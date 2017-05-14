Тиллерсон: низкий уровень отношений с РФ вредит как США, так и всему миру
Текущее состояние отношений между Вашингтоном и Москвой не отвечает интересам США и всего мира, передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.
При этом он отметил, что является противником термина «перезагрузка» отношений.
Он снова выразил уверенность в том, что Москва вмешалась в выборы американского президента в 2016 году, однако, по его словам, двусторонние отношения необходимо рассматривать в более широком контексте.
Думаю, что многие видят, что это не полезно для мира. Определенно не полезно для нас, для американцев, для интересов нашей национальной безопасности, чтобы эти отношения оставались на таком низком уровне. Сможем ли мы это исправить – посмотрим,сказал госсекретарь телеканалу NBC.
При этом он отметил, что является противником термина «перезагрузка» отношений.
Я думаю, что терминами вроде "перезагрузка" злоупотребляют. Нельзя сделать перезагрузку, нельзя стереть прошлое и нельзя начать с чистого листа… Мы начинаем с того листа, который у нас есть,сказал Тиллерсон.
Он снова выразил уверенность в том, что Москва вмешалась в выборы американского президента в 2016 году, однако, по его словам, двусторонние отношения необходимо рассматривать в более широком контексте.
Думаю, нам нужно посмотреть на эти отношения в их самом широком контексте. Есть много, много важных областей, которые требуют нашего внимания, если мы вернемся к отношениям, которые, как мы считаем, необходимы для безопасности США,добавил госсекретарь.
Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Гунеев
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