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Из меню литовских солдат убрали изюм и селедку, заменив их на лазанью и гамбургеры

В новом солдатском меню, разработанном военным ведомством Литвы после 25-процентного увеличения расходов на питание, не осталось изюма и селедки, зато появились лазанья и гамбургеры, передает ТАСС .

Из меню литовских солдат убрали изюм и селедку, заменив их на лазанью и гамбургеры


Литовские солдаты с мая питаются наравне с союзниками по НАТО. Отмечается, что тем самым «они больше не подвергаются "кухонной дискриминации"».


До этого литовский солдат питался на 6 евро в день, тогда как командированные военнослужащие других стран НАТО – на 8 евро. Такую разницу министр обороны Кароблис назвал «деморализующим фактором».

Особенно дискриминация бросалась в глаза там, где литовцы и военные союзников находятся вместе,
сказал литовский министр.

В новое меню, которое разработано к маю, были включены «гамбургеры, лазанья, шведские фрикадельки, свежие овощи и фрукты, много других блюд, которых ранее литовскому солдату не предлагалось.

Одновременно были проведены опросы в подразделениях, которые показали, что некоторые блюда военнослужащим не нравятся. В итоге из рациона исключили селедку, печень, бурачки и изюм.

Кроме того, в феврале для солдат-срочников было введено альтернативное меню – вегетарианское. За его составление пришлось сесть после обращения в военное ведомство общины кришнаитов. Члены общины не отказываются служить, однако их убеждения не позволяют им употреблять в пищу мясные, рыбные блюда, яйца. На одном же гарнире армейскую нагрузку выдержать трудно, «практически невозможно», отметил один из лидеров кришнаитов Эгидиюс Пупкявичюс.

Напомним, военный призыв в Литве был возобновлен в 2015 году.
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Комментарии 10
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  1. svp67
    svp67     Сегодня, 17:52
    Из меню литовских солдат убрали изюм и селедку, заменив их на лазанью и гамбургеры

    Ну все, пропала Россия... Ну куда нам теперь с ТАКОЙ армией справиться.... tongue
    1. cniza
      cniza     Сегодня, 17:55
      Гамбургерами закидают ...
      1. svp67
        svp67     Сегодня, 17:56
        Цитата: cniza
        Гамбургерами закидают ...

        Да если б, это каждый солдат Литвы на 2 евро больше навозу производить будет, как нашим танкам такие кучи преодолевать? Бяда...
        1. cniza
          cniza     Сегодня, 17:58
          Поговаривают , уже есть отзывы , не нравится им эта пища , а плюс два евро пусть останется.
  2. LostCoast
    LostCoast     Сегодня, 17:54
    Такие они забавные,клоны американские.Даже не так-реплика с натовца,а натовец клон ВС США
  3. хрыч
    хрыч     Сегодня, 17:55
    Члены общины не отказываются служить, однако их убеждения не позволяют им употреблять в пищу мясные, рыбные блюда, яйца. На одном же гарнире армейскую нагрузку выдержать трудно, «практически невозможно», отметил один из лидеров кришнаитов Эгидиюс Пупкявичюс.]

    Пупкявичус однако
  4. Был Мамонт
    Был Мамонт     Сегодня, 17:56
    А, шпроты -то , шпроты? Неужель нет?
    1. cniza
      cniza     Сегодня, 18:00
      Шпроты это Латвия.
  5. kolkulon
    kolkulon     Сегодня, 17:57
    Ха-ха-ха....Исключили блюда которые им не нравяться.Рацион составляют специалисты и если они считают изюм или селедку полезным-тебе придеться ее есть или голодать,пока ты не начнешь ее есть,а это дело скорого времени.
  6. Владимирец
    Владимирец     Сегодня, 17:58
    «гамбургеры, лазанья, шведские фрикадельки, свежие овощи и фрукты, много других блюд, которых ранее литовскому солдату не предлагалось.

    На ютубе полно обзоров сухпайков разных стран, хорошо прослеживаются национальные пищевые традиции разных стран. А тут решили, что литовцу всё должно быть вкусно, что "старшие товарищи" жрут.

    "Члены общины не отказываются служить, однако их убеждения не позволяют им употреблять в пищу мясные, рыбные блюда, яйца."

    Блин, на литовских кришнаитов наш генштаб не рассчитывал. recourse

    "бурачки "

    А это кто? belay