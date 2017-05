Конкурентные возможности «Scorpion» и «Machete» в грядущем тендере на замену штурмовиков A-10С

Стоимость одного экземпляра учебно-боевого самолёта «Textron AirLand Scorpion» приближается к 20 млн. долларов

Кабина лётчика перспективного УБС «Scorpion»

Кабина оператора систем «Scorpion»

Турбовинтовентиляторная версия штурмовика «Machete» — SM-27

Реактивная версия SM-28 «Machete»

Источники информации:

Несмотря на внушительную боевую нагрузку в 7260 кг, массивную бронезащиту кабины пилота, представленную габаритом титановых бронелистов на винтовых креплениях, а также высокую живучесть машины благодаря силовой установке на базе 2-х турбореактивных двигателей «General Electric TF34-GE-100», тяжёлым штурмовикам A-10C «Thunderbolt II» отведено всего около 10-12 лет службы в Военно-воздушных силах США. Дело в том, что средний возраст планеров «Бородавочников» приближается к 30 годам, и рано или поздно усталость конструкции всё же даст о себе знать. Ещё одной важной деталью можно считать приличную радиолокационную сигнатуру A-10C, которая не даст возможности избежать обнаружения не только мобильными РЛС современных войсковых средств ПВО, но и более малогабаритными дециметровыми радиолокационными станциями 1Л122Е «Гармонь», способными обнаружить «Thunderbolt II» на удалении 50 и более километров.По этой причине большие надежды со стороны командовании ВВС США сегодня возлагаются как на частичную замену «Тандерболтов» новыми F-35A и последними «блоками» F-16C, так и на разработку новейших учебно-боевых самолётов, отлично сочетающих в себе функции учебно-тренировочных машин и штурмовиков, способных вести борьбу с передовыми средствами войсковой ПВО, не заходя в радиусы их поражения. Также, в отличие от A-10C, упор в ТТХ новых машин будет сделан на увеличение радиуса действия, а также на возможность безопасного оперирования непосредственно в крайней части зоны поражения современных зенитно-ракетных самоходных комплексов, что может быть обеспечено лишь за счёт уменьшения ЭПР и интеграции сложных комплексов радиоэлектронного и оптико-электронного противодействия. В США запущено уже несколько программ разработки лёгких УБС, претендующих на роль основного штурмовика ВВС. При этом наиболее значимые из них принадлежат ранее малоизвестным компаниям «Textron AirLand» и «Stavatti Aerospace».Детищем первой компании является уже вставший на крыло в 2013-м году учебно-боевой самолёт «Scorpion», который успел поучаствовать в качестве передовой воздушной платформы для программы испытаний тактических ракет семейства AGM-114 «Hellfire» и перспективных 70-мм управляемых реактивных снарядов WGU-59/B APKWS II («Advanced Precision Kill Weapons System»). Компания «Stavotti Aerospace» представила на рассмотрение сразу 2 родственных проекта лёгких штурмовиков под общим названием «Machete» с индексами SM-27 (турбовинтовая версия) и SM-28 (реактивная версия). Но эти машины, по информации ресурса «Defence Technology», находятся лишь на уровне технических эскизов. Тем не менее, машины успели приглянуться командованию американских ВВС. Более того, в соответствии с данными некоторых источников, ВВС высказали желание приобрести около 100 штурмовиков данного типа. Делать же окончательные выводы в данный момент абсолютно нецелесообразно, ведь «Скорпион» и две модификации «Мачете» обладают рядом технических недостатков и преимуществ, некоторые из которых могут стать решающими при выборе той или машины для нужд ВВС в ХХI веке.В разработке перспективного учебно-боевого самолёта «Scorpion» принимало участие сразу несколько весьма известных подразделений, входящих в состав «Textron AirLand». Среди них фирмы «Bell», «Cessna», а также «Beechcraft». Несмотря на то, что их известность достигнута активной работой в секторе гражданской авиации, ранее они уже получили опыт в проектировании многоцелевых боевых вертолётов, а также лёгких штурмовиков A-37 «Дрэгонфлай» с боевым радиусом действия порядка 350—400 км и максимальной нагрузкой 1860 кг (последняя машина разработана именно компанией «Cessna»).