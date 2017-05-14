13:32 14 мая

Индия решила бойкотировать проходящий в Пекине форум «Один пояс – один путь»

Индийские власти решили бойкотировать международный форум «Один пояс – один путь» (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века), который сегодня начал работу в столице КНР, передает ТАСС сообщение канала NDTV.



Объединяющие проекты должны реализовываться способом, который уважает суверенитет и территориальную целостность,
заявил представитель МИД Индии.


Дело в том, что часть предлагаемого Пекином проекта, китайско-пакистанский экономический коридор, должен пройти по территории Гилгит-Балтистан, являющейся предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом.

Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся ее суверенитета и территориальной целостности,
отметили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Агентство напоминает, что в Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс – один путь». В нем участвуют лидеры 29 стран, в том числе президент России Владимир Путин.

Использованы фотографии: http://24.kz
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Комментарии 39

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:10
    Да и черт с вами индусы...Скупайте дорогие разномастные игрушки! Объединятся нужно , а не обиду вспоминать..
    ОТДЕЛ
    1. Zibelew Сегодня, 09:22
      От создателей камасутры трудно ожидать иное. Китай давно обогнал Индию по темпам строительства ВМФ, а индусы все торгуются с нами насчет фрегатов проекта 11356. Хотят купить максимально дешево
      Zibelew
      1. sgazeev Сегодня, 10:18
        Цитата: Zibelew
        От создателей камасутры трудно ожидать иное. Китай давно обогнал Индию по темпам строительства ВМФ, а индусы все торгуются с нами насчет фрегатов проекта 11356. Хотят купить максимально дешево

        Индусы живут в этой жизни абы-как,все мечтают о иной жизни после смерти.Их тормозит кастовость,мелкобритам выгодно держать индусов в таком состоянии.
        00:02 20/10/2016 Георгий Зотов 0 5153
        В офис на слоне. Почему Индия и в XXI веке остаётся «другой планетой»?
        http://www.aif.ru/society/people/v_ofis_na_slone_
        pochemu_indiya_i_v_xxi_veke_ostayotsya_drugoy_pla
        netoy
        sgazeev
        1. Басарев Сегодня, 10:27
          А зачем там Путин? Вроде как путь специально построен в обход России.
          Басарев
        2. voyaka uh Сегодня, 10:36
          "Индусы живут в этой жизни абы-как,все мечтают о иной жизни после смерти"////

          Индия состоит из совершенно разных по уровню развития народов.
          Пара сот миллионов там - активные и вестьма современные ребята. Если Вы
          обратили внимание, генеральные директора крупнейших американских
          компаний по информационным технологиям - индусы. И эти компании
          прибыльны, динамичны. Не мечтают о иной жизни , а делают миллиарды долларов прямо
          сейчас.
          voyaka uh
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:00
            Цитата: voyaka uh
            а делают миллиарды долларов прямо
            сейчас.

            Знакомо то как , теперь понятно это решение Индии! Хорошо работаете товаищи...
            ОТДЕЛ
          2. Stas157 Сегодня, 13:12
            Цитата: voyaka uh
            Индия состоит из совершенно разных по уровню развития народов.

            Да вы националист!)) Я думал в толерантном Израиле и не делают различия людей по нац. признаку? Как это национальности могут быть разные по уровню развития в условиях одной страны(при условии, что их не притесняют)?
            Stas157
    2. сибиралт Сегодня, 11:21
      Китайцы не входят в индо-европейскую группу, свой путь торят именно напролом через неё. Как-то, они уже пол Африки к рукам прибрали и начнут осваивать строительство в Америке канала параллельного Панамскому. Идет ползучая китайская экспансия по всему мировому пространству.
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:27
        Цитата: сибиралт
        Идет ползучая китайская экспансия по всему мировому пространству.

        Против евреев им слабо по любому..! И не нужно такую панику разводить.. hi
        ОТДЕЛ
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:12
    Это понятно. Китай и Индия в недалеком будущем - конкуренты. По многим вопросам.
    Горный стрелок
    1. Баракуда Сегодня, 09:17
      Индия - Кашмир - жопа полная, у Израиля спросить- ко.зе.ло.в. Они в курсе.
      Баракуда
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:03
        «Один пояс – один путь». В нем участвуют лидеры 29 стран, в том числе президент России Владимир Путин.

