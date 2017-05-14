Из меню литовских солдат убрали изюм и селедку, заменив их на лазанью и гамбургеры
В новом солдатском меню, разработанном военным ведомством Литвы после 25-процентного увеличения расходов на питание, не осталось изюма и селедки, зато появились лазанья и гамбургеры, передает ТАСС .
Литовские солдаты с мая питаются наравне с союзниками по НАТО. Отмечается, что тем самым «они больше не подвергаются "кухонной дискриминации"».
До этого литовский солдат питался на 6 евро в день, тогда как командированные военнослужащие других стран НАТО – на 8 евро. Такую разницу министр обороны Кароблис назвал «деморализующим фактором».
В новое меню, которое разработано к маю, были включены «гамбургеры, лазанья, шведские фрикадельки, свежие овощи и фрукты, много других блюд, которых ранее литовскому солдату не предлагалось.
Одновременно были проведены опросы в подразделениях, которые показали, что некоторые блюда военнослужащим не нравятся. В итоге из рациона исключили селедку, печень, бурачки и изюм.
Кроме того, в феврале для солдат-срочников было введено альтернативное меню – вегетарианское. За его составление пришлось сесть после обращения в военное ведомство общины кришнаитов. Члены общины не отказываются служить, однако их убеждения не позволяют им употреблять в пищу мясные, рыбные блюда, яйца. На одном же гарнире армейскую нагрузку выдержать трудно, «практически невозможно», отметил один из лидеров кришнаитов Эгидиюс Пупкявичюс.
Напомним, военный призыв в Литве был возобновлен в 2015 году.
Литовские солдаты с мая питаются наравне с союзниками по НАТО. Отмечается, что тем самым «они больше не подвергаются "кухонной дискриминации"».
До этого литовский солдат питался на 6 евро в день, тогда как командированные военнослужащие других стран НАТО – на 8 евро. Такую разницу министр обороны Кароблис назвал «деморализующим фактором».
Особенно дискриминация бросалась в глаза там, где литовцы и военные союзников находятся вместе,сказал литовский министр.
В новое меню, которое разработано к маю, были включены «гамбургеры, лазанья, шведские фрикадельки, свежие овощи и фрукты, много других блюд, которых ранее литовскому солдату не предлагалось.
Одновременно были проведены опросы в подразделениях, которые показали, что некоторые блюда военнослужащим не нравятся. В итоге из рациона исключили селедку, печень, бурачки и изюм.
Кроме того, в феврале для солдат-срочников было введено альтернативное меню – вегетарианское. За его составление пришлось сесть после обращения в военное ведомство общины кришнаитов. Члены общины не отказываются служить, однако их убеждения не позволяют им употреблять в пищу мясные, рыбные блюда, яйца. На одном же гарнире армейскую нагрузку выдержать трудно, «практически невозможно», отметил один из лидеров кришнаитов Эгидиюс Пупкявичюс.
Напомним, военный призыв в Литве был возобновлен в 2015 году.
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