Великий русский государь Юрий Долгорукий

860 лет назад, 15 мая 1157 г., скончался великий князь суздальский и киевский Юрий Владимирович Долгорукий. Юрий сделал своей столицей Суздаль, и стал первым настоящим князем Северо-Восточной Руси. Великий князь подчинил своей власти Муром, Рязань, захватил земли по берегам Волги, подчинил своей воле Волжскую Болгарию (Булгарию). Укрепляя свою землю, но построил города-крепости Юрьев-Польский, Дмитров, Звенигород, Переяславль-Залесский, Городец. Он стал основателем будущей столицы Руси-России Москвы, реализуя замысел по освоению междуречья Волги, Оки и Москвы-реки.Юрий Долгорукий активно поощрял заселение своих владений, привлекая население Юго-Западной Руси. Он выделял переселенцам ссуды и предоставлял им статус вольных земледельцев. При нем на северо-востоке Руси стало складывать новое государственное, культурное и пассионарное ядро русского народа, которое станет центром притяжения для всей русской цивилизации и основой государственности, которое через череду превращений (Великое княжество Владимирское и Московское, Русское царство, Российская империя, Советский Союз) стало современной Россией.Юрий постоянно стремился дотянуться из своих северо-восточных земель до власти в Киеве, за что и получил от летописцев свое прозвище «Долгорукий». Юрий три раза брал Киев. Великий князь ещё лелея надежду, что Киев сможет снова стать общерусским центром, но ошибался. Юрий был отравлен киевскими боярами, так как пытался восстановить сильную княжескую власть в стольном граде, что нарушало интересы богатой и влиятельной киевской верхушки. Дело Юрий по созданию нового ядра русской государственности на северо-востоке Руси продолжил его сын Андрей Боголюбский. Он ещё при жизни отца сбежал из Киева. Андрей Боголюбский перенёс столицу Ростово-Суздальского княжества во Владимир. А взяв Киев (1169 г.) Андрей отдал его младшему брату Глебу, сам правил во Владимире. В ходе правления Андрея Владимиро-Суздальское княжество стало центром и главой всей Русской земли. Пассионарный центр русской цивилизации сместился на северо-восток Руси.Вопрос даты рождения Юрия остаётся открытым. Эта дата может пока быть лишь приблизительно определена как 1090-е годы. Отцом был Владимир Всеволодович Мономах. Мать - первая жена Владимира Мономаха - дочь последнего правившего англосаксонского короля Гарольда II, Гита Уэссекская. По другой версии - вторая супруга отца Ефимия.Юрий не был любимцем отца. При Мономахе прославились полководцы Мстислав Великий, Ярополк. Юрий был в удалении, правил в Залесской земле, где ещё сохраняло позиции русское язычество. Суздальский князь принял участие в войне против половцев. Когда часть половцев замирились с русскими, Мономах породнился с ними. Женой Юрия стала дочка половецкого хана Аепы Осеневича, которое при крещении получила имя Мария. Юрий возглавил борьбу против волжских булгар, которые вторгались в русские владения для захвата людей, которых продавали в рабство. Для борьбы с булгарами Юрий привлек половецкие отряды своего тестя, хана Аепы. В 1120 году Юрий возглавил поход русских войск против волжских булгар. Вверх по Волге двинулась сильная речная рать. Войско Юрий поддерживали конные половецкие отряды. Булгар-болгар разгромили, взяли большую добычу и заставили подписать мир.В этот период на Руси побеждала тенденции феодального распада. Княжеско-боярская верхушка (изначально сформированная для защиты народа от внешних врагов) всё больше отдалялась от народа, забывала про национальные интересы. Русские удельные князья не хотели повиноваться великому князю. Их количество росло с каждым поколением, все крупные города, а где-то и небольшие, были заняты. Многие из них были людьми талантливыми, с большими амбициями, всё это вело к постоянным распрям, усобицам. Бояре стремились получить такие же права, как у польских панов, венгерских или германских баронов, то есть быть самостоятельными и даже диктовать условия князю, опираясь на богатые земли и сильные дружины. Богатые торговые города, вроде Новгорода, Полоцка и Смоленска, также были не против того, чтобы жить самостоятельно, и все прибыли оставлять себе. В некоторых местах, как в Киеве, произошла смычка боярских и торгово-ростовщических интересов, и крупным боярам, ростовщикам и торговцам была противна сильная княжеская власть.