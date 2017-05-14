Евгений Сатановский о большой игре на Ближнем Востоке Сегодня, 10:23 Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский объяснил интересы различных игроков в Сирии. 1 Евгений Сатановский о ситуации на Ближнем Востоке Сатановский остудил патриотов: Что будет после Путина и Жириновского? Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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