21:56 14 мая

Тиллерсон: низкий уровень отношений с РФ вредит как США, так и всему миру

Текущее состояние отношений между Вашингтоном и Москвой не отвечает интересам США и всего мира, передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Тиллерсон: низкий уровень отношений с РФ вредит как США, так и всему миру


Думаю, что многие видят, что это не полезно для мира. Определенно не полезно для нас, для американцев, для интересов нашей национальной безопасности, чтобы эти отношения оставались на таком низком уровне. Сможем ли мы это исправить – посмотрим,
сказал госсекретарь телеканалу NBC.


При этом он отметил, что является противником термина «перезагрузка» отношений.

Я думаю, что терминами вроде "перезагрузка" злоупотребляют. Нельзя сделать перезагрузку, нельзя стереть прошлое и нельзя начать с чистого листа… Мы начинаем с того листа, который у нас есть,
сказал Тиллерсон.

Он снова выразил уверенность в том, что Москва вмешалась в выборы американского президента в 2016 году, однако, по его словам, двусторонние отношения необходимо рассматривать в более широком контексте.

Думаю, нам нужно посмотреть на эти отношения в их самом широком контексте. Есть много, много важных областей, которые требуют нашего внимания, если мы вернемся к отношениям, которые, как мы считаем, необходимы для безопасности США,
добавил госсекретарь.

Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Гунеев
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Комментарии 31

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  1. Чёрный Сегодня, 19:11
    Это ваш выбор, господа американцы. Будте попроще и поскромней и к вам потянутся люди.))))
    Чёрный
    1. Монос Сегодня, 19:27
      Сможем ли мы это исправить – посмотрим,

      Самое лучшее, что вы можете сделать для всего мира, это вернуться к "доктрине Монро" в максимально полном объёме.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 19:30
        Цитата: Чёрный
        Это ваш выбор, господа американцы. Будте попроще и поскромней и к вам потянутся люди.))))


        К сожалению , их гонор выше их собственных интересов.
        cniza
      2. МПК105 Сегодня, 19:32
        Ей,доктрине этой,200 лет в обед...Они уже благополучно забыли о невмешательстве,причём,давно и бесповоротно,Вить...... hi
        МПК105
        1. Монос Сегодня, 19:48
          Приветствую, Алексей hi
          Ну, забыли не забыли, а напомнить стоит. smile
          Монос
      3. Zoldat_A Сегодня, 20:52
        Виктор, hi !!! У меня собаку когда-то Рекс звали.... А тут - цельный госсекретарь....
        Zoldat_A
        1. Монос Сегодня, 21:24
          laughing Приветствую, Алексей hi
          Тёзке Вашего пса ещё и нюх бы такой же, цены бы ему не было.
          Монос
    2. Касым Сегодня, 19:47
      Глобализация стала больно бить по экономике США, те джинсы уже шьются везде, но не на родине. + вмешательства во внутренние дела других стран. В итоге пришли к госдолгу под 20 триллионов. Мало того, общество в США раздробленно, как показали выборы 2016г..
      Глобализация выгодна стала мировой фабрике, КНР. Но они не лезут со своим уставом и армией куда не попадя. Поэтому старая, внешняя и внутренняя политика США приведет к дальнейшему росту госдолга - вот и надо им ее менять. Военная дубина уже не срабатывает, роль мирового жандарма уже не тянут.
      Но большую озабоченность вызывает действия связки РФ и КНР. Им надо вбить клин. Для этого и надо хоть как-то нормализовать отношения с Россией. Иначе дальшейшая "изоляция" и холодные отношения только будут толкать к созданию военно-полит. альянса КНР и РФ - справиться с таким союзом практически невозможно, тем более навязать свою волю. Сейчас в Пекин съехались более 20 глав гос-рств - США не привыкли, чтобы без них что-то решалось. hi
      Касым
    3. рич Сегодня, 21:21
      Тиллерсон: низкий уровень отношений с РФ вредит как США, так и всему миру

      Слова господин Тиллерсон, пустые слова. Не мы же санкции против вас вводим, а вы против нас.
      рич
    4. aliis-M Сегодня, 21:46
      Ввиду разворачивания противостояния с Китаем в АТР, думаю противостояние еще и с Россией (следовательно и "близкими" нам странами, хотя таких не очень много), им просто экономически не выгодно, как бы ни была сильна их экономика и толст военный бюджет.
      Моё скромное мнение hi
      aliis-M
  2. Владимирец Сегодня, 19:11
    Тиллерсон снова запустил пробник, какая будет реакция в мире и прежде всего в США.
    Владимирец
    1. svp67 Сегодня, 19:15
      Цитата: Владимирец
      Тиллерсон снова запустил пробник, какая будет реакция в мире и прежде всего в США.

      Так и "нашим и вашим". И отношения надо улучшать, и факты "вмешательства" задокументированы...
      svp67
    2. bouncyhunter Сегодня, 19:18
      Ну да , как пробный шар в бильярде . Вот только что-то не тороплюсь я верить его словам . Как недавно было сказано : порядочность и США - понятия несовместимые .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 19:31
        Словоблуды они и никогда не могли держать слово.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:48
          Цитата: cniza
          Словоблуды они и никогда не могли держать слово.

          Они своё слово держат только в отношении себя . А так - дал слово , взял обратно - и вся недолга .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 20:41
            Такое впечатление , что и в отношении себя все меряется на деньги , если выгодно да , а так нет.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:58
              Да , похоже , они сами себя готовы продать на органы ради прибыли в 300-400% .
              bouncyhunter
            2. Pirogov Сегодня, 21:30
              Цитата: cniza
              Такое впечатление , что и в отношении себя все меряется на деньги , если выгодно да , а так нет.

              Так в этом вся суть протестантов ,деньги ,деньги и ещё раз деньги вот вся религия.
              Pirogov
  3. rruvim Сегодня, 19:13
    "Кепу" Тиллерсону, "Кепу"! А то не солидно выглядит...
    rruvim
  4. DIVAN SOLDIER Сегодня, 19:13
    С США нельзя вести ни каких дел, в любом случае обманут. И вообще после ударов по сирийским союзникам нужно было как минимум прекратить дипотношения.
    DIVAN SOLDIER
  5. parusnik Сегодня, 19:23
    Он снова выразил уверенность в том, что Москва вмешалась в выборы американского президента в 2016 году
    ...Нееееееееееее, с такими мыслями, отношения не наладятся...
    parusnik
  6. МПК105 Сегодня, 19:24
    "Думаю, нам нужно посмотреть на эти отношения в их самом широком контексте. Есть много, много важных областей, которые требуют нашего внимания, если мы вернемся к отношениям, которые, как мы считаем, необходимы для безопасности США,
    добавил госсекретарь."
    Это,как в 89-99,Золотой век наших отношений с вашей колокольни глядя,уважаемые США? wink
    МПК105
    1. rruvim Сегодня, 20:28
      "Наши отношения должны налаживаться в тех отношениях, где Ваши отношения не противоречат нашим отношениям"- Вулканец Спок из "Звёздного Пути".
      rruvim
  7. Fedorpolunin333 Сегодня, 19:25
    Ничего в лучшую сторону не поменяется. Реально нет мотивации
    Fedorpolunin333
  8. Баракуда Сегодня, 19:29
    Тут не за горами Меркель переизберут может. Вот тогда мы похохочем. Ли-Пэн просрали, Где вездесущие Русские хакеры ?
    Баракуда
  9. Толстоевский Сегодня, 19:39
    то, что вредит сша и всему остальному англо-саксонскому миру - это просто замечательно
    Толстоевский
  10. iliitchitch Сегодня, 19:43
    Да когда они уже от исключительности избавятся . Вот как жителю России с москвичЁм разговаривать . Вот он круче , потому что москвич . Чем круче и чего далее ? Ну москвич же , потому что . За то их и не любят . Так же и русским с амерканцами разговаривать . Америкагец , понимашь ли . Бандиты с большой дороги .
    Шпана с ножиком . Смеёмся в кулак над их системой , а они с ядерной бутылкой .
    Хоть трумп вменяемый , овцу к власти не допустили , инстинкт самосохранения есть . Это не чумазый с бананом . Темы есть пообщаться у Путина .
    iliitchitch
  11. Кент0001 Сегодня, 19:54
    Да пошел он...ну поняли куда. Обыкновенный барыга рассуждает об отношениях двух супер держав (я про нас в военном смысле сейчас) - в этом вся америка. Поэтому мне на его мнение покласть. Отношения с амерами не могут быть хорошими по определению. Мы им всю жизнь мешаем...просто фактом своего существования.
    Кент0001
  12. Tusv Сегодня, 20:13
    Он снова выразил уверенность в том, что Москва вмешалась в выборы американского президента в 2016 году

    "Дожили, мы его на помойке нашли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует"
    Tusv
  13. samarin1969 Сегодня, 20:14
    "Текущее состояние отношений между Вашингтоном и Москвой не отвечает интересам США и всего мира"...
    Как же они привыкли говорить от лица "всего мира". ...

    "Бойтесь данайцев, даров приносящих,
    Все их дары лишь предвестники смерти,
    Речи хитры, и проникнуты ядом,
    Льстивы улыбки, и помыслы лживы".
    ....
    samarin1969
  14. ВЕРЕСК Сегодня, 21:26
    У Рэкса был плохой кинолог.
    ВЕРЕСК
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