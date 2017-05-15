«Армата» малозаметна в инфракрасном диапазоне

По сути, мы сделали танк-невидимку.

Интернет-портал "Точка.ру" выложил видеозапись репетиции Парада Победы в Москве 3 мая 2017 года, сделанную портативной тепловизионной приставкой SeeK thermal Compact PRO для смартфонов и фотоаппаратов. Кадры позволяют рассмотреть сигнатуры отдельных образцов техники, в частности, танков Т-14 и Т-72Б3, БМП "Курганец-25" и БМП-3, БТР "Бумеранг" и "Ракушка-М", самоходной 152-мм гаубицы "Коалиция-СВ", бронеавтомобилей К-63968 "Тайфун-К" и АМН-233114 "Тигр-М".Как следует из видеозаписи, для Т-14 «Армата» характерен сравнительно низкий уровень излучения.Ранее заместитель генерального директора НПК «Уралвагонзавод» Вячеслав Халитов заявлял, что быстрое обнаружение машины затруднит применение радиопоглощающих материалов и специальной окраски. Изменится и расположение источников излучения, а в целом заметность танка в инфракрасном и радиолокационном диапазонах будет заметно снижена.- подвел тогда итог Вячеслав Халитов.Современные приборы позволяют обнаруживать объекты бронетанковой техники на дистанции до трех км и более. С конца 1960-х годов получили свое распространение теплопеленгаторы. К примеру, в арабо-израильском конфликте 1973 года лишь около 15 % целей обнаруживались визуально, тогда как все остальные — с помощью приборов. С начала же 1980-х годов танки на поле боя фиксируют с помощью тепловизионных прицелов, позволяющих видеть цели в темноте, в дыму, в плотном тумане.