Токио: северокорейская ракета пролетела 800 км

Ракета была запущена из района городу Кусон. Она пролетела около 800 км и упала в Японское море в 400 км от основной территории страны за пределами исключительной экономической зоны. Протяженность полета по времени составила 30 минут. К настоящему времени никакой информации об ущербе морским или воздушным судам не поступало,

Мы выразили протест в связи с этим через дипломатические каналы в Пекине,

Тип ракеты устанавливается. Ее полет не соответствовал межконтинентальной баллистической ракете,