Как Корсика боролась за независимость. Король Теодор и республиканец Паскаль

Корсика – это не только Наполеон Бонапарт, корсиканская мафия и корсиканские борцы за независимость. Это – и очень увлекательная история острова, который столетиями боролся за независимость, но стать независимым ему так и не удалось. С 15 мая 1768 года, когда между Францией и Генуэзской республикой был заключен Вестфальский мир, Корсика была передана под французское управление.Правда, в истории Корсики был эпизод, когда в XVIII веке у острова был шанс стать независимым королевством. Но обо всем – подробно. В раннесредневековый период своей истории остров Корсика попеременно переходил то византийцам, то готам, то франкам. В XI веке остров попал в зависимость от Пизанской республики, которая в содружестве с Генуей очистила близлежащие к Италии острова от арабских завоевателей. Хотя сами корсиканцы с 1077 г. признавали своим главой Папу Римского, понтифик Урбан II подтвердил право на управление Корсикой за Пизанской республикой.В XI-XIII вв. это итальянское государство переживало свою золотую эпоху. В этот период Пиза успешно конкурировала с Генуей и считалась одним из наиболее преуспевающих средиземноморских государств. Ситуация стала меняться в XIII веке, когда заилилась, а потом и изменила русло река Арно. Это событие отрезало город от морской торговли, поскольку до города от побережья Лигурийского моря было 10 километров. Ослаблением Пизанской республики воспользовались ее извечные соперники из Генуи. В августе 1284 года произошло знаменитое сражение при Мелории, в котором схлестнулись пизанский и генуэзский флоты. Командующий генуэзским флотом Оберто Дориа предпринял хитрый маневр, спрятав треть своих кораблей за островом Мелория. Их появление и решило итоги сражения, навсегда поставив точку в истории могущества Пизанской республики. В битве погибло более 5 тысяч пизанцев, еще 9 тысяч человек попали в генуэзский плен. Флот Пизанской республики был частично уничтожен, а частично захвачен генуэзцами. В плен сдался и сам командующий пизанским флотом Альберто Морозини. Лишь нескольким судам под командованием графа Уголино делла Герардески удалось покинуть место фатального разгрома пизанского флота и уплыть на базу. Так закончилось господство Пизанской республики в Лигурийском море. После поражения при Мелории Пизанская республика лишилась и острова Корсика – одного из своих владений. Однако сами корсиканцы долгое время не хотели признавать сюзеренитет Генуэзской республики и неоднократно поднимали восстания против генуэзцев.Несколько столетий остров Корсика находился под управлением генуэзцев. Однако все это время политические распри на Корсике не прекращались. Противоборствовали между собой три основные «фракции» - сторонники Генуэзской республики, сторонники присоединения к Арагонскому королевству и националисты, выступавшие за независимость Корсики. Остров оставался «лакомым куском» для многих средиземноморских стран, поскольку имел удобные бухты, которые облюбовали пираты и торговцы невольниками. Последнее крупное восстание против генуэзских властей произошло на Корсике в 1729 году. К этому времени Генуэзская республика была уже серьезно ослаблена, лишившись того экономического положения и политического влияния, которыми обладала в прежние века своего существования. Поэтому подавить восстание Генуя смогла, лишь обратившись за помощью к Габсбургам. Однако, было уже ясно, что долго генуэзская юрисдикция на Корсике не просуществует.Теодора фон Но́йхофа (1694-1756) можно назвать одним из самых известных европейских авантюристов XVIII века. Немец по происхождению, Теодор фон Нойхоф родился в 1694 году в Вестфалии, в семье вестфальского дворянина офицера Леопольда фон Нойхофа и его супруги Амели. Леопольд фон Нойхоф происходил из хорошо известной в Вестфалии дворянской семьи. Он служил офицером в гвардии епископа Мюнстера, затем перешел на французскую службу и был комендантом одного из фортов в крепости Мец. Амели была дочерью армейских поставщиков из Льежа. В следующем после рождения мальчика 1695 году Леопольд фон Нойхоф скончался.