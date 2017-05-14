18:00 14 мая

Басурин: артиллерийский огонь по Авдеевке велся с позиций «Правого сектора»

Обстрел Авдеевки в субботу велся с позиций «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) в поселке Водяное, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

Басурин: артиллерийский огонь по Авдеевке велся с позиций «Правого сектора»


Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в результате обстрела Авдеевки ополченцами погибли 4 человека, еще один получил ранения. В ДНР обвинения отвергли и возложили ответственность за обстрел на украинскую сторону, пытающуюся таким образом дискредитировать республику.


После тщательного изучения фото- и видеоматериалов, которые демонстрируются украинскими СМИ, мы утверждаем, что удар был нанесен со стороны населенного пункта Водяное, находящегося под контролем Украины и куда, по данным нашей разведки, не далее как позавчера прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ "Акация",
сказал журналистам Басурин.

Он отметил, что ни миссия ОБСЕ, ни представители РФ в совместном центре контроля и координации за прекращением огня не подтвердили заявление Киева о том, что огонь велся с территории ДНР.

Констатируется, что вооруженными силами ДНР огонь в направлении Авдеевки из указанных средств не велся. По сценарию этой кровавой драмы, все произошедшее в Авдеевке должно было быть зафиксировано СМИ и представлено присутствующим иностранным гостям и зрителям "Евровидения", проходящего в Киеве, как зверства со стороны нашей республики, совершаемые в отношении мирных граждан,
добавил Басурин.

Он также сообщил, что огонь по жилым кварталам Авдеевки вели боевики «Правого сектора».

Украина в очередной раз пытается напомнить о себе мировому сообществу, обвинив в содеянном нашу республику и преподнося в преддверии встречи контактной группы в Минске результаты очередных провокаций как основание для срыва договоренностей,
сказал Эдуард Басурин.

Использованы фотографии: AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Комментарии 26

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  1. Владимирец Сегодня, 17:12
    "Обстрел Авдеевки в субботу велся с позиций «Правого сектора»"

    Вот, блин, страна. Это как если бы у нас были новости: "вчера в районе Алеппо были ранены два бойца батальона ЛДПР" или "солдаты партии пенсионеров провели КТО в Дагестане". request
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:26
      Цитата: Владимирец
      Вот, блин, страна.

      Анархия и армии местных князьков ...
      bouncyhunter
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:31
        Цитата: bouncyhunter
        Анархия и армии местных князьков ...

        Перепились мрази...И никто им не указ! После 9 мая злоба у них жуткая на всех...
        Ну ничего..! negative
        ОТДЕЛ
        1. Zibelew Сегодня, 17:35
          Срочная новость! Исламское государство взяло на себя ответственность за акт джихада на сцене Евровидения во время выступления певицы Джамалы.
          Zibelew
      2. cniza Сегодня, 17:31
        Паша , это уже не анархия , это военное преступление. am
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:33
          А кто спорит-то ? Где анархия - там всё что угодно может случиться .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:37
            Да я не про спор , а про то что люди гибнут , так ещё и обвиняют ЛДНР.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:45
              Ну не себя же обвинять ? Во всём виноваты ЛДНР и Россия . Д.Б. fool
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 17:51
                Скакуны то ведутся и этот "маневр" , он использует уже второй раз , тогда при Меркель разыграл спектакль , с обстрелом той же Авдеевки и сейчас , даже фантазии не хватает , но видимо это консультанты звезднополосатые.
                cniza
      3. Смог Сегодня, 17:43
        Цитата: bouncyhunter
        Анархия

        Ой боюсь, что не анархия и не
        Цитата: ОТДЕЛ
        Перепились мрази.

        Провокацией попахивает! Как же, мы эувропейцы, понимаешь еврубаченньню проводим, а тут....., кляты колорады....., ничего святого...., обстреливают мирняк, а дальше. сопли со слюнями до колен....., и подмогни гейропа.
        Так что смурно на душе мужики.....
        Смог
      4. sabakina Сегодня, 17:43
        Паш, а я сразу учуял, чего порох не поехал на гейвидение". Всё по шаблону матрасов!
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:47
          Цитата: sabakina
          Всё по шаблону матрасов!

          Слав , ему этот шаблон в шпигат сапогом утрамбовать , вечнобухому овощу .
          bouncyhunter
          1. sabakina Сегодня, 17:55
            Паша!!!!!! лучше выпороть и солью его солью! Кстати, тебе соли не надо? Чёрной?
            sabakina
    2. МПК105 Сегодня, 17:30
      Он та ещё голова говорящая-"Вчера у Алексия на огороде была замечена ДРГ соседнего огорода,состоящая из 2 паучков,4 червячков и одной кошки...Все уничтожены,кто не убежал..."И всё так уныло и неправдоподобно...То ли дело хохлы-"На Гордый Огород Алексия Свет Юривиеча посмел напасть огород-агрессор-мы их всех лопатами изничтожили!!!"Эт я к чему-УЧИТЕСЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ у врагов наших общих,дядьки...
      МПК105
      1. рич Сегодня, 17:49
        Перевирать факты предлагаешь по их подобию. Этому уменью не долго научиться. Да только вреда от этого больше, чем пользы. Чувство меры пропадает. У нас как всегда перебор получится. Прямо по пословице "Заставь дурака Богу молится".
        Мое мнение, Юрич, такими вещами должны заниматься исключительно профессионалы, и не в коем случае любители.
        рич
        1. МПК105 Сегодня, 17:58
          Почему нет,Дим,если ЭТО- ВСЕГДА РАБОТАЛО И РАБОТАЕТ,как мы видим на протяжении стольких лет...
          МПК105
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 17:15
    Эдуарду Басурину я побоюсь верить, даже если сам себе нагажу в штаны, а он об этом расскажет. Слишком много было литовских снайперш, спец проституток и "абрамсов"...
    Вождь краснокожих
    1. pjastolov Сегодня, 17:23
      ну литовские снайперши может и преувеличение, но уж очень много их было в чечне, бабки и ничего личного (бывшие биатлонистки) request
      pjastolov
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 17:25
        Ну, а если послушать вышеназванную говорящую голову, то были и на Донбассе, а еще снайперши азиатской внешности, а еще припоминаю трех проституток, причем фото были взяты с интернета и одна или две - русские девушки ))) журналисты нашли!!!
        Вождь краснокожих
        1. sabakina Сегодня, 17:50
          Вождь краснокожих . В Чечне "белые колготки" рвали БМРами. Можете не верить.
          sabakina
          1. Вождь краснокожих Сегодня, 17:54
            БМР... это что? Танкист а не знаю...
            Вождь краснокожих
            1. sabakina Сегодня, 17:58
              Извините, БТР. Клава другая, до сих пор не привыкну.
              sabakina
  3. Machete Сегодня, 17:15
    Кто хочет. тот и стреляет. Полный беспредел в зоне боевых действий.
    Профсоюз сантехников и "переможников" там ни в кого не стреляет?
    Machete
  4. iliitchitch Сегодня, 17:16
    Да не республика у вас ещё , нежизнеспособное государство пока . Драка не окончена . Границы раздвинуть , и выход к морю нужен . Но то , что там делается - уважаю . Правильной дорогой идёте , товарищи .
    iliitchitch
    1. rruvim Сегодня, 17:21
      Выход к морю уже есть. Вот контрбатарейная борьба "хромает"...
      rruvim
  5. Горный стрелок Сегодня, 17:36
    Провокация? Верю. Главное, вовремя.
    Горный стрелок
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