Тракторная и самоходная

Краткий обзор тракторной и самоходной артиллерии держав Антанты в годы Первой мировой войны.Основным тягловым средством в годы Первой мировой войны являлась лошадь. Лошадь перемещала вьюки, повозки, орудия. Пара лошадей свободно несла груз весом в тонну, четверка – две тонны, а восьмерка – до 3,2 тонн. Последний вес был весовым пределом для конной тяги. Во многом именно поэтому маневренность полевой тяжелой артиллерии на конной тяге оставляла желать лучшего. Вес тяжелых орудий был впечатляющим – что было особенно актуально для Французского фронта, особенно сильно насыщенного техникой.Уже с самого начала позиционной войны на Французском фронте, потребовавшей применения мощной артиллерии, встал вопрос о придании ей особой маневренности. Маневренность была востребована как при войсковых перебросках, так и на поле боя.При осуществлении наиболее значимых оперативных перебросок, когда пехота быстро перевозилась на автомобилях, артиллерия, предоставленная своим средствам передвижения, несмотря на широко развитую сеть хороших дорог Французского фронта, нередко отставала на десятки часов, а иногда - и на несколько дней. Все это потребовало ввести для орудий механическую (тракторную) тягу, дававшую артиллерии возможность при проведении войсковых перебросок не отставать от пехоты. Стандартный трактор (например Клейтон) мог перемещать вес в 10 раз превышающий предел лошадиной восьмерки – 32 тонны. Это, в свою очередь, позволило нарастить и мощь калибров тяжелой артиллерии.И к январю 1918 г. из 782-х французских тяжелых батарей на северо-западном фронте 516 батарей были на конной тяге и 266 батарей - на тракторной (не считая автомобильной малокалиберной артиллерии).К орудиям на механической тяге относились: а) американская 76-мм пушка системы L. F. А.; б) английская 202-мм гаубица образца 1916 г.; в) французская 155-мм пушка системы О. P. F. (Филлю).С 1916 года на Русском фронте также появляются тяжелые тракторные (системы Виккерса) 203 и 228-мм гаубицы.1. 203-мм буксируемая гаубица Виккерса. Pataj S. Artyleria ladowa 1881-1970. W-wa, 1975.Достоинствами частей тракторной артиллерии были: более высокая средняя скорость движения (от 5 до 15 км в час), большая компактность походных колонн (например, длина конной запряжки 11-дюймовой гаубицы Шнейдера – 210 шагов, в то время как тракторной системы такого же калибра – до 120 шагов), мобильность (в том числе при передвижении по пересеченной местности) и более высокий размер среднего перехода (вместо 60-70 км для батарей на конной тяге – 120-150 км для тракторных батарей).Особое значение имело создание самоходной артиллерии.Смысл введения гусеничной схемы перемещения заключался в стремлении разложить тяжесть (давление) объекта при его передвижении на большую площадь (в сравнении с рабочей поверхностью колес). Соответствующий механизм выглядел следующим образом. Основание корпуса (рама) имело на поперечных осях несколько роликов-колес. На переднее и заднее колеса рамы, приподнятые над землей, была надета цепь. Она состояла из отдельных связанных шарнирно (посредством болтов) металлических пластин-башмаков с особыми ребрами (для сцепки с поверхностью). Заднее (зубчатое) колесо рамы, охватывавшееся цепью, приводилось во вращение мотором. При этом зубцы вращавшегося колеса, сцепляясь с поперечными болтами башмаков цепи, придавали ей круговое движение по охватываемым цепью колесам. Вследствие этого, соприкасавшиеся с ней ролики рамы начинали катиться по цепи - и этим вызывали поступательное движение всей рамы, а, следовательно, и всей машины.Именно эта схема позволила появившимся на фронте осенью 1916 г. британским танкам преодолевать окопы и снарядные воронки. Подъем на вертикальные откосы был тем легче, чем длиннее был танк. Во многом первые танки являлись именно штурмовыми орудиями. Причем французские танки даже получили название штурмовой артиллерии.За войну толщина брони танков увеличивается с 12 до 16 мм (лобовая броня) и с 8 до 11 мм (бортовая броня). Германские машины имели броню 30 и 20 мм соответственно.