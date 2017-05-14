ЛНР: Порошенко лгал, когда заявлял о нежелании пленных возвращаться в Донбасс

С его (Порошенко) стороны это очередной пиар-ход и попытка придания себе значимости перед представителями партии войны, очередная попытка поднять свой имидж в глазах воинствующих представителей Украины. Все это в очередной раз показывает двойные стандарты киевских властей,

Украина в лице госпожи (представителя Киева в гуманитарной подгруппе Ирины) Геращенко в одностороннем порядке меняла договоренности по верификации, достигнутые на заседании группы в Минске, озвучивала несоответствующие действительности заявления по данной теме,