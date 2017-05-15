ЮАР в тисках реколонизации

Южно-Африканская Республика переживает самый сложный этап развития за последние двадцать с лишним лет. Тысячи протестующих требуют отставки президента, а правящий альянс дал трещины. За политическими баталиями проглядывают интересы корпораций, желающих полностью прибрать к рукам богатейшие ресурсы.Рассказывая о событиях в ЮАР, многие российские СМИ представляют их как попытку очередной «цветной революции». Дескать, руководство ЮАР ведёт самостоятельную политику, присоединилось к БРИКС и хочет развивать отношения с Москвой. А потому страну наказывает Запад. В действительности обстановка в Южной Африке намного сложнее и не укладывается в чёрно-белую систему координат. Если вкратце, то внешние игроки заинтересованы в появлении более сговорчивого режима, но опираются они не только на оппозицию, но и на влиятельные группы внутри правящей партии. В свою очередь, власть проводит крайне непоследовательную политику, своими шагами лишь приближая развязку. В этом отношении ЮАР напоминает как Украину периода Виктора Януковича, так и современную Россию.Но об этом ниже. Пока — о последних событиях. Уже несколько лет страну сотрясают коррупционные скандалы, плавно перетекающие в политические. В их центре раз за разом оказывается президент Джейкоб Зума. Так, главу государства обвинили в трате бюджетных 20 миллионов долларов на строительство усадьбы в родовом селе. По решению суда он был вынужден вернуть часть средств в казну.Не менее громкой оказалась связь президента с братьями Гупта. Эти выходцы из Индии создали в ЮАР настоящую бизнес-империю, включавшую угольные шахты, инжиниринговые компании, СМИ и т.д. Расследование выявило не только финансовые нарушения, связанные с поставками братьями угля государственной энергокомпании «Эском», но и их вмешательство в государственные дела. На важные посты в правительстве назначались протеже Гупта, а окружение Джейкоба Зумы получало многомиллионные подношения. Действия бизнесменов были расценены судами как «захват государства». После возбуждённых уголовных дел и массовых протестов братья Гупта покинули страну, их счета арестованы.Неожиданное касательство к скандалам имела Россия. Три года назад между Москвой и Преторией было подписано соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, согласно которому Росатом обязывался построить несколько энергоблоков общей мощностью 9,6 ГВт. Однако оппозиция обвинила в лоббировании проекта всё тех же Гупта, владевших урановыми рудниками. В результате 26 апреля Высокий суд Западно-Капской провинции назвал соглашение с Росатомом незаконным, поскольку-де оно было заключено без проведения тендера.Углубление расколаЭто событие показало, что руководству ЮАР далеко до единства. И дело не только в том, что суд пошёл против президента. У договорённостей с Москвой оказались противники в самом правительстве: в первую очередь — министр финансов Правин Гордхан. Накопившиеся противоречия привели 30 марта к его отставке. Решение Зумы стало спусковым крючком для массовых протестов. Шесть партий, среди которых крупнейшие оппозиционные — Демократический альянс и «Борцы за экономическую свободу», — заключили соглашение о совместных действиях.Но против Зумы выступила не только оппозиция. Руководство правящего Африканского национального конгресса (АНК) раскритиковало кадровые решения, а партийная комиссия по этике выступила за отставку президента. В стане недовольных оказался и первый вице-президент Сирил Рамафоса. Ещё более углубился раскол в Трёхстороннем альянсе — правящей коалиции в составе АНК, Южно-Африканской коммунистической партии (ЮАКП) и Конгресса южноафриканских профсоюзов. Генеральный секретарь компартии Блейд Нзиманде, одновременно занимающий пост министра высшего образования, выразил возмущение тем, что важные государственные решения принимаются президентом без согласования с союзниками. В числе других «болевых точек» он назвал поразившую государственные органы коррупцию и неспособность власти решать социально-экономические проблемы.