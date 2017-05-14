18:00 14 мая

Египетские СМИ: переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения приостановлены

Переговоры между РФ и Египтом по возобновлению прерванного полтора года назад регулярного авиасообщения в настоящее время не ведутся, передает РИА Новости сообщение газеты «Аль-Ватан».

Египетские СМИ: переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения приостановлены


Переговоры… приостановлены с февраля, нет никаких контактов с российской стороной сейчас на эту тему,
– сказал источник в министерстве гражданской авиации Египта.


Он отметил, что Египет еще в прошлом году отклонил возможность присутствия в своих аэропортах российских специалистов по безопасности.

По словам собеседника, «министерство отклонило в прошлом году требование России о присутствии российских экспертов по безопасности в египетских аэропортах, посчитав, что это затронет суверенитет, а также откроет дверь для аналогичных мер со стороны других государств».

Источник добавил, что «протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом не был подписан, поскольку в нем присутствуют некоторые пункты, затрагивающие принцип суверенитета государства на его территории».

По его словам, возможен поиск других вариантов обеспечения безопасности.

Между тем египетская сторона «завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в аэропортах, дата приглашения экспертов из РФ для очередной проверки будет обсуждаться отдельно», сообщил собеседник.

В то же время в российском Минтрансе отметили, что «официальной информации от властей Египта о возражениях против постоянного присутствия специалистов из России в аэропортах не поступало».

Использованы фотографии: AP Photo / Amr Nabil, File
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Комментарии 32

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  1. hirurg Сегодня, 16:00
    Египтская сила! А ведь кто то расстроится.
    Но точно не я.
    Суверенитет! О какое слово выучили....
    Еще бы значение усвоить.
    hirurg
    1. МПК105 Сегодня, 16:03
      И не я...А вот наши безбашенные "руссотуристообликоморале"-ТОЧНО расстроятся,Д.Б....
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:53
        Потомки фараонов вдруг вспомнили про национальную гордость ? Да ещё и умными словесами типа "суверенитет" сыплют ? Ну так будете сами со своими Сфинксами фоткаться , верблюдоводы . fool
        bouncyhunter
        1. Pete Mitchell Сегодня, 17:25
          Не не Павел, они действительно такие. На многие позиции, куда в мире берут "варягов", египтяне берут только своих. И я думаю они никогда не признают, что это ебибтяне предали и "свалили" питерский самолет. Египтяне так не могут: они гадили по тихому, и дальше будут, а бардак в аэропортах останется
          Pete Mitchell
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:30
            Ну так пусть выбирают : либо их хотелки и облизывают лапу , либо наши условия и турпоток . Всё просто , как мычание .
            bouncyhunter
            1. Pete Mitchell Сегодня, 17:33
              Вот с тобой очень я согласен: простенько и незатейливо и незачем толочь непонятно что drinks
              Pete Mitchell
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:39
                Не буду сейчас вспоминать про то , чья сестра краткость , ибо с рождения страдаю скромностью feel Не мне тебе объяснять , что иногда полезнее рубануть с плеча , нежели сюсюкать soldier
                bouncyhunter
                1. Pete Mitchell Сегодня, 17:48
                  Шаги России в этом направлении не остались незамеченными, ебибтяне могут много потерять. И еще раз категорически с тобой согласен: в этом регионе лучше сразу в... предъявить свои аргументы bully
                  Pete Mitchell
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:50
                    Цитата: Pete Mitchell
                    в этом регионе лучше сразу в... предъявить свои аргументы

                    Так ведь по другому не дойдёт до них . yes
                    bouncyhunter
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:04
      Да пошли они...Все должно быть по нашим правилам! Запомните это на будущее..ВСЕ!
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 16:20
        В Египте все должно быть по нашим правилам! Запомните это на будущее..ВСЕ!

        рич
      2. pjastolov Сегодня, 16:21
        Поддерживаю, матрасы своих защищают везде, за это им респект, а мы? неужели хуже angry
        pjastolov
        1. Pete Mitchell Сегодня, 17:31
          Цитата: pjastolov
          ..матрасы своих защищают везде

          Стараются, молодцы, но не всегда происходит как в кино про private Ryan, и гибель американского посла тому подтверждение. А иногда, как в Гренаде например, они просто используют своих граждан, чтоб потом съиграть свою игру.
          Pete Mitchell
  2. _Ugene_ Сегодня, 16:02
    Может быть вам это удивительно, но расстроятся многие. Мне, например, красное море нравится больше всех других морей, действительно чистейшая вода и удивительно красивый подводный мир. Можно часами нырять с обычной маской и не надоедает.
    _Ugene_
    1. karish Сегодня, 16:06
      Цитата: _Ugene_
      Может быть вам это удивительно, но расстроятся многие.

