Создание военно-транспортного самолета А400М под угрозой срыва
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на французское издание Les Echos , возникла очередная «пробуксовка» в ходе реализации программы разработки военно-транспортного самолета А400М .
Она была запущена в 2000 году с целью создания многоцелевого военно-транспортного самолета для замены устаревающих самолетов С-160 Transall. Предполагалось, что новая машина будет в состоянии перевозить до 37 тонн груза на расстояние 4500 км. Однако создание А400М продолжает сопровождаться техническими и юридическими проблемами. Как заявляется, Airbus может потребоваться дополнительно от 12 до 18 месяцев для решения технических вопросов, в частности, обеспечения возможности выброски парашютистов.
Недофинансирование программы и ожидаемые штрафные санкции могут вынудить Airbus отказаться от последующих вложений, необходимых для внесения изменений. В итоге под угрозой может оказаться перспективная эксплуатация самолета.
Нехватка средств вызвала конфликт с 7 европейскими заказчиками машины, от которых ожидалось получение существенной финансовой помощи. В конце марта в ходе встречи в Мадриде покупатели самолета решили оставить в силе свои требования и штрафные санкции за задержки в реализации программы в отношении Airbus. Обнаружившиеся в настоящее время дополнительные проблемы, скорее всего, не будут способствовать гибкости заказчиков в этом вопросе.
Airbus уже аккумулировал 2,3 млрд евро на своих счетах, призванных покрыть убытки по программе А400М. На текущий момент компания настаивает на пересмотре графика поставок, вопроса о штрафах, требует отсрочку платежа и изменение технического задания. Страны-участники программы в случае положительного решения помогут продлить реализацию программы, которая вместо первоначально запланированных 20 млрд евро стоит уже 30 млрд.
Она была запущена в 2000 году с целью создания многоцелевого военно-транспортного самолета для замены устаревающих самолетов С-160 Transall. Предполагалось, что новая машина будет в состоянии перевозить до 37 тонн груза на расстояние 4500 км. Однако создание А400М продолжает сопровождаться техническими и юридическими проблемами. Как заявляется, Airbus может потребоваться дополнительно от 12 до 18 месяцев для решения технических вопросов, в частности, обеспечения возможности выброски парашютистов.
Недофинансирование программы и ожидаемые штрафные санкции могут вынудить Airbus отказаться от последующих вложений, необходимых для внесения изменений. В итоге под угрозой может оказаться перспективная эксплуатация самолета.
Нехватка средств вызвала конфликт с 7 европейскими заказчиками машины, от которых ожидалось получение существенной финансовой помощи. В конце марта в ходе встречи в Мадриде покупатели самолета решили оставить в силе свои требования и штрафные санкции за задержки в реализации программы в отношении Airbus. Обнаружившиеся в настоящее время дополнительные проблемы, скорее всего, не будут способствовать гибкости заказчиков в этом вопросе.
Airbus уже аккумулировал 2,3 млрд евро на своих счетах, призванных покрыть убытки по программе А400М. На текущий момент компания настаивает на пересмотре графика поставок, вопроса о штрафах, требует отсрочку платежа и изменение технического задания. Страны-участники программы в случае положительного решения помогут продлить реализацию программы, которая вместо первоначально запланированных 20 млрд евро стоит уже 30 млрд.
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