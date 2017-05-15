Хроники "Роснано"
Группа Роснано, которая чаще упоминается не в связи с реальными научно-техническими достижениями, а, так уж получается, в связи со скандалами и обвинениями, представила итоговый отчёт за 2016 год. Речь идёт об отчёте о финансовых результатах по так называемым МСФО – Международным стандартами финансовой отчётности. Если верить отчётам, то группа Роснано уже третий год показывает прибыльность от своей деятельности. Мало того, представители экспертного сообщества Роснано утверждают, что Группа создала в стране «рынки, которые готовы потреблять инновационную продукцию». Результаты работы группы Роснано комментирует президент ООО «Группа «Онэксим» и член совета директоров ООО «УК «Роснано» (экс-кандидат в президенты РФ) Михаил Прохоров:
Другой представитель совета директоров ООО «УК «Роснано» Павел Теплухин уверен, что Роснано сегодня демонстрирует «не только способность инвестировать и управлять портфелем, но и продавать».
Паренёк-чертёжник в жилете с пуговицами на "женскую" сторону
Сайт Роснано утверждает, что за время работы было открыто 83 предприятия так называемой наноиндустрии. Ниже - презентационный ролик Роснано о финансовых итогах прошлого года, в котором под музыку Рахманинова демонстрируются те самые результаты, в ряде случаев обращающие на себя особое внимание.
Первые «слайды» показывают прибыль по проектам портфеля. Причём на первом слайде прибыль 11,3 млн долларов, на втором – 1 млн евро, на третьем – уже в рублях (11,4 млрд рублей). Вопрос в том, почему прибыль «валютно» разделена, и по каким конкретно порфелям она зафиксирована?
Следующий этап - слайд «совокупная прибыль по историческому портфелю». Значение «+12,3». При этом не понятно, чего конкретно – долларов, евро, рублей или, может быть, процентов.
Далее презентация переходит к минусам, которые в структуре Анатолия Борисовича Чубайса связывают с «курсовыми потерями рубля». Курсовые потери по портфелю: минус 11,1 млрд рублей.
В итоге всё же отображается плюс: чистая прибыль 1,2 млрд рублей, как уверяют в Роснано, сообщая, что совершены 27 так называемых выходов. Примеры: «Уралпластик» 7% IRR, ДСК «Град» 15% IRR, «Микрон» 17% IRR, «Никомаг» 18% IRR, «Данафлекс-НАНО» 31%.
Ну, и апогей – то, что Роснано впервые с 2011 года приступила к досрочному погашению кредитов.
После этого сообщается новое значение по прибыли МСФО – уже 4,5 млрд рублей «чистыми» за 2016 год.
Вот та самая презентация, музыкальное сопровождение в виде второго концерта Рахманинова к которой судя по всему не должно дать возможности сосредоточиться на том, так сколько же реально потеряла и приобрела группа Роснано даже не «исторически», а хотя бы по итогам отдельно взятого 2016 года:
Паренёк-чертёжник в жилете с пуговицами на "женскую" сторону
Если учесть, что непосредственно из государственного бюджета в Роснано было вложено более 100 млрд рублей ещё по «старому» курсу, то эффективность работы при всей музыкальной красоте отчётности не может не вызывать новых вопросов. Получается, что если выручка по портфелям после всех курсовых пертурбаций составила 1,2 млрд рублей в год, то, даже без учёта кредитных процентов, для погашения всех обязательств перед государственным бюджетом понадобится примерно 85 лет! А за это время, как говорится, либо ишак, либо падишах...
Если рассматривать «чистую» прибыль в 4,5 млрд рублей, то на выход в сторону эффективности с точки зрения вложений из госбюджета потребуется года 22-23. И это при учёте того, что абсолютно никаких кризисов подобия 2008-2009 или 2014-2015 не должно в мире случиться. Иначе для определения периода времени эффективности Роснано для российского бюджета придётся (как в упомянутые годы) вводит множитель, явно больший единицы. А в то, чтобы современный мир прожил почти четверть века без экономических кризисов, откровенно слабо верится.
В общем, прибыль в отчётах как бы есть, но вот насколько она отвечает экономическим запросам российской экономики – вопрос открытый.
На этом фоне Роснано продолжают сотрясать скандалы, связанные с выявленным правоохранителями о нецелевом расходовании средств. В частности, речь идёт о так называемом деле Меламеда-Понурова.
Леонид Меламед – бывший глава Роснанотеха, а Святослав Понуров – финдиректор Роснано. Оба они находились под арестом (Меламед – под домашним), Понуров – в СИЗО «Лефортово» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.285 УК РФ – «злоупотребление должностными полномочиями» и ст.160 – «растрата в крупном размере». Следствие считает, что при активном участии этих лиц была совершена незаконная сделка, в результате которой бюджет компании потерял 226 млн рублей. В деле есть и ещё один фигурант – Андрей Малышев, который ранее занимал пост заместителя главы «Роснано», а после известий о готовности СК РФ возбудить дело резко «заболел» и отбыл за границу, где до сих пор (уже более 2-х лет) лечится...
