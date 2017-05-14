Американские СМИ сообщили о втором случае «опасного сближения» российского Су-27 с «Посейдоном»
Последний инцидент с участием российского самолета произошел в пятницу (12 мая) в северной части Черного моря примерно в 30 км от России и 100 км от Крымского полуострова, передает телеканал Fox News со ссылкой на военный источник.
По словам источника, инцидент произошел в пятницу утром: российский истребитель Су-27 «!опасно приблизился» к разведывательному самолету американских ВВС Р-8 «Посейдон» на расстояние 12 метров.
Сообщается, что американский самолет находился в международном воздушном пространстве.
«Два инцидента произошли на этой неделе до и после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон и на Аляску», – отмечается в репортаже канала.
Издание напоминает, что первый подобный случай произошел во вторник, тогда Су-27 приблизился на расстояние семи метров.
Собеседник телеканала не сумел уточнить, был ли вооружен российский истребитель в последнем случае. Однако во время предыдущего инцидента, американские пилоты якобы разглядели под крыльями Су-27 шесть ракет Р-27 класса «воздух-воздух» (по классификации НАТО Alamo).
По словам источника, инцидент произошел в пятницу утром: российский истребитель Су-27 «!опасно приблизился» к разведывательному самолету американских ВВС Р-8 «Посейдон» на расстояние 12 метров.
Сообщается, что американский самолет находился в международном воздушном пространстве.
«Два инцидента произошли на этой неделе до и после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон и на Аляску», – отмечается в репортаже канала.
Издание напоминает, что первый подобный случай произошел во вторник, тогда Су-27 приблизился на расстояние семи метров.
Собеседник телеканала не сумел уточнить, был ли вооружен российский истребитель в последнем случае. Однако во время предыдущего инцидента, американские пилоты якобы разглядели под крыльями Су-27 шесть ракет Р-27 класса «воздух-воздух» (по классификации НАТО Alamo).
Использованы фотографии: ru.wikipedia.org
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