09:26 15 мая

Вашингтон будет усиливать давление на Пхеньян

США будут «закручивать гайки» в отношении Северной Кореи и лидера этого государства Ким Чен Ына, находящегося в «состоянии паранойи», заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

Вашингтон будет усиливать давление на Пхеньян


То, что мы собираемся делать, – это закручивать гайки. Он (лидер КНДР) это чувствует,
цитирует Хейли Интерфакс .


По ее словам, Ким Чен Ын «находится в состоянии паранойи».

Ранее США и Япония запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН в ближайший вторник в связи с очередным запуском КНДР баллистической ракеты.

Япония и США обратились к председателю Совета Безопасности с просьбой провести консультации по Северной Корее 16 мая,
сказал источник агентства.

Комментируя последний проведенный в воскресенье запуск с территории КНДР, Минобороны РФ сообщило, что «ракета упала на 23-ей минуте полета в 500 км от территории России».

«Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении», – говорится в сообщении. Военные отметили также, что «никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял».

Использованы фотографии: EPA
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