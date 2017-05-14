01:15 15 мая

Климкин опять пугает Россию давлением США в процессе урегулирования ситуации в Донбассе

США готовы присоединиться к процессу урегулирования ситуации в Донбассе и оказывать давление на Российскую Федерацию, утверждает министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-АВН"

Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. И любые моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции
- сказал П.Климкин, говоря о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом

Климкин опять пугает Россию давлением США в процессе урегулирования ситуации в Донбассе



Глава МИД Украины отметил, что у США есть рычаги влияния, которые должны быть реализованы совместно с ЕС и другими странами "большой семерки".
Это могут быть реальные политические сигналы. Конечно, есть экономические рычаги влияния, и санкции - это только одно выражение того, что может предприниматься дальше
- указал он.

По словам П.Климкина, можно вести речь об усилении международной составляющей в Донбассе, об усилении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, о создании другой миссии, которая будет "реально контролировать оккупированную территорию Донбасса".

Остается только добавить, что это не первое, да и наверное не последнее заявление Климкина, когда он выдает желаемое за действительное.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›глава МИД Украины
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Комментарии 33

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  1. просто ПАЛЫЧ Вчера, 22:25
    Если бы он был умный!!!А то так недоделанный олух!
    просто ПАЛЫЧ
    1. poquello Вчера, 22:45
      Чугункин как-то упустил наличие прецедента с ударом ракетами по не понравившемуся правительству.
      poquello
      1. japs Вчера, 23:53
        Ракеты-ракетами, а Трампоненко мог чего-то и сболтнуть. Парень без тормозов.
        Вот карлик Квазимодо и скачет...
        japs
        1. poquello Сегодня, 00:07
          Цитата: japs
          Ракеты-ракетами, а Трампоненко мог чего-то и сболтнуть. Парень без тормозов.
          Вот карлик Квазимодо и скачет...

          американцы часто желаемое за действительное выдают, пора привыкнуть, а как по украински "грабли"?
          poquello
    2. Pirogov Вчера, 22:46
      Цитата: просто ПАЛЫЧ
      Если бы он был умный!!!А то так недоделанный олух!

      Да на нём природа отдохнула ,и логопед не помог и рост метр с кепкой ,а ум так весь в задницу ушёл .
      Pirogov
      1. Shurik70 Вчера, 23:01
        Есть очень интересные идеи, но ... любые моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции

        Мда... И это говорит министр страны, которую он сам называет НЕЗАЛЕЖНОЙ
        Стыдно за соседей
        negative
        Shurik70
        1. рич Сегодня, 01:05
          Надо нам в одностороннем порядке выходить из гарантов минских соглашений. Вместо этих разговоров, надо полностью разорвать с Украиной все отношения - ни каких договоров, никаких послов, ни какого газа, за экономические связи с Украиной отбирать лицензии у предпринимателей. А вот Донбасс, как часть русского мира, поддерживать повсеместно и на всех уровнях. Так-же как член НАТО Турция поддерживает родственных ей туркоманов в Сирии. Любыми доступными способами. Если надо то и защитой соотечественников.
          рич
    3. Тралл Вчера, 22:50
      Блин, да сшейте уже ему нормальный костюм smile
      Тралл
      1. Moskovit Вчера, 22:56
        Надо оказать давление на ателье, где Климкину такие наряды шьют.
        Moskovit
      2. мордвин 3 Вчера, 22:59
        Цитата: Тралл
        , да сшейте уже ему нормальный костюм

        Вот, блин, миллионер, глава МВФ
        мордвин 3
  2. Berkut154 Вчера, 22:26
    Чугункину боевой дух подняли в америке что ли? Что то больно оптимистично заговорил, надолго ли хватит красноречия...
    Berkut154
  3. Teberii Вчера, 22:27
    Климкина -клинит, Трампу сейчас с "пятой колонной" разобраться,а уж потом остальным заниматься.
    Teberii
    1. Чёрный Вчера, 22:44
      Климкин похож на тюремного шныря laughing
      Чёрный
  4. КОТ БАЮН Вчера, 22:27
    Сигналы, идеи...Как же всё запущено у них....
    То же мне пугало карликовое....
    Самыми главными идеями у климкина должны быть:
    где взять мозг,
    вид на жительство в стране откуда нет выдачи,
    как бы не проёкать бы момент, когда еще не поздно свалить из этого заповедника фашиствующих скакуасов.
    КОТ БАЮН
  5. Офицер запаса Вчера, 22:38
    "Климкин опять пугает Россию давлением США"

    Как в детском саду - мой старший брат самый сильный, всех напинает. А еще я папе пожалуюсь...
    Офицер запаса
  6. razved Вчера, 22:39
    Пыжится, чтобы показать, не зря съездил за государственный счет в америку. Типа вот он молодец какой - результат поездки на лицо.
    razved
  7. mitrich Вчера, 22:42
    Чё, по подносил Трампу чайка с лимоном, заплатив за это "удовольствие" 400 косых амеровских тугриков, и уже крутой? И уже за хозяина ЦУ и сигналы раздаёт? Точно парень тронулся от радости, подержавшись потной ручёнкой за длань укро Бога.
    mitrich
  8. loginovich Вчера, 22:44
    Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. И любые моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции

