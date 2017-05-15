Лавров раскрыл суть переговоров с Трампом

Мы около двух часов работали с Рексом Тиллерсоном [госсекретарь США], а потом чуть меньше часа уже в Белом доме много обсуждали Сирию с президентом США Дональдом Трампом, прежде всего, с точки зрения заделов, созданных в прошлом году и продолженных уже с новой администрацией.

В этом вопросе мы имеем с американцами взаимопонимание. Другое дело, что договориться в принципе о таких вещах легче, чем реализовать их на практике, учитывая, что "на земле" в Сирии много "игроков": прежде всего, сами сирийские стороны, ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусра" [террористические организации, запрещенные в РФ], те, кто с ней сотрудничает. Поэтому особо важное значение имеет то самое размежевание, о котором мы договаривались еще с администрацией Барака Обамы, но которое она выполнить не смогла.