Когда Теодор немного подрос, мать отправила юношу в Мюнстер, где он учился в иезуитском колледже. В 1709 г. он стал пажом при дворе герцогини Орлеанской. Затем он некоторое время служил в гвардейском полку, а затем, в 1714 г. поступил на баварскую службу в звании капитана. В Мюнхене молодой человек вел расточительный образ жизни, проматывая в азартных играх большие деньги и набирая долги. В конце концов, в 1716 году он был арестован и заключен в форт Кель. Затем, после освобождения, фон Нойхоф вернулся в Париж, где познакомился с бароном Георгом Хайнрихом фон Герцем (1668-1719), который служил неофициальным министром иностранных дел у шведского короля Карла XII. С подачи Герца фон Нойхоф поступил на шведскую дипломатическую службу и принимал участие в многочисленных интригах. После смерти Карла XII и утраты бароном Герцем своего политического влияния, Теодор фон Нойхоф долгое время был дипломатическим агентом различных французских и австрийских политиков. Перебравшись в Италию, фон Нойхоф стал одним из инициаторов возрождения корсиканского национально-освободительного движения. Когда группа лидеров корсиканского движения была арестована и доставлена в Геную, фон Нойхоф, используя свое влияние на политические круги Австрии, смог добиться, чтобы австрийские дипломаты надавили на генуэзские власти и побудили их отпустить корсиканских лидеров. После этого поступка вестфальский авантюрист приобрел большие симпатии у корсиканских националистов. Они даже предложили ему возглавить корсиканское национально-освободительное движение, что авантюристичный фон Нойхоф не преминул сделать.Ввязавшись в серьезную политическую игру, Нойхоф решил идти ва-банк. Он вступил в переговоры с самим турецким султаном, рассчитывая опереться в борьбе за освобождение Корсики на помощь Османской империи. Расчеты Нойхофа оказались правильными. Султан приказал бею Туниса выделить Нойхофу корабль, амуницию и деньги. 13 марта 1736 года Теодор фон Нойхоф высадился на корсиканском побережье и 14 апреля провозгласил себя королем независимой Корсики под именем Теодора I. Король провозгласил наследственное правление, но должен был править с согласия 24 корсиканских делегатов. Резиденцией Теодора Корсиканского стал бывший епископский дворец.Нойхоф приступил к выпуску собственных монет и основал новый рыцарский орден «Освобождение», в который разрешил принимать иностранцев со всей Европы. Также Нойхоф обратился к своим вестфальским родственникам и землякам с приглашением прибыть на Корсику и поддержать его правление. Экономическое положение корсиканцев король собирался поправить за счет разрешения производства соли и сбора кораллов – видов деятельности, которые прежде были запрещены генуэзскими властями.Однако, с корсиканцами, обладавшими очень специфическим менталитетом, Нойхоф ужиться не смог. Когда он застрелил одного из своих генералов, обвинив его в предательстве, против Нойхофа родственниками погибшего была объявлена вендетта. Вскоре из засады был убит генерал Фабиани, считавшийся правой рукой Нойхофа. Жизнь самого короля Теодора также находилась под постоянной угрозой. В конце концов, Теодор фон Нойхоф решил не испытывать судьбу и перебраться на континент. Однако и это было сложной задачей, поскольку генуэзские власти объявили Теодора фон Нойхофа в европейский розыск и обратились к правительствам европейских государств с просьбой задержать Нойхофа при появлении в их владениях. В поисках поддержки фон Нойхоф покинул Корсику и направился в Нидерланды, где получил помощь от нескольких амстердамских торговых домов.В сентябре 1738 года фон Нойхоф вернулся на Корсику. Однако к этому времени политическая ситуация на острове серьезно изменилась. Хотя формально Корсика оставалась под управлением Генуэзской республики, на острове высадились французские войска. Париж давно рассчитывал прибрать остров к рукам, а ослабление Генуэзской республики и противоречия Генуи с Австрией играли на руку французской короне. Разумеется, в планы Франции не входило мириться с неким самопровозглашенным корсиканским королем. Поэтому Теодору фон Нойхофу быстро дали понять, что на Корсике он не нужен. Король был вынужден вновь покинуть свое королевство. Племянник Теодора фон Нойхофа Фридрих безуспешно пытался развернуть в корсиканских горах антифранцузское сопротивление. Даже когда в 1741 году французы покинули остров, Теодору фон Нойхофу не удалось вернуть контроль над ним в свои руки. Тем не менее, надежда не покидала вестфальского авантюриста.