01:19 15 мая

К учениям "Запад-2017" привлекут Балтийский флот

Корабли Балтийского флота будут задействованы в российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2017", запланированных на вторую половину сентября текущего года, сообщили в Минобороны РФ.

В этом году минно-тральные корабли флота примут участие в учениях "Запад-2017"
- сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), передает "Интерфакс-АВН"

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Напоминаем, что ранее Пентагон и руководство НАТО выразили большие опасения по поводу проведения данных учений, а некоторые официальные представители таких государств, как Украина и страны Прибалтики, вообще заявили, что данные учения проводятся для захвата Украины, Польши и Литвы.


К учениям "Запад-2017" привлекут Балтийский флот


По словам Министра обороны Белоруссии Андрея Равкова, задача учений - проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне Союзного государства.

А.Равков напомнил, что в состав региональной группировки войск входят Вооруженные силы Белоруссии и Первая танковая армия Западного военного округа России. Часть сил и средств этой танковой армии прибудет на территорию республики для участия в манёврах. На территории Белоруссии, сообщил он, в манёврах будет задействовано семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск.

По информации министра, общая численность привлекаемых на учения войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года, - не более 13 тыс. человек личного состава.

От Российской Федерации для участия на нашей территории в совместном стратегическом учении планируется около 3 тысяч военнослужащих и около 280 единиц техники
- сообщил министр.

Кроме сухопутной составляющей будет задействована и авиация, в том числе до 25 летательных аппаратов с российской стороны.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Запад-2017
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Комментарии 10

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  1. ВЕРЕСК Вчера, 22:04
    не более 13 тыс. человек личного состава. Нолик потеряли. для захвата Украины, Польши и Литвы. А латвию и эстонию не собираемся захватить ненароком?Не то что-то.Надо Генштабу план подкорректировать.Не честно получается.
    ВЕРЕСК
    1. Zibelew Вчера, 22:19
      Не так то и много кораблей у Балтфлота. Из-за одного эсминцы с томагавками не смогли морской парад в Питере провести. С другой стороны, для обороны белорусского моря сил хватит.
      Zibelew
      1. рич Сегодня, 00:59
        К учениям "Запад-2017" привлекут Балтийский флот

        А как-же без него? Обязательно должен участвовать
        рич
  2. Офицер запаса Вчера, 22:16
    Всего 3 тысячи наших военнослужащих - и вот вам захват Польши, Украины и Литвы. Страшно подумать, что будет с Европой, если численность составит разрешенные 13 тысяч...
    Офицер запаса
  3. Холуай Вчера, 22:23
    На снимке у белоруса АК совсем старый...но каску батька новую дал
    Холуай
    1. DOCTOR ZLO Вчера, 23:21
      Цитата: Холуай
      На снимке у белоруса АК совсем старый...но каску батька новую дал

      Были бы деньги, израильские закупили бы...
      DOCTOR ZLO
  4. Aandrewsir Вчера, 22:50
    Значит, американцам у НАШИХ границ можно проводить учения, а нам у СВОИХ границ нельзя?! А Новая Зеландия не выразит протест против наших учений на Балтике?
    Aandrewsir
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 00:11
      Aandrewsir Вчера, 22:50 Новый
      Значит, американцам у НАШИХ границ можно проводить учения, а нам у СВОИХ границ нельзя?! А Новая Зеландия не выразит протест против наших учений на Балтике?

      ... ну так то же мерикатосы, спящие и видящие себя впереди планеты всей...
      ... а что касаемо Нью Зеланд - прикажут им и будут как миленькие заливаться новозеландским попугаем (за неимением соловьев)... laughing
      a.s.zzz888
  5. ушкуйник Сегодня, 00:05
    Учения-свет! Поэтому отвернитесь и спасетесь, а то ослепнув, во тьме окажетесь!
    ушкуйник
  6. Veteran Сегодня, 01:15
    Сказано же, что в учениях примут участие минно-тральные корабли флота. Т.е. будут задействованы тральщик "А.Обухов" и пара базовых тральщиков проекта 1265.
    Veteran
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