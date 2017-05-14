Индия решила бойкотировать проходящий в Пекине форум «Один пояс – один путь»
Индийские власти решили бойкотировать международный форум «Один пояс – один путь» (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века), который сегодня начал работу в столице КНР, передает ТАСС сообщение канала NDTV.
Дело в том, что часть предлагаемого Пекином проекта, китайско-пакистанский экономический коридор, должен пройти по территории Гилгит-Балтистан, являющейся предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом.
Агентство напоминает, что в Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс – один путь». В нем участвуют лидеры 29 стран, в том числе президент России Владимир Путин.
Объединяющие проекты должны реализовываться способом, который уважает суверенитет и территориальную целостность,заявил представитель МИД Индии.
Дело в том, что часть предлагаемого Пекином проекта, китайско-пакистанский экономический коридор, должен пройти по территории Гилгит-Балтистан, являющейся предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом.
Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся ее суверенитета и территориальной целостности,отметили в индийском внешнеполитическом ведомстве.
Агентство напоминает, что в Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс – один путь». В нем участвуют лидеры 29 стран, в том числе президент России Владимир Путин.
Использованы фотографии: http://24.kz
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