Только могучая воля и таланты Владимира Мономаха сдерживали процесс общего разложения и распада Русского государства со столицей в Киеве. Он мог заставить всех князей делать общее дело, выставить единое войско, усмирял смутьянов, вроде Ярослава Волынского. Некоторое время ситуация была стабильной и при его сыне Мстиславе, который был талантливым полководцем, заслужил прозвище Великого. Все привыкли, что он был «вторым я» своего отца. У Мстислава не было соперников, хотя по системе лествицы очередь была не его. Мстислав загнал половцев за Дон, Волгу и даже Яик. Ему удалось присоединить к Киеву обособившееся и враждебное Полоцкое княжество, сдерживать враждующих родичей. Но уже при Мстиславе обособилось Муромо-Рязанское княжество, свою политику вело Галицкое княжество. Киевская верхушка смогла окрутить Мстислава. И как только в 1132 году Мстислав умер, как всё рухнуло. Почти все княжества обособились, начали жить самостоятельно. Пятнадцать княжеств постепенно превращались в суверенные государства со своими правителями, армиями, внешней и внутренней политикой. Новгород превращался в феодальную аристократическую республику. Киев утратил роль политического центра Руси, хотя ещё некоторое время был одним из ведущих центров, символов единого государства.Мстислав оставил братьям то, чем они владели. Юрий пришлось остаться в Суздале. Русская окраина постепенно преображалась. Строились новые города-крепости, расширялись старые, росли крестьянские общины. Но в целом обширная Залесская земля была ещё малонаселённой окраиной Руси. Отдельные районы были освоены, но между ними простирались дикие леса. Ростовские и суздальские бояре чувствовали себя вольготно, самовластно правили в своих землях. Они были местными, вели свой род от древней родоплеменной знати. А князя обычно приезжали сюда на время, долго не оставались. Часто бывало, что земля подолгу вообще оставалась без князя. Пока Юрий был мальчишкой, юнцом, его терпели. Мол, посидит несколько лет, затем его заберут, как прежних князей. Однако теперь их миру приходил конец. Юрий стал постоянным хозяином Ростово-Суздальской земли, и постепенно прибирал Залесскую землю под себя, вводил новые порядки. А правителем он был жестким, решительным. Бояре зароптали. Юрий даже съехал из Суздаля, расположился в Кидекше.Оппозицию возглавил Степан Кучка, самый богатый и могущественный из бояр. Он владел большой областью на Москве-реке и Клязьме, многочисленными селениями. Ему принадлежал и городок Москва. Имелась своя большая дружина. В итоге произошёл конфликт. Князь пригласил на службу сыновей Кучки, а он демонстративно отказался. Действовал грубо и дерзко – не будет тебе моих сыновей. Это был вызов, пример для других бояр. Фактически Юрию показывали, кто реальный хозяин этих земель. Однако Юрий действовал решительно и быстро. Он в удобный момент явился в Москву только своей княжеской дружиной и приказал казнить мятежника. Кучка не был готов к такому обороту и не смог оказать сопротивление. Известие о такой расправе моментально разнеслось по Залесской земле и аристократия на время присмирела. Бояре поняли, что с таким князем шутки плохи. Со своей стороны, Юрий не стал перегибать палку, и пошёл навстречу знати. Сыновей Кучки принял ко двору, дал высокие посты. Также Юрий Долгорукий женил сына Андрея на дочери казнённого боярина Кучки, Улите, отличавшейся необыкновенной красотой. Правда, как позже выяснилось, это было ошибкой. Кучковичи и Улита возглавят заговор против Андрея.Однако все свои дела в Ростово-Суздальской земле Юрий считал второстепенными. Он с детства впитал, что стольный град – это Киев, и все главные дела происходят на юге. На юге же ситуация значительно ухудшилась. Великий князь Мстислав Великий перед смертью стал утрачивать контроль над Русью и Киевом. Перед смертью он согласился передать престол брату Ярополку. Он получал престол, но должен был поддерживать права сыновей Мстислава - Мстиславичей. Договор окончательно перечеркивал законы о наследовании по старшинству и был направлен против младших братьев великого князя, Юрия и Андрея. Киевская верхушка соглашение поддержала. При таком раскладе киевские вельможи сохраняли свои позиции при дворе. Ярополку в момент вступления на трон было уже 49 лет — преклонный по тем временам возраст. Смелый воин и способный полководец, Ярополк был слабым политиком. Ярополк Переяславский всю жизнь выполнял волю Мономаха и Мстислава, сам был нерешительным и слабовольным. Таким образом, киевская верхушка, без съезда князей, без всяких согласований с ними провозгласила властителем Ярополка Владимировича.