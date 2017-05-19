Перспективные направления для боевых бронированных машин (часть 2)

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Еще одна система обеспечения живучести предназначена для непосредственного поражения атакующих средств поражения. Типичным примером является комплекс активной защиты (КАЗ) израильской TROPHY от компании Rafael. Он автоматически обнаруживает атакующий машину боеприпас, оценивает угрозу и активно на него реагирует, выводя из строя или уничтожая его до того, как он достигнет цели. Эти комплексы защищают как от оружия ручного запуска (например, РПГ), так и от противотанковых управляемых ракет. По данным разработчика-компании Raytheon, в КАЗ QUICK KILL «используется многоцелевой радар управления огнем для обнаружения и сопровождения массированных атак. После обнаружения угрозы он задействует противоснаряд вертикального пуска для дезориентации или уничтожения угрозы». Хотя ни одна армия НАТО пока не развернула КАЗ, израильская армия начала устанавливать КАЗ TROPHY на свои танки MERKAVA еще в 2009 году и стремится к более широкому развертыванию и разработке усовершенствованных систем. Россия также разработала и в ограниченных количествах установила КОЭП Дрозд-2 и КАЗ Арена на свои бронемашины, в основном на ОБТ.Хотя компания Rafael разработала TROPHY LV для более легких боевых машин, КАЗ по-прежнему устанавливаются в основном на ОБТ. Главным образом это связано с озабоченностью по поводу нанесения КАЗ потерь спешенной пехоте. В связи с этим израильтяне изменили свою тактику, теперь пехота у них следует за танками на безопасной дистанции. Но это в свою очередь вызвало тревогу по поводу реальной эффективности ближней координации и взаимной поддержки танков и пехоты. В 2017 году американская армия собирается провести оценку нескольких систем, как КОЭП, так и КАЗ. Впрочем, по словам Дэвида Бассета из департамента наземных боевых систем американской армии, «установка комплекса не просто добавка', это может потребовать существенных усилий по интеграции и практическому его использованию». На данный момент армия рассматривает также возможность промежуточного развертывания в начале 2020-х годов.Всеми признано, что ни одна система не гарантирует выживания ББМ и ее пассажиров. Необходима комбинация систем защиты, снижения последствий попаданий и реагирования на атакующие действия. Компания Rheinmetall Chempro в сотрудничестве с IBD Deisenroth Engineering разработала и продемонстрировала продвинутую систему модульного бронирования Advanced Modular Armor Protection, в которой использовано сочетание инновационных материалов и которая направлена на получение лучшей защиты при меньшей массе. В ней также сочетаются различные комплекты пассивной брони с системой активной защиты от ADS. Система может конфигурироваться для легких и тяжелых ББМ, на которых по периметру устанавливаются модули с сенсорами и средствами противодействия. Представитель компании заметил, что «она перехватывает угрозу в 10 метрах от машины и не использует баллистическое воздействие. Таким образом, это безопасно для окружающей пехоты, но это означает также, что броню машин необходимо защитить от вторичных осколков перехваченного снаряда».Зачастую особо не принимаемым всерьез инструментом повышения уровня живучести является управление сигнатурами или снижение признаков заметности, который чаще всего называют камуфляжем. Несмотря на постоянное повышение характеристик сенсоров обнаружения и сопровождения целей, верным остается высказывание - «то, что не может быть увидено, не может быть поражено». Поэтому системы, подобные мобильной камуфляжной системе Modular Camouflage System разработки Saab Barracuda, предназначены для маскировки объектов за счет смешения с окружающим фоном визуальных, тепловых, радиолокационных и других признаков заметности. Система не может сделать ББМ «совсем невидимой», но сокращает дистанции обнаружения и усложняет процесс целеуказания противника до такой степени, что свои машины получают преимущества. Нынешние технологии и подходы к проектированию позволяют снизить сигнатуру ББМ довольно значительно, что нивелирует многие преимущества тепловизионных прицелов, радаров и пассивных сенсоров самонаведения.