Египетские СМИ: переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения приостановлены

Переговоры… приостановлены с февраля, нет никаких контактов с российской стороной сейчас на эту тему,

Переговоры между РФ и Египтом по возобновлению прерванного полтора года назад регулярного авиасообщения в настоящее время не ведутся, передает РИА Новости сообщение газеты «Аль-Ватан».– сказал источник в министерстве гражданской авиации Египта.Он отметил, что Египет еще в прошлом году отклонил возможность присутствия в своих аэропортах российских специалистов по безопасности.По словам собеседника, «министерство отклонило в прошлом году требование России о присутствии российских экспертов по безопасности в египетских аэропортах, посчитав, что это затронет суверенитет, а также откроет дверь для аналогичных мер со стороны других государств».Источник добавил, что «протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом не был подписан, поскольку в нем присутствуют некоторые пункты, затрагивающие принцип суверенитета государства на его территории».По его словам, возможен поиск других вариантов обеспечения безопасности.Между тем египетская сторона «завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в аэропортах, дата приглашения экспертов из РФ для очередной проверки будет обсуждаться отдельно», сообщил собеседник.В то же время в российском Минтрансе отметили, что «официальной информации от властей Египта о возражениях против постоянного присутствия специалистов из России в аэропортах не поступало».