Российскому обществу Красного Креста исполнилось 150 лет

Княжна Вера Гедройц (справа) и императрица Александра Фёдоровна в перевязочной Царскосельского госпиталя. 1915

По материалам из открытых источников

15 мая 1867 года, ровно 150 лет назад, было основано Российское общество Красного Креста. Именно в этот день император Александр II утвердил Устав «Общества попечения о раненых и больных воинах», что и стало датой образования общества, которое в 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). Почетными членами РОКК стали сам император, а также великие князья и княгини, многие высокопоставленные светские лица, а также представители российского высшего духовенства. Общество находилось под покровительством императрицы, оно пользовалось содействием всех правительственных лиц страны и получило значительные права.Россия стала одной из первых стран в мире, в которой было образовано общество Красного Креста. С первых лет своего существования РОКК развивал свою деятельность не только внутри нашего государства, но и за его пределами. В частности отряды РОКК работали на полях сражений во время франко-прусской (1870-1871 годы), греко-турецкой (1897), русско-японской (1904-1905 годы), Первой мировой и других воин. Но перенесемся немного назад в историю, чтобы понять, как же появилась гуманитарная организация Международный комитет Красного Креста.24 июня 1859 года недалеко от селения Сольферино, расположенного в северной Италии, произошло сражение, в котором столкнулись солдаты итальянской, французской, австрийской и сардинской армий. В ходе битвы погибло около 6 тысяч человек, еще 42 тысячи участников сражения получили различные ранения. Санитарные службы воющих сторон не могли справиться с огромным количеством раненых, многие из которых были обречены на страшные мучения.Свидетелем этой ужасной картины стал молодой предприниматель из Швейцарии Анри Дюнан. Он был глубоко поражен страданиями людей и обратился к жителям близлежащих деревень с призывом оказать помощь раненым, вне зависимости от того, какой они национальности, в какой армии они сражались и на каком языке говорили. Его призыв был услышан и поддержан местными жителями.Находясь под впечатлением от увиденного и пережитого, Анри Дюнан в 1862 году издал книгу «Воспоминания о битве при Сольферино», в которой описывал не подвиги солдат на войне, а страдания, которые выпали на их долю. Свою книгу он отправил европейским монархам, военачальникам, политическим деятелям и своим друзьям. Успех книги оказался мгновенным и превзошел все самые смелые ожидания автора. В своей книге Дюнан высказывал идею о создании в государствах Европы добровольческих обществ, предназначенных для оказания помощи раненым, а также необходимости принятия международного соглашения, которое гарантировало бы добровольцам уважение и признание их заслуг.Уже в 1863 году пять жителей Женевы, среди которых был и Анри Дюнан, сформировали Международный комитет помощи раненым («Комитет пяти»). 17 февраля 1863 года прошло его первое заседание. Сегодня именно эта дата считается днем рождения Международного комитета помощи раненным (начиная с 1880 года Международного комитета Красного Креста – МККК). Годом позже – 22 августа 1864 года в Женеве при поддержке швейцарского правительства прошла Дипломатическая конференция, на которой представители 16 стран приняли Женевскую конвенцию об улучшении участи раненых и больных солдат во время сухопутных войн. Согласно этой конвенции в каждой стране создавались специальные комитеты для оказания помощи раненым, чьей эмблемой становился красный крест, расположенный на белом фоне. Данная конвенция положила начало всему современному международному гуманитарному праву.Образованное уже 15 мая 1867 года Российское общество Красного Креста – РОКК занималось оказанием помощи не только раненым воинам. Уже в 1872 году члены общества начали оказывать помощь населению при стихийных бедствиях. Началом послужило оказание помощи жителям города Шемахи (расположен на территории Азербайджана), который пострадал от сильного землетрясения. А в 1875 году, когда пожары в Брянске, Вольске, Моршанске и Ржеве оставили многих людей без крыши над головой, в помощь погорельцам РОКК собрало более 106 тысяч рублей, а также выдало пособий жителям пострадавших городов на 40 тысяч рублей. При этом в будущем помощь жертвам пожаров оказывалась обществом постоянно.В 1877-1878 годах во время Русско-турецкой войны, РОКК взяло на себя почти всю медицинскую помощь воющей армии. Общество формировало санитарные поезда, которые перевезли 216 440 раненых и больных воинов, открывало лазареты в тылу действующей армии, создавало «летучие» санитарные отряды и перевязочные пункты, расположенные в непосредственной близости к местам сражений.