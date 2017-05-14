Басурин: артиллерийский огонь по Авдеевке велся с позиций «Правого сектора»

После тщательного изучения фото- и видеоматериалов, которые демонстрируются украинскими СМИ, мы утверждаем, что удар был нанесен со стороны населенного пункта Водяное, находящегося под контролем Украины и куда, по данным нашей разведки, не далее как позавчера прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ "Акация",

Констатируется, что вооруженными силами ДНР огонь в направлении Авдеевки из указанных средств не велся. По сценарию этой кровавой драмы, все произошедшее в Авдеевке должно было быть зафиксировано СМИ и представлено присутствующим иностранным гостям и зрителям "Евровидения", проходящего в Киеве, как зверства со стороны нашей республики, совершаемые в отношении мирных граждан,

Украина в очередной раз пытается напомнить о себе мировому сообществу, обвинив в содеянном нашу республику и преподнося в преддверии встречи контактной группы в Минске результаты очередных провокаций как основание для срыва договоренностей,