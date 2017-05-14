Тиллерсон: низкий уровень отношений с РФ вредит как США, так и всему миру

Думаю, что многие видят, что это не полезно для мира. Определенно не полезно для нас, для американцев, для интересов нашей национальной безопасности, чтобы эти отношения оставались на таком низком уровне. Сможем ли мы это исправить – посмотрим,

Я думаю, что терминами вроде "перезагрузка" злоупотребляют. Нельзя сделать перезагрузку, нельзя стереть прошлое и нельзя начать с чистого листа… Мы начинаем с того листа, который у нас есть,

Думаю, нам нужно посмотреть на эти отношения в их самом широком контексте. Есть много, много важных областей, которые требуют нашего внимания, если мы вернемся к отношениям, которые, как мы считаем, необходимы для безопасности США,