«Scorpion» получил достаточно совершенную конструкцию планера с прямым высокорасположенным крылом и оригинальной конструкцией хвостового оперения. Вертикальные стабилизаторы не являются цельноповоротными (отклоняются лишь небольшие краевые сегменты — рули направления), зато имеют 20 — 25-градусный V-образный развал, частично снижающий радиолокационную заметность самолёта. Горизонтальное оперение также не цельноповоротное, а представлено лишь небольшими рулями высоты, формирующими заднюю кромку. Это является существенным недостатком (в сравнении с нашим Як-130), из-за которого резко уменьшаются маневренные качества УБС «Scorpion». Не обладает самолёт и возможностью выхода на высокие околозвуковые скорости а также устоявшемуся длительному маневрированию, что продиктовано малой суммарной тягой двух турбореактивных двигателей «Honeywell» TF731 в 3600 кгс, доводящей тяговооружённость до 0,48 кгс/кг (при нормальной взлётной массе) и до 0,38 кгс/кг (при максимальной массе).Машина не сможет выйти победителем в вынужденном ближнем бою не только с такими истребителями, как МиГ-23МЛД, но и с учебно-боевыми самолётами типа Як-130 и L-15. Из-за отсутствия развитых аэродинамических наплывов у корневой части крыла «Scorpion» не имеет возможности выходить на большие углы атаки, но благодаря большому прямому крылу с площадью около 20—22 м2, после набора скорости 750—800, он может кратковременно совершать одиночный интенсивный разворот, востребованный для оперативного доворота в направлении боевого поля. Также подобная конструкция крыла даёт возможность «Скорпиону» достигать практического потолка в 14 км, что на километр больше, нежели у большинства других лёгких штурмовиков. Расход топлива у менее тяговитых TF731 относительно низкий, благодаря чему радиус действия с максимальной боевой нагрузкой в 1500—2000 кг может достигать 1700 км, что в 3 раза больше, чем у A-10C. За счёт этого машина может примерно 4—5 часов кружить над участком ТВД, удалённом на 300 км от аэродрома базирования. Такими способностями не обладает ни один известный многоцелевой УБС. Двухдвигательная силовая установка «разнесённого типа» (известная в семействах F-14, МиГ-29, Су-27, Т-50 ПАК ФА, J-11/15/16) делает «Скорпион» куда более живучим изделием, нежели самолёты с близкорасположенными двигателями.Главной технологической «фишкой» «Скорпионов» считается принцип размещения ракетно-бомбового вооружения, сравнимый с истребительной авиацией 5-го поколения. В частности, для этого предусмотрен внутренний отсек вооружения размером 4,3х0,9 м, способный вместить боевое «снаряжение» весом 1400 кг. Номенклатура вооружения довольно богатая: от «узких бомб» GBU-39/53/B (SDB/II, — Small Diameter Bomb) в количестве 8—12 ед., до тактических ракет JAGM, обладающих дальностью действия 28 км и оснащённых трёхканальной головкой самонаведения (активный РЛ-датчик Ka-диапазона, ИК-датчик и датчик полуактивного лазерного наведения на «пятно» целеуказателя). Существуют и другие варианты вооружения. Внутренний отсек уменьшает радиолокационную заметность самолёта и улучшает аэродинамические качества, оказывающие прямое влияние на расход топлива. При необходимости, дополнительное оружие может быть размещено на 6 подкрыльевых точках подвески. Сильной тактической стороной «Скорпиона» можно считать крупный фонарь кабины с достойным обзором, позволяющим лётчику и оператору систем быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.Также с целью максимальной информационной освещённости экипажа перспективный УБС оснащается двумя полностью дублирующими друг друга приборными панелями лётчика и оператора систем, за счёт которых при необходимости можно производить обмен возложенными функциями. В кабине лётчика можно рассмотреть 2 широкоформатных вертикально ориентированных ЖК МФИ с разделёнными матрицами и дополнительным кнопочным обрамлением (в правой части приборной панели). На 4-х рабочих областях этих индикаторов отображаются авиагоризонт, курсовое направление, альтиметр, навигационная карта с заданными точками пути, а также тактическая карта с рельефом местности, на которую могут накладываться морские, наземные и воздушные маркеры-цели противника, обнаруженные как собственными оптико-электронными или радиотехническими средствами, так и сторонними средствами целеуказания (истребителями тактической авиации, самолётами РТР/РЭР, разведывательными БПЛА RQ-4A/B/C).Отдельного внимания заслуживает радиоэлектронная «начинка» лёгкого штурмовика «Taxtron AirLand Scorpion». Во-первых, в последние годы по сети со ссылкой на штатовские источники, прошла информация о наделении «Скорпиона» аппаратными возможностями установления тактической связи с ударными вертолётами AH-64D «Apache Longbow Block III» (позднее известными как AH-64E «Apache Guardian»). Базироваться подобная тактическая связь может на шифрованных радиоканалах обмена данными «Link-16» в дециметровом диапазоне, а также на сантиметровом радиоканале Ku-диапазона TCDL, предназначенном для связи между «Апачами» и различными ударно-разведывательными дронами, включая MQ-9 «Reaper». Радиоканал TCDL имеет частотный диапазон 14400—15350 МГц и предусматривает программное введение шага настройки терминалов в 5 МГц. Скорость передачи радиокомандных данных на управляемые юниты составит 64 Кбит/с, скорость же получения телеметрической и радиолокационной информации от «Риперов» и «Апачей» на видеотерминалы RVT «Скорпионов» может составлять 10,71 Мбит/с. Ввиду высокой частоты сетецентрического радиоканала TCDL, на практике дальность связи составит не более 100 — 150 км. Для её увеличения могут потребоваться либо ретрансляторы на базе «Глобал Хоуков», либо более мощные передатчики, что нереализуемо на таких маленьких боевых единицах, как «Апач», «Рипер», и, соответственно «Textron AirLand Scorpion».Помимо интеграции в тактические сети ХХI века, высокие боевые качества УБС/лёгких штурмовиков «Scorpion» обеспечивает ещё и продвинутый подфюзеляжный «турельный» оптико-электронный комплекс MX-15i «True HD». Модуль комплекса включает в себя два инфракрасных датчика c разрешениями 640x512 и SXGA (1280x1024). Первый («Thermal Imager»), несмотря на более низкое разрешение, имеет оптическое приближение в 50X, второй («High Defenition Thermal Imager») — 30Х. В нормальных метеорологических условиях такой зум даёт возможность отслеживать бронетехнику или автотранспорт противника на удалении 50—65 км, либо на аналогичном расстоянии идентифицировать надводную цель класса «корвет/фрегат». Третьим датчиком комплекса MX-15i является цветной ТВ-визир с повышенной светочувствительностью («Color low-light continuous zoom») c предельным разрешением 1920x1080 (FullHD). Также в состав MX-15i включены обычный дневной FHD ТВ-канал («Daylight step-zoom spotter»), 20-километровй лазерный дальномер LRF и лазерный целеуказатель мощностью 750 mW и с длиной волны 860 nm. Сопряжение MX-15i с комплексом управления вооружением УБС «Скорпион» осуществляется через современный интерфейс стандарта MIL-STD-461/810.Впервые поднявшись в воздух 12 декабря 2013 года, уже в июле 2014-го года первый опытный образец «Scorpion», по максимуму «снаряженный» топливом в ПТБ и дополнительном баке в гаргроте, смог совершить трансатлантический перелёт на британскую авиабазу RAF «Fairford» с целью дальнейшего участия в авиасалоне «Фарнборо». Машина преодолела более 4500 км, что продемонстрировало способность длительного воздушного патрулирования со стабильным функционированием БРЭО и двигателей TF-731. Машина полностью готова для проведения разведывательных и ограниченных ударных операций против нерегулярных войсковых подразделений противника, обладающих устаревшей бронетехникой с отсутствующими комплексами активной защиты, станциями оптико-электронного противодействия, а также не прикрытых современными средствами войсковой противовоздушной обороны. Значительно опережая семейство A-10C по боевому радиусу действия, многофункциональности и малозаметности, легкобронированный «Скорпион» не может надёжно скрыть экипаж из 2-х пилотов от огня 12,7-14,5-мм пулемётов, а также более крупнокалиберного автоматического оружия, что ставит под запрет приближение штурмовика к противнику на расстояние менее 4 км.Между тем, конструкция носовой части фюзеляжа предусматривает размещение современных компактных бортовых РЛС с АФАР типа AN/APG-83 SABR и т.д., что откроет перед экипажем дополнительные возможности по работе с поверхностными и воздушными целями, включая самостоятельное использование ПКР «Гарпун» на дальностях более 50—60 км, а также дальний воздушный бой ы целях самообороны или поддержки дружественных войск. За счёт использования композиционных конструктивных элементов, эффективная поверхность рассеяния УБС «Scorpion» значительно более низкая, чем у A-10C, но не минимальная, поскольку наблюдается большое количество закруглённых элементов, включая воздухозаборники. Также имеют место прямые воздуховоды к компрессору ТРД, что обуславливает дополнительные отражения от лопаток, требующие использования наклонных радиопоглощающих решёток. Ввиду отсутствия возможности сближения с объектами противника на расстояние 2—3 км, не предусмотрено оснащение «Scorpion» скорострельной 30-мм АП GAU-8, что практически до нуля снижает возможность поражения современного танка, оснащённого комплексом активной защиты, с первого захода.Несмотря на то, что командование ВВС США всё же проявило неподдельный интерес к перспективному проекту лёгких «штурмовиков будущего» SM-27/28 «Machete» от компании «Stavatti Aerospace», данные машины имеют крайне сомнительный и контрастный набор технических особенностей. В частности, «турбовинтовентиляторная» модификация штурмовика SM-27 предусматривает установку модернизированного ТВД «Pratt & Whitney Canada PW127G» с тяговитым 2-хсекционным 16-лопастным винтовентилятором, расположенным сразу за турбокомпрессором. Мощность агрегата составляет 2920 л.с. Как известно, такие двигатели демонстрируют отличный КПД на скоростях 0,7 — 0,8М и могут функционировать на экстремальных режимах. Но не вполне ясно, каким образом один такой двигатель справится с «поднятием» машины со взлётным весом порядка 7,5—8,5 тонны, длиной 11,5 м и размахом крыла 14 м.Вес одной только укомплектованной пушки GAU-8/A «Avenger» достигает 1830 кг, а ещё 2 тонны ракетно-бомбового «снаряжения» на 8 точках подвески (плюс ещё примерно 2 тонны), а топливо... Если машина и поднимется в воздух, то ни о каком маневрировании, превосходящем «Тандерболта» или «Скорпиона», не может быть и речи. Практический потолок также ограничится 5-7 километрами. Радиус действия, в лучшем случае, составит 700—900 км, в то время как методичка «Stavatti» за 2004-й год указывает на все 1250—1300 километров. Двухместная кабина экипажа абсолютно не имеет бронирования, что строго запрещает сближение с обороняемыми зенитной артиллерией объектами противника. Несомненно, подвижное переднее горизонтальное оперение и цельноповоротные рули высоты улучшат лётно-технические характеристики SM-27 «Machete», но для «шустрости» реакции над активным театром военных действий этого будет недостаточно.Турбореактивная модификация «Мачете» — SM-28 имеет гораздо более радужные перспективы продвижения в ВВС или авиации Корпуса морской пехоты США. Глядя на конструкцию фюзеляжа перспективного штурмовика, напрашивается установка компактного двигателя «General Electric F414-GE-400» с тягой нафорсаже в 10000 кгс (данные ТРДДФ установлены на палубных истребителях F/A-18E/F). Следовательно, возрастут тяговооружённость, максимальные нагрузки на близкое к прямому крыло и перегрузки машины. При увеличении стреловидности крыла и модернизации силовых узлов планера может получится неплохой штурмовик с тяговооружённостью 1,1 кгс/кг и максимальной скоростью в 1400 км/ч. Планы по размещению массивной пушки GAU-8, по-видимому, придётся пересмотреть и ограничиться более лёгким семейством M61 «Vulcan», тем более, что самолёт по-прежнему будет лишён бронирования и участие в пушечных «дуэлях» с хорошо вооружённым наземным противником может закончиться для лётчиков SM-28 плачевно.Очень интересными моментами являются: отсутствие внутреннего отсека вооружения, полностью прямое вертикальное оперение и выдающийся модуль авиационной пушки. Все эти детали никаким боком не укладываются в список мер по снижению радиолокационной заметности летательного аппарата XXI века. Вместо полуутопленных или хотя бы укороченных внешних узлов подвески, на эскизах «Stavatti» можно увидеть громадные пилоны, добавляющие к общей ЭПР ещё около 0,3—0,5 м2.Возможно, что в данный момент ВВС США привлекают крайне низкая стоимость лётного часа турбовинтовентиляторной версии машины SM-27, которая составляет всего 1000 долларов, а также расчётная цена за единицу в 6 млн. долларов, но на деле они себя вряд ли оправдают. Модернизация реактивной версии штурмовика SM-28 двигателем F414-GE-400, а также увеличение стреловидности его крыла также не сулит ничего хорошего, поскольку резко возрастёт скорость сваливания со 180—200 км/ч до 230 км/ч, а также снизится радиус действия до 500 — 700 км. Учитывая, что с момента разработки концепции «перспективных» штурмовиков SM-27/28 прошло более 10 лет, а проектируемые машины так и остались «сырыми» изделиями с возом недоработок и «огрехов», можно смело констатировать, что проходящие активные огневые испытания 2 прототипа учебно-боевых самолётов «Textron AirLand Scorpion» c огромнейшим разрывом опережают концепцию непроверенных однодвигательных «Мачете».