В 1743 году фон Нойхоф вступил в переговоры с британским министром иностранных дел Картером, пытаясь объяснить тому преимущества утверждения своей власти на Корсике. Для британцев главной задачей в то время было воспрепятствование расширению влияния Франции, и именно на это обстоятельство и делал упор фон Нойхоф. В 1743 году он вновь высадился на Корсике, однако не смог удержать власть и снова был вынужден бежать. Нойхоф вернулся в Великобританию. Последние годы жизни Теодора фон Нойхофа были нерадостными. Из-за долгов он несколько раз попадал в тюрьму, в том числе и в 1756 году. Спустя три дня после последнего освобождения Теодор фон Нойхоф скончался в возрасте 62 лет.Тем временем, пока Теодор фон Нойхоф доживал последние месяцы в долговых тюрьмах Англии, Корсику лихорадили бурные события. В ноябре 1755 г. на острове была провозглашена Корсиканская республика. Ее правительство возглавил корсиканский политик и мыслитель Паскаль Паоли (1725-1807) – сын Джачинто Паоли, одного из «народных генералов», командовавших повстанческими силами во время корсиканского восстания 1729 года. После поражения восстания в 1739 году, Джачинто Паоли вместе с сыном перебрался в Неаполь, где принял командование Корсиканским полком неаполитанской гвардии. Там же начал военную службу и его сын Паскаль Паоли. Молодой человек интересовался идеями французских просветителей, в первую очередь – философией Жан-Жака Руссо.В начале 1755 года Паскаль Паоли Шна изображении) по поручению отца приехал на Корсику, и уже 20 апреля был избран главой правительства Корсиканской республики в чине генерал-капитана. Его кандидатуру поддержали горные кланы. Равнинная Корсика проголосовала за генерала Марио Матра, который тут же призвал на помощь генуэзские войска. Но войска Матры были разгромлены, а сам «равнинный генерал» погиб, после чего вся власть на острове оказалась в руках генерала Паоли. Под его командованием корсиканские войска смогли вытеснить генуэзцев на побережье, и последние сохранили контроль лишь над четырьмя хорошо укрепленными прибрежными городками.Но главной исторической заслугой Паоли стало принятие 18 ноября 1755 года Конституции Корсиканской республики – первой в Европе демократической конституции, составленной в соответствии с идеями эпохи Просвещения. Конституция провозглашала Корсику суверенным государством. Глава корсиканского государства назывался генералом и являлся председателем Государственного Совета, состоявшего из трех министерских комиссий – финансовой, военной и юридической. Кроме того, генерал председательствовал в Верховном суде. Раз в год на острове предполагалось собирать Генеральную Диету – главный законодательный орган. Избирательные права на Корсике получали все граждане страны старше 25 лет. Впервые в Европе избирательные права получали и женщины. На Корсике, кстати, женщины всегда голосовали на деревенских выборах, поэтому каким-то экстравагантным событием решение о наделении корсиканок избирательными правами не выглядело. Паскаль Паоли основал на Корсике и первый национальный университет, начал чеканку собственной монеты.Парадоксально, что Корсиканская республика получила поддержку со стороны совершенно непохожих друг на друга сил. С одной стороны, корсиканских республиканцев поддержали наиболее передовые мыслители своего времени – Вольтер, Руссо, Мабли. С другой стороны, первым иностранным официальным лицом, признавшим Корсику независимой республикой, стал бей Туниса. Независимость Корсики поддержала и Великобритания, которая видела в этом шаге удар по позициям Франции в средиземноморском регионе.Одним из важнейших мероприятий, предпринятых Паскалем Паоли, стало начало борьбы с обычаем кровной мести. Вендетта издавна «точила» Корсику изнутри, ее жертвами становились многие молодые и активные корсиканцы. Поэтому Конституция провозгласила смертную казнь через расстрел за умышленное убийство и разрушение дома убийцы в случае выявления факта убийства из-за кровной мести. В 1763 г. корсиканский флот захватил остров Капрая. Однако в 1768 году, после того, как Генуэзская республика продала права на владение Корсикой Франции, на острове высадились французские войска под командованием графа де Марбо. Однако войскам Паскаля Паоли удалось нанести французам сокрушительное поражение. Французский экспедиционный корпус потерял 600 человек убитыми, 1000 ранеными, еще 600 человек попали в плен. После этого на Корсику были направлены дополнительные войска под командованием графа Во. В этот раз численный перевес сыграл свою роль. Корсиканцы потерпели поражение. Паскалю Паоли, правда, удалось спастись. Он бежал в Англию, где ему предстояло провести следующие двадцать с лишним лет – до новой попытки возвращения Корсике независимости. Но это уже другая история.