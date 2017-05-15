Десантные "Рыси" проходят обкатку в войсках Сегодня, 11:02 Сводки по Сирии, лучшее боевое видео и самые важные новости из жизни Вооружённых сил России за неделю. 0 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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