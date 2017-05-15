Пхеньян сообщает о пуске баллистической ракеты

Официальный Пхеньян обнародовал заявление об успешном пуске баллистической ракеты. Речь идёт о пуске, который был произведён накануне. Если информационные агентства Южной Кореи и Запада заявляли, что был произведён запуск «ракеты, не имеющей ничего общего с баллистическими», то в КНДР сообщают об обратном.Центральное телевидение страны вышло с репортажем об испытаниях ракеты Hwasong-12, пролетевшей 787 км и набравшей высоту свыше. По крайней мере, именно такие цифры представляют северокорейские СМИ.В материале заявлено, что ракета запускалась таким образом, чтобы не ставить под угрозу безопасность соседних с КНДР стран.Hwasong-12 способна нести ядерную боеголовку. За пуском баллистической ракеты наблюдал глава государства Ким Чен Ын.Сообщается о том, что ракета упала в Японское море на удалении около 750 км от северокорейских границ.Российское оборонное ведомство заявляет, что траектория хотя и была выбрана в направлении территориальных вод РФ, но на значительном от них удалении. Системы предупреждения о ракетном нападении сопровождали баллистическую ракету в течение примерно 23 минут полёта. Упала ракета примерно в 500 км от территории РФ.