В ЮАКП всерьёз обсуждаются выход из Трёхстороннего альянса и самостоятельное участие в выборах 2019 года. С соответствующим призывом уже выступила молодёжная лига партии. Окончательное решение должен принять намеченный на июль XIV национальный съезд ЮАКП.Президентское кресло грозило окончательно выскользнуть из-под Джейкоба Зумы. На 18 апреля в парламенте было назначено рассмотрение его отставки. Избежать краха Зуме удалось в последний момент. Комиссия по этике отозвала своё требование, а генсек правящей партии Гведе Манташе заявил, что АНК не пойдёт на поводу у оппозиции.Но, похоже, буря только отсрочена. На первомайском митинге в городе Блумфонтейн президента освистали и вынудили покинуть город. С критикой Зумы выступили его предшественники: Табо Мбеки и Кгалема Мотланте.Таким образом, продержаться до декабря, когда правящая партия будет избирать нового руководителя, главе ЮАР будет очень трудно. Но — необходимо для собственного политического выживания. Новый президент АНК (сейчас этот пост занимает сам Зума) станет наиболее вероятным кандидатом в следующие руководители страны. Груз коррупционных скандалов вынуждает Зуму проталкивать на этот пост «своего» человека. Наиболее вероятный претендент — его бывшая супруга Нкосазана Дламини-Зума, ранее возглавлявшая МИД ЮАР и комиссию Африканского союза. В то же время внутрипартийная оппозиция делает ставку на Сирила Рамафосу.Но противостояние в АНК и в стране вызвано и более глубокими причинами. Вплоть до прихода к власти в 1994 году Конгресс выступал как левая сила. В знаменитой Хартии свободы — основном программном документе АНК — говорилось о национализации промышленности, земельной реформе, бесплатном всеобщем образовании и т.д. Неудивительно, что на всём протяжении борьбы против апартеида Конгресс выступал в союзе с коммунистами, а большинство его руководителей (включая Мбеки, Зуму и даже, по некоторым данным, Нельсона Манделу) одновременно входили в ЦК ЮАКП.Однако в ходе сопровождавших передачу власти переговоров лидеры АНК согласились конституционно закрепить неприкосновенность частной собственности. Другими словами, хозяева южноафриканской экономики сохранили своё влияние. Местные и иностранные корпорации — «Лонмин», «Де Бирс» и др. — по-прежнему контролируют добычу полезных ископаемых. Более того, Центральный банк и министерство финансов были фактически выведены из-под контроля президента.В результате, как пишет экономист Джон С. Саул, степень интеграции ЮАР в мировую капиталистическую систему только выросла. Этот процесс он называет реколонизацией страны финансовым капиталом. И действительно, согласно статистике, три четверти южноафриканских компаний частично или полностью принадлежат иностранным акционерам. Никуда не делись расовые различия. Имея 8-процентную долю в населении, потомки белых колонизаторов владеют 90 процентами национального богатства.Неолиберальная волна захлестнула и руководство ЮАР. За двадцать лет АНК проделал дрейф от левой силы к «добропорядочной» буржуазной партии, руководящие посты в которой занимают капиталисты-миллионеры. Например, первый вице-президент Рамафоса является одним из богатейших людей страны, владея сетью «Макдоналдс» и имея долю в корпорации «Лонмин». Уровень неравенства в стране — один из высочайших в мире. Из 160 тысяч долларовых миллионеров Африки почти 50 тысяч проживают в ЮАР. При этом половина населения живёт менее чем на 2 доллара в день, а 22 процента, или 12 миллионов человек, страдают от недоедания. Причём их доля в последние годы стабильно увеличивается.В последние годы власть сделала ещё ряд шагов навстречу корпорациям. Были ужесточены правила проведения забастовок, а события августа 2012 года стали окончательным разрывом с идеалами Хартии свободы. Тогда полиция силой подавила забастовку горняков платиновой шахты Марикана, принадлежавшей компании «Лонмин». В бойне погиб 41 шахтёр, десятки были ранены. По ряду сведений, приказ о расправе исходил с самого верха.