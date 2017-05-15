06:54 15 мая

Американский Global Hawk 10 часов вёл разведку над Донбассом

В очередной раз разведку над Донбассом провёл американский беспилотник США RQ-4A Global Hawk. Разведывательные действия в регионе он выполнял около 10 часов. Речь идёт о беспилотном летательном аппарате с позывным UAVGH000, который поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла, находящейся на острове Сицилия (Италия).

Сообщается о том, что беспилотник двигался в одном эшелоне на высоте примерно 15,5 тыс. м вдоль линии соприкосновения сторон. Эту линию RQ-4A Global Hawk не пересекал. При этом он приближался к российским границам на расстояние до 70 км. Это позволяло ему вести наблюдение не только за территорией ЛДНР, но и за приграничными областями Российской Федерации.




Маршрут американского беспилотника после вылета проходил через воздушные пространства Италии, Греции, Болгарии и Румынии.

На этом фоне из ДНР приходит информация о том, что обстрел Авдеевки накануне вёлся боевиками «Правого сектора» (запрещён в РФ). Из сообщения представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина (цитата ДАН )
После тщательного изучения фото и видеоматериалов, которые демонстрируются украинскими СМИ, мы утверждаем, что удар был нанесен со стороны населенного пункта Водяное, находящегося под контролем Украины, куда, по данным нашей разведки, не далее как позавчера прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ «Акация». Нами и ранее неоднократно отмечалось присутствие в этом районе данного вооружения. В данном теракте обвиняют Вооруженные силы нашей Республики, говоря об обстреле из населенного пункта Спартак. При этом прибывшие на место происшествия представители СММ ОБСЕ не подтверждают ведения огня с этого направления, но и не сообщают реальное направление обстрела. Представительством ВС РФ в СЦКК указанная информация так же не подтверждается.


Обстрел Авдеевки привёл к гибели 4-х человек. Зафиксировал ли факт обстрела Авдеевки украинскими радикалами американский беспилотник? - вопрос открытый.

Использованы фотографии: bastion-opk.ru
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Комментарии 21

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  1. Teberii Сегодня, 06:17
    Он не только зафиксировал, еще и помогал.
    Teberii
    1. рич Сегодня, 06:39
      есть два варианта, почему же он мог там появиться.
      Вариант номер один. Пессимистичный. В рамках готовящегося наступления ВСУ (по крайней мере, именно о масштабной подготовке и переброске сил говорится в сводках ДНР), шпион разведывает обстановку и дислокацию основных вооружений и батальонов. И это плохой вариант, потому что очень не хотелось бы, чтобы масштабное наступление все-таки состоялось.
      Вариант номер два. Оптимистичный. "США не знает точно, что происходит на востоке Украины, но это предстоит узнать" - заявил президент Трамп в интервью "фокс ньюс".Вероятно, наблюдение осуществляется не только за донбасскими силами, но и маневрами ВСУ. "Воздушный полицейский" может больше рассказать Вашингтону о происходящем на территории Новороссии. Примечательно, что спутники начали активно посещать зону боевых действий аккурат после разговора лидеров США и Украины. Может, и правда после более тщательного изучения обстановки вопросы поставок летального оружия, например, будут исчерпаны. Или совсем наоброт - оценив силы ополчения, американцы решат еще больше помочь ВСУ.
      рич
  2. Баракуда Сегодня, 06:19
    В загашниках ДНР-ЛНР неужели с-300 не завалялось ? ну так надо "подарить" , как это делается, там прекрасно знают.
    Разок влупашут, больше не полетят.
    Баракуда
    1. Ингвар 72 Сегодня, 06:40
      Цитата: Баракуда
      Разок влупашут, больше не полетят.
      Хочется конечно, но повода нет. request
      Эту линию RQ-4A Global Hawk не пересекал.
      Ингвар 72
      1. Баракуда Сегодня, 06:46
        У России повода как бы нет , а у ДНР-ЛНР есть. Я как раз об этом. И о сбитом кучамиллионном агрегате особо трындеть не будут в СМИ.
        Баракуда
    2. sgazeev Сегодня, 06:45
      Цитата: Баракуда
      В загашниках ДНР-ЛНР неужели с-300 не завалялось ? ну так надо "подарить" , как это делается, там прекрасно знают.
      Разок влупашут, больше не полетят.

