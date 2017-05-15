Американское супероружие TR-3B Astra – не для слабых духом!







«Божественно было снова бесшумно парить над Атлантикой, в окружении моря бушующей плазмы, зная, что ты невидим и недосягаем ни для кого… Только свист охлаждения ядерного реактора да обмен репликами членов экипажа нарушали небесную тишину и величие полета…»Покаюсь, сам придумал, навеяло, знаете ли...Прошедшая неделя была ознаменована в общем-то обычным для нас событием: один из бывших уже комментаторов с пеной у рта доказывал, что все наши потуги по созданию Т-50 просто ничто, ибо у американцев уже есть чудо-оружие, перед которым меркнет все. И которое уже успешно используется в плане боевого применения.«Гениальный инженер» (так было написано в профиле) был удален, но нас заинтересовало это чудо. Тем более, что ратующий за то, что «мы навсегда отстали», оставил его название.Итак, TR-3B Astra. Супер-самолет, равного которому нет, и который уже успел повоевать в Афганистане и Сирии.В интернете про это чудо есть много чего, от фото и видео, до неких чертежей с подробными разъяснениями, «как это работает».Вся эта кухня действительно исключительно для людей с крепкой психикой. Так что принимаем что-то для укрепления психики и окунаемся в мир сверхтехнологий будущего.Вообще все источники делятся на две группы: которые «не уверены», и которые «знают все».Яркий представитель неуверенных – это, как ни странно, Википедия. Самый адекватный источник, где упоминается об этой хреновине.Обратили внимание на количество слов «предполагаемый», «вероятно» и так далее? Однако для уверенных «экспертов» Рунета Вики никогда не была авторитетом (вполне справедливо), так что там, во глубине воспаленного желания собрать лайков, можно найти просто шедевральные описания агрегата из будущего.Оценили? Прониклись? Я тоже. Моего образования явно недостаточно, чтобы оценить, потому обратился к знакомому специалисту в области именно физики. Что-то мне так показалось, что мощное магнитное вихревое поле и потоки света – это перебор. Да, если говорить о явлениях типа Полярного сияния, тут все нормально. Именно прохождение заряженных частиц через магнитное поле Земли и порождает световые явления на полюсах планеты. Но то как бы солнечная активность, а тут летучая хреновина.Специалист, собственно, подтвердил мои сомнения, пусть и в несколько нелестных выражениях.О! А в Пентагоне не идиоты сидят, оказывается… Попилили – и в землю. Молодцы.На самом деле, фото суперлетов время от времени появляются на страницах "авторитетных" изданий. Типа вот этой:Жуть? Ага... На самом деле, это F-14, сверзившийся в воду с прифотошопленной корзиной сцепления от легкового автомобиля. Остальные снимки не лучше.Сразу на ум пришел старый советский мультик «Тайна третьей планеты». «Хотите, я его стукну, и он станет фиолетовым в крапинку?».Интересно, зачем эти «электрохроматические панели», которые меняют цвет при воздействии на них электричества? Теряюсь в догадках, если честно.А вот «некое подобие» кольцевого ускорителя частиц – это сильно! Хочется сказать о наличии некоего подобия мыслительного аппарата на вершине организма у писавшего.Нет, ну восхитительно! Впихнуть некую бандуру, перед которой наш ускоритель в Дубне – что «Запорожец» перед «БеЛАЗом», раскрутить там плазму, которую запилили из ртути под давлением в 250 000 атмосфер!!!Русские, прониклись? Проникайтесь, пока эта штука, меняющая цвет и незаметная для радаров у вас над городом не объявилась. Ибо в таком случае, вам надо будет спешить. Нет, не в бомбоубежище, а в ближайшую психушку. Только там спасение.Хотя, некоторые у нас это уже видели. По всей стране. От Дальнего Востока до Питера.Да, кстати, а чем же мечта дубнинских физиков запитывается?«Основным источником энергии на TR-3B является модифицированный ядерный двигатель».У! Не просто ядерный двигатель, а модернизированный! Видимо, я что-то пропустил, и страна, которая пока закупает у восточных партнеров РД-180 для своих полетов, уже не только изобрела свой ядерный двигатель, но и успела его модернизировать…А я-то считал, что первый и пока последний ядерный движок был сделан и даже испытывался у нас… Если конкретно – в КБХА, что в Воронеже. Но это уже совсем другая история.РД-0410 (известен также как «Иргит» и «ИР-100») — первый и единственный советский ядерный ракетный двигатель. Был разработан в конструкторском бюро «Химавтоматика», Воронеж.В РД-0410 был применён гетерогенный реактор на тепловых нейтронах, замедлителем служил гидрид циркония, отражатели нейтронов — из бериллия, ядерное топливо — материал на основе карбидов урана и вольфрама, с обогащением по изотопу 235 около 80 %. Конструкция включала в себя 37 тепловыделяющих сборок, покрытых теплоизоляцией, отделявшей их от замедлителя. Проектом предусматривалось, что поток водорода вначале проходил через отражатель и замедлитель, поддерживая их температуру на уровне комнатной, а затем поступал в активную зону, где охлаждал тепловыделяющие сборки, нагреваясь при этом до 3100 К. На стенде отражатель и замедлитель охлаждались отдельным потоком водорода.Реактор прошёл значительную серию испытаний, но ни разу не испытывался на полную длительность работы. Внереакторные узлы были отработаны полностью.Куда нам до Штатов, правда?В общем, дальше разбирать по гаечкам убер-летало не стоит. И так ясно, что весь этот бред для людей со слабой психикой. Ну и для желающих заработать на фейках в интернете. Как, например, "работа" летучего треугольника в 2014 году в Афганистане.Ничем другим, как неплохо так сварганенным фейком, назвать ролик, собравший мульен просмотров на ютубе, назвать нельзя. Хотя убер-летало весьма профессионально туда впихнуто. Но есть и нюансы. Если посмотреть в замедленном воспроизведении, то вполне нормально видно, что, когда камера шарахается в одну сторону, хреновина в небе следует за ней. Плюс вспышки от «выстрелов» почему-то не сопровождаются никакими звуками.Видимо, титановые гиперзвуковые ломы в деле были. Бесшумные и разрушающие все на своем пути.Все понятно. Не совсем понятен факт того, что это варево почему-то всерьез воспринимается нашими читателями. Ну ладно, просто читателями, которые понаставили автору комментариев плюсиков. Но когда человек начинает приводить эту бредятину в качестве аргумента при обсуждении наших разработок – вот тут извините.Да, в правилах нет пункта, где сказано, что за демонстрацию отклонений положен бан. Это как бы за кадром. В ранге троллинга и провокации.Еще великий наш вождь говорил о том, что на провокации не надо поддаваться. Вот и не поддавайтесь. Не ведитесь на все, что в интернете пишут. Мало ли что там наговорят… Не всему же можно верить (с)…Жаль, конечно, что никогда мне не познакомиться с этими парнями из ВВС США, летавших на самолете (пардон, аэрокосмической платформе) с ядерным двигателем в окружении циклотрона с ртутной плазмой.Я бы с поклоном попросил автограф. И поинтересовался, как там насчет тестикул – титановые или вольфрамовые надо иметь?Люди, будьте бдительны и берегите свою психику!