Варианты будущегоИ всё же полностью угодить глобальному капиталу Претория не смогла. От неё ждут полной капитуляции, включая приватизацию стратегических отраслей и отказ от любых намёков на самостоятельный внешнеполитический курс. Этим и вызваны политические битвы последних лет. В руководстве ЮАР чётко обозначились два лагеря. Во-первых, прозападный либеральный во главе с Рамафосой и отправленным в отставку Гордханом. Эти силы тесно связаны с иностранными державами. По некоторым данным, протесты координируются посольством США, а отставке главы минфина предшествовала информация о тайных переговорах Гордхана с западными правительствами.Во-вторых, национально-буржуазный лагерь во главе с президентом Зумой. Последний выражает интересы молодого капиталистического класса из числа коренного населения. Устремления этого класса выразил сам Зума в последнем послании к парламенту. С одной стороны, он заявил о правах государства на природные богатства страны, а с другой — призвал «ослабить контроль белого монополистического капитала и позволить чернокожим людям войти в бизнес». Таким образом, речь идёт о перераспределении собственности, но не на благо народа, а в пользу всё того же капитала, отличающегося лишь цветом кожи.Может показаться, что господство национальной буржуазии более прогрессивно, чем власть зарубежных корпораций. На деле принципиальной разницы между ними нет. И в первом, и во втором случае страна и её ресурсы служат обогащению узкой кучки дельцов. К тому же, как показывает история, «национально ориентированная» буржуазия, когда это ей выгодно, легко отказывается от патриотической риторики, идя на союз с международным капиталом.Поэтому никто не делает для победы «цветной революции» в ЮАР больше, чем само окружение президента с его противоречивыми шагами и коррумпированностью. В этом отношении Южная Африка далеко не первая. Всюду, где произошли успешные «оранжевые» перевороты, свергнутые режимы были оторваны от народных масс и пытались усидеть сразу на нескольких стульях. И наоборот, в странах, где власть имела широкую народную поддержку, такие попытки либо проваливались (Иран, Белоруссия), либо их инициаторы шли на открытую военную интервенцию (Ливия).Как и в России, в ЮАР единственной альтернативой ложному выбору между капиталом «национальным» и иностранным является социалистический путь развития. Среди жителей страны укоренены левые идеи. На это указывает, например, успех партии «Борцы за экономическую свободу», использующей трескучие лозунги вроде немедленной конфискации всех земель у белых владельцев. Эти зачастую стихийные и несвободные от налёта национализма и даже расизма идеи должна перехватить мощная левая сила, стоящая на классовых позициях. Ею может стать Компартия, но при условии дистанцирования от дискредитировавших себя политиков. На этом пути сделаны важные шаги: в ЮАКП говорят о необходимости углубления национально-демократической революции. Эта «вторая фаза» должна ограничить всевластие транснациональных корпораций и начать постепенное обобществление производства.Коммунистам могут помочь широкие массы трудящихся. В апреле в стране появилось новое объединение — Южно-Африканская федерация профсоюзов. Её ядром стал Национальный профсоюз металлистов — мощная организация, покинувшая официозный Конгресс профсоюзов после того, как последний одобрил расправу в Марикане. Созданное объединение включает 24 тред-юниона с 700 тысячами членов и стоит на чётких левых позициях. Последние события федерация расценивает как борьбу капиталистических группировок за контроль над правительством и бюджетом.«Думать, что, изгнав Зуму, мы решим проблемы, это заблуждение. Наша задача — свергнуть капиталистическую систему и заменить её социализмом», — заявил на учредительном съезде один из лидеров объединения Мак Чабалала. Среди основных программных положений федерации — интернационализм и антиимпериализм, рабочий контроль над производством, создание Государственного банка, бесплатные образование и здравоохранение. Задачей-минимум активисты считают организацию массового рабочего движения. Крайне показательно, что на учредительном съезде неоднократно звучали цитаты из работ Ленина и Маркса.Оградить Южную Африку от окончательного поглощения мировым капиталом, чьим признаком является социальный апартеид, способен только левый поворот. Впрочем, эта истина справедлива и для всего остального мира.