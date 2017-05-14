13:29 14 мая

Путин: бедность и огромный разрыв в уровне развития стран является питательной средой для терроризма

Международное сообщество не справится с угрозой терроризма, пока не преодолеет стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии, заявил Владимир Путин на форуме «Один пояс – один путь», открывшемся в Пекине.



Все более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства, протекционизм становится нормой, а его скрытыми формами являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий,
цитирует Интерфакс российского президента.


Путин подчеркнул, что идеи открытости, свободы торговли сегодня все чаще отвергаются, «причем часто теми, кто недавно совсем выступал их поборниками».

Дисбаланс в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям в отношениях между странами.

Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию,
застой в глобальном экономическом развитии, сказал президент РФ.

Он напомнил и об угрозах, которые несут региональные конфликты, являющиеся зонами застарелых противоречий.

Они сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует, прежде всего, отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию. Да и в целом, в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем,
отметил Путин.

По его словам, необходимы новые свободные от стереотипов идеи.

Убежден, Евразия способна выработать и предложить содержательную позитивную повестку. Это касается обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, систем управления, поисков новых драйверов роста,
заявил российский лидер.

Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 49

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 12:03
    Самое трудное-это преодолеть стереотипы,создаваемые годами.
    Teberii
    1. Zibelew Сегодня, 12:05
      Денег нет, технологий нет, но надо держаться.
      Zibelew
      1. Тралл Сегодня, 12:12
        Продолжайте вести наблюдение.
        Тралл
      2. Александр романов Сегодня, 12:28
        Цитата: Zibelew
        Денег нет, технологий нет, но надо держаться.

        Ты с Украины?
        Александр романов
      3. Зяблицев Сегодня, 12:38
        Zibelew

        Зато чего у нас много, так это нытиков и всепропальщиков.... laughing
        Зяблицев
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:52
        Zibelew
        Денег нет, технологий нет, но надо держаться.
        laughing А ,из деревни Гадюкино как всегда вой и плач. laughing
        Наблюдатель2014
      5. SSR Сегодня, 13:06
        Цитата: Zibelew
        Денег нет, технологий нет, но надо держаться.

        Самое интересное, что если бы только США, раздали деньги выделяемые на борьбу с террором, террористам, то они бы (террористы)стали как минимум рублёвыми миллионерами а если ещё и другие приложатся... то станут долларовыми миллионерами.
        У нас в стране на МВД (если мне память не это) выделяется около 7% бюджета а на сельхоз и крестьян 1.2%

        Про армию молчу, это святое а вот народная "милиция", стала коммерческой, правительственной организацией, по защите интересов капиталистов.
        За бомбанутый ларёк 5 лет, за миллионы условный.
        SSR
    2. Монос Сегодня, 12:05
      Убежден, Евразия способна выработать и предложить содержательную позитивную повестку.

      Читаем: "Евразия", подразумеваем: "Россия - Китай". Я правильно всё понял?
      Монос
      1. midivan Сегодня, 12:09
        Цитата: Монос
        Читаем: "Евразия", подразумеваем: "Россия - Китай". Я правильно всё понял?

        yes
        [/quote]протекционизм становится нормой, а его скрытыми формами являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий[quote]
        А тут как я понял нам и Китаю шибко не хватает мозгов на что то laughing
        midivan
        1. Монос Сегодня, 12:39
          Цитата: midivan
          А тут как я понял нам и Китаю шибко не хватает мозгов на что то

          Тут вы, как раз, ошиблись. Эта фраза была сказана в другом контексте, а именно, как критика стремления глобалистов ограничить развитие ВСЕГО остального мира, вводя ограничения на распространение ЗНАНИЙ и компетенций и получение, за счёт этого, преимуществ. И эта фраза говорит об обратном тому, о чём подумали вы. Она говорит о том, что глобалисты хотят присвоить себе ВСЕ знания, в том числе и наработанные нами и Китаем.
          Монос
          1. bas Сегодня, 12:49
            А есть возможно присвоить такие знания? До сих пор единственной причиной нерентабильности многочисленных замечательных россиских идей была неспособность российского ПК строить конкурентноспособное серийное производство.
            bas
            1. Pirogov Сегодня, 13:02
              Цитата: bas
              А есть возможно присвоить такие знания? До сих пор единственной причиной нерентабильности многочисленных замечательных россиских идей была неспособность российского ПК строить конкурентноспособное серийное производство.

