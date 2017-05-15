Microsoft возложил вину за атаку вируса WannaCry на американские спецслужбы

Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на WikiLeaks, теперь украденные из АНБ данные затронули пользователей по всему миру,

Масштабная атака вируса-вымогателя WannaCry была предпринята ЦРУ и Агентством национальной безопасности (АНБ) с целью сбора данных об уязвимостях в программном обеспечении, передает Лента.ру заявление президента Microsoft Брэда Смита.сказал Смит.Он сравнил произошедшее с «кражей нескольких ракет "Томагавк" у армии» и призвал «воспринимать кибератаку как тревожный звонок для всех правительств в мире», как «сигнал скорее пробудиться».По мнению Смита, об уязвимостях в программном обеспечении должны знать только разработчики, а не спецслужбы.Он отметил, что в современном мире атака WannaCry «выявляет тревожную связь между двумя самыми серьезными формами киберугроз – действиями государств и преступных групп».Вчера директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что «число жертв вируса может увеличиться утром в понедельник, 15 мая, в связи с началом рабочей недели».А днем ранее блогер MalwareTech сообщил, что ему удалось приостановить распространение вируса путем регистрации домена с бессмысленным названием «iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com».Издание поясняет, что «вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) шифрует информацию и требует заплатить выкуп от 300 до 600 долларов.Сообщается также, что создатели вируса взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue. Программа начала активно распространяться 12 мая и заразила десятки тысяч компьютеров в 74 странах мира, в том числе в России. Эксперты уже назвали эту атаку самой массовой в истории.