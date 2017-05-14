ЛНР: Порошенко лгал, когда заявлял о нежелании пленных возвращаться в Донбасс
Заявление президента Украины о том, что все удерживаемые на территории Украины жители самопровозглашенных республик отказались в рамках верификации возвращаться домой, является ложью, передает ТАСС заявление руководителя рабочей группы по обмену военнопленных Луганской республики Ольги Кобцевой.
По ее словам, ранее киевские власти всячески пытались затормозить процесс верификации.
Напомним, выступая сегодня на большой пресс-конференции, Порошенко заявил, что все пленные, находящиеся на украинской территории отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.
«Я санкционировал верификацию тех, кто находится под следствием, и тех, кто заключен не по тяжким статьям в украинских местах лишения свободы, – сказал президент. – 100% из тех, кому Украина предоставила возможность проверить верификацию о желании вернуться в оккупированный Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание».
Агентство поясняет, что в данном случае верификация – это процедура, во время которой пленные сообщают, желают ли они остаться после освобождения на территории Украины или вернуться в Донбасс.
С его (Порошенко) стороны это очередной пиар-ход и попытка придания себе значимости перед представителями партии войны, очередная попытка поднять свой имидж в глазах воинствующих представителей Украины. Все это в очередной раз показывает двойные стандарты киевских властей,сказала Кобцева.
По ее словам, ранее киевские власти всячески пытались затормозить процесс верификации.
Украина в лице госпожи (представителя Киева в гуманитарной подгруппе Ирины) Геращенко в одностороннем порядке меняла договоренности по верификации, достигнутые на заседании группы в Минске, озвучивала несоответствующие действительности заявления по данной теме,подчеркнула Кобцева.
Напомним, выступая сегодня на большой пресс-конференции, Порошенко заявил, что все пленные, находящиеся на украинской территории отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.
«Я санкционировал верификацию тех, кто находится под следствием, и тех, кто заключен не по тяжким статьям в украинских местах лишения свободы, – сказал президент. – 100% из тех, кому Украина предоставила возможность проверить верификацию о желании вернуться в оккупированный Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание».
Агентство поясняет, что в данном случае верификация – это процедура, во время которой пленные сообщают, желают ли они остаться после освобождения на территории Украины или вернуться в Донбасс.
Использованы фотографии: REUTERS Marko Djurica
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