        Черт с ней с Индией, но эта сходка серьезная очень и не спроста ...Трамп решил , деньги со всех собирать в мире, любыми способами (т.к. в долгах , как шелках) Нужен противовес экономический и военный! Отличная новость считаю. надеюсь договорятся объединится (по крайней мере противостоять лозунгу англосаксов "Разделяй и властвуй")...
        ОТДЕЛ
    2. sgazeev Сегодня, 10:13
      Цитата: Горный стрелок
      Это понятно. Китай и Индия в недалеком будущем - конкуренты. По многим вопросам.

      Чисто технически, индийский участок упирается в Афгатистан.
      sgazeev
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:16
    Индия решила бойкотировать проходящий в Пекине форум

    Территориальный раздрай с Пакистаном понятен и длится не один десяток лет. Но почему-то складывается впечатление, что индусам кто-то подсказал "как нужно" поступить пообещав, что-то значимое. Это все же экономический форум и проходит он не в Пакистане. Или решили показать свою политическую мощь и силу?
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:20
      Цитата: rotmistr60
      Но почему-то складывается впечатление, что индусам кто-то подсказал "как нужно" поступить пообещав, что-то значимое.

      И почему-то полагаю что уши у такого "подсказчика" звёздно-полосатые .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:27
        Все может быть, хотя и просматриваются обычные амбиции индусов. Но из-за амбиций бойкотировать форум, который проходит в интересах всех стран-участниц глупо.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:30
          Ну так ведь "исключительные" имеют богатейший опыт в навязывании своей воли в ущерб интересов тех , кому навязывают . Примеров уйма . wink
          bouncyhunter
      2. ALLxANDr Сегодня, 10:54
        Или крест-накрест полосатые.. Но не суть. Главное, что кто-то науськал! Но с другой стороны, могли бы и учесть, что территория спорная, и конфликт там время от времени происходил бы. Бизнесу в конфликтных зонах делать нечего (кроме ВПК).

        В любом случае, путь этот можно прочертить несколько иным способом - подальше от спорных территорий, чтобы потом все участники этого проекта не страдали.
        ALLxANDr
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:57
          Цитата: ALLxANDr
          В любом случае, путь этот можно прочертить несколько иным способом - подальше от спорных территорий, чтобы потом все участники этого проекта не страдали.

          Конечно , можно . А вот станут ли ?
          bouncyhunter
          1. ALLxANDr Сегодня, 10:58
            Хороший вопрос ) Вряд ли.
            ALLxANDr
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
              Цитата: ALLxANDr
              Вряд ли.

              Вот и мне так представляется .
              bouncyhunter
  4. samarin1969 Сегодня, 09:20
    Обратите внимание, на пакистанский "ЛДНР" никто особо не возмущается, даже наоборот.
    п.с. как историка всегда удивляла патологическая неспособность индусов защитить сои земли. Потомки раджпутов научились только "вить верёвки" из наших переговорщиков по продаже оружия и военных технологий. Из всех "колёс БРИКС" - Индия - самое "хромое".
    samarin1969
    1. rotmistr60 Сегодня, 09:31
      Про "вить верёвки" полностью с вами согласен. А вот с этим не совсем
      патологическая неспособность индусов защитить сои земли
      По крайней мере национально-освободительное движение против колонизаторов (англичан) в итоге показало обратное.
      rotmistr60
    2. donavi49 Сегодня, 09:31
      Да, ну. Б - которая сейчас собирается возвращаться к большому папочке и поставить вопрос о выходе из организации уже на следующем саммите, это локомотив видно? Да и денег у Бразилии не особо нынче.
      donavi49
    3. хрыч Сегодня, 09:57
      Цитата: samarin1969
      п.с. как историка всегда удивляла патологическая неспособность индусов защитить сои земли

      Как историк, вы должны знать, как индусы выбили португальцев с Гоа, а самое главное у Пакистана отодрали Восточный Пакистан, создав свое марионеточное государство Бангладеш, между прочим с населением более 170 миллионов человек и территорией 144 000 км², после чего всякий Кашмир, всякий Джамму и всякие приграничные с китайцами дележи пустынных районов, ровным счетом ничего не значат laughing
      хрыч
    4. voyaka uh Сегодня, 10:18
      "Из всех "колёс БРИКС" - Индия - самое "хромое"."////

      После Китая, которому уже пора выходить из БРИКС - он "перерос"
      эту организацию, Индия - самая сильная.
      voyaka uh
      1. хрыч Сегодня, 11:09
        Цитата: voyaka uh
        Индия - самая сильная.