              Вот как побольше таких как Вы двоечников и всё пропальщиков из страны выедет ,так сразу все производства и освоим.
              Pirogov
              1. bas Сегодня, 13:10
                Вот мы двоечники это делать умеем, а вы отличники нет. Уехало от вас только наших двоечников за 10 лет 1млн. 200тыс., только к нам, не считая Штатов, Канады, Германии, Австралии, что заметно больше половиных всех что было, но лучше не стало, стало хуже. Где логика?
                bas
            2. Монос Сегодня, 13:08
              Цитата: bas
              А есть возможно присвоить такие знания?

              Вам сколько лет? Рассуждаете как ребёнок. Такая система давно уже работает. Патентование, грантование, переманивание мозгов, прямое устранение учёных путём убийств, рейдерства, снятия с финансирования, банальное воровство идей и открытий... Я это знаю, поэтому оставьте себе это ваше бла-бла-бла.
              Монос
              1. bas Сегодня, 13:22
                Мне 51-й годок и у меня два высших образования, причём одно Советское.Всё что вы перечислили само по себе никак не свидетельствует о том что вы сказали, а выкалывать глаза можно и вилками, хотяони вообще то чтоб гречку кушать. И у меня есть печатная статья и личная разтработка, поэтому я имею личный опыт как это работает, а вы?
                bas
            3. olimpiada15 Сегодня, 13:17
              Цитата: bas
              А есть возможно присвоить такие знания? До сих пор единственной причиной нерентабильности многочисленных замечательных россиских идей была неспособность российского ПК строить конкурентноспособное серийное производство.

              Не надо пропаганды. В 90- годы в первую очередь уничтожались прибыльно работавшие предприятия , выпускавшие пользующуюся спросом продукцию. Работала на таком предприятии-сейчас его не существует, а эту продукцию выпускают до сих пор на предприятиях , более низкого технологического уровня.
              olimpiada15
              1. bas Сегодня, 13:28
                Не надо согласен, только обратной пропаганды. В 90-м я ещё жил в Харькове. Какая была прибыльность у промпредприятия я знаю, потому что моя мама работала в Гипросталь. А покойный папа до 80-го работал в ТяжПромЭлектроПроект.
                bas
      2. сибиралт Сегодня, 12:18
        "Евразия" подразумевается, когда Китай у Казахстана отожмет европейскую часть до самого Каспия. Процесс пошел. laughing
        сибиралт
        1. Вас Влад Сегодня, 12:54
          Цитата: сибиралт
          "Евразия" подразумевается, когда Китай у Казахстана отожмет европейскую часть до самого Каспия. Процесс пошел

          Это всё страшилки,Казахстан в отношениях с Китаем не теряется,а во всю занимается экономической интеграцией с Китаем!
          Вас Влад
      3. Вас Влад Сегодня, 12:41
        Цитата: Монос
        Читаем: "Евразия", подразумеваем: "Россия - Китай". Я правильно всё понял?

        Вы всё хорошо поняли,нам самое главное не прошлёпать! hi ВВП самый почётный гость! Китай настроен решительно, идёт нам на встречу, вместе мы многого добьёмся.
        Музыкальна пауза,песня про друзей wink

        А это речь Владимира Владимировича после выступления Си Цзиньпиня.
        Вас Влад
    3. Вас Влад Сегодня, 12:34
      Цитата: Teberii
      Самое трудное-это преодолеть стереотипы,создаваемые годами.

      Да это трудно,но надо,надо нам с Китаем строить стратегическое партнёрство и вписываться во все проекты, за ними будущее и как можно скорее!Против коллективного запада нам будет тяжело в одиночку выдюжить!Есть у нас и общее,вторым по количеству потерь во второй мировой Китай, около 30 миллионов людей!Ну и Китайцы очень хорошо относятся к Русским,а мы к сожалению не платим им взаимности!Хватит уже подружили с США (Европа) ,надо строить взаимовыгодный прагматичный союз с Китаем.
      Вас Влад
    4. bas Сегодня, 12:46
      Teberii
      Было бы неплохо, но практически пока получается лишь в отдельных местах и после продолжительных усилий.
      bas
  2. oleg-gr Сегодня, 12:03
    Идеи правильные. Воплощения не будет. Неужели америкосы станут содействовать построению справедливого мироустройства. Так только СССР развивал окраины за счет РСФСР. Хотя они сейчас вопят про оккупацию и компенсацию за тот период.
    oleg-gr
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:07
      Цитата: oleg-gr
      Неужели америкосы станут содействовать построению справедливого мироустройства.

