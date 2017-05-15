04:20 15 мая

Лавров раскрыл суть переговоров с Трампом

Согласно информации РИА Новости , глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров пояснил, что в течение около часа обсуждал с президентом США Дональдом Трампом сирийскую проблему.

Мы около двух часов работали с Рексом Тиллерсоном [госсекретарь США], а потом чуть меньше часа уже в Белом доме много обсуждали Сирию с президентом США Дональдом Трампом, прежде всего, с точки зрения заделов, созданных в прошлом году и продолженных уже с новой администрацией.





Как сообщает дипломат, переговоры имеют целью оказать воздействие со стороны РФ и США, вместе с другими крупными "игроками" на Ближнем Востоке, такими, как Турция, Иран, страны Персидского залива, на различных участников сирийского конфликта, "побуждая их к тому, чтобы они добросовестно отнеслись к выполнению резолюции СБ ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов".

В этом вопросе мы имеем с американцами взаимопонимание. Другое дело, что договориться в принципе о таких вещах легче, чем реализовать их на практике, учитывая, что "на земле" в Сирии много "игроков": прежде всего, сами сирийские стороны, ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусра" [террористические организации, запрещенные в РФ], те, кто с ней сотрудничает. Поэтому особо важное значение имеет то самое размежевание, о котором мы договаривались еще с администрацией Барака Обамы, но которое она выполнить не смогла.


Переговоры С. Лаврова с Д. Трампом и Р. Тиллерсоном прошли 10 мая. Как ранее заявлялось, в ходе них стороны обсудили создание зон деэскалации в Сирии. Президент США обозначил прошедшую встречу в качестве "очень хорошей".


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Комментарии 4

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  1. Горный стрелок Сегодня, 02:03
    Стоп-стоп. А где тут Внакраина? Чего Климкин тогда полез на встречу с Тиллерсоном, как наскиеный? А потом врал так вдохновенно, что аж вспотел от усердия?
    Горный стрелок
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 02:23
      Цитата: Горный стрелок
      п. А где тут Внакраина? Чего Климкин тогда полез

      Это науке неизвестно
      ЧитаюНовости
      1. рич Сегодня, 03:32
        Главное, что обсуждалось на этой встрече, это создание зон деэскалации в Сирии. Как сообщалось ранее первыми иностранными странами информированными Россией о встрече Лавров-Трамп были Иран, Турция и Сирия
        рич
  2. rotmistr60 Сегодня, 02:33
    Президент США обозначил прошедшую встречу в качестве "очень хорошей".

    Вот и ладненько. Будем надеяться, что встреча с ВВП также удовлетворит обе стороны (если Трампу дадут встретиться). По поводу Климкина. Привычная для Украины ситуация - из позора сделать "перемогу".
    rotmistr60
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