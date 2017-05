Французский ответ на «Армату»: «Леклерк» со 140-мм пушкой

Согласно информации новостного портала lenta.ru , блог ftr.wot-news опубликовал фотографии французского танка AMX-56 «Леклерк» , вооруженного 140-мм орудием. Ранее неизвестная модификация отличается увеличенной длиной ствола, калибром орудия и возросшими размерами башни.Новое боевое отделение со 140-мм пушкой получило обозначение «Терминатор». Вес танка в рассматриваемом варианте составляет 60 тонн, боекомплект — 31 выстрел. Новое орудие было создано в центре разработки и производства вооружений в Бурже, на текущий момент входящем в состав концерна Nexter.После создания российского танка Т-14 на платформе «Армата» в Европе стартовали разработки танков нового поколения. Летом 2015 года два европейских производителя бронетехники — германская фирма Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французская Nexter Systems — достигли договоренности о создании совместного концерна, получившего название KANT (KMW and Nexter Together). Штаб-квартиру предприятия предполагается разместить в Амстердаме.Летом 2016 года в ФРГ была представлена публике 130-мм пушка разработки компании Rheinmetall Weapon and Munition. Со слов создателей, орудие конструируется из расчета максимально возможного калибра, допустимого для нового боевого отделения танка с установкой его башни на стандартный погон машин Leopard 2. Это позволит осуществлять модернизацию находящихся в наличии танков, не прибегая к переделки их корпуса. Кроме того, планируется установка пушки на перспективный франко-германский танк совместной разработки.