Путин: бедность и огромный разрыв в уровне развития стран является питательной средой для терроризма

Все более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства, протекционизм становится нормой, а его скрытыми формами являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий,

Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию,

Они сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует, прежде всего, отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию. Да и в целом, в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем,

Убежден, Евразия способна выработать и предложить содержательную позитивную повестку. Это касается обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, систем управления, поисков новых драйверов роста,