Форум «Один пояс — один путь» как событие года
Считается, что форум «Один пояс — один путь» — событие года. Китайская инициатива, вне всякого сомнения, нашла понимание почти во всём мире. Более сотни государств поддерживают идеи нового «Шёлкового пути». По словам Владимира Путина, евразийское партнёрство изменит экономический ландшафт континента.
Вчера в китайской столице открылся международный экономический форум «Один пояс — один путь». Утром по местному времени в Пекин прибыл президент России Владимир Путин. Он произнёс речь на открытии форума.
Выступая на церемонии открытия, Владимир Путин заявил, что евразийское партнёрство обеспечит принципиально новое качество жизни. «Мы последовательно модернизируем морскую, железнодорожную, автомобильную инфраструктуру, расширяем пропускную способность Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, значительные ресурсы вкладываем в обустройство Северного морского пути, чтобы он стал глобальной конкурентной транспортной артерией. Если смотреть шире, инфраструктурные проекты, заявленные в рамках ЕврАзЭС и инициативы «Один пояс — один путь» в связке с СМП способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию евразийского континента», — цитируют Путина «Вести» .
«Идеи открытости, свободы торговли сегодня всё чаще отвергаются, причём часто теми, кто совсем недавно выступал их поборником, — добавил президент. — Без баланса в социально-экономическом развитии кризисы прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для отношений между государствами, для международной безопасности. Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию».
В свою очередь, лидер КНР Си Цзиньпин отметил, что Пекин намерен развивать сотрудничество со всеми участниками проекта. «Китай готов развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами-участницами «Одного пояса и одного пути», готов делиться опытом развития без вмешательства во внутренние дела других стран. Мы не экспортируем социальный строй и модель развития, и не навязываем их в ходе строительства «Одного пояса и одного пути». Вместо того, чтобы повторять стереотипы геополитической игры, будем формировать новую форму взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.
По словам Си Цзиньпина, Китай и Россия — добрые соседи, друзья и надёжные партнёры. Владимир Путин напомнил, что негативный экономический тренд между странами сломлен: товарооборот в этом году вырос уже на 37%. «Мы стоим всегда плечом к плечу рядом друг с другом, помогаем, поддерживаем друг друга на различных направлениях. И это, безусловно, является очень важным фактором в международных делах, стабилизирует международную остановку», — сообщил лидер России.
«Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты; зоны застарелого противоречия сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию, — приводит слова В. Путина «Российская газета» . — Да и в целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи».
По его мнению, миру нужно показать пример совместного новаторского будущего, основанного на справедливости, равноправии, уважении суверенитета и др.
В свою очередь, китайский лидер призвал к политическому урегулированию ситуации в Сирии и ядерной проблемы Корейского полуострова и отметил позитивную роль в этих процессах России и Китая.
«Перед лицом сложной, быстро меняющейся ситуации в мире Китай и Россия проявили чувство ответственности в качестве великих государств, прилагая усилия к политическому урегулированию ситуации в Сирии, ядерной проблеме Корейского полуострова, сыграли стабилизирующую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе и мире целом», — цитирует Си Цзиньпина «Первый канал» .
Дальнейшее развитие отношений двух государств лидеры КНР и РФ обсуждали за закрытыми дверями. Впрочем, кое-что об этой встрече журналисты узнали.
Как отмечает корреспондент «Российской газеты», встреча началась с музыки: Путин сыграл на рояле «Московские окна» и «Город над вольной Невой». По словам самого президента, между РФ и КНР готовится пакет «хороших документов», в т. ч. план действий по реализации стратегических инициатив (в начале июля Си Цзиньпина ждут в России).
Что касается китайского лидера, то он подготовил две пословицы. Первая — русская: одна ласточка не делает весны. Следом за ней пошла китайская: одно дерево — ещё не лес.
«Всё расширяется наш круг друзей — это общее дело приносит благо народам всех стран», — пояснил он.
Также сообщается, что после переговоров с Си Цзиньпином состоялась встреча с чешским президентом Милошем Земаном, который поспешил отказаться от услуг переводчика: «Не надо переводить! Мы все понимаем какой-нибудь русский диалект, может быть, диалект средней России». «Литературный русский язык», — ответил с улыбкой Путин. Затем шла беседа без перевода — на тему подготовки к ноябрьскому визиту Земана в Россию и роста товарооборота между странами более чем на 44%.
Тема туризма была затронута на переговорах В. В. Путина с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Кроме того, российский лидер провёл короткие встречи с лидерами Монголии, Узбекистана, Киргизии, Турции.
Не все государства приняли форум на «ура». Индия и вовсе его бойкотировала.
Индия решила бойкотировать форум «Один пояс — один путь», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.
«Объединяющие проекты должны реализовываться способом, который уважает суверенитет и территориальную целостность», — заявил представитель индийского МИД.
Индия не может согласиться с реализацией китайско-пакистанского экономического коридора. Последний должен пройти по Гилгит-Балтистану, территории, которая является предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом. «Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся её суверенитета и территориальной целостности», — сказали в МИД Индии.
На крупном китайском ресурсе russian.china.org.cn указывается, что Пекин придерживается духа взаимовыигрышного сотрудничества, предлагая программы для «Одного пояса, одного пути». При этом Пекин демонстрирует миру, что не намерен разыгрывать «монодраму» в строительстве «Одного пояса». С помощью концепции открытого сотрудничества Китай рассчитывает содействовать совместному участию разных государств в реализации проекта.
Далее в материале подчёркиваются три составляющих проекта.
1. «Один пояс, один путь» — программа китайская, но она взаимовыгодна, поскольку инициатива сосредоточена «на общей мечте народов разных стран о достижении мира и развития». Ожидаемый результат программы: совместное процветание и развитие всех государств.
2. Факты: реальное «чувство приобретения» уже налицо. «Постепенно начинается строительство венгерско-сербской железной дороги и высокоскоростной железной дороги «Джакарта — Бандунг», осуществляется запуск паназиатских железнодорожных сетей «Китай — Лаос», «Китай — Таиланд» и др., — отмечается в материале. — Вскоре станет реальной наземная, морская и воздушная транспортная сеть, связывающая евразийский континент. Проносящийся туда и обратно по всей Евразии рейс «Китай — Европа» становится «основной артерией» сухопутных перевозок в международной логистике…» Также упоминается Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), фонд Шёлкового пути и другие инвестиционные платформы, стимулирующие финансирование стран «Одного пояса, одного пути». Отмечается, что китайские предприятия уже создали в более чем двадцати государствах «Одного пояса» 56 зон торгово-экономического сотрудничества, что позволило создать 180 тысяч рабочих мест.
3. «Один пояс, один путь» даёт планете «дорожную карту» совместного развития. Проект становится одним из стимулов, способствующих росту уверенности в мировой экономике. Инициатива продвигает создание открытой, сильной и инновационной мировой экономики — вплоть до строительства «человеческого сообщества с единой судьбой».
Китайские политологи весьма увлечены идеей «пояса», отмечает политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Косырев. Он пишет, что инициатива есть «чисто коммерческое предприятие, куда инвестируют деньги сами китайцы и страны, через которые пути проходят», и даже нельзя точно судить, о каких цифрах идёт речь. «Пока говорят об инвестициях менее триллиона долларов, ссылаются на то, что только китайский экспорт в Европу превышает 300 миллиардов евро в год, — уточняет обозреватель. — «Пояс и путь» попросту удешевляет и ускоряет доставку товаров. Но через полвека (а весь проект рассчитан на долгие десятилетия) могут возникнуть другие реалии, причём на любых отрезках пути».
Что касается российских экспертов, то тут имеются противоположные точки зрения. Вот что думает по этому поводу Косырев:
Очевидно, добавим, одно: этот проект разработан Китаем и является предметом его экономических и политических стремлений. Что бы ни писали в КНР о международном и взаимовыгодном смысле «Пояса», ясно, что первейшая выгода — у Пекина. Иначе не стоило бы и затевать столь грандиозный проект.
Именно Китай сегодня располагает и производственными мощностями, и инвестиционными возможностями, и политической волей для продвижения замысла, который рассчитан не на годы и даже не на десятилетия, а на века.
Фото: kremlin.ru
Вчера в китайской столице открылся международный экономический форум «Один пояс — один путь». Утром по местному времени в Пекин прибыл президент России Владимир Путин. Он произнёс речь на открытии форума.
