их территории yes
    viktor.
  12. Старый26 Сегодня, 12:56
    Цитата: ОТДЕЛ
    Ын явно играет и занижает возможности ракеты специально..Или советники просто так советуют, особо не хвастаться пока! Но достижения там явно имеются и неплохие..Уверен , что скоро спутники в космос запускать начнут и этого США боится в первую очередь!

    Специально. Он запускает ракеты по высотной траектории. Теоретически можно пересчитать дальность по "крутой" траектории на дальность при "нормальной". Теоретически можно сказать, что ракета стартующая на дальность по крутой траектории сможет пролететь к примеру на дальность 1500-2000 км. Но только теоретически. Пока не будет реального пуска - гарантировать нельзя. Но на такие дальности с Восточного полигона КНДР запускать не может. Мешает Япония. С Западного полигона - теоретически Северная Корея может пускать и на максимальную дальность по нормальной траектории, вот только судя по всему фиксировать на такой дальности у КНДР нет технических возможностей..

    Цитата: ver_
    Цитата: Горный стрелок
    Грубо говоря, от Сеула до Токио - 1150 км. От Северной Кореи - очевидно меньше. До штатов Ыновские "подарки" не долетят, а вот до Японии - не знаю.

    ...а вот хрен знает: дальность полёта напрямую зависит от количества топлива.., а сколько его было?.
    Сам двигунок испытывают на стендах..., затем бросковые испытания... и так далее.. Чай там конструктора и испытатели не . Они *учат* свою ракету летать-.. доставать куда надо и уклоняться от противоракет... И потребуется ещё не одно испытание ... 800 км это не кот начхал..

    Уклоняться от противоракет? Сильно.

    Цитата: haenx
    На Россия 24 сообщили ракета преимущественно летела вертикально№ Поэтому я думаю сбивать ракеты на чужой территории даже в суборбитальном пространстве является нарушением международных законов суверенитета страны

    Журналисты видимо имели ввиду, что ракета видимо испытывалась по крутой траектории.
    Хотя на фотографии заставки в начале статьи ракета типа "Хвасон-7". Ее дальность полета - порядка 800-900 км. Но по нормальной траектории. По крутой - должно быть меньше
    Старый26
  13. Старый26 Сегодня, 13:09
    Пару минут назад показали запуск северокорейской БР, но веры в это видео нет. Сначала показали старт БРСД "Мусудан", а затем старт БРСД KN-15 "Куккуксан-2" с пусковой на гусеничном шасси. на заставке вообще ракета типа "СКАД"

    А вот схема пуска - интересна. Пуск произведен с Западного полигона, через территорию КНДР и в направлении Японского моря
    Старый26
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