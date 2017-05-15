09:30 15 мая

В ВС РФ уже 2000 беспилотников

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов сообщил о наличии в российских вооруженных силах 36 профильных частей и подразделений, оснащенных 2000 беспилотных летательных аппаратов. С его слов, беспилотная авиация является приоритетным направлением в развитии армии РФ.

Качественное развитие получила беспилотная авиация. Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации, на вооружении которых находится порядка двух тысяч современных беспилотных летательных систем.


Как ранее указывалось, только в течение 2016 года ВС РФ получили 260 БЛА.


В ВС РФ уже 2000 беспилотников


В качестве другой приоритетной сферы выступают Стратегические ядерные силы (СЯС).

Продолжаются перевооружение соединений Ракетных войск стратегического назначения, в частности переход на новые ракетные комплексы "Ярс", оснащение морских стратегических ядерных сил подводными лодками стратегического назначения проекта "Борей".


В рамках авиационной компоненты СЯС осуществляется модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Как пояснил М. Попов, боевые возможности воинских формирований Сухопутных войск "повышаются за счёт поступления новых образцов вооружения, военной техники, при этом уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой доведён до 42 процентов".

Аналогичный процесс наблюдается в ВМФ РФ:

Потенциал Военно-морского флота повысился за счёт ввода в состав надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок нового поколения.


Перевооружение вооруженных сил, с его слов, продолжается "в заданных темпах". К 2017 году общая оснащённость Российской армии современными образцами вооружения и военной техники составила 58,3%.

При этом приоритет отдается также совершенствованию системы военной науки и военного образования, военно-патриотического воспитания граждан, социальной защиты военнослужащих. Например, с 2012 года было значительно увеличено денежное довольствие, осуществляется строительство постоянного жилья, выделяются жилищные субсидии на его приобретение. Продолжается развитие накопительно-ипотечной системы, участниками которой стали более 21 тыс. военнослужащих.


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Комментарии 13

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  1. Баракуда Сегодня, 07:35
    "Ура" можно уже кричать ? отстаем лет на 20-ть. Или может скоро "выстрел" будет ..всех опередим на поколение. sad Нанопчелы от Роснано уже в серии ?
    Баракуда
    1. cariperpaint Сегодня, 07:42
      ну это больше чем 100 которых несколько лет назад было не так ли?
      cariperpaint
    2. 210окв Сегодня, 08:06
      Кричать "Ура" не надо..Просто медленно запрягаем..Я согласен лишь в том что ПОКА не создан ударный беспилотник..
      Цитата: Баракуда
      "Ура" можно уже кричать ? отстаем лет на 20-ть. Или может скоро "выстрел" будет ..всех опередим на поколение. sad Нанопчелы от Роснано уже в серии ?
      210окв
  2. рич Сегодня, 07:38
    В ВС РФ уже 2000 беспилотников

    Да еще столько же в кружках юных авиамоделистов hi
    А когда же наконец будет свой ударный БПЛА?
    рич
    1. Muvka Сегодня, 09:08
      А чем вам Калибр не ударный БПЛА?
      Muvka
  3. APASUS Сегодня, 07:44
    А что это за БПЛА? Разведка ,системы наведения или ударные,опять только число .
    APASUS
  4. Jovanni Сегодня, 07:47
    А когда количество начнет переходить в качество? А то сейчас начнем от радости шапки кидать (а они тоже беспилотные), ещё больше счастья попрет...
    Jovanni
  5. mitrich Сегодня, 08:08
    Ага, 2000 штук. Из них большая часть импорта и лицензии. И не одного ударника. И даже в ближайшее время не предвидится. Иначе Рогозин и иже с ним, уже бы слюной захлебнулась, вереща о неимеющиманалогов в мире БПЛА. Короче, в этой сфере, радужного мало.
    mitrich
    1. Muvka Сегодня, 09:08
      Подтверждение вашим словам будет? Или как обычно?
      Muvka
  6. loginovich Сегодня, 08:16
    Качественное развитие получила беспилотная авиация. Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации, на вооружении которых находится порядка двух тысяч современных беспилотных летательных систем.
    Как ранее указывалось, только в течение 2016 года ВС РФ получили 260 БЛА.

    На вооружении 2000 БЛА ,а над Донбассом летают RQ-4A Global Hawk.
    https://topwar.ru/115600-amerikanskiy-global-hawk
    -10-chasov-vel-razvedku-nad-donbassom.html

    В один день такие противоречивые новости.
    loginovich
  7. Nimitz Сегодня, 08:36
    Хотелось бы , чтобы в статье лучше указали сколько из этих 2000, не являются клонами израильских старых беспилотников, а также лучше того, что можно купить на алиэкспресс. Рискну предположить, что очень , очень мало. И это не радует.
    Nimitz
  8. 3vs Сегодня, 08:38
    Хотелось бы, чтобы проверка пусков шахтных, мобильных, подводных баллистических ракет сопровождалась и тренировкой войск ПВО, уничтожением "болванок" комплексами С300/С400, а на Камчатке при подлёте "Панцирь-С2".
    Отличная возможность проверить эффективность разработок как одной, так и другой сторон!
    3vs
  9. Großer Feldherr Сегодня, 08:58
    желательно бы поподробнее о этих беспилотниках
    Игрушечные самолетики с алиэкспреса учитываются в этих 2000 ????
    при этом уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой доведён до 42 процентов

    надеюсь этот уровень поднимается не списанием старой техники
    Großer Feldherr
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