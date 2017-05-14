13:33 14 мая

Вашингтон готовит новые санкции против Пхеньяна

Американское казначейство рассматривает все доступные меры для экономической изоляции Северной Кореи с целью прекращения там ракетных и ядерных испытаний, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».



Мы не комментируем будущие санкции, но, очевидно, мы будем рассматривать любой инструмент в нашем распоряжении, чтобы бороться с незаконной деятельностью и финансированием терроризма,
заявил агентству высокопоставленный чиновник ведомства.


Издание отмечает, что «среди рассматриваемых механизмов есть программы Управления контртеррористической и финансовой разведки и Управления контроля иностранных активов».

С 2006 года Совбез ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить руководство страны отказаться от ракетных и ядерных разработок. Две последние (номер 2270 и 2321) приняты в прошлом году. Они существенно ужесточили ограничения в отношении Пхеньяна в сферах торговли, банковского сектора, экспорта ископаемых, покупки оружия и пр.

Использованы фотографии: https://commons.wikimedia.org
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Комментарии 22

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:22
    [quote]Вашингтон готовит новые санкции против Пхеньяна[/quote
    ... кто бы в этом сомневался...
    a.s.zzz888
    1. Чёрный Сегодня, 12:25
      Неужели ещё возможности для санкций осталтсь? smile ....странно.
      Чёрный
    2. Teberii Сегодня, 12:30
      Это не выход,прежние ни решили проблемы,только усилили сопротивление Северо-Корейской власти.
      Teberii
    3. Зяблицев Сегодня, 12:33
      Надо ВВП, сделать ход конем и в одностороннем порядке снять наши ограничения и открыть финансово-экономическую помощь, а еще лучше начать поставки туда С-300 и вообще договориться открыть военную базу, типа Порт-Артура...Понятно, что это чисто гипотетически и неосуществимо, но как же хочется увидеть конвульсии англосаксов и сопли их подпин...ников! Некоторых, наверное даже корочун прихватит! У Маккейна, всяко тромб оторвется, когда он такую новость узнает... laughing
      Зяблицев
      1. Pirogov Сегодня, 12:59
        Цитата: Зяблицев
        Надо ВВП, сделать ход конем и в одностороннем порядке снять наши ограничения и открыть финансово-экономическую помощь, а еще лучше начать поставки туда С-300 и вообще договориться открыть военную базу, типа Порт-Артура...Понятно, что это чисто гипотетически и неосуществимо, но как же хочется увидеть конвульсии англосаксов и сопли их подпин...ников! Некоторых, наверное даже корочун прихватит! У Маккейна, всяко тромб оторвется, когда он такую новость узнает..

        Полностью с вами согласен ,хотелось бы увидеть перекошенные рожи амеров и их шестёрок.
        Pirogov
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 12:35
      Хе хе так их уже давно обложили санкциями? Это что двойные...

      У Ына чувство юмора есть ...Давайте Россию так же обложите , я лично ЗА!
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 12:39
        А я тебе два раза конфетку не дам - ты плохой wassat
        pjastolov
  2. bouncyhunter Сегодня, 12:26
    Вашингтон готовит новые санкции против Пхеньяна

    Когда уже эти непроходимые тупицы поймут , что санкции - это дорога назад ? Или намеренно подталкивают мир к Ядерной Геенне ? fool
    bouncyhunter
    1. 210окв Сегодня, 12:29
      Паша,они примеряют санкции на себя,что бы было бы если бы нас,"заштатников" так гнобили..Обратная реакция-развитие экономики и ненависть к этим исключительным..
      Цитата: bouncyhunter
      Вашингтон готовит новые санкции против Пхеньяна

      Когда уже эти непроходимые тупицы поймут , что санкции - это дорога назад ? Или намеренно подталкивают мир к Ядерной Геенне ? fool
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:37
        Цитата: 210окв
        они примеряют санкции на себя

        Эти их "примерки" могут всему миру аукнуться . Д.Б. am
        bouncyhunter
    2. Уэф Сегодня, 12:31
      Цитата: bouncyhunter
      Когда уже эти непроходимые тупицы поймут , что санкции - это дорога назад ?

      Корейцы ?
      Уэф
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:33
        Цитата: Уэф
        Корейцы ?

        Не смешно .
        bouncyhunter
        1. Уэф Сегодня, 12:55
          Цитата: bouncyhunter
          Не смешно .

          Америку уже давно "похоронили", забили "гвоздь в крышку гроба капитализьма" Ну что же, посмотрим что дальше будет с корейским чудом ...
          Уэф
  3. pafegosoff Сегодня, 12:29
    Наверное запретит детям партийных фукционеров учиться в западных вузах и получать переводы от родителей? Так они, поди под китайцев косят...
    pafegosoff
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:38
      Цитата: pafegosoff
      Наверное запретит детям партийных фукционеров учиться в западных вузах и получать переводы от родителей? Так они, поди под китайцев косят...

      Молодец . все вычислил ! bully bully я так понимаю и на русских такие санкции наложить?
      ОТДЕЛ
    2. 0255 Сегодня, 13:06
      Цитата: pafegosoff
      Наверное запретит детям партийных фукционеров учиться в западных вузах и получать переводы от родителей? Так они, поди под китайцев косят...

      поздно, Ким давно отучился в загнивающей Швейцарии laughing
      0255
  4. Mavrikiy Сегодня, 12:32
    Американское казначейство рассматривает все доступные меры для экономической изоляции Северной Кореи с целью прекращения там ракетных и ядерных испытаний, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».
    Мелкотравчатые.
    Нужно ввести санкции против России (против КНР не попрешь) и требовать, требовать, требовать (с Руиной ведь так). А уже потом сидеть и думать, почему не сработало, что не так и кто виноват, что не сработало. Впрочем виновата опять Россия.
    Mavrikiy
  5. SCHNIFER Сегодня, 12:53
    Ложили они на ваши санкции, мистер Трамп. Лучше диета, чем лизоблюдство
    SCHNIFER
    1. 0255 Сегодня, 13:08
      Цитата: SCHNIFER
      Ложили они на ваши санкции, мистер Трамп. Лучше диета, чем лизоблюдство

      И это пишет человек с флагом Германии, страны-союзника США, с высоким уровнем жизни? Что же жить поехали не в любимую КНДР? laughing
      0255
  6. viktor. Сегодня, 12:59
    [/b][quote][/quote] [b] это они про себя?
    viktor.
  7. Елена Захарова Сегодня, 13:04
    чтобы бороться с незаконной деятельностью и финансированием терроризма,

    Штатам надо начинать с себя, а потом других поучать.
    Елена Захарова
  8. rrrd Сегодня, 13:33
    Кто бы что не говорил, а Ким молодец! Зубы показывает! В отличие от нашей только "озабоченности" и "ноте протеста" и еще меня раздражает фраза про "аналогов нет в мире" .
    rrrd
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