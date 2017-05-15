В ВС РФ уже 2000 беспилотников
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов сообщил о наличии в российских вооруженных силах 36 профильных частей и подразделений, оснащенных 2000 беспилотных летательных аппаратов. С его слов, беспилотная авиация является приоритетным направлением в развитии армии РФ.
Как ранее указывалось, только в течение 2016 года ВС РФ получили 260 БЛА.
В качестве другой приоритетной сферы выступают Стратегические ядерные силы (СЯС).
В рамках авиационной компоненты СЯС осуществляется модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.
Как пояснил М. Попов, боевые возможности воинских формирований Сухопутных войск "повышаются за счёт поступления новых образцов вооружения, военной техники, при этом уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой доведён до 42 процентов".
Аналогичный процесс наблюдается в ВМФ РФ:
Перевооружение вооруженных сил, с его слов, продолжается "в заданных темпах". К 2017 году общая оснащённость Российской армии современными образцами вооружения и военной техники составила 58,3%.
При этом приоритет отдается также совершенствованию системы военной науки и военного образования, военно-патриотического воспитания граждан, социальной защиты военнослужащих. Например, с 2012 года было значительно увеличено денежное довольствие, осуществляется строительство постоянного жилья, выделяются жилищные субсидии на его приобретение. Продолжается развитие накопительно-ипотечной системы, участниками которой стали более 21 тыс. военнослужащих.
Качественное развитие получила беспилотная авиация. Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации, на вооружении которых находится порядка двух тысяч современных беспилотных летательных систем.
Как ранее указывалось, только в течение 2016 года ВС РФ получили 260 БЛА.
В качестве другой приоритетной сферы выступают Стратегические ядерные силы (СЯС).
Продолжаются перевооружение соединений Ракетных войск стратегического назначения, в частности переход на новые ракетные комплексы "Ярс", оснащение морских стратегических ядерных сил подводными лодками стратегического назначения проекта "Борей".
В рамках авиационной компоненты СЯС осуществляется модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.
Как пояснил М. Попов, боевые возможности воинских формирований Сухопутных войск "повышаются за счёт поступления новых образцов вооружения, военной техники, при этом уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой доведён до 42 процентов".
Аналогичный процесс наблюдается в ВМФ РФ:
Потенциал Военно-морского флота повысился за счёт ввода в состав надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок нового поколения.
Перевооружение вооруженных сил, с его слов, продолжается "в заданных темпах". К 2017 году общая оснащённость Российской армии современными образцами вооружения и военной техники составила 58,3%.
При этом приоритет отдается также совершенствованию системы военной науки и военного образования, военно-патриотического воспитания граждан, социальной защиты военнослужащих. Например, с 2012 года было значительно увеличено денежное довольствие, осуществляется строительство постоянного жилья, выделяются жилищные субсидии на его приобретение. Продолжается развитие накопительно-ипотечной системы, участниками которой стали более 21 тыс. военнослужащих.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти