13:32 14 мая

Американские СМИ сообщили о втором случае «опасного сближения» российского Су-27 с «Посейдоном»

Последний инцидент с участием российского самолета произошел в пятницу (12 мая) в северной части Черного моря примерно в 30 км от России и 100 км от Крымского полуострова, передает телеканал Fox News со ссылкой на военный источник.



По словам источника, инцидент произошел в пятницу утром: российский истребитель Су-27 «!опасно приблизился» к разведывательному самолету американских ВВС Р-8 «Посейдон» на расстояние 12 метров.


Сообщается, что американский самолет находился в международном воздушном пространстве.

«Два инцидента произошли на этой неделе до и после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон и на Аляску», – отмечается в репортаже канала.

Издание напоминает, что первый подобный случай произошел во вторник, тогда Су-27 приблизился на расстояние семи метров.

Собеседник телеканала не сумел уточнить, был ли вооружен российский истребитель в последнем случае. Однако во время предыдущего инцидента, американские пилоты якобы разглядели под крыльями Су-27 шесть ракет Р-27 класса «воздух-воздух» (по классификации НАТО Alamo).

Использованы фотографии: ru.wikipedia.org
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Комментарии 64

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  1. NIKNN Сегодня, 11:15
    Как то мне не понятно
    в 30 км от России и 100 км от Крымского полуострова

    Это чего за намек???
    NIKNN
    1. Чёрный Сегодня, 11:19
      Цитата: NIKNN
      Как то мне не понятно
      в 30 км от России и 100 км от Крымского полуострова

      Это чего за намек???

      Ну дык это по мнению фоксньюса...всё ещё мечтают сердешные laughing
      Чёрный
    2. cniza Сегодня, 11:19
      Нормальная практика , так было и будет , мы будем вылетать на перехват их разведчиков , они наших.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:27
        Привет , Витя ! hi
        Цитата: cniza
        Нормальная практика , так было и будет , мы будем вылетать на перехват их разведчиков , они наших.

        Это да , вот только истерить по этому поводу мы точно не будем .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 11:35
          Доброго времени Паша , а истерят США , правда в последнее время все меньше , понимая , что теперь так будет всегда и безнаказанными они не останутся.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:39
            Цитата: cniza
            истерят США

            Этим профурсеткам можно , мы уже привыкли . lol
            Цитата: cniza
            правда в последнее время все меньше , понимая , что теперь так будет всегда и безнаказанными они не останутся.

            Вот пусть меньше выёживаются - меньше поводов валокордин глотать будет ... soldier
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 11:42
              Там валокордином не обойдешься , надо что то посерьезней для укрепления "стула". laughing
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:48
                Я вчера в который раз предложил зелёнку вёдрами глушить ! Для усиления эффекта можно разбавлять йодом в пропорции 1 : 1 . А для закрепления лечения и во избежание рецидивов - клизма с горчицей и хреном ! Коллега под ником "Злодей" предложил ещё в клизму патефонных иголок добавить . bully
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:51
                  Вы изверги laughing , пусть летают , нам тренироваться удобнее на реальных мишенях.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:52
                    Цитата: cniza
                    Вы изверги

                    Спасибо за комплимент , друже ... feel
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 11:55
                      Не принимайте впрямую , я такой же.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 11:59
                        Цитата: cniza
                        Не принимайте впрямую , я такой же.

                        Данный факт меня ну вот совсем не удивляет . good
                        bouncyhunter
                2. midivan Сегодня, 12:31
                  Цитата: bouncyhunter
                  Коллега под ником "Злодей" предложил ещё в клизму патефонных иголок добавить .

                  Приветствую Паша!Ну я вот ежа предложил бы, иголок сейчас днем с огнем......... request
                  midivan
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:34
                    Привет , Ваня ! hi Можно ещё рыбку-ерша ... lol
                    bouncyhunter
                    1. midivan Сегодня, 12:50
                      Цитата: bouncyhunter
                      Привет , Ваня ! Можно ещё рыбку-ерша ...

                      Тооочно! вот такого-- laughing
                      midivan
                      1. мордвин 3 Сегодня, 12:55
                        непорядок у вас, однако. Надо такого
                        мордвин 3
            2. Рашнэйрфорс Сегодня, 12:08
              Мужики откровенно уже самим не надоело писать про то какие они ссыкуны и какие мы крутые? Почему-то если американцы заявляют о пролёте Ту95 вдоль Аляски, то по-любому у них понос, надо менять памперсы и.т.д. Если подобное заявляет наш Конашенков, то это просто констатация факта и не более. Никто в России не обкакался, все хорошо, супостат был перехвачен и тактически отх...чен. Ну как дети малые ей-богу. Хотя судя по всему дядьки жизнь прожившие, а некоторые лет по 20 прослужившие. С уважением ко всем.
              Рашнэйрфорс
              1. midivan Сегодня, 12:57
                Цитата: Рашнэйрфорс
                Почему-то если американцы заявляют о пролёте Ту95 вдоль Аляски, то по-любому у них понос, надо менять памперсы и.т.д. Если подобное заявляет наш Конашенков, то это просто констатация факта и не более.

                Не служил я 20 лет но попробую вам объяснить, дело в том что, если бы в мою сторону летел "Посейдон" я бы не волновался, а если Ту-95 то реально бы оробел, разные у них возможности lol PS c Уважением, а вообще если все серьезно принимать то и в петлю не долго после всех этих новостей, где не глянь везде хреново, тут без юмора ни как hi , надо бы рубрику ввести типа "Ржака" и копировать там все новости для таких как я, ну а хто посерьезней тому здесь, чтоб под мы ногами им не лазали feel .
                midivan
                1. Андрей1978 Сегодня, 13:10
                  Страшновато действительно тушек наших видеть, учитывая что им уже более 30 лет, может что и отвалится ненароком над территорией супостата
                  Андрей1978
    3. NIKNN Сегодня, 11:21
      Не пойму где он летел, но такие точки могут быть только над незалежной и над морем.
      12 миль считаются территориальными водами, он тогда по самой границе пер...., или что он по международной трассе летел???
      NIKNN
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 11:22
      Нет такой страны больше ,кроме России чтобы так янков задирать! Хулиганье наши все же...Молодцы!
      ОТДЕЛ
      1. iliitchitch Сегодня, 11:31
        Цитата: ОТДЕЛ
        Хулиганье наши все же...Молодцы!


        Ребята руку хотели пожать , а эти забычились . Экие , гм , буки . Чего , форточку трудно открыть ? Не понимают русского гостеприимства . laughing
        iliitchitch
      2. МПК105 Сегодня, 11:32
        И в чём они молодцы?ПДД на дороге соблюдаете?На Море стараются люди уважать друг друга... good Почему в воздухе хамить должны наши лётчики,а мы тут,на земле,от радости в ладошки хлопать-МАЛАЦЫ!!! request
        МПК105
        1. iliitchitch Сегодня, 12:26
          Цитата: МПК105
          И в чём они молодцы?ПДД на дороге соблюдаете?


          Не соглашусь , коллега . С ПДД аналогия неуместна . А чего там вообще некий посейдон забыл над нашим морем ? Манёвр приветсвия получил , пусть спасибо скажет , что СУ-24МР с "чемоданом" его не поприветсвовал .
          Да что мы за люди такие , а ? Перед тем , как морду набить , 100 последних китайских скажем , и потом ... неожиданно ... Добродушные . Как по жизни все габаритные люди . Большие и совсем не страшные . Пока не доведут . hi
          iliitchitch
        2. midivan Сегодня, 13:02
          Цитата: МПК105
          Почему в воздухе хамить должны наши лётчики,а мы тут,на земле,от радости в ладошки хлопать-МАЛАЦЫ!!!

          belay А шо наши таки листиком от хрена в фонарь им махали или дули крутили? Конечно молодцы! 7 метров(очень часто одна и таже цифра фигурирует) отличный глазомер и чувство дистанции, это я вам как водила с немаленьким стажем говорю smile
          midivan
    5. 73bor Сегодня, 11:40
      Скоро мы наверное услышим -"Российская Чукотка опасно сблизилась с Аляской"! Говорят в США много отравы крысиной распыляют над мегаполисами ,вот ребята наверное надышались не продохнуть. crying
      73bor
    6. To be or not to be Сегодня, 12:05
      Расстояние между Симферополем (Крым) и Нью-Йорком - 8094 километра.
      И ЧЁ " Посейдон" потерял тут ??? А коль ему интересно в замочную скважину смотреть -пусть терпит облеты..а там как знать ..
      "Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?""
      To be or not to be
      1. Андрей1978 Сегодня, 13:21
        Наверное ведут сбор данных, с какого аэродрома и за сколько сблизимся с целью. Буржуи так просто баблом разбрасываться не будут, чего то замутить хотят. Про д.Кука тоже наши сми писали, как он испугался и удрал. На самом деле развед данные он хорошие со сканировал. Жалко мина ржавая времен 2вов не примагнитилась к днищу. Упущение наше. Пайседона надо не сушками строщать а внезапным попаданием в зону турбулентности которую ни один прибор не показывает.
        Андрей1978
    7. midivan Сегодня, 12:19
      Цитата: NIKNN
      Как то мне не понятно
      в 30 км от России и 100 км от Крымского полуострова

      Это чего за намек???

      Элементарно Ватсон! от Крыма до нейтральных вод 70 км bully
      midivan
  2. Чёрный Сегодня, 11:15
    БОГ Троицу любит...значит будет и третий smile .....и четвёртый и десятый..столько, сколько потребуется... Всё это обычная практика из которой пытаются раздуть что то экстраординарное
    Чёрный
  3. kolkulon Сегодня, 11:19
    Был ли он вооружен.Нет,пля,пустой поднялся на перехват.
    kolkulon
    1. To be or not to be Сегодня, 12:06
      "kolkulon Сегодня, 11:19
      Был ли он вооружен.Нет,пля,пустой поднялся на перехват."
      Не на перехват .а на ОПОЗНАВАНИЕ..Это очень существенная разница.
      To be or not to be
  4. Уэф Сегодня, 11:20
    Забыли в статейке самую малость:
    При этом представитель ВМС США Памела Кунзи отметила, что действия обоих воздушных судов были профессиональными и безопасными. hi
    Уэф
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:20
    ... не в первый, и походу, не в последний раз...
    a.s.zzz888
  6. Mavrikiy Сегодня, 11:21
    Собеседник телеканала не сумел уточнить, был ли вооружен российский истребитель в последнем случае.
    Уточняю. Российйский истребитель имел на борту ЯО нацеленное на Пентагон. И так будет всегда. Просто ждем команды. Довольны ответом?
    Mavrikiy
  7. berserk24 Сегодня, 11:22
    Вообще какого извините х---а делает америкосовский разведсамолет возле наших границ у них свой материк есть пусть там и летает stop
    berserk24
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 12:01
      Американцы летают там как участники НАТО, во всяком случае это так преподносится, поскольку страны НАТО присутствуют в Черноморском регионе( та же Турция) они имеют полное право на выполнение патрулирования. Мы тоже летаем на РТР и патруль и на Балтике, и в Японском море, вдоль Аляски, да много где.
      Рашнэйрфорс
  8. yuriy55 Сегодня, 11:24
    По словам источника, инцидент произошел в пятницу утром: российский истребитель Су-27 «!опасно приблизился» к разведывательному самолету американских ВВС Р-8 «Посейдон» на расстояние 12 метров.
    Сообщается, что американский самолет находился в международном воздушном пространстве.

    Странная ситуация. Пролетел рядом, целых 12 метров...Название самолёта символично: Посейдон - верховный морской бог...Что сказать, долетается...Будет лежать в международных водах у Посейдона за пазухой...
    yuriy55
    1. Громобой Сегодня, 11:44
      Цитата: yuriy55
      Название самолёта символично: Посейдон - верховный морской бог...

      На всякого морского бога у нас имеется Верховный Главнокомандующий...
      Громобой
    2. Уэф Сегодня, 12:36
      Цитата: yuriy55
      .Будет лежать в международных водах у Посейдона за пазухой...

      С чего бы это? Никак Вы с Миханом на пару завалить его собрались ? smile
      Уэф
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:24
    разведывательному самолету американских ВВС Р-8 «Посейдон»

    А как еще должна реагировать российская сторона когда американские самолеты-разведчики летают вдоль наших границ. Наш самолет, как и «Посейдон» был тоже в международном воздушном пространстве. По поводу вооружения - американцам не стоит сомневаться, что наши самолеты в таких ситуациях вооружены. Оба отработали свои задачи и разошлись. Все нормально.
    rotmistr60
  10. Лёня Пантелеев Сегодня, 11:25
    А не надо натовцам там шариться.
    Лёня Пантелеев
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:56
      Так-то мы тоже шаримся где ни попадя.
      Рашнэйрфорс
      1. Уэф Сегодня, 12:38
        Цитата: Рашнэйрфорс
        Так-то мы тоже шаримся где ни попадя.

        Вот нам можно! А еще мы любим поболтать о двойных стандартах! wink
        Уэф
  11. Горный стрелок Сегодня, 11:29
    Не будут "пропускать" их разведчиков "без сопровождения". А отсутствие ракет на подвеске пусть экипаж "Посейдона" не расслабляет. У Сушек вполне адекватная пушка имеется... wassat
    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:50
      Горный стрелок

      У Сушек вполне адекватная пушка имеется... wassat

      ... Вполне. Пушка распилит посейдоху в дуршлаг....
      a.s.zzz888
  12. Громобой Сегодня, 11:45
    Холостыми патронами по нему надо было очередь дать...
    Громобой
    1. HAM Сегодня, 12:02
      Уважаемый,Вы хотите испортить курортный сезон на Чёрном море.Кто же поедет купаться испоганеном янками море?
      HAM
    2. Уэф Сегодня, 12:41
      Цитата: Громобой
      Холостыми патронами по нему надо было очередь дать...

      На каком основании вы собрались по нему пулять в международном воздушном пространстве? И кстати , из чего холостыми - из ГШ-30 ? smile ?
      Уэф
  13. TatrA-50 Сегодня, 11:51
    [/quote]Собеседник телеканала не сумел уточнить, был ли вооружен российский истребитель в последнем случае. Однако во время предыдущего инцидента, американские пилоты якобы разглядели под крыльями Су-27 шесть ракет Р-27 класса

    1.В дежурном звене все с подвесками.
    2.[quote=МПК105]И в чём они молодцы?ПДД на дороге соблюдаете?На Море стараются люди уважать друг друга... good Почему в воздухе хамить должны наши лётчики,а мы тут,на земле,от радости в ладошки хлопать-МАЛАЦЫ!!! request

    Если цель не отвечает на запрос по радиосвязи, то перехватчик должен сблизитьсявизуального(вернее оба вывести его) с целью до визуального, для классификаегоции цели, подачи сигналов Бано или крыльями, если необходимо.
    Учите пдд.
    TatrA-50
    1. NIKNN Сегодня, 12:22
      Цитата: TatrA-50
      Если цель не отвечает на запрос по радиосвязи, то перехватчик должен сблизитьсявизуального(вернее обу вывести его) с целью до визуального, для классификаегоции цели, подачи сигналов Бано или крыльями, если необходимо.

      Абсолютно верно и кроме этого прямой контакт необходим с целью убедиться не нуждается ли ВС в помощи....
      NIKNN
  14. Баракуда Сегодня, 11:56
    Приветик передают . Все нормально . Ну а ракетки под Сушками, тут уже поздно будет . wink
    Баракуда
  15. Злюка Бобёр Сегодня, 11:58
    Нефиг шляться возле Россиских берегов и над Русским морем!
    Давно памперсы не меняли?Забыли про "Д.Кука"?
    Злюка Бобёр
  16. Venceremos Сегодня, 11:58
    Американские СМИ сообщили о втором случае «опасного сближения» российского Су-27 с «Посейдоном»
    Venceremos
  17. ОТДЕЛ Сегодня, 11:58
    Нужно продолжать в том же духе...Красава пилот, как уверено и угрожающе показывает !

    Кончилось ваше время матрасня..Русские в небе !
    ОТДЕЛ
  18. Баракуда Сегодня, 12:07
    Я хреновый ПВОшник , и то по мозгам получили, не за что после Руста. Сейчас - - стаю птиц , уже "Высокое" вкл. - мролодцы. ! можно даже в "буке" старом выделить...
    Баракуда
  19. Вальцманюга Сегодня, 12:12
    Чего проще , уберите свой посейдон от границы , и сближения прекратятся .
    Вальцманюга
    1. Баракуда Сегодня, 12:27
      И скольо Баз вокруг границ России , корецы= т не только ссут-пищат. задницу лижут СШA/
      Баракуда
  20. korvin1976 Сегодня, 12:28
    Мне вот только одно не понятно, почему:
    российский истребитель Су-27 «!опасно приблизился» к разведывательному самолету американских ВВС Р-8 «Посейдон» на расстояние 12 метров.
    Почему не наоборот: самолет американских ВВС Р-8 «Посейдон» «!опасно приблизился» к российскому истребителю Су-27
    Ведь по логике вещей СУ-27 находился: примерно в 30 км от России и 100 км от Крымского полуострова,
    а самолет американских ВВС Р-8 «Посейдон», по логике вещей около 7020 км от США
    korvin1976
    1. TatrA-50 Сегодня, 12:35
      Думается мне, патамучта мы на перехват поднялись из дз, а он мирно так в зоне дежурил и никого не трогал)))
      TatrA-50
  21. pafegosoff Сегодня, 12:32
    Примерно в 10 тысячах километров от США...
    pafegosoff
  22. kartalovkolya Сегодня, 12:43
    Ну на Аляске понятное дело рядом территория США,но какого хрена лезть в Черное море и к нашим границам? Скажет пусть спасибо,что его "по ошибке" не сбили или не "обработали как всем известного "Дональда Кука".Если лезете "в чужую кастрюлю" то не орите,когда хозяева дают вам по рукам!
    kartalovkolya
  23. Уэф Сегодня, 12:50
    Просто не хочется всех разочаровывать, но разговор не стоит выеденного яйца! Обычная ситуация, да и про памперсы не стоит писать - набило оскомину, а американцы высказались однозначно и спокойно :
    Представитель ВМС США Памела Кунзи отметила, что действия обоих воздушных судов были профессиональными и безопасными.
    Уэф
  24. Рябцев Григорий Евгеньевич Сегодня, 13:10
    Рецепт простой:
    Не лезь к границе и никто с тобой сближаться не будет. Ну не лететь же 7000 верст до Америки, чтобы сблизиться до 12 метров!
    Рябцев Григорий Евгеньевич
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