        По каким параметрам? В чем сила, Брат? smile
        хрыч
        1. voyaka uh Сегодня, 12:43
          В цифрах развития:
          voyaka uh
  5. Mavrikiy Сегодня, 09:34
    Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся ее суверенитета и территориальной целостности,[b][/b]
    Бред, бред, бред. Китайцы могут пробить "Шелковый путь" и этот путь выгоден всем, и Индии тоже. Но собака США кусает за ногу Китай, что бы не шагал слишком быстро. В последнее время США сближаются с Индией, да и Пакистан отходит от США. Все правильно и логично.
    Дайте срок, США еще войнушку развяжут, что бы завалить Путь.
    Mavrikiy
    1. хрыч Сегодня, 10:10
      Цитата: Mavrikiy
      Бред, бред, бред. Китайцы могут пробить "Шелковый путь" и этот путь выгоден всем, и Индии тоже.

      О нет все эти варианты пути совершенно в обход Индии. Ей более выгодно сохранение основного морского пути через Индийский океан однозначно.
      хрыч
      1. Mavrikiy Сегодня, 10:44
        Цитата: хрыч
        Цитата: Mavrikiy
        Бред, бред, бред. Китайцы могут пробить "Шелковый путь" и этот путь выгоден всем, и Индии тоже.

        О нет все эти варианты пути совершенно в обход Индии. Ей более выгодно сохранение основного морского пути через Индийский океан однозначно.

        Ну, все далеко не однозначно. Есть оптимальные пути по ландшафту и есть не очень, исходя из политической необходимости.
        Да и вообще Шелковый путь это не только КНР-Европа.
        ВИКИ : Предполагаемое расширение Евразийского сухопутного моста включает в себя строительство железнодорожных путей от трансконтинентальных линий в Иран, Индию, Мьянму, Таиланд, Пакистан, Непал, Афганистан и Малайзию, в другие регионы Юго-Восточной Азии и Закавказья (Азербайджан, Грузия).
        Mavrikiy
    2. Железностоп Сегодня, 11:36
      Пускай заваливают, Транссибу лучше.
      Железностоп
      1. Mavrikiy Сегодня, 12:25
        Цитата: Железностоп
        Пускай заваливают, Транссибу лучше.

        Так и хочется ответить: "Да, вы правы, но возможен и обратный вариант". Но и сам всегда думал, что легче договориться с одним (нами), чем с десятком (восток ближний, средний). С другой стороны КНР сближается с нами только на словах, форумах и моральная поддержка, а на деле очень много вопросов. Они могли еще 20 лет назад контейнерные поезда гнать по Транссибу в Европу, а не от случая к случаю. И они не осторожничают, а что то знают и не суются. Их планы или чужие....Такое впечатление.
        Mavrikiy
  6. vladimirvn Сегодня, 09:40
    Наши шансы, стать основной страной транзитером китайской продукции, повышаются.
    vladimirvn
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:08
      Цитата: vladimirvn
      Наши шансы, стать основной страной транзитером китайской продукции, повышаются.

      Северный морской путь обустраиваем и охрану размещаем ! США ведь не зря окрысилось вдруг на КНДР по надуманной причине..? Чуют что прибыль у них из под носа отжимают, все будет дешево и безопасно под охраной России!
      ОТДЕЛ
  7. Шалтай Сегодня, 10:34
    Междусобойчик Китая с Пакистаном . Интерес Индии не учтен , вот и возмущаются . Претензия этого маршрута на "Шелковый путь" завышена . Пропускная способность пути - двухполосная автодорога в состоянии постоянной реконструкции .
    Цитата: Mavrikiy
    Дайте срок, США еще войнушку развяжут, что бы завалить Путь.

    Там ( в Кашмире) и так вечно всякие террористы ошиваются .
    Шалтай
    1. voyaka uh Сегодня, 12:49
      Индия обиделать вот на это:
      Скоростная Ж.д. + новый глубокий порт в Пакистане.

      Кусочек дороги проходит по спорной территории.
      voyaka uh
  8. Шалтай Сегодня, 10:44
    Цитата: Mavrikiy
    Китайцы могут пробить "Шелковый путь" и этот путь выгоден всем, и Индии тоже. Но собака США кусает за ногу Китай, что бы не шагал слишком быстро.

    Через Казахстан уже есть .
    Цитата: Mavrikiy
    пробить "Шелковый путь"
    - железную дорогу через Кашмир , напоминает анекдот - "тафай , тафай , патжикай " . Если вдруг строительство ЖД там теоретически возможно (а сомнения есть) , то перевозка товаров фурами и барбухайками все равно будет дешевле .
    Шалтай
  9. Толстоевский Сегодня, 12:41
    ясен пень, для наглосаксов этот проект смерти подобен
    Толстоевский
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