Яблоком раздора стала родовая столица Мономаховичей — Переяславское княжество. По сложившейся традиции на переяславский престол обычно садился старший в роду. После перехода Ярополка на стол в Киеве, согласно лествичному праву оно должно было достаться старшему после Ярополка среди потомков Мономаха — его младшему брату Вячеславу. Но по уговору с Мстиславом Великим Ярополк после перехода из Переяславля в Киев перевёл на своё место его сына Всеволода Мстиславича (до этого он правил в Новгороде). Выходило так, что новый великий князь в обход своих братьев отдаёт Переяславль племяннику, признавая его своим наследником. Младшие Владимировичи Юрий и Андрей Волынский не без оснований увидели в этом шаге ущемление своих прав, намерение Ярополка сделать Мстиславичей своими наследниками. Юрий немедленно занял Переяславль.Переполошились все – великий князь, Мстиславичи, столичная знать. Совместными усилиями уговорили Юрия отступить. Ярополк попытался погасить конфликт и перевел в Переяславль из Полоцка другого сына Мстислава — Изяслава. Этот шаг оказался ошибочным: в Полоцке началось восстание, к власти вернулись изгнанные потомки Всеслава («чародея»), и княжество обособилось от Киева. Кандидатура Изяслава не устроила Юрия, переяславским князем в итоге стал «законный» наследник — Вячеслав Владимирович. Против него Юрий и Андрей не возражали. Вячеслав был старшим князем и по закону действительно был наследником великого князя Ярополка. Но Вячеславу в Переяславле не понравилось, и он самовольно вернулся в тихий и мирный Туров.Уступать Переяславль своим племянникам Мстиславичам Юрий и Андрей Владимировичи категорически отказывались. Если Вячеслав отрекся от престола, значит, его должен получить Юрий. Изяслав Мстиславич также был недоволен. Он лишился Полоцка и не получил Переяславль. Правда, Юрий предлагал обменяться – путь Переяславль достанется ему, а он уступит Изяславу часть Ростовской земли. Но такое предложение не устроило Изяслава. Он не хотел вместо второго по рангу города, владея которым можно претендовать на Киев, дикую окраину. Лишённый удела, Изяслав ушёл к брату Всеволоду в Новгород и взбаламутил новгородцев. В Новгороде помнили, что Мстислав Великий был их любимым князем, решили вступиться за Мстиславичей. Вече выступило за войну. Организовали поход с целью посадить Изяслава на княжение в Ростове. Великий князь в этот конфликт не вмешивался.Всеволод, Изяслав, посадник Иванко и тысяцкий Петрило Микулич вывели большую рать зимой, выйдя из Новгорода в конце 1134 г. и двигаясь по речному льду. До Жданой горы они добрались по реке Дубне. Новгородцы стремились занять Жданую гору и Ждан-городок, чтобы контролировать водный путь по Кубри, а затем укрепиться в Залесье и Ополье. Отсюда можно было двигаться дальше, отсекая южные районы Северо-Восточной Руси и бассейн реки Москвы от старых боярских городов Ростова и Суздаля. Сражение у Ждановой горы произошло 26 января 1135 года. Сначала новгородцы устремились с высот и начали теснить суздальцев, но один из отрядов Юрия напал на новгородцев с тыла и смял их. Суздальцы ободрились и разбили врага наголову, были убиты главные вожди новгородцев - посадник Иванко «муж храбрый», тысяцкий Петрило Микулич и множество воинов. Богатый обоз стал добычей суздальцев. Из-за бегства Всеволода Мстиславича с поля боя авторитет князя в городе был подорван. Новгородское вече 28 мая 1136 г. лишило его новгородского стола, что принято считать началом республиканского периода в истории Новгородской земли.В конце 1134 года Ярополку удалось договориться с Изяславом, отдав ему Волынское княжество. Князя волынского Андрея Владимировича Доброго он посадил править Переяславлем. Долгорукий согласился с таким вариантом. Тем временем смута разрасталась. Черниговский князь Всеволод Ольгович воспользовался вспыхнувшей в 1134 году войной между сыновьями Владимира Мономаха и их племянниками — сыновьями Мстислава. Всеволод решил побороться за киевский стол. Заключив союз с Мстиславичами и опираясь на половцев, Всеволод развязал войну против великого князя, требуя вернуть Курск и Посемье. В 1135 году войска Ярополка были разбиты Всеволодом в верховьях реки Супоя. По заключённому миру Всеволод возвратил под власть черниговских князей Курск и Посемье. Ослаблением авторитета киевского князя воспользовались новгородцы: в 1136 году они выгнали племянника Ярополка, Всеволода Мстиславича, отложились от Киева и провозгласили «вольность во князьех».Продолжение следует…