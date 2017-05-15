11:42 15 мая

Создание военно-транспортного самолета А400М под угрозой срыва

Как сообщает блог bmpd со ссылкой на французское издание Les Echos , возникла очередная «пробуксовка» в ходе реализации программы разработки военно-транспортного самолета А400М .

Она была запущена в 2000 году с целью создания многоцелевого военно-транспортного самолета для замены устаревающих самолетов С-160 Transall. Предполагалось, что новая машина будет в состоянии перевозить до 37 тонн груза на расстояние 4500 км. Однако создание А400М продолжает сопровождаться техническими и юридическими проблемами. Как заявляется, Airbus может потребоваться дополнительно от 12 до 18 месяцев для решения технических вопросов, в частности, обеспечения возможности выброски парашютистов.




Недофинансирование программы и ожидаемые штрафные санкции могут вынудить Airbus отказаться от последующих вложений, необходимых для внесения изменений. В итоге под угрозой может оказаться перспективная эксплуатация самолета.

Нехватка средств вызвала конфликт с 7 европейскими заказчиками машины, от которых ожидалось получение существенной финансовой помощи. В конце марта в ходе встречи в Мадриде покупатели самолета решили оставить в силе свои требования и штрафные санкции за задержки в реализации программы в отношении Airbus. Обнаружившиеся в настоящее время дополнительные проблемы, скорее всего, не будут способствовать гибкости заказчиков в этом вопросе.

Airbus уже аккумулировал 2,3 млрд евро на своих счетах, призванных покрыть убытки по программе А400М. На текущий момент компания настаивает на пересмотре графика поставок, вопроса о штрафах, требует отсрочку платежа и изменение технического задания. Страны-участники программы в случае положительного решения помогут продлить реализацию программы, которая вместо первоначально запланированных 20 млрд евро стоит уже 30 млрд.


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Комментарии 23

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 10:04
    Это случаем не тот, что под фрау Меркель поломался? Она оказалась тяжелее 37 тонн? В принципе, я не удивлен, что от него начали отказываться.
    Стройбат запаса
    1. dik-nsk Сегодня, 10:13
      Однако создание А400М продолжает сопровождаться техническими и юридическими проблемами. Как заявляется, Airbus может потребоваться дополнительно от 12 до 18 месяцев для решения технических вопросов, в частности, обеспечения возможности выброски парашютистов.
      ну, вот, у вражин тоже случаются проблемы и "пробуксовки" - и финансы, и меняющиеся хотелки военных заказчиков, а то у нас с любым переносом сроков всепропалисты сразу в крик, рабочие моменты - у всех бывают траблы
      dik-nsk
      1. NIKNN Сегодня, 11:37
        в частности, обеспечения возможности выброски парашютистов.

        Странно, что это не было заложено в ТТЗ для транспортника... request
        NIKNN
    2. Avis Сегодня, 10:35
      Цитата: Стройбат запаса
      Это случаем не тот, что под фрау Меркель поломался? Она оказалась тяжелее 37 тонн? В принципе, я не удивлен, что от него начали отказываться.

      Не знаю что там с Меркель, но это тот, который недавно "на ровном месте" в Испании разбился с жертвами.
      Avis
    3. сиг Сегодня, 11:03
      Цитата: Стройбат запаса
      Это случаем не тот, что под фрау Меркель поломался? Она оказалась тяжелее 37 тонн? В принципе, я не удивлен, что от него начали отказываться.

      Самолет А400М сломался недавно под министром обороны ФРГ Урсулой фон Лайен,насколько я помню её фамилию.Летала она в Литву .Меркель в подобную ситуацию не попадала.А насчёт статьи- она написана неумным человеком или перевод некачественный,так как самолёт уже выпускается серийно,а утверждения,что самолёт А400М не пойдёт в серию из- за БАНКРОТСТВА!!?!! "Айрбас" вызывают лишь саркастическую улыбку.
      сиг
      1. Околоточный Сегодня, 11:09
        Смейтесь. Тогда посты вас и вам подобных за российское вооружение оставляйте при себе. Посмотрите, как у ваших хозяев тоже "не всё так гладко". Подлизните ещё.
        Околоточный
        1. рич Сегодня, 11:35
          На какую ВПП он расчитан?
          рич
  2. Клон Сегодня, 10:05
    Тот особый случай, когда одолевают положительные эмоции... feel "Не все коту масленица!" (с)
    Клон
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 10:07
    Вот не нужно было артачится и гонор проявлять, когда их "антоновцы" в российско-украинский проект (тогда еще совместный) Ан-70 приглашали! Имели бы надежный, как все Аны самолет. Нет, потянули одеяло на себя... Пусть теперь расхлебывают...
    Вождь краснокожих
    1. pafegosoff Сегодня, 11:07
      Ну, так Антонова фирму и развалили, как конкурента.
      А они - индусов отговорили от Ил-214.
      Конечно, 214 слабее А-400, но там есть Ил-76МД.
      замена Ан-26 - Ил 112.
      Заводов, правда, уменьшилось. Да и денег на всё не напастись: надо американские банки на плаву поддерживать, а тут - какие-то самолёты!
      pafegosoff
    2. К0щей Сегодня, 11:13
      Вождь краснокожих, какое счастье, что они так сделали. хотя сейчас они могут купить весь антонов за копейки при желании...
      К0щей
  4. Berkut24 Сегодня, 10:08
    Хочется посмотреть в глаза индусам. Ну и тем функционерам Аэробуса, которые решили немножко покопипастить АН-70.
    Berkut24
  5. sabakina Сегодня, 10:13
    Фото интересное. На что он сел? песок? вода?
    sabakina
    1. keeper03 Сегодня, 10:21
      Больше похоже на взлёт, по мокрой ВПП. bully
      keeper03
      1. sabakina Сегодня, 10:25
        Ещё раз посмотрел фото. Походу, он взлетает поперёк ВВП.
        sabakina
      2. Avis Сегодня, 10:29
        Цитата: keeper03
        Больше похоже на взлёт, по мокрой ВПП. bully

        Скорее, тестирование на попадание посторонних предметов. Они, как раз, и проводятся на мокрой полосе. Для визуализации.
        Avis
    2. analgin Сегодня, 10:51
      Цитата: sabakina
      Фото интересное. На что он сел? песок? вода?

      Цитата: keeper03
      Больше похоже на взлёт, по мокрой ВПП. bully

      Цитата: Avis

      Скорее, тестирование на попадание посторонних предметов. Они, как раз, и проводятся на мокрой полосе. Для визуализации.


      1. Фото 11 года.
      2. Самолёт в заводской ливрее.
      3. Тест совсем не на попадание посторонних предметов.
      http://www.airforcesmonthly.com/2011/10/28/a400m-
      splash/
      analgin
      1. Avis Сегодня, 10:57
        Цитата: analgin
        Тест совсем не на попадание посторонних предметов.
        http://www.airforcesmonthly.com/2011/10/28/a400m-
        splash/

        Вы статью читали?
        Airbus Military tests its A400M for water ingestion.

        Не будут же они сыпать реальный песок и гравий. Достаточно воды.
        Avis
        1. analgin Сегодня, 11:02
          Цитата: Avis

          Вы статью читали?
          Airbus Military tests its A400M for water ingestion.

          Не будут же они сыпать реальный песок и гравий. Достаточно воды.

          В статье есть что-нибудь про песок и гравий?
          Песок, гравий и вода одинаково себя ведут при посадке самолёта?
          analgin
  6. kaschey Сегодня, 10:32
    Цитата: sabakina
    Фото интересное. На что он сел? песок? вода?

    Вода Дринкенс, вода.
    kaschey
  7. Avis Сегодня, 10:33
    Какого года статья? Какое ещё "создание", если самолёт уже в серии? Слово "доводка" автору не знакомо?
    Avis
  8. KIBL Сегодня, 10:40
    Опять русский хакерский спецназ с Путиным на белом коне пошуршали!Щирые москали!
    KIBL
  9. res Сегодня, 11:41
    Похоже у амеров заразились( F-35)
    res
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