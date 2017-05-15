Сказки Гофмана в моде: безрезультатные попытки "Немецко-Русского дома" вернуть доброе имя

Географические и исторические особенности Калининградской области создают вокруг региона повышенное внимание у иностранных агентов. Ярким свидетельством является судебное разбирательство в отношении финансируемой министерством внутренних дел Германии организации «Немецко-Русский дом» и ее руководителя Виктора Гофмана.Затянувшийся спор начинает выходить за пределы Калининградской области, создавая общественный резонанс в других российских субъектах и ряде европейских стран.Напомним, в декабре прошлого года Министерство юстиции России внесло в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов «Немецко-Русский дом» (НРД), возглавляемый предпринимателем Виктором Гофманом. Двумя месяцами спустя в список Минюста попало еще одно детище бизнесмена – Общество немецкой культуры и российских немцев «Айнтрахт-Согласие», выступающее учредителем НРД.Как отметили местные СМИ, интерес правоохранителей к «Немецко-Русскому дому» вызвали неоднократные политические скандалы, участниками которых стали представители, продвигающие в регионе идеологию экстремистского толка. Наглядным примером можно считать выступление в НРД атташе по культуре генконсульства Германии в Калининграде Даниэля Лисснера, заявившего, что в первой половине 20 века Советский Союз наряду с Третьим Рейхом причинили огромные страдания человечеству, за что Россия на основании правопреемника СССР должна понести наказание. Кроме того, нельзя не отметить попытки господина Гофмана наладить сотрудничество с движением БАРС (Балтийский авангард русского сопротивления – прим. ред.), активисты которого продвигают идеи выхода Калининграда из состава Российской Федерации.Примечательно, в выступлениях руководителя «Немецко-Русского дома» также зачастую прослеживаются сепаратистские взгляды. Отметим, одной из главных целей деятельности НРД, о чем неоднократно говорил Гофман, является привлечение в Калининградскую область немцев, проживающих на территории стран СНГ. При этом мотивы заселить российский субъект представителями национального меньшинства автором идеи не афишируются.Очевидно, решение Министерства юстиции, признавшим «Немецко-Русский дом» иностранным агентом, можно назвать оправданным. Как известно, в России такой статус присваивается объединениям, финансируемым на зарубежные гранты и осуществляющим политическую деятельность. Последний критерий руководством компании «Айнтрахт-Согласие» продолжает безрезультатно оспариваться в российских судах.Виктор Гофман категорически отрицает причастность подконтрольных ему организаций к политике, убеждая журналистов, что все недавние скандалы - нелепая случайность и неудачное стечение обстоятельств. При этом отсутствие доказательной базы толкает предпринимателя регулярно напоминать калининградцам про свое участие в отправке региону гумпомощи из Германии в 90-е годы. В своем интервью бизнесмен заявил буквально следующее: «Вспоминаю 96-й год, когда мы договорились с немецкой стороной начать поставки гуманитарной помощи Калининграду. Помню, в порт пришел корабль с 500 тоннами продуктов. Причем весь груз пришел на мой домашний адрес. Сотни килограммов колбасы, тушенки, детского питания. Мы все в город передали…».Представляется, выбранная модель поведения преследует две основные цели.Во-первых, своими действиями господин Гофман попытался выиграть время, надеясь на поддержку из-за границы, что не принесло ожидаемых результатов. Тремя неделями ранее руководитель НРД был исключен из президиума Совета национально-культурных Сообществ, а министерством внутренних дел Германии принято решение о прекращении финансирования организации.Во-вторых, не менее важной причиной продолжать судебные разбирательства является создание общественного резонанса. Поставленная цель может быть выполненной, однако для главы НРД это будет иметь весьма противоречивый итог. Попросту говоря, общественный деятель рискует сформировать имидж дельца-неудачника, попрекающего сограждан куском хлеба.