09:27 15 мая

Microsoft возложил вину за атаку вируса WannaCry на американские спецслужбы

Масштабная атака вируса-вымогателя WannaCry была предпринята ЦРУ и Агентством национальной безопасности (АНБ) с целью сбора данных об уязвимостях в программном обеспечении, передает Лента.ру заявление президента Microsoft Брэда Смита.

Microsoft возложил вину за атаку вируса WannaCry на американские спецслужбы


Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на WikiLeaks, теперь украденные из АНБ данные затронули пользователей по всему миру,
сказал Смит.


Он сравнил произошедшее с «кражей нескольких ракет "Томагавк" у армии» и призвал «воспринимать кибератаку как тревожный звонок для всех правительств в мире», как «сигнал скорее пробудиться».

По мнению Смита, об уязвимостях в программном обеспечении должны знать только разработчики, а не спецслужбы.

Он отметил, что в современном мире атака WannaCry «выявляет тревожную связь между двумя самыми серьезными формами киберугроз – действиями государств и преступных групп».

Вчера директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что «число жертв вируса может увеличиться утром в понедельник, 15 мая, в связи с началом рабочей недели».

А днем ранее блогер MalwareTech сообщил, что ему удалось приостановить распространение вируса путем регистрации домена с бессмысленным названием «iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com».

Издание поясняет, что «вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) шифрует информацию и требует заплатить выкуп от 300 до 600 долларов.

Сообщается также, что создатели вируса взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue. Программа начала активно распространяться 12 мая и заразила десятки тысяч компьютеров в 74 странах мира, в том числе в России. Эксперты уже назвали эту атаку самой массовой в истории.

Использованы фотографии: http://www.vestifinance.ru
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Комментарии 8

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  1. cniza Сегодня, 09:09
    И какой будет вывод ? не трудно догадаться... все равно виновата Россия.
    cniza
    1. dik-nsk Сегодня, 09:11
      конечно наши хакеры, обобравшие АНБ, кто же еще? laughing
      dik-nsk
      1. Чёрный Сегодня, 09:14
        очень большой вопрос...случайно ли попала всё это попало в руки хакеров или всё же АНБ США помоло bully
        Чёрный
    2. Монос Сегодня, 09:21
      Я даже фамилию этого вируса-вымогателя знаю. Он уже три года по всему миру шарахается и вымогает деньги.
      Монос
  2. Баракуда Сегодня, 09:16
    Мне лично пофиг, как думаю и многим. Счетов нет, оперируем налом. smile Пальцы отслюнявили и вперед. А вирус - 100 грамм лечится по пятницам.
    Баракуда
    1. cniza Сегодня, 09:19
      Цитата: Баракуда
      Мне лично пофиг, как думаю и многим. Счетов нет, оперируем налом. smile Палцы отслюнявили и вперед. А вирус - 100 грамм лечится по пятницам.


      К сожалению , это коснется всех , можно например отключить воду , электроэнергию или устроить любую аварию и т. д..
      cniza
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:20
    В какой только точке планеты не случится какая-нибудь огромная пакость, везде начинают в последствии выглядывать "уши" Пентагона или Ленгли. Так кто представляет угрозу №1 для планеты? Ответ очевиден.
    rotmistr60
    1. Баракуда Сегодня, 09:23
      Неужели ЕВРЕИ ? wink
      Баракуда
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