К учениям "Запад-2017" привлекут Балтийский флот
Корабли Балтийского флота будут задействованы в российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2017", запланированных на вторую половину сентября текущего года, сообщили в Минобороны РФ.
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Напоминаем, что ранее Пентагон и руководство НАТО выразили большие опасения по поводу проведения данных учений, а некоторые официальные представители таких государств, как Украина и страны Прибалтики, вообще заявили, что данные учения проводятся для захвата Украины, Польши и Литвы.
По словам Министра обороны Белоруссии Андрея Равкова, задача учений - проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне Союзного государства.
А.Равков напомнил, что в состав региональной группировки войск входят Вооруженные силы Белоруссии и Первая танковая армия Западного военного округа России. Часть сил и средств этой танковой армии прибудет на территорию республики для участия в манёврах. На территории Белоруссии, сообщил он, в манёврах будет задействовано семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск.
По информации министра, общая численность привлекаемых на учения войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года, - не более 13 тыс. человек личного состава.
Кроме сухопутной составляющей будет задействована и авиация, в том числе до 25 летательных аппаратов с российской стороны.
В этом году минно-тральные корабли флота примут участие в учениях "Запад-2017"- сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), передает "Интерфакс-АВН"
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Напоминаем, что ранее Пентагон и руководство НАТО выразили большие опасения по поводу проведения данных учений, а некоторые официальные представители таких государств, как Украина и страны Прибалтики, вообще заявили, что данные учения проводятся для захвата Украины, Польши и Литвы.
По словам Министра обороны Белоруссии Андрея Равкова, задача учений - проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне Союзного государства.
А.Равков напомнил, что в состав региональной группировки войск входят Вооруженные силы Белоруссии и Первая танковая армия Западного военного округа России. Часть сил и средств этой танковой армии прибудет на территорию республики для участия в манёврах. На территории Белоруссии, сообщил он, в манёврах будет задействовано семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск.
По информации министра, общая численность привлекаемых на учения войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года, - не более 13 тыс. человек личного состава.
От Российской Федерации для участия на нашей территории в совместном стратегическом учении планируется около 3 тысяч военнослужащих и около 280 единиц техники- сообщил министр.
Кроме сухопутной составляющей будет задействована и авиация, в том числе до 25 летательных аппаратов с российской стороны.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Запад-2017
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