Информация эта обращает на себя особое внимание в связи с тем, что на днях замгенпрокурора России Виктор Гринь отказался утвердить обвинительное заключение в отношении названных лиц. После этого арест в отношении Меламеда и Понурова был снят – как пишет «Коммерсантъ» , снят буквально за минуту до истечения срока ареста. Это решение замгенпрокурора аплодисментами встретили в Роснано, несмотря на то, что именно Роснано и определяется в деле в качестве потерпевшей стороны.
Комментарий пресс-службы АО «Роснано»:
Неожиданное решение было принято после. И принял это решение лично генпрокурор РФ Юрий Чайка. Он отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, и в минувший четверг Меламед и Понуров были вызваны в СК РФ для вручения копий постановления об утверждении обвинения в их адрес. Само решение Юрия Чайки можно считать беспрецедентным, так как ничего подобного (отмены решений заместителей) в новейшей истории ГП РФ не было.
Все эти факты продолжают говорить о том, что на данный момент обсуждение деятельности крупного бизнеса, имеющего мощное госфинансирование, к сожалению, больше связано с уголовными моментами. - Больше с уголовщиной, нежели с реальной экономической отдачей, повышающей конкурентособность финансово-экономической и научно-технической сфер деятельности. А откровенно хотелось бы уже обсуждать полноценно реализованные проекты, приносящие прибыль не уровня отдельно взятой китайской или вьетнамской компании по сборке фенов и утюгов.
За красивыми цифрами отчётности Роснано стоит целый конгломерат трудностей, которые приходится преодолевать всем, кто работает в сфере высоких технологий в России. Исторически российская экономика имеет низкую восприимчивость к инновациям, как следствие, их трудно внедрять, ещё труднее коммерциализировать. Каких-нибудь пять лет назад на территории страны почти не было рынков, готовых потреблять инновационную продукцию — их нужно было формировать практически с нуля.
Очевидно, что в таких стартовых условиях, невозможно было обойтись без государственной поддержки. На примере институтов развития вообще и Роснано в частности, мы видим, что государство сделало правильную ставку на сферу инноваций — высокотехнологичная продукция, оборот которой составляет почти 400 млрд рублей, сегодня не только востребована на российском рынке, но и имеет хороший экспортный потенциал.
Очевидно, что в таких стартовых условиях, невозможно было обойтись без государственной поддержки. На примере институтов развития вообще и Роснано в частности, мы видим, что государство сделало правильную ставку на сферу инноваций — высокотехнологичная продукция, оборот которой составляет почти 400 млрд рублей, сегодня не только востребована на российском рынке, но и имеет хороший экспортный потенциал.
Другой представитель совета директоров ООО «УК «Роснано» Павел Теплухин уверен, что Роснано сегодня демонстрирует «не только способность инвестировать и управлять портфелем, но и продавать».
Паренёк-чертёжник в жилете с пуговицами на "женскую" сторону
Сайт Роснано утверждает, что за время работы было открыто 83 предприятия так называемой наноиндустрии. Ниже - презентационный ролик Роснано о финансовых итогах прошлого года, в котором под музыку Рахманинова демонстрируются те самые результаты, в ряде случаев обращающие на себя особое внимание.
Первые «слайды» показывают прибыль по проектам портфеля. Причём на первом слайде прибыль 11,3 млн долларов, на втором – 1 млн евро, на третьем – уже в рублях (11,4 млрд рублей). Вопрос в том, почему прибыль «валютно» разделена, и по каким конкретно порфелям она зафиксирована?
Следующий этап - слайд «совокупная прибыль по историческому портфелю». Значение «+12,3». При этом не понятно, чего конкретно – долларов, евро, рублей или, может быть, процентов.
Далее презентация переходит к минусам, которые в структуре Анатолия Борисовича Чубайса связывают с «курсовыми потерями рубля». Курсовые потери по портфелю: минус 11,1 млрд рублей.
В итоге всё же отображается плюс: чистая прибыль 1,2 млрд рублей, как уверяют в Роснано, сообщая, что совершены 27 так называемых выходов. Примеры: «Уралпластик» 7% IRR, ДСК «Град» 15% IRR, «Микрон» 17% IRR, «Никомаг» 18% IRR, «Данафлекс-НАНО» 31%.
Ну, и апогей – то, что Роснано впервые с 2011 года приступила к досрочному погашению кредитов.
После этого сообщается новое значение по прибыли МСФО – уже 4,5 млрд рублей «чистыми» за 2016 год.
