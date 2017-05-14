Климкин опять пугает Россию давлением США в процессе урегулирования ситуации в Донбассе
США готовы присоединиться к процессу урегулирования ситуации в Донбассе и оказывать давление на Российскую Федерацию, утверждает министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-АВН"
Глава МИД Украины отметил, что у США есть рычаги влияния, которые должны быть реализованы совместно с ЕС и другими странами "большой семерки".
По словам П.Климкина, можно вести речь об усилении международной составляющей в Донбассе, об усилении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, о создании другой миссии, которая будет "реально контролировать оккупированную территорию Донбасса".
Остается только добавить, что это не первое, да и наверное не последнее заявление Климкина, когда он выдает желаемое за действительное.
Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. И любые моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции- сказал П.Климкин, говоря о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом
Глава МИД Украины отметил, что у США есть рычаги влияния, которые должны быть реализованы совместно с ЕС и другими странами "большой семерки".
Это могут быть реальные политические сигналы. Конечно, есть экономические рычаги влияния, и санкции - это только одно выражение того, что может предприниматься дальше- указал он.
По словам П.Климкина, можно вести речь об усилении международной составляющей в Донбассе, об усилении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, о создании другой миссии, которая будет "реально контролировать оккупированную территорию Донбасса".
Остается только добавить, что это не первое, да и наверное не последнее заявление Климкина, когда он выдает желаемое за действительное.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›глава МИД Украины
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