    А за чем оно ему надо ?Можно подумать :Трамп больше всего мечтает , что бы кремлевская братва хранила честно украденное в юанях и в Шанхае.Д урачок ей богу.
    loginovich
  9. alex-defensor Вчера, 22:45
    Табакки тяфкает!
    alex-defensor
  10. Aandrewsir Вчера, 22:45
    Ну, конечно, расскажет обо всём позже... А потом как начнут по команде из-за океана в нас через "стену" калом кидаться!
    Aandrewsir
  11. Дмитрий Полищук_2 Вчера, 22:49
    По ходу это наркоша со стажем!!!!!!
    Дмитрий Полищук_2
  12. Шмель_3 Вчера, 22:56
    Самое фиговое, что, реально, у США есть рычаги влияния на РФ. Вспомните или погуглите сколько денег российские власти держат в банках США, сколько вложены в облигации США. Для чего это все делалось, не понимаю!
    Шмель_3
  13. perepilka Вчера, 22:58
    Так и не понял, то ли у Климкина гипертония, так энто к фершалу,
    То ли него что на Россию надавить what , дык танки полезут, и растекутся опять, и не 34-85 и ИС-2, а 72, 80 и 90, и не до Праги, а до Бреста хранцузского, ачоа, побережье Атлантики, пляжики, жонок на севера сманить feel
    perepilka
    1. мордвин 3 Вчера, 23:05
      Цитата: perepilka
      жонок на севера сманить

      А мне говорили, что там жинки хереновые. Дадут по башке, и вся недолга. sad
      мордвин 3
      1. perepilka Сегодня, 00:10
        Цитата: мордвин 3
        А мне говорили, что там жинки хереновые.

        На счё жИнок, не в курсах, на счёт жонок поморских, да, пореветь горазды, когда в море, ну и по хлебалу поморка загораздит, ежели чо. А чо хотел, ежели жонка, пока мужик в море и детятей и дом держала, сама себе боярыня, крепости то не было , да и детки, всяк пузом на клотике повертется, в зуйки норовят
        perepilka
  14. sounddoc Вчера, 23:09
    Цитата: Тралл
    Блин, да сшейте уже ему нормальный костюм smile

    " Трудно было определить мужчина это или женщина. Похож на старую ключницу. Серенькие глазки быстро бегали из-под сросшихся бровей. На голове колпак. Лицо сморщенное, как у старика. Подбородок далеко выступает вперёд, зубов не было. На шее то ли платок, то ли чулок. Мужики называют Плюшкина «Заплатанной»
    Да и фамилии созвучные: Плюшкин,Климкин)))))))))))))))))))
    sounddoc
  15. pvv113 Вчера, 23:10
    сказал П.Климкин, говоря о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом

    Ему Трамп даже присесть не предложил
    pvv113
  16. Злодей Вчера, 23:19
    А я на фотку к статье глянул, и как озарило...

    В костюме с чужого плеча
    Тупо глядя на микрофон
    И сверкая огнём в очах
    Нёс пургу откровенную он hi
    Злодей
  17. opus Вчера, 23:24
    Махонький какой... или малохольный

    Штанцы подворачивал в этот раз?

    ============================
    Эротические сны Павло Анатолійовича
    opus
    1. poquello Сегодня, 00:18
      Цитата: opus



      "Сделаем такой большой, сделаем ядрёну бонбу и повезём на ём в кремль, сотрудники СБУ на лесипеде типа "тандем" будут её сопровождать. Сало, сало, сало с печеньками."
      poquello
  18. KIBL Вчера, 23:45
    Дык у этот перца только одна извилина и та просто вмятина от кастрюли! Порошенко сам редкостный дегенерат и вся его шобла такая же,какой поп такой и приход!
    KIBL
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 00:03
      KIBL Сегодня, 23:45 Новый
      Дык у этот перца только одна извилина и та просто вмятина от кастрюли! Порошенко сам редкостный дегенерат и вся его шобла такая же,какой поп такой и приход!


      Трудно не согласиться с Вами.
      Действительно, или природа так постаралась, чтобы собрать в кучу всё это, что называется правителями и руководителями укрокаклии, или вся эта визжащая, скулящая испускающая ядовитую слюну и сопли псятина, только на подлости и способна. Опять же, по Закону Природы, такое недоразумение продлиться долго не может и вся эта свора канет кто куда - кто на погост в большей своей части,а кого не добьют свои же - ударятся в бега, а где примут сделают из них, в лучшем случае дворников и официантов(ток), с правом иногда грозить пальцем в сторону России.
      a.s.zzz888
  19. ушкуйник Вчера, 23:54
    Своим "клоунским" прикидом мог бы успешно пугать ворон в своем огороде. А в огромной России, даже ворон невозможно напугать такими клоунскими штанами! Вороны будут летать, рассматривать и, вероятнее всего, атакуя, вести "бомбометание" своим внутренним содержимым. Редко можно увидеть министра иностранных дел в клоунских штанах. Даже Трамп, при встрече был так ошарашен клоунскими штанами, что климу не предложил и присесть.
    ушкуйник
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