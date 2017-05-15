В ВС РФ уже 2000 беспилотников

Качественное развитие получила беспилотная авиация. Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации, на вооружении которых находится порядка двух тысяч современных беспилотных летательных систем.

Продолжаются перевооружение соединений Ракетных войск стратегического назначения, в частности переход на новые ракетные комплексы "Ярс", оснащение морских стратегических ядерных сил подводными лодками стратегического назначения проекта "Борей".

Потенциал Военно-морского флота повысился за счёт ввода в состав надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок нового поколения.