Басурин: артиллерийский огонь по Авдеевке велся с позиций «Правого сектора»
Обстрел Авдеевки в субботу велся с позиций «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) в поселке Водяное, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.
Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в результате обстрела Авдеевки ополченцами погибли 4 человека, еще один получил ранения. В ДНР обвинения отвергли и возложили ответственность за обстрел на украинскую сторону, пытающуюся таким образом дискредитировать республику.
Он отметил, что ни миссия ОБСЕ, ни представители РФ в совместном центре контроля и координации за прекращением огня не подтвердили заявление Киева о том, что огонь велся с территории ДНР.
Он также сообщил, что огонь по жилым кварталам Авдеевки вели боевики «Правого сектора».
Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в результате обстрела Авдеевки ополченцами погибли 4 человека, еще один получил ранения. В ДНР обвинения отвергли и возложили ответственность за обстрел на украинскую сторону, пытающуюся таким образом дискредитировать республику.
После тщательного изучения фото- и видеоматериалов, которые демонстрируются украинскими СМИ, мы утверждаем, что удар был нанесен со стороны населенного пункта Водяное, находящегося под контролем Украины и куда, по данным нашей разведки, не далее как позавчера прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ "Акация",сказал журналистам Басурин.
Он отметил, что ни миссия ОБСЕ, ни представители РФ в совместном центре контроля и координации за прекращением огня не подтвердили заявление Киева о том, что огонь велся с территории ДНР.
Констатируется, что вооруженными силами ДНР огонь в направлении Авдеевки из указанных средств не велся. По сценарию этой кровавой драмы, все произошедшее в Авдеевке должно было быть зафиксировано СМИ и представлено присутствующим иностранным гостям и зрителям "Евровидения", проходящего в Киеве, как зверства со стороны нашей республики, совершаемые в отношении мирных граждан,добавил Басурин.
Он также сообщил, что огонь по жилым кварталам Авдеевки вели боевики «Правого сектора».
Украина в очередной раз пытается напомнить о себе мировому сообществу, обвинив в содеянном нашу республику и преподнося в преддверии встречи контактной группы в Минске результаты очередных провокаций как основание для срыва договоренностей,сказал Эдуард Басурин.
Использованы фотографии: AP Photo / Evgeniy Maloletka
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