Французы создали танки (штурмовые орудия) систем Шнейдера (вес 13,5 тонн, вооружение - одна пушка и два пулемета, скорость 4 км в час) и Сен-Шамона (вес 24 тонны, вооружение - 1 пушка и 4 пулемета, скорость до 8 км в час). Французские машины впервые были применены весной 1917 г. на боевом участке Краон - Бери-о-Бак – в этом широкомасштабном наступлении принимали участие 850 тыс. человек, 5 тыс. орудий и 200 танков.2. Шнейдер СА-1.3. Сен-Шамон.16-го апреля 1917 г. в бою участвовали 132 машины системы Шнейдера. Первый отряд численностью в 82 машины начал атаку в 7 часов утра - в момент приближения французской пехоты ко второй линии германской обороны. Но вскоре отряд попал под такой губительный огонь немецкой артиллерии, что, по выражению очевидца, земля вокруг танков и под ними волновалась как море от циклона. Начальник отряда погиб в своем танке. Отряд потерял от огня противника 39 машин, а пехота отхлынула, оставив занятые немецкие позиции.Второй отряд численностью в 50 машин начал атаку также в 7-м часу, но был обнаружен воздушной разведкой противника после выхода из укрытий - и соответственно попал под заградительный огонь германской артиллерии. В результате, атака окончилась неудачей - из боя вернулось только 10 танков.В дальнейшем, учтя эти уроки, союзники стремились использовать боевые машины только перед рассветом – в противном случае движение этих тихоходов к передовой днем неминуемо приводило к огромным потерям. К весне 1918 г. французы конструируют новый танк – Рено, весом лишь 6,5 тонн, имевший на вооружении одно орудие и пулемет. Эти машины в количестве 30-ти штук впервые применяются французами в июне 1918 г. в ходе контрнаступления у леса Ретц. Именно этот танк был первой машиной, имевшей привычную для нас классическую – «танковую» компоновку. То есть был действительно танком, а не штурмовым орудием, как его более ранние и более тяжелые «собратья».В дальнейшем, в боях на Марне весной 1918 г., в наступлении американцев в сентябре у Тианкура, в англо-французском наступлении в Пикардии и в финальном преследовании германцев с 26-го сентября по 2-е ноября 1918 г. танки, действуя с переменным успехом, почти постоянно несли крупные потери. Так, даже в период отхода германцев, в ходе боев с 26 по 29 октября, французский танковый отряд потерял от артиллерийского огня 51 машину.Кроме танков, де-факто исполнявших задачи самоходной артиллерии, союзниками применялись орудия, самоходные в прямом смысле этого слова.К ним, в частности, относилась французская 75-мм пушка образца 1916 г. В передней части трактора размещался мотор, а в задней части установки - орудие (причем во время стрельбы, во избежание опрокидывания, откидывались специальные подставки-сошники). Данная самоходная установка развивала скорость до 25 км в час.Кроме того, существовали самоходные гаубицы Шнейдера 220 - 280-мм калибра.4. 220-мм гаубица Шнейдера.5. 280-мм гаубица Шнейдера на шасси Сен-Шамон.Для уменьшения длины отката, ствол 240-мм гаубицы Шнейдера после выстрела двигался по раме, которая вместе с верхней частью лафета также двигалась назад и вверх. Откат тормозился двумя компрессорами. Мощность двигателя этой самоходки - 225 лошадиных сил.Появляются и колесно-гусеничные орудийные установки.Так, 155-мм пушка на лафете системы Кристи могла передвигаться на гусеничном или колесном ходу. Скорость движения достигала: на колесном ходу - 27, а на гусеничном - 15 км в час.6. 155-мм орудие на шасси Кристи.Главными достоинствами первых самоходных установок являлись: быстрота занятия боевых позиций, постоянная готовность к бою, легкость маневрирования, возможность преодоления подъемов, малая длина формируемых самоходками походных колонн, способность прохождения по песчаному, вязкому и изрытому воронками грунту.Важнейшими недостатками данных установок были: их вес, трудность подбора соответствующего укрытия, большой расход горючего (причем даже при движении по хорошим дорогам), а также затруднительность и неэкономичность (в отличие от обычной артиллерии) походного перемещения самоходок в одной колонне с пехотой.