      Скорее небо на землю свалится .
      Цитата: oleg-gr
      Идеи правильные. Воплощения не будет.

      Матрасы и их придворные шавки вставят палки в колёса под благовидным предлогом . hi
      bouncyhunter
    2. pjastolov Сегодня, 12:09
      Да хотя бы свои олигархи бабло назад вернули angry
      pjastolov
      1. 210окв Сегодня, 12:26
        Ооо.!Низзя!Они же.."памятники"..
        Цитата: pjastolov
        Да хотя бы свои олигархи бабло назад вернули angry
        210окв
      2. Александр романов Сегодня, 12:28
        Цитата: pjastolov
        Да хотя бы свои олигархи бабло назад вернули

        А они лично у вас сколько взяли?
        Александр романов
        1. pjastolov Сегодня, 12:32
          Они не у меня они у всех взяли, или вы считаете что за 10 лет можно миллиардером стать законно - вышлите книжечку обучающую recourse
          pjastolov
          1. Александр романов Сегодня, 13:15
            Цитата: pjastolov
            Они не у меня они у всех взяли,

            Если у всех,значит и у вас .Повторяю вопрос.сколько у вас лично забрали ?
            Цитата: pjastolov
            или вы считаете что за 10 лет можно миллиардером стать законно - вышлите книжечку обучающую

            Можно,создаите Фэисбук.
            А ваш уровень,отнять и поделить-это уровень Шарикова. На Украине уже отняли и поделили.Удачи
            Александр романов
            1. pjastolov Сегодня, 13:23
              Да нет Шариков это Вы - сразу на защиту хозяев бросились hi
              pjastolov
              1. Александр романов Сегодня, 13:26
                Цитата: pjastolov
                Да нет Шариков это Вы - сразу на защиту хозяев бросились

                Я смотрю по сути вам сказать нечего. Только вот одна проблема,в России рулят олигархи,разворовывая всё( с ваших слов),а в Белоруссии всё принадлежит народу (государству) Че вы такие нищие,что постоянно у России дай? Вы должны быть богатыми и счастливыми.У вас же до сих пор аналог СССР
                Александр романов
          2. Околоточный Сегодня, 13:25
            Опыт Касперского в помощь. Своими МОЗГАМИ. Вы и у него хотите всё забрать?
            Околоточный
    3. Venceremos Сегодня, 12:34
      Путин: бедность и огромный разрыв в уровне развития стран является питательной средой для терроризма
      Цитата: oleg-gr
      Идеи правильные. Воплощения не будет.


      Как мне кажется,"глобальное" высказывание Путина более чем справедливо и к регионам России,разрыв в уровне развития которых,несомненно также является одним из факторов зарождения экстремизма и терроризма.
      Venceremos
    4. bas Сегодня, 12:51
      При всём уважении к ВВП, идеи общеизвестные, но больше популисские, чем практически полезные на сегодня, но сполитической точки зрения, выступление как всегда почти без огрех.
      bas
  3. Uncle Lee Сегодня, 12:04
    Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию
    Золотые слова, да Богу в уши !
    Uncle Lee
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 12:04
    Наши бывшие азиатские "братья" союзные тому пример....!
    Опять с басмачами бороться приходится..?
    Российская империя , СССР их контролировала и держала в узде..Сейчас все бесконтрольно и кровища льется опять!
    ОТДЕЛ
  5. Вальцманюга Сегодня, 12:08
    Особенно когда это практикуется на уровне ГД , и население за этим изумленно наблюдает годами , а воз и ныне там а морды все толще и наглее .
    Вальцманюга
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    Россия всё сильней "завязывается" на Китае, и возможно на данном этапе это первоочерёдная необходимость, для поддержания мира на планете Земля.
    a.s.zzz888
    1. Вас Влад Сегодня, 12:58
      Цитата: a.s.zzz888
      Россия всё сильней "завязывается" на Китае, и возможно на данном этапе это первоочерёдная необходимость, для поддержания мира на планете Земля.

