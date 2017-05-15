Американский Global Hawk 10 часов вёл разведку над Донбассом

После тщательного изучения фото и видеоматериалов, которые демонстрируются украинскими СМИ, мы утверждаем, что удар был нанесен со стороны населенного пункта Водяное, находящегося под контролем Украины, куда, по данным нашей разведки, не далее как позавчера прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ «Акация». Нами и ранее неоднократно отмечалось присутствие в этом районе данного вооружения. В данном теракте обвиняют Вооруженные силы нашей Республики, говоря об обстреле из населенного пункта Спартак. При этом прибывшие на место происшествия представители СММ ОБСЕ не подтверждают ведения огня с этого направления, но и не сообщают реальное направление обстрела. Представительством ВС РФ в СЦКК указанная информация так же не подтверждается.

В очередной раз разведку над Донбассом провёл американский беспилотник США RQ-4A Global Hawk. Разведывательные действия в регионе он выполнял около 10 часов. Речь идёт о беспилотном летательном аппарате с позывным UAVGH000, который поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла, находящейся на острове Сицилия (Италия).Сообщается о том, что беспилотник двигался в одном эшелоне на высоте примерно 15,5 тыс. м вдоль линии соприкосновения сторон. Эту линию RQ-4A Global Hawk не пересекал. При этом он приближался к российским границам на расстояние до 70 км. Это позволяло ему вести наблюдение не только за территорией ЛДНР, но и за приграничными областями Российской Федерации.Маршрут американского беспилотника после вылета проходил через воздушные пространства Италии, Греции, Болгарии и Румынии.На этом фоне из ДНР приходит информация о том, что обстрел Авдеевки накануне вёлся боевиками «Правого сектора» (запрещён в РФ). Из сообщения представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина (цитата ДАН Обстрел Авдеевки привёл к гибели 4-х человек. Зафиксировал ли факт обстрела Авдеевки украинскими радикалами американский беспилотник? - вопрос открытый.