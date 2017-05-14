Вашингтон готовит новые санкции против Пхеньяна

Мы не комментируем будущие санкции, но, очевидно, мы будем рассматривать любой инструмент в нашем распоряжении, чтобы бороться с незаконной деятельностью и финансированием терроризма,

Американское казначейство рассматривает все доступные меры для экономической изоляции Северной Кореи с целью прекращения там ракетных и ядерных испытаний, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».заявил агентству высокопоставленный чиновник ведомства.Издание отмечает, что «среди рассматриваемых механизмов есть программы Управления контртеррористической и финансовой разведки и Управления контроля иностранных активов».С 2006 года Совбез ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить руководство страны отказаться от ракетных и ядерных разработок. Две последние (номер 2270 и 2321) приняты в прошлом году. Они существенно ужесточили ограничения в отношении Пхеньяна в сферах торговли, банковского сектора, экспорта ископаемых, покупки оружия и пр.