      И главное, какая наша роль будет в этом будущем!С США нам не по пути.Китай предлагает здравые идеи!
      Вас Влад
  7. Владимир Постников Сегодня, 12:20
    "В Пекине открылся форум «Один пояс — один путь», посвященный китайскому экономическому проекту нового Шелкового пути."
    Еще раз.
    В Пекине открылся форум «Один пояс — один путь», посвященный КИТАЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ нового Шелкового пути.
    При чем здесь это бла-бла-бла?
    Путин: бедность и огромный разрыв в уровне развития стран является питательной средой для терроризма

    Постников: бедность и огромный разрыв в уровне ДОХОДОВ ГРАЖДАН В ОДНОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ является питательной средой для терроризма.
    Владимир Постников
  8. ротмистр Сегодня, 12:34
    Не понял я нашего президента. Он о России что ли говорил.?
    ротмистр
    1. bas Сегодня, 12:58
      Он политику проводит и делает это грамотно. Я понимаю зачем ему сейчас нужен этот популизм. Толковый всё-ж мужик. Повезло вам с ним.
      bas
      1. мордвин 3 Сегодня, 13:06
        Угу. Окружил вокруг себя идиoтами, и делает вид, что самый умный.
        мордвин 3
      2. Владимир Постников Сегодня, 13:06
        Цитата: bas
        Толковый всё-ж мужик. Повезло вам с ним.

        С Чубайсом нам еще больше повезло. Потолковее этого будет. И зачем лично Вы от такого счастья свалили?
        Владимир Постников
      3. Вас Влад Сегодня, 13:22
        Наша система либеральная не даст ВВП строить союз с Китаем,будут саботировать!Так что я думаю он отправит их скоро всех в сад!
        Вас Влад
  9. kepmor Сегодня, 12:47
    Вот,если бы В.В.Путин выступая перед Федеральным Собранием РФ сказал:
    "Бедность почти трети населения страны, глубочайшее социальное неравенство и колоссальный разрыв в уровне жизни между слоями населения и регионов,порождают питательную среду для коррупции,взяточничества,воровства и чиновнического беспредела,что является прямой угрозой существования государства!
    Мы не справимя с этими вызовами,если не преодалеем стагнацию в экономике, социальной сфере и политическом устройстве нашей Родины!
    скажите-кто-нибудь верит в такое чудо?...вот и я не верю...
    прежде чем учить жизни другие народы,не плохо бы у себя в стране порядок навести....
    kepmor
  10. Мышь Сегодня, 12:50
    Цитата: ротмистр
    Не понял я нашего президента. Он о России что ли говорил.?

    Вот как раз о России он ничего и не сказал. ВВП и ДАМ всё больше о глобальном думают. "глобальном экономическом развитии, заявил Владимир Путин на форуме «Один пояс – один путь», открывшемся в Пекине." Какая Россия батенька?
    Мышь
  11. sagitch Сегодня, 13:07
    Цитата: Александр романов
    Цитата: pjastolov
    Да хотя бы свои олигархи бабло назад вернули

    А они лично у вас сколько взяли?

    У нас лично не взяли, но наши родители строили за государственные, разрабатывали месторождения, стоили заводы и нефтепроводы, а теперь 10 топ менеджеров из ГОС. КОМПАНИИ "Роснефть" получили премий за первый квартал 2017г., 1миллард 250 миллионов, а Песков их отбеливает! Валит на правительство.
    Ну откуда такие премии? Кода в стране "денег нет", и за что "держаться", за вилы?
    sagitch
    1. Александр романов Сегодня, 13:19
      Цитата: sagitch
      У нас лично не взяли,

      Тогда какие претензии?
      Цитата: sagitch
      но наши родители строили за государственные, разрабатывали месторождения, стоили заводы и нефтепроводы

      И что,и сейчас много чего строят. Сейчас олигархи платят зарплаты миллионам.Платят налоги в бюджет.Хотя для вас лично это пустои звук.
      Цитата: sagitch
      а теперь 10 топ менеджеров из ГОС. КОМПАНИИ "Роснефть" получили премий за первый квартал 2017г., 1миллард 250 миллионов,

      Во всем мире топ менеджеры компаний получают так.
      Цитата: sagitch
      и за что "держаться", за вилы?

      Когда я слышу про вилы,я перестаю с человеком общаться.
      Александр романов
Картина дня