Вот та самая презентация, музыкальное сопровождение в виде второго концерта Рахманинова к которой судя по всему не должно дать возможности сосредоточиться на том, так сколько же реально потеряла и приобрела группа Роснано даже не «исторически», а хотя бы по итогам отдельно взятого 2016 года:
Паренёк-чертёжник в жилете с пуговицами на "женскую" сторону
Если учесть, что непосредственно из государственного бюджета в Роснано было вложено более 100 млрд рублей ещё по «старому» курсу, то эффективность работы при всей музыкальной красоте отчётности не может не вызывать новых вопросов. Получается, что если выручка по портфелям после всех курсовых пертурбаций составила 1,2 млрд рублей в год, то, даже без учёта кредитных процентов, для погашения всех обязательств перед государственным бюджетом понадобится примерно 85 лет! А за это время, как говорится, либо ишак, либо падишах...
Если рассматривать «чистую» прибыль в 4,5 млрд рублей, то на выход в сторону эффективности с точки зрения вложений из госбюджета потребуется года 22-23. И это при учёте того, что абсолютно никаких кризисов подобия 2008-2009 или 2014-2015 не должно в мире случиться. Иначе для определения периода времени эффективности Роснано для российского бюджета придётся (как в упомянутые годы) вводит множитель, явно больший единицы. А в то, чтобы современный мир прожил почти четверть века без экономических кризисов, откровенно слабо верится.
В общем, прибыль в отчётах как бы есть, но вот насколько она отвечает экономическим запросам российской экономики – вопрос открытый.
На этом фоне Роснано продолжают сотрясать скандалы, связанные с выявленным правоохранителями о нецелевом расходовании средств. В частности, речь идёт о так называемом деле Меламеда-Понурова.
Леонид Меламед – бывший глава Роснанотеха, а Святослав Понуров – финдиректор Роснано. Оба они находились под арестом (Меламед – под домашним), Понуров – в СИЗО «Лефортово» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.285 УК РФ – «злоупотребление должностными полномочиями» и ст.160 – «растрата в крупном размере». Следствие считает, что при активном участии этих лиц была совершена незаконная сделка, в результате которой бюджет компании потерял 226 млн рублей. В деле есть и ещё один фигурант – Андрей Малышев, который ранее занимал пост заместителя главы «Роснано», а после известий о готовности СК РФ возбудить дело резко «заболел» и отбыл за границу, где до сих пор (уже более 2-х лет) лечится...
Информация эта обращает на себя особое внимание в связи с тем, что на днях замгенпрокурора России Виктор Гринь отказался утвердить обвинительное заключение в отношении названных лиц. После этого арест в отношении Меламеда и Понурова был снят – как пишет «Коммерсантъ» , снят буквально за минуту до истечения срока ареста. Это решение замгенпрокурора аплодисментами встретили в Роснано, несмотря на то, что именно Роснано и определяется в деле в качестве потерпевшей стороны.
Комментарий пресс-службы АО «Роснано»:
Позиция Роснано осталась неизменной: работа, которая проводилась ЗАО «ИФК «Алемар» (та самая фирма, работа которой была оценена в Роснано в 226 млн рублей), была необходима и крайне важна для обеспечения деятельности ГК на том этапе её развития и не нанесла ущерба компании и государству.
Мы считаем, что договор между ГК «Роснанотех» и ЗАО «ИФК «Алемар» был заключен уже после ухода Леонида Меламеда с должности генерального директора ГК «Роснанотех» на абсолютно рыночных условиях.
Договор между ГК и ЗАО «Инвестиционная корпорация «Алемар» был заключен по результатам открытого конкурса, победителем которого было признано ЗАО «ИФК «Алемар». Данная сделка была одобрена Правлением корпорации.
РОСНАНО взаимодействует и будет далее активно сотрудничать с правоохранительными и судебными органами по данному делу.
Мы считаем, что договор между ГК «Роснанотех» и ЗАО «ИФК «Алемар» был заключен уже после ухода Леонида Меламеда с должности генерального директора ГК «Роснанотех» на абсолютно рыночных условиях.
Договор между ГК и ЗАО «Инвестиционная корпорация «Алемар» был заключен по результатам открытого конкурса, победителем которого было признано ЗАО «ИФК «Алемар». Данная сделка была одобрена Правлением корпорации.
РОСНАНО взаимодействует и будет далее активно сотрудничать с правоохранительными и судебными органами по данному делу.
Неожиданное решение было принято после. И принял это решение лично генпрокурор РФ Юрий Чайка. Он отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, и в минувший четверг Меламед и Понуров были вызваны в СК РФ для вручения копий постановления об утверждении обвинения в их адрес. Само решение Юрия Чайки можно считать беспрецедентным, так как ничего подобного (отмены решений заместителей) в новейшей истории ГП РФ не было.
Все эти факты продолжают говорить о том, что на данный момент обсуждение деятельности крупного бизнеса, имеющего мощное госфинансирование, к сожалению, больше связано с уголовными моментами. - Больше с уголовщиной, нежели с реальной экономической отдачей, повышающей конкурентособность финансово-экономической и научно-технической сфер деятельности. А откровенно хотелось бы уже обсуждать полноценно реализованные проекты, приносящие прибыль не уровня отдельно взятой китайской или вьетнамской компании по сборке фенов и утюгов.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://www.rusnano.com
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