      Зачем гнать эту 300-ую. Есть наверняка и поменьше и малозаметное.
      sgazeev
      1. Баракуда Сегодня, 06:53
        Можно "Бук" или "Куб" , но по размерам особо разницы нет. Все равно что ЗиЛ с Камазом сравнивать.
        Баракуда
    3. Уэф Сегодня, 06:46
      Цитата: Баракуда
      В загашниках ДНР-ЛНР неужели с-300 не завалялось ?

      Откуда ???
      Цитата: Баракуда
      ну так надо "подарить"

      Еще с Боингом шум не утих, а вы - подарить request Будем разжигать конфликт? Зачем тогда Минск?
      Цитата: Баракуда
      Разок влупашут, больше не полетят.

      Полетят, только уже не разведывательные!
      Уэф
    4. megajob Сегодня, 06:47
      Да впринципе и сама Россия может Разок влупашут,, как никак на борту никого. А буде начнут хамить матрасы - брать с них же пример "защита наших национальных интересов" ("ибо не*" tongue ) good
      megajob
  3. Ren Сегодня, 06:20
    "беспилотник двигался в одном эшелоне на высоте примерно 15,5 тыс. м вдоль линии соприкосновения сторон"
    Высоко шёл, предохраняются да и выше гражданских эшелонов. bully
    Уважают.
    Ren
  4. 210окв Сегодня, 06:20
    Как то всё складывается..Пролет,артиллерийский обстрел...
    210окв
  5. Dzafdet Сегодня, 06:20
    Надо было его сбить.Нечего ему у наших границ делать! am
    Dzafdet
    1. Уэф Сегодня, 06:48
      Цитата: Dzafdet
      Надо было его сбить.Нечего ему у наших границ делать!

      По нашему, по корейски !
      Уэф
  6. analgin Сегодня, 06:23
    А где же была "Автобаза", сажающая на раз, беспилотники в Иране и Крыму? request
    analgin
    1. Уэф Сегодня, 06:49
      Цитата: analgin
      А где же была "Автобаза", сажающая на раз, беспилотники в Иране и Крыму?

      Это к поклонникам всесильной РЭБ, сейчас объяснят ! smile
      Уэф
  7. новичок Сегодня, 06:24
    а чё, сбить нечем?
    новичок
    1. Уэф Сегодня, 06:31
      Цитата: новичок
      а чё, сбить нечем?

      Нечем .
      Уэф
  8. samarin1969 Сегодня, 06:27
    США никакой "минск" не подписывают.Делают , что считают нужным. Климкин вчера демонстрировал жуткий "зуд болтливости" про новые формы давления американцев на Россию. ...Это "давление" давно летает у берегов Крыма. ...Российский МИД как всегда демонстрирует здоровые зубы улыбок ...
    п.с. И где она - "красная линия" Кремля? Скорее всего, проходит через Кремль.
    samarin1969
    1. askort154 Сегодня, 06:50
      samarin1969......п.с. И где она - "красная линия" Кремля? Скорее всего, проходит через Кремль.


      Ну и причём здесь Кремль ?!. В советские времена У-2 четыре раза летал в глубину СССР, Кремль тогда молчал, пока не сбили. А этот летает в 70-и километрах от нашей границы.
      Какие мы можем предъявить претензии ? Обоюдные полёты разведчиков вдоль границ , происходят постоянно. yes
      askort154
    2. Уэф Сегодня, 06:52
      Цитата: samarin1969
      Это "давление" давно летает у берегов Крыма.

      Мало ли кто где летает ...Границу не нарушает - нет оснований шуметь.
      Уэф
  9. Толстоевский Сегодня, 06:32
    выбирают места для новых массовых захоронений свидомитов
    Толстоевский
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