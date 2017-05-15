07:01 15 мая

Французский ответ на «Армату»: «Леклерк» со 140-мм пушкой

Согласно информации новостного портала lenta.ru , блог ftr.wot-news опубликовал фотографии французского танка AMX-56 «Леклерк» , вооруженного 140-мм орудием. Ранее неизвестная модификация отличается увеличенной длиной ствола, калибром орудия и возросшими размерами башни.



Новое боевое отделение со 140-мм пушкой получило обозначение «Терминатор». Вес танка в рассматриваемом варианте составляет 60 тонн, боекомплект — 31 выстрел. Новое орудие было создано в центре разработки и производства вооружений в Бурже, на текущий момент входящем в состав концерна Nexter.




После создания российского танка Т-14 на платформе «Армата» в Европе стартовали разработки танков нового поколения. Летом 2015 года два европейских производителя бронетехники — германская фирма Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французская Nexter Systems — достигли договоренности о создании совместного концерна, получившего название KANT (KMW and Nexter Together). Штаб-квартиру предприятия предполагается разместить в Амстердаме.

Летом 2016 года в ФРГ была представлена публике 130-мм пушка разработки компании Rheinmetall Weapon and Munition. Со слов создателей, орудие конструируется из расчета максимально возможного калибра, допустимого для нового боевого отделения танка с установкой его башни на стандартный погон машин Leopard 2. Это позволит осуществлять модернизацию находящихся в наличии танков, не прибегая к переделки их корпуса. Кроме того, планируется установка пушки на перспективный франко-германский танк совместной разработки.

Использованы фотографии: http://ftr.wot-news.com/2017/05/07/140mm-leclerc/
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Комментарии 14

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  1. Teberii Сегодня, 06:23
    Принцип чем больше,тем лучше.
    Teberii
    1. новичок Сегодня, 06:27
      у нас будут зверобои на платформе арматы с 152 мм. насчёт “чем больше, тем лучше“, наверное да, но до известных пределов и без лишнего фанатизма.
      новичок
    2. рич Сегодня, 06:29
      стоит понимать, что увеличение калибра танкового орудия до 140 мм ведет к практически двукратному сокращению перевозимого внутри танка боекомплекта. Именно это и является на сегодняшний день главным сдерживающим фактором по использованию в танках орудий больших калибров.
      рич
  2. uporov65 Сегодня, 06:25
    Давайте французы к нам на танковый биатлон, там и проверим ваш "Леклерк" в деле.
    uporov65
    1. aleksfill Сегодня, 06:35
      Похоже они, французы и немцы, быстрее, на полигоне по танковому биатлону появятся
      чем наша "Армата".
      aleksfill
    2. midivan Сегодня, 06:43
      Цитата: uporov65
      Давайте французы к нам на танковый биатлон, там и проверим ваш "Леклерк" в деле.

      Какой им нах биатлон, он асфальт в резиновых тапках продавил(2е фото) ему же надо трассу как взлетную полосу из плит бетонных fellow , ответ Армате, я бы посмотрел как он у меня в деревне после дождика проедет там ему горемычному и напихают вил в выхлопную трубу am
      midivan
  3. ИмПерц Сегодня, 06:33
    Пуш-шай меняют бабаху. И боекомплекты новые строгают. Правильно
    Цитата: Teberii
    Принцип чем больше,тем лучше.

    60 тонн. Ещё лет 10 и Sd.Kfz 205 или Panzerkampfwagen VIII «Maus» получит второе рождение!
    Мечта Олега Капцова получит свою реализацию, правда на суше laughing
    ИмПерц
  4. Баракуда Сегодня, 06:33
    Маусофобия наконец-то добралась до Франции. Долго видать думали. Без изменения всего облика танка - тупиковая ветвь.
    Нам когда Т-10 на постамент ставили, асфальт заново потом укладывали, выбрали путь с "железки" мостов нет. Так он 50-тонн, а леклерк 60. Куда он доедет при нашем климате ?
    Баракуда
    1. Александр 3 Сегодня, 06:52
      пусть у себя там ездит не хрен к нам соваться на этом чуде.на всякое чудо есть другое более эффективное средство.
      Александр 3
  5. sgazeev Сегодня, 06:36
    Пушка-dura,один хрен француз ляжет.
    sgazeev
  6. Zoldat_A Сегодня, 06:38
    Цитата: uporov65
    Давайте французы к нам на танковый биатлон, там и проверим ваш "Леклерк" в деле.

    Да проверяли уже... В 45-м испытания закончили.....
    Zoldat_A
    1. К0щей Сегодня, 06:43
      вы не правы, в 45 испытания закончили немцы...
      а французы - еще в 40 lol
      К0щей
  7. megajob Сегодня, 06:43
    А мне вот интересно: они стали "резко" менять калибры, но это же какой революционный шаг. При том они ВСЕ члены НАТО в которой есть строгие стнедарты и вроде "все должны быть одинаковые". то есть это догда все нато тоже начнет клепать 130 или 140 мм снаряды? Им же так еще и СУО придется менять. Ну то есть замороки выше крыши. Да и вообще подозрительно что за пару лет они смогли - расчитать, "отлить" пушку , да еще и снарядов под нее наклепать. Может это просто массо-габаритный макет?
    megajob
    1. Владимирец Сегодня, 06:57
      Цитата: megajob
      При том они ВСЕ члены НАТО в которой есть строгие стнедарты и вроде "все должны быть одинаковые". то есть это догда все нато тоже начнет клепать 130 или 140 мм снаряды?

      То, что сделали "большие" западные страны и есть стандарт НАТО, остальным папуасам просто объявляют: девочки, теперь у вас вот такие стандарты, срочно покупаем новые орудия. yes
      Владимирец
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