      Друг Эрдоган поможет.
      karish
      1. _Ugene_ Сегодня, 16:09
        Какое отношение Эрдоган имеет к Красному морю?
        _Ugene_
        1. hirurg Сегодня, 16:12
          Попробуйте Байкал..)))
          hirurg
      2. новичок Сегодня, 16:11
        держите своего друга... при себе.
        новичок
      3. pjastolov Сегодня, 16:22
        да и израиль - велкОм hi
        pjastolov
    2. Киса77 Сегодня, 16:26
      Обожаю Красное море, по флоре и фауне в северном полушарии ему равных нет, погода идеальна, практически всегда чистое голубое небо, в Египте была раз семь, было бы за 15, но уже родила троих детей, поэтому до закрытия не получилось (к примеру в Турции не была ни разу и не собиралась, даже до сбитого турками нашего су-24), снорклинг обожаю с красивейшим подводным миром красного моря, а про грязь, это много где есть, с системой питания все включено, и из отеля сильно выбираться необязательно, а бродить и искать свалки в городах и пустыне это на любителя. НО если наших спецов не пустят, а будут продажные нищие арабы, то мне придется отказаться от Египта. НО очень будет жаль, аналог Красного моря для меня это Мексика(Ривьера майя к примеру, была там, в восторге!) и другие страны Карибского бассейна, Мальдивы, Филиппины, Палау, тайланд(Самуи, пхукет) и т.п., из-за всем известной девальвации довольно накладненько несколько раз в год там отдыхать (меньше 12-14 дней не отдыхаю) средиземноморье для меня не в счет, в том году была в Тунисе на о. Джерба, в принципе красивое море, НО до красного далеко, маска не нужна, сплавала и миди запора, а с маской в красном час полтора вдоль кораллового рифа легко
      Киса77
      1. Киса77 Сегодня, 16:41
        сплавала 10-15 мин и сиди загорай,
        Киса77
  3. новичок Сегодня, 16:05
    ну почему египтяне выё? для их же безопасности тоже. как говорил великий Сталин: ““Не умеете_ научим. Не хотите_ заставим!“ вот и все дела. допуском наших по безопасности, они бы и сами чему научились. хотя вопрос не только в неумении. тут и поклонники воинствующего ислама, да и просто продажность спецов по безопасности в аэропортах, да и не только в аэропортах.
    новичок
  4. Общество Память Сегодня, 16:05
    кроме Красного моря и хорошего дайвинга - делать там нечего.. Грязный Каир, грязные арабы, вонь...
    Общество Память
    1. _Ugene_ Сегодня, 16:07
      Красного моря достаточно, а насчет
      грязные арабы, вонь
      вы отели не те выбираете, или уж очень жадничаете
      _Ugene_
      1. pjastolov Сегодня, 16:25
        так ведь едешь не только бухать и пятую точку мочить, хочется и посмотреть что новое bully
        pjastolov
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:08
    Доверять арабам? Да ни в жизнь. wassat Абсолютно продажные ребята. Купят любого "безопасника" и подбросят все, что угодно.
    Горный стрелок
  6. iliitchitch Сегодня, 16:13
    Всё-таки широка душа русская . В египет какой-то , в турцию , ооо . Рискуя последней кожей попрутся в пустыню , чтобы от пирамиды кусочек отдолбить втихушку . Вот нам чего , образно , Костромы-Курил мало ? Да за те же деньги подними свою корму , из центра на Байкал "дикарём", из Сибири в Крым , к примеру , тупо карту страны повесь на стене , и сразу захочется . А если по египту террористы бродят , то нам ложить на их суперенитет . Не можешь - соси лапу египетскую у сфинкса .
    iliitchitch
    1. Общество Память Сегодня, 16:21
      ахах)) костромы-курил много))) там и Средиземное с Красным моря есть, да? сравнил)
      Общество Память
      1. hirurg Сегодня, 17:02
        Да чтож вам дома дерьмом то пахнет ааа? Путешествеенниники хреновы.
        Ддаа и много чего посмотреть есть в России. Вплоть до Курил-много)))
        Только вас все на сторну тянет-там халява. А дома нужно делать, заботиться, беречь...
        Общество Память-парадокс ё!
        hirurg
  7. rruvim Сегодня, 16:15
    Жалко! Пузо решил на Красном море погреть и на тебе... sad
    rruvim
    1. рич Сегодня, 16:23
      пузо можно погреть и в микроволновке. Риск даже меньше laughing
      рич
      1. rruvim Сегодня, 16:28
        Согласен! Поэтому отправлю в микроволновку тушку кошерной курочки...
        rruvim
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