Хроники "Роснано"

За красивыми цифрами отчётности Роснано стоит целый конгломерат трудностей, которые приходится преодолевать всем, кто работает в сфере высоких технологий в России. Исторически российская экономика имеет низкую восприимчивость к инновациям, как следствие, их трудно внедрять, ещё труднее коммерциализировать. Каких-нибудь пять лет назад на территории страны почти не было рынков, готовых потреблять инновационную продукцию — их нужно было формировать практически с нуля.



Очевидно, что в таких стартовых условиях, невозможно было обойтись без государственной поддержки. На примере институтов развития вообще и Роснано в частности, мы видим, что государство сделало правильную ставку на сферу инноваций — высокотехнологичная продукция, оборот которой составляет почти 400 млрд рублей, сегодня не только востребована на российском рынке, но и имеет хороший экспортный потенциал.

Позиция Роснано осталась неизменной: работа, которая проводилась ЗАО «ИФК «Алемар» (та самая фирма, работа которой была оценена в Роснано в 226 млн рублей), была необходима и крайне важна для обеспечения деятельности ГК на том этапе её развития и не нанесла ущерба компании и государству.

Мы считаем, что договор между ГК «Роснанотех» и ЗАО «ИФК «Алемар» был заключен уже после ухода Леонида Меламеда с должности генерального директора ГК «Роснанотех» на абсолютно рыночных условиях.

Договор между ГК и ЗАО «Инвестиционная корпорация «Алемар» был заключен по результатам открытого конкурса, победителем которого было признано ЗАО «ИФК «Алемар». Данная сделка была одобрена Правлением корпорации.

РОСНАНО взаимодействует и будет далее активно сотрудничать с правоохранительными и судебными органами по данному делу.