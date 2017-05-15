В Алжире обнаружены ЗРК "Бук-М2Э"
Согласно информации блога bmpd , алжирское интернет-издание " MenaDefense " в материале "Premières traces du BUK M2 en Algérie" привело первые доказательства присутствия в Алжире приобретенных в России зенитных ракетных комплексов 9К317Э "Бук-М2Э" .
На одной из фотографий запечатлены ракеты 9М317Э в транспортно-упаковочных контейнерах:
На другом снимке фигурирует расчет боевой машины самоходной огневой установки 9А317Э рассматриваемого комплекса после выполнения стрельб в южном Алжире. По мнению местного издания, техника укрыта камуфляжной сетью Saab Barracudа, которая призвана уменьшить заметность в оптическом и инфракрасном диапазонах, мешает наблюдению разведывательных спутников.
Информация о постановке на вооружение частей ПВО сухопутных войск Алжира новых ЗРК появилась несколько лет назад. Однако их наличие в вооруженных силах страны не было подтверждено.
ЗРК «Бук-М2Э» - экспортная модификация «Бук-М2». С 2008 года комплекс находится на вооружение российской армии и поставляется в войска. Экспортная версия была отгружена в Венесуэлу, Сирию и Азербайджан.
Относится к системам 3-го поколения (по натовской кодификации SA-17 «Grizzly»). За счет использования в данной модели комплекса современных фазированных антенных решеток количество одновременно сопровождаемых воздушных целей выросло до 24. Введение в состав комплекса ПВО радиолокатора подсвета и наведения с антенным постом, который может быть поднят на высоту до 21 м, обеспечило рост эффективности комплекса в борьбе с низколетящими целями.
На одной из фотографий запечатлены ракеты 9М317Э в транспортно-упаковочных контейнерах:
На другом снимке фигурирует расчет боевой машины самоходной огневой установки 9А317Э рассматриваемого комплекса после выполнения стрельб в южном Алжире. По мнению местного издания, техника укрыта камуфляжной сетью Saab Barracudа, которая призвана уменьшить заметность в оптическом и инфракрасном диапазонах, мешает наблюдению разведывательных спутников.
Информация о постановке на вооружение частей ПВО сухопутных войск Алжира новых ЗРК появилась несколько лет назад. Однако их наличие в вооруженных силах страны не было подтверждено.
ЗРК «Бук-М2Э» - экспортная модификация «Бук-М2». С 2008 года комплекс находится на вооружение российской армии и поставляется в войска. Экспортная версия была отгружена в Венесуэлу, Сирию и Азербайджан.
Относится к системам 3-го поколения (по натовской кодификации SA-17 «Grizzly»). За счет использования в данной модели комплекса современных фазированных антенных решеток количество одновременно сопровождаемых воздушных целей выросло до 24. Введение в состав комплекса ПВО радиолокатора подсвета и наведения с антенным постом, который может быть поднят на высоту до 21 м, обеспечило рост эффективности комплекса в борьбе с низколетящими целями.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти