21:48 14 мая

ЛНР: Порошенко лгал, когда заявлял о нежелании пленных возвращаться в Донбасс

Заявление президента Украины о том, что все удерживаемые на территории Украины жители самопровозглашенных республик отказались в рамках верификации возвращаться домой, является ложью, передает ТАСС заявление руководителя рабочей группы по обмену военнопленных Луганской республики Ольги Кобцевой.

ЛНР: Порошенко лгал, когда заявлял о нежелании пленных возвращаться в Донбасс


С его (Порошенко) стороны это очередной пиар-ход и попытка придания себе значимости перед представителями партии войны, очередная попытка поднять свой имидж в глазах воинствующих представителей Украины. Все это в очередной раз показывает двойные стандарты киевских властей,
сказала Кобцева.


По ее словам, ранее киевские власти всячески пытались затормозить процесс верификации.

Украина в лице госпожи (представителя Киева в гуманитарной подгруппе Ирины) Геращенко в одностороннем порядке меняла договоренности по верификации, достигнутые на заседании группы в Минске, озвучивала несоответствующие действительности заявления по данной теме,
подчеркнула Кобцева.

Напомним, выступая сегодня на большой пресс-конференции, Порошенко заявил, что все пленные, находящиеся на украинской территории отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

«Я санкционировал верификацию тех, кто находится под следствием, и тех, кто заключен не по тяжким статьям в украинских местах лишения свободы, – сказал президент. – 100% из тех, кому Украина предоставила возможность проверить верификацию о желании вернуться в оккупированный Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание».

Агентство поясняет, что в данном случае верификация – это процедура, во время которой пленные сообщают, желают ли они остаться после освобождения на территории Украины или вернуться в Донбасс.

Использованы фотографии: REUTERS Marko Djurica
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Комментарии 15

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  1. cniza Сегодня, 20:39
    Напомним, выступая сегодня на большой пресс-конференции, Порошенко заявил, что все пленные, находящиеся на украинской территории отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.


    "Врет и не краснеет" уже весь мир знает этого лгунишку , так что и доказывать ничего не надо.
    cniza
    1. МПК105 Сегодня, 20:46
      Пётр Алексеевич НИКОГДА не врёт- Иногда разве...И то-чуть-чуть... feel
      МПК105
      1. cniza Сегодня, 20:48
        Ну да , а чуть - чуть не считается ... и что он бедную белочку мучает.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 20:54
          Врать для этого вечно пьянного животного , практически жизненная необходимость.
          Чёрный
          1. Тралл Сегодня, 20:58
            Петя врал, врет и будет врать.
            Тралл
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 21:26
              Цитата: Тралл
              Петя врал, врет и будет врать.

              И не только:
              Петя брал, берёт и будет брать! yes
              СРЦ П-15
        2. bouncyhunter Сегодня, 20:56
          Брехло вечнопьяное этот Поросёнко . Да ещё и животных мучает - "Гринписей" на него нет .
          bouncyhunter
    2. maxim947 Сегодня, 20:48
      Вранье со стороны украины это уже аксиома и все это знают. В данном вопросе, зная животную жестокость украинских карателей, нужно опасаться другого. Проблема с обменом людей очень может быть связана с пытками и издевательством над пленными и киев боится огласки. Или даже с их гибелью.
      maxim947
    3. Olegater Сегодня, 21:28
      Уважаемый cniza если Вы знаете, что это существо по кличке порошенко такая х.о.х.л.о. , мразь, которая превратила в фашистское г.а.в.н.о. мою часть самой "светлой жизни", что же Вы его так обсуждаете? По моему мнению осуждения событий в этом "месте" под названием "помойка 404" не стоит тратить сил - есть более значимые новости и события. И еще я специально обхожу эти темы с пи.......ми из 404.
      "Врет и не краснеет" уже весь мир знает этого лгунишку эта Ваша цитата как то не вяжется с его фашистко-израильскими-вашингтонскими дейсвиями - по моему слишком мягко для этой т.в.а.р.и.
      Olegater
  2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 20:45
    Сегодня что день Порошенко? Почти все новости с ним связаны.
    DIVAN SOLDIER
    1. рич Сегодня, 21:24
      лично я больше новости, о чем там говорит Порошенко. обсуждать не собираюсь. Надоело хуже горькой редьки. Да и в коментах одно и то-же
      рич
    2. Olegater Сегодня, 21:38
      DIVAN SOLDIER Сегодня, 20:45
      ["b]Сегодня что день Порошенко? Почти все новости с ним связаны.[/b]"
      Наверное такая примета "скоро сдохнет"
      Olegater
  3. Баракуда Сегодня, 20:46
    Верификация — проверка, проверяемость, способ подтверждения, проверка с помощью доказательств, каких-либо теоретических положений, алгоритмов, программ и процедур путем их сопоставления с опытными (эталонными или эмпирическими) данными, алгоритмами и программами. Принцип верификации был выдвинут Венским кружком[1].

    Верификация — это подтверждение соответствия конечного продукта предопределённым эталонным требованиям.

    Верификация — методика распознавания лжи (укрывательства, искажения).
    Баракуда
  4. kolkulon Сегодня, 21:08
    Да половины из списков запытали и прикопали по тихой,вот порох ж....й и крутит.
    kolkulon
  5. Александр 3 Сегодня, 21:18
    Порошенко попутал когда заявлял, это его совесть и разум не хочет возвращаться к порошенке.
    Александр 3
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