Со временем Российское общество Красного Креста начало помогать раненым воинам и в мирной жизни. Они могли рассчитывать на бесплатное лечение, для увечных солдат открывались специальные инвалидные дома, а для семей погибших воинов – вдовьи дома, детские приюты, училища для сирот. Помимо этого деятельность РОКК была направлена на помощь населению страны, пострадавшему от пожаров, наводнений, голода, крупных стихийных бедствий. К примеру, во время голода в России в 1891-1892 годах, охватившего 25 губерний, для пострадавших было собрано 5 миллионов рублей пожертвований. На эти деньги было открыто 2763 столовых, рассчитанных на 213 546 человек, а также 40 тысяч ночлежных домов и приютов, выдано около 3,5 миллионов обедов. Голод стал причиной распространения многих болезней – тифа, холеры, цинги и других опасных заболеваний. В районы страны, которые были поражены эпидемиями, РОКК отправил передвижные отряд, в состав которых вошли 710 сестер милосердия.К концу XIX века Российское общество Красного Креста представляло собой хорошо развитую и разветвленную структуру с широкой сетью местных учреждений в уездных городах и губерниях страны. На собственные средства общество открывало бесплатные столовые, постоянные больницы, приюты и ночлежки. Источниками финансирования деятельности общества были пожертвования частных лиц, проценты с ценных бумаг и разнообразные сборы. При этом РОКК оказывал помощь жертвам многочисленных локальных войн конца XIX века – Турции с Черногорией (1876), Сербии с Турцией (1876), Италии с Абиссинией (1896), Испано-Американской (1896), Греко-турецкой (1897), Англо-бурской (1899).Серьезным испытанием для общества стала Русско-японская война. Во время войны на Дальний Восток было сформировано и направлено сразу 143 учреждения Красного Креста, в них помощь смогли получить 595 611 человек. Для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний и различных эпидемий впервые были созданы два бактериологических и 8 дезинфекционных отрядов. 22 санитарных поезда общества выполнили 179 рейсов и перевезли более 87 тысяч раненых и больных солдат. Для обеспечения качественного питания от 800 до 2400 раненых в сутки вдоль железных дорог были устроены постоянные питательные пункты, снабженные кухнями и хлебопекарными печами.Впервые во время Русско-японской войны РОКК обращает свое внимание на военных, страдающих душевными болезнями. Специально для этой категории военнослужащих в Харбине был оборудован госпиталь, открыт лазарет в Чите и два эвакопункта в Красноярске и Омске. Также общество открыло Центральное справочное бюро о военнопленных, которое напрямую сотрудничало с японским отделением Красного Креста. Благодаря таким действиям, у пленных солдат появилась возможность почтовой переписки, получения пожертвований и посылок.Следующим серьезным вызовом для РОКК стала Первая мировая война. В годы войны под флагом Красного Креста объединились десятки тысяч добровольцев различного происхождения, пожертвования в адрес общества поступали со всех концов империи. К концу 1914 года на театре военных действий находилось 318 учреждений Красного Креста, а к началу 1915 года в России насчитывалось 604 полевых и 9728 тыловых лечебных заведений.К 1 января 1917 года на службе Красного Креста находилось 2500 врачей, около 20 тысяч сестер милосердия и еще порядка 50 тысяч санитаров. Специально для борьбы с эпидемиями было образовано 36 санитарно-эпидемиологических и 53 дезинфекционных отряда, а также 11 бактериологических лабораторий. Перевозку раненых обеспечивали госпитальные суда и поезда общества, а также поступающие в его распоряжение автомобили, многие из которых были переданы Красному Кресту обычными гражданами.В годы Первой мировой войны Красный Крест отвечал за снабжение учреждений помощи беженцам, занимался упорядочением их перемещений. Питательно-перевязочные пункты российского общества как полевые, так и тыловые обеспечивали раненых солдат и гражданское население горячей пищей, сухими пайками, чаем, оказывали необходимую медицинскую помощь. Также при РОКК функционировало Центральное справочное бюро о военнопленных. Только за два года работы оно выдало 619 тысяч справок. А когда немцы в 1915 году впервые применили на фронте химические отравляющие вещества, Российское общество Красного Креста оперативно освоило производство изобретенных Н. Д. Зелинским фильтрованных противогазов, за три месяца их было выпущено порядка 6 миллионов штук.