Выступая на церемонии открытия, Владимир Путин заявил, что евразийское партнёрство обеспечит принципиально новое качество жизни. «Мы последовательно модернизируем морскую, железнодорожную, автомобильную инфраструктуру, расширяем пропускную способность Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, значительные ресурсы вкладываем в обустройство Северного морского пути, чтобы он стал глобальной конкурентной транспортной артерией. Если смотреть шире, инфраструктурные проекты, заявленные в рамках ЕврАзЭС и инициативы «Один пояс — один путь» в связке с СМП способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию евразийского континента», — цитируют Путина «Вести» .
«Идеи открытости, свободы торговли сегодня всё чаще отвергаются, причём часто теми, кто совсем недавно выступал их поборником, — добавил президент. — Без баланса в социально-экономическом развитии кризисы прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для отношений между государствами, для международной безопасности. Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию».
В свою очередь, лидер КНР Си Цзиньпин отметил, что Пекин намерен развивать сотрудничество со всеми участниками проекта. «Китай готов развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами-участницами «Одного пояса и одного пути», готов делиться опытом развития без вмешательства во внутренние дела других стран. Мы не экспортируем социальный строй и модель развития, и не навязываем их в ходе строительства «Одного пояса и одного пути». Вместо того, чтобы повторять стереотипы геополитической игры, будем формировать новую форму взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.
По словам Си Цзиньпина, Китай и Россия — добрые соседи, друзья и надёжные партнёры. Владимир Путин напомнил, что негативный экономический тренд между странами сломлен: товарооборот в этом году вырос уже на 37%. «Мы стоим всегда плечом к плечу рядом друг с другом, помогаем, поддерживаем друг друга на различных направлениях. И это, безусловно, является очень важным фактором в международных делах, стабилизирует международную остановку», — сообщил лидер России.
«Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты; зоны застарелого противоречия сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию, — приводит слова В. Путина «Российская газета» . — Да и в целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи».
По его мнению, миру нужно показать пример совместного новаторского будущего, основанного на справедливости, равноправии, уважении суверенитета и др.
В свою очередь, китайский лидер призвал к политическому урегулированию ситуации в Сирии и ядерной проблемы Корейского полуострова и отметил позитивную роль в этих процессах России и Китая.
«Перед лицом сложной, быстро меняющейся ситуации в мире Китай и Россия проявили чувство ответственности в качестве великих государств, прилагая усилия к политическому урегулированию ситуации в Сирии, ядерной проблеме Корейского полуострова, сыграли стабилизирующую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе и мире целом», — цитирует Си Цзиньпина «Первый канал» .
Дальнейшее развитие отношений двух государств лидеры КНР и РФ обсуждали за закрытыми дверями. Впрочем, кое-что об этой встрече журналисты узнали.
Как отмечает корреспондент «Российской газеты», встреча началась с музыки: Путин сыграл на рояле «Московские окна» и «Город над вольной Невой». По словам самого президента, между РФ и КНР готовится пакет «хороших документов», в т. ч. план действий по реализации стратегических инициатив (в начале июля Си Цзиньпина ждут в России).
Что касается китайского лидера, то он подготовил две пословицы. Первая — русская: одна ласточка не делает весны. Следом за ней пошла китайская: одно дерево — ещё не лес.
«Всё расширяется наш круг друзей — это общее дело приносит благо народам всех стран», — пояснил он.
Также сообщается, что после переговоров с Си Цзиньпином состоялась встреча с чешским президентом Милошем Земаном, который поспешил отказаться от услуг переводчика: «Не надо переводить! Мы все понимаем какой-нибудь русский диалект, может быть, диалект средней России». «Литературный русский язык», — ответил с улыбкой Путин. Затем шла беседа без перевода — на тему подготовки к ноябрьскому визиту Земана в Россию и роста товарооборота между странами более чем на 44%.
Тема туризма была затронута на переговорах В. В. Путина с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Кроме того, российский лидер провёл короткие встречи с лидерами Монголии, Узбекистана, Киргизии, Турции.
Не все государства приняли форум на «ура». Индия и вовсе его бойкотировала.
Индия решила бойкотировать форум «Один пояс — один путь», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.
«Объединяющие проекты должны реализовываться способом, который уважает суверенитет и территориальную целостность», — заявил представитель индийского МИД.
Индия не может согласиться с реализацией китайско-пакистанского экономического коридора. Последний должен пройти по Гилгит-Балтистану, территории, которая является предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом. «Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся её суверенитета и территориальной целостности», — сказали в МИД Индии.
На крупном китайском ресурсе russian.china.org.cn указывается, что Пекин придерживается духа взаимовыигрышного сотрудничества, предлагая программы для «Одного пояса, одного пути». При этом Пекин демонстрирует миру, что не намерен разыгрывать «монодраму» в строительстве «Одного пояса». С помощью концепции открытого сотрудничества Китай рассчитывает содействовать совместному участию разных государств в реализации проекта.
Далее в материале подчёркиваются три составляющих проекта.
1. «Один пояс, один путь» — программа китайская, но она взаимовыгодна, поскольку инициатива сосредоточена «на общей мечте народов разных стран о достижении мира и развития». Ожидаемый результат программы: совместное процветание и развитие всех государств.
2. Факты: реальное «чувство приобретения» уже налицо. «Постепенно начинается строительство венгерско-сербской железной дороги и высокоскоростной железной дороги «Джакарта — Бандунг», осуществляется запуск паназиатских железнодорожных сетей «Китай — Лаос», «Китай — Таиланд» и др., — отмечается в материале. — Вскоре станет реальной наземная, морская и воздушная транспортная сеть, связывающая евразийский континент. Проносящийся туда и обратно по всей Евразии рейс «Китай — Европа» становится «основной артерией» сухопутных перевозок в международной логистике…» Также упоминается Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), фонд Шёлкового пути и другие инвестиционные платформы, стимулирующие финансирование стран «Одного пояса, одного пути». Отмечается, что китайские предприятия уже создали в более чем двадцати государствах «Одного пояса» 56 зон торгово-экономического сотрудничества, что позволило создать 180 тысяч рабочих мест.
3. «Один пояс, один путь» даёт планете «дорожную карту» совместного развития. Проект становится одним из стимулов, способствующих росту уверенности в мировой экономике. Инициатива продвигает создание открытой, сильной и инновационной мировой экономики — вплоть до строительства «человеческого сообщества с единой судьбой».
Китайские политологи весьма увлечены идеей «пояса», отмечает политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Косырев. Он пишет, что инициатива есть «чисто коммерческое предприятие, куда инвестируют деньги сами китайцы и страны, через которые пути проходят», и даже нельзя точно судить, о каких цифрах идёт речь. «Пока говорят об инвестициях менее триллиона долларов, ссылаются на то, что только китайский экспорт в Европу превышает 300 миллиардов евро в год, — уточняет обозреватель. — «Пояс и путь» попросту удешевляет и ускоряет доставку товаров. Но через полвека (а весь проект рассчитан на долгие десятилетия) могут возникнуть другие реалии, причём на любых отрезках пути».
Что касается российских экспертов, то тут имеются противоположные точки зрения. Вот что думает по этому поводу Косырев:
«Интересно наблюдать за внутрироссийскими спорами о выгодах участия в этой грандиозной затее. Против неё тихо борются те, кто не хочет совершать политическое самоубийство и открыто выступать сегодня за альянс с Западом, а вот «сомневаться» в выгодах отношений с Китаем (что, по сути, то же самое) вроде пока допустимо. В то же время тем, кто «за», недостает конкретики российской выгоды в каждом из десятков обсуждающихся или уже выполняющихся проектов. Форум в Пекине как раз и должен внести ясность в подобные вопросы».
Очевидно, добавим, одно: этот проект разработан Китаем и является предметом его экономических и политических стремлений. Что бы ни писали в КНР о международном и взаимовыгодном смысле «Пояса», ясно, что первейшая выгода — у Пекина. Иначе не стоило бы и затевать столь грандиозный проект.
Именно Китай сегодня располагает и производственными мощностями, и инвестиционными возможностями, и политической волей для продвижения замысла, который рассчитан не на годы и даже не на десятилетия, а на века.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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