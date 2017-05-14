Путин: бедность и огромный разрыв в уровне развития стран является питательной средой для терроризма
Международное сообщество не справится с угрозой терроризма, пока не преодолеет стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии, заявил Владимир Путин на форуме «Один пояс – один путь», открывшемся в Пекине.
Путин подчеркнул, что идеи открытости, свободы торговли сегодня все чаще отвергаются, «причем часто теми, кто недавно совсем выступал их поборниками».
Дисбаланс в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям в отношениях между странами.
Он напомнил и об угрозах, которые несут региональные конфликты, являющиеся зонами застарелых противоречий.
По его словам, необходимы новые свободные от стереотипов идеи.
Все более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства, протекционизм становится нормой, а его скрытыми формами являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий,цитирует Интерфакс российского президента.
Путин подчеркнул, что идеи открытости, свободы торговли сегодня все чаще отвергаются, «причем часто теми, кто недавно совсем выступал их поборниками».
Дисбаланс в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям в отношениях между странами.
Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию,застой в глобальном экономическом развитии, сказал президент РФ.
Он напомнил и об угрозах, которые несут региональные конфликты, являющиеся зонами застарелых противоречий.
Они сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует, прежде всего, отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию. Да и в целом, в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем,отметил Путин.
По его словам, необходимы новые свободные от стереотипов идеи.
Убежден, Евразия способна выработать и предложить содержательную позитивную повестку. Это касается обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, систем управления, поисков новых драйверов роста,заявил российский лидер.
Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
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