Возможно самым впечатляющим процессом для ББМ и тех, кто предвещает огромные преимущества, является оцифровывание. Вечное ограничение для боевых машин - владение обстановкой в непосредственной близости - почти снимается за счет установки периферических видеокамер. Представитель компании Sekai Electronics сообщил, что их системы для ББМ «сочетают панорамные ПЗС-камеры с программным обеспечением, которое позволяет видеть каждый кусочек машины и зону вокруг нее. И даже 'видеть' под машиной или сквозь нее».Панорамные стабилизированные мультиспектральные прицельные системы, когда-то устанавливаемые только на ОБТ высшей категории, в настоящее время все больше рассматриваются в качестве важнейшей составляющей любой боевой и разведывательной машины. Их функции наблюдения и обнаружения целей могут быть соединены с функцией предупреждения экипажа о возможных угрозах. Большинство панорамных прицелов, как например ORION от Thales и SEOSS от Rheinmetall Electronics, независимы и управляются оператором, который с их помощью обнаруживает и идентифицирует цели. Впрочем, прогресс в области инфракрасных систем непрерывного сканирования, вращающихся и неподвижных, обещает скорую их автоматизацию. Electro Optic Industries и Rheinmetall относят к тем компаниям, которые успешно продемонстрировали реализацию систем автоматического распознавания целей.В равной степени важно не только получение изображений, но и их передача от любого сенсора в любое место в машине. Это не ограничивается оптикой и оптоэлектроникой, также необходимо распределять информацию с любого сенсора, а также тактические данные и карты. Совместное использование визуальной и иной информации позволило интегрировать всех солдат, находящихся в ББМ в боевую единицу, способную более четко понимать происходящее и соответствующим образом эффективно реагировать.Эта новая возможность распределения данных становится еще более революционной в комбинации с современными цифровыми средствами связи. Это позволяет обмениваться информацией, полученной от конкретной машины, машин другого подразделения и более высоких эшелонов. Появляется возможность не только каждому подразделению и машине, но и каждому солдату получить доступ к разведывательной информации по диспозиции своих и вражеских сил. Владение этой тактической и оперативной информацией повышает возможности командиров небольших подразделений по перехвату инициативы и проведению действий, которые поддержат цели более масштабной боевой задачи. Самая большая ценность - это не сама информация, а действия, которые позволяют меньшими усилиями получить перевес в тактическом плане.Существует кумулятивное воздействие распределенного построения сети, как внутри отдельной ББМ, так и в отдельном тактическом подразделении. Трансляция по сети данных позволяет любому бортовому сенсору передавать предупреждение и информацию об угрозе в другое боевое подразделение. Таким образом, живучесть (как и боевая эффективность) становится командной функцией. При обмене информацией между всеми ББМ, сигналом детектора например, каждый экипаж может ориентироваться и реагировать с достоверной осведомлённостью о ситуации и противнике даже еще до того, как увидит его непосредственно.Следующим шагом превращения этой информации в важный фактор, меняющий правила игры, является продвинутая обработка множества наборов распределенных данных. Конечная целью здесь одна - надежное нанесение точного и эффективного удара по целям противника, желательно с задействованием дополнительных сенсорных платформ, например тактических беспилотников и систем радиоэлектронной разведки. В идеале ответ должен быть дан в считанные минуты (если не секунды) не только штатным вооружением машины, но также средствами огневой поддержки, включая огонь с закрытых позиций. Осведомленность оппонента о неотвратимости подобного ответа может дать подавляющее тактическое преимущество и доминирующее психологическое превосходство.Также как каждое усовершенствование, реализованное в каждой отдельной сфере - вооружение, живучесть и ситуационная осведомленность, интеграция компонентов между собой внесет наибольший вклад в повышение боевой эффективности ББМ. Еще более перспективным является интегрирование сенсоров и платформ, которые не размещаются на самой машине, например тактических беспилотников, что потенциально несет в себе значительное повышение уровня владения обстановкой на поле боя и боевой эффективности. Объективное признание этого уже видно на примере разработки боевого самолета шестого поколения. Несомненно, это также и перспективное направление развития боевых бронированных машин.