В деятельности общества активное участие принимала императорская семья. До 1917 года попечительницей общества была Мария Федоровна – жена российского императора Александра III. В годы Первой мировой войны ее дочь, Великая княгиня Ольга Александровна, овладевшая навыками сестры милосердия, лично ухаживала за больными в лазаретах Киева. Помимо этого лазарет Российского Красного Креста был образован и в Царском селе. Здесь при нем действовали курсы сестер милосердия. Успешно окончив данные курсы, Александра Федоровна Романова (жена Николая II) вместе со старшими дочерьми работали в данном лазарете, как обыкновенные сестры милосердия. Для жизни европейских монарших семей – это был беспрецедентный случай.После революции 1917 года ценный опыт и гуманные традиции РОКК были приняты уже новой организацией Советским Красным Крестом, получив значительное развитие в его дальнейшей деятельности. В 1934 году Советский Красный Крест был официально принят в Международную Лигу Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В советский период своего существования общество продолжало выполнять все те же функции, что и прежде. При этом в 1925 году оно выступило с идеей строительства советского санитарного самолета. В 1927 году «первенец» санитарной авиации был успешно построен и передан РККА. А в 1933 году в СССР началось массовое строительство самолетов Красного Креста, что стало новым этапом в развитии экстренной медицинской помощи гражданам, особенно проживающим в труднодоступных и отдаленных районах страны. Также Советский Красный Крест занимался подготовкой бортовых медсестер и врачей и даже медсестер-парашютисток.В 1927-1940 годах в Советском Союзе повсеместно создавались кружки первой помощи, в которых жители страны могли приобрести навыки и умения оказания первой медицинской помощи. Также создавались специальные санитарные дружины, в задачи которых входило оказание помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и несчастных случаях. Данные формирования принимали участие и в маневрах РККА. Санитарные посты занимались подготовкой кадров для работы в системе местной противовоздушной обороны. Всего на курсах медсестер, организованных Советским Красным Крестом, с 1935 по 1939 год было подготовлено 9 тысяч медицинских сестер, а к началу 1941 года – уже 52 800 медсестер.Настоящим испытанием для нашего общества Красного Креста стала Великая Отечественная война. В годы войны обществом было подготовлено 457 285 дружинниц и санитарных инструкторов, 263 669 медицинских сестер, 39 956 санитаров. Многие из них, иногда и ценой собственной жизни, спасали защитников нашей Родины. В конечном итоге 18 воспитанниц Красного Креста были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а еще одна стала полным кавалером ордена Славы. Также в годы войны донорами стали 5,5 миллионов человек, из которых 90% составляли женщины. В годы войны на фронт было переправлено 1 миллион 700 тысяч литров донорской крови.Также в годы Великой Отечественной войны Советский Красный Крест собрал для эвакогоспиталей более 165 тонн продовольствия, пошил более 940 тонн белья. В мае 1944 года обществом были созданы 30 санитарно-эпидемиологических отрядов, которые использовались в освобожденных от немецко-фашистских войск районах Белоруссии, Украины, Молдавии. Они проверяли санитарное состояние домов и жилищ, обследовали местное население, осуществляли санитарный надзор за банями, столовыми, колодцами.В послевоенные годы Советский Красный Крест, как и ранее, оказывал помощь советским гражданам и представителям зарубежных государств в ликвидации опасных инфекционных заболеваний, а также в развитии системы здравоохранения. Санитарные отряды организации трудились на ликвидации эпидемий в Польше, КНДР, Маньчжурии. С их помощью были открыты больницы в Алжире, Северной Корее, Эфиопии, Иране.В 1990 году была основана Спасательная служба. Поводом к ее созданию послужило страшное землетрясение в Армении в 1988 году. Уже в 1989 году в составе Советского Красного Креста был сформирован первый отряд спасателей-добровольцев. В состав отряда вошли специалисты, которые работали на ликвидации последствий землетрясения в Армении, они имели реальный опыт оказания помощи пострадавшим в разных экстремальных ситуациях. На основе данного отряда была создана Спасательная служба РКК.В 1992 году, в связи с распадом Советского Союза, в стране был принят документ «О ликвидации Советского Красного Креста». Правопреемником данной организации стало Российское общество Красного Креста (РОКК) или просто Российский Красный Крест. В наши дни РОКК – это общественная благотворительная организация, которая по-прежнему является участником международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Всю свою деятельность данная организация направляет на оказание помощи нуждающимся в ней гражданам.