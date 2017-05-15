04:17 15 мая

«Армата» малозаметна в инфракрасном диапазоне

Интернет-портал "Точка.ру" выложил видеозапись репетиции Парада Победы в Москве 3 мая 2017 года, сделанную портативной тепловизионной приставкой SeeK thermal Compact PRO для смартфонов и фотоаппаратов. Кадры позволяют рассмотреть сигнатуры отдельных образцов техники, в частности, танков Т-14 и Т-72Б3, БМП "Курганец-25" и БМП-3, БТР "Бумеранг" и "Ракушка-М", самоходной 152-мм гаубицы "Коалиция-СВ", бронеавтомобилей К-63968 "Тайфун-К" и АМН-233114 "Тигр-М".

Как следует из видеозаписи, для Т-14 «Армата» характерен сравнительно низкий уровень излучения.






Ранее заместитель генерального директора НПК «Уралвагонзавод» Вячеслав Халитов заявлял, что быстрое обнаружение машины затруднит применение радиопоглощающих материалов и специальной окраски. Изменится и расположение источников излучения, а в целом заметность танка в инфракрасном и радиолокационном диапазонах будет заметно снижена.

По сути, мы сделали танк-невидимку.

- подвел тогда итог Вячеслав Халитов.

Современные приборы позволяют обнаруживать объекты бронетанковой техники на дистанции до трех км и более. С конца 1960-х годов получили свое распространение теплопеленгаторы. К примеру, в арабо-израильском конфликте 1973 года лишь около 15 % целей обнаруживались визуально, тогда как все остальные — с помощью приборов. С начала же 1980-х годов танки на поле боя фиксируют с помощью тепловизионных прицелов, позволяющих видеть цели в темноте, в дыму, в плотном тумане.



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Комментарии 4

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  1. poquello Сегодня, 02:56
    а с рентгеном по параду никто не бегает?
    poquello
    1. рич Сегодня, 03:56
      «Армата» малозаметна в инфракрасном диапазоне снятой портативной тепловизионной приставкой SeeK thermal Compact PRO для смартфонов и фотоаппаратов.

      Так это "смартфонная бытовуха". Не думаю, что для переносных многоканальных (МПНВ) типа "Беркут-1" или "Циклон - OL/TV” обнаружение «Арматы» будет большой проблемой, так-же как и для американскойI "Insight 80". Разница в том, что наши более "дальнобойные".
      Над малозаметностью «Арматы» еще работать и работать
      рич
    2. venaya Сегодня, 03:57
      А на фига рентген то нужен? Все армии завалены инфракрасными прицелами и средствами разведки, определить местонахождение замаскированной бронетехники достаточно инфракрасными приборами наблюдения. Так что функция инфракрасной малозаметности весьма кстати будет.
      venaya
  2. vfrjcc Сегодня, 03:51
    Ай да молодцы) Думаю это не последний сюрприз от новинки нашего танкопрома))))
    vfrjcc
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