06:58 15 мая

Пхеньян сообщает о пуске баллистической ракеты

Официальный Пхеньян обнародовал заявление об успешном пуске баллистической ракеты. Речь идёт о пуске, который был произведён накануне. Если информационные агентства Южной Кореи и Запада заявляли, что был произведён запуск «ракеты, не имеющей ничего общего с баллистическими», то в КНДР сообщают об обратном.

Центральное телевидение страны вышло с репортажем об испытаниях ракеты Hwasong-12, пролетевшей 787 км и набравшей высоту свыше 2 тыс. км. По крайней мере, именно такие цифры представляют северокорейские СМИ.

Пхеньян сообщает о пуске баллистической ракеты



В материале заявлено, что ракета запускалась таким образом, чтобы не ставить под угрозу безопасность соседних с КНДР стран.

Hwasong-12 способна нести ядерную боеголовку. За пуском баллистической ракеты наблюдал глава государства Ким Чен Ын.

Сообщается о том, что ракета упала в Японское море на удалении около 750 км от северокорейских границ.

Российское оборонное ведомство заявляет, что траектория хотя и была выбрана в направлении территориальных вод РФ, но на значительном от них удалении. Системы предупреждения о ракетном нападении сопровождали баллистическую ракету в течение примерно 23 минут полёта. Упала ракета примерно в 500 км от территории РФ.

Использованы фотографии: http://www.kcna.kp
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Комментарии 17

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  1. Александр романов Сегодня, 06:03
    пролетевшей 787 км и набравшей высоту свыше 2 тыс. км.
    Ученые мужи мира сего,перевидите это на простои язык,если возможно.
    Александр романов
    1. Баракуда Сегодня, 06:08
      Тут без спецов "Южмаша" не обойтись. smile Был один знакомый, и тот в Канаду свалил год назад - "в гробу я видел такую родину" .
      Баракуда
      1. Александр романов Сегодня, 06:11
        Цитата: Баракуда
        "в гробу я видел такую родину"

        А я Карса недавно видел на саите.Живои fellow
        Александр романов
    2. Саша Крымский Сегодня, 06:09
      Александр романов Новый
      Сегодня, 06:03
      пролетевшей 787 км и набравшей высоту свыше 2 тыс. км.
      Ученые мужи мира сего,перевидите это на простои язык,если возможно

      Похоже - в Луну целился. belay
      Саша Крымский
      1. Александр романов Сегодня, 06:10
        Цитата: Саша Крымский
        Похоже - в Луну целился.

        Недолет laughing
        Александр романов
        1. Ren Сегодня, 06:30

          Точка S - 2 тыс.км над поверхностью, расстояние Ок-Ц - 787 км по поверхности. hi
          Ren
          1. Александр романов Сегодня, 06:37
            Цитата: Ren
            Точка S - 2 тыс.км над поверхностью, расстояние Ок-Ц - 787 км по поверхности.

            По вашему графику я вижу,что если брать длину в 787 км,то высота на вашем графике,ну ни фига не 2 000 км.
            Рисуите новую картинку.
            Александр романов
            1. Ren Сегодня, 06:47
              Сами рисуйте, для наглядности пойдёт. tongue
              Будет время, попробую просчитать куда бы её смогли забросить при других углах.
              Ren
    3. Уэф Сегодня, 06:20
      Цитата: Александр романов
      Ученые мужи мира сего,перевидите это на простои язык,если возможно.

      На высоте около 2000—3500 км экзосфера постепенно переходит в так называемый ближнекосмический вакуум, который заполнен редкими частицами межпланетного газа, главным образом атомами водорода.
      На высоте 2 километра, частиц больше и они крупнее laughing
      Уэф
    4. midivan Сегодня, 06:26
      Приветствую Сань! Ну вчера вроде как говорили тут об этом (вот правда в какой теме не помню), в общем запускали эндову балду с отклонением в пару градусов от прямого угла, то-есть в высоту пролетела (поднялась) 2000 +- км, а по горизонту 787 ну шоб не долетела на пи....у себе же от соседей laughing request как то так.
      midivan
      1. Александр романов Сегодня, 06:29
        Цитата: midivan
        запускали эндову балду с отклонением в пару градусов от прямого угла, то-есть в высоту пролетела (поднялась) 2000 +- км, а

        Понятно,значит она улетела в космос.а потом вернулась и п ...грохнулась недалеко от Северной Кореи. Ким жжёт ,весь мир ржёт laughing
        Александр романов
        1. midivan Сегодня, 06:32
          Ну эт мы себе можем позволить ошибки, у нас для этого территории хватает,а там то че, только на велике разогнался задумался малость в границу уперся lol
          midivan
  2. Баракуда Сегодня, 06:28
    А за этим всем ВВП наблюдает с Марса smile
    Баракуда
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:32
    Упала ракета примерно в 500 км от территории РФ.

    Тут вчера на эту тему несколько комментаторов панику подняли. CNN видите ли сообщила, что ракета упала в 100 км от Владивостока. И главное ни чего им не докажешь. Интересно какая реакция будет сегодня. Наверное: МО РФ врет, а западные СМИ говорят правду.
    rotmistr60
  4. Толстоевский Сегодня, 06:34
    работайте, братья!
    Толстоевский
    1. Александр романов Сегодня, 06:38
      Цитата: Толстоевский
      работайте, братья!

      Ким то в курсе,что ты его брат wassat
      Александр романов
    2. Уэф Сегодня, 06:55
      Цитата: Толстоевский
      работайте, братья!

      Эти братья кобылу в овраге доедают!
      Уэф
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