Форум «Один пояс — один путь» как событие года

«Интересно наблюдать за внутрироссийскими спорами о выгодах участия в этой грандиозной затее. Против неё тихо борются те, кто не хочет совершать политическое самоубийство и открыто выступать сегодня за альянс с Западом, а вот «сомневаться» в выгодах отношений с Китаем (что, по сути, то же самое) вроде пока допустимо. В то же время тем, кто «за», недостает конкретики российской выгоды в каждом из десятков обсуждающихся или уже выполняющихся проектов. Форум в Пекине как раз и должен внести ясность в подобные вопросы».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru