11:44 15 мая

В Алжире обнаружены ЗРК "Бук-М2Э"

Согласно информации блога bmpd , алжирское интернет-издание " MenaDefense " в материале "Premières traces du BUK M2 en Algérie" привело первые доказательства присутствия в Алжире приобретенных в России зенитных ракетных комплексов 9К317Э "Бук-М2Э" .

На одной из фотографий запечатлены ракеты 9М317Э в транспортно-упаковочных контейнерах:

В Алжире обнаружены ЗРК "Бук-М2Э"



На другом снимке фигурирует расчет боевой машины самоходной огневой установки 9А317Э рассматриваемого комплекса после выполнения стрельб в южном Алжире. По мнению местного издания, техника укрыта камуфляжной сетью Saab Barracudа, которая призвана уменьшить заметность в оптическом и инфракрасном диапазонах, мешает наблюдению разведывательных спутников.



Информация о постановке на вооружение частей ПВО сухопутных войск Алжира новых ЗРК появилась несколько лет назад. Однако их наличие в вооруженных силах страны не было подтверждено.

ЗРК «Бук-М2Э» - экспортная модификация «Бук-М2». С 2008 года комплекс находится на вооружение российской армии и поставляется в войска. Экспортная версия была отгружена в Венесуэлу, Сирию и Азербайджан.

Относится к системам 3-го поколения (по натовской кодификации SA-17 «Grizzly»). За счет использования в данной модели комплекса современных фазированных антенных решеток количество одновременно сопровождаемых воздушных целей выросло до 24. Введение в состав комплекса ПВО радиолокатора подсвета и наведения с антенным постом, который может быть поднят на высоту до 21 м, обеспечило рост эффективности комплекса в борьбе с низколетящими целями.



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Комментарии 4

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  1. Самаритянин Сегодня, 11:07
    В Сирии "Акация", в Алжире "Бук" belay feel wassat wassat

    https://topwar.ru/115617-v-sirii-zamecheny-sau-ak
    aciya.html

    Самаритянин
    1. Чёрный Сегодня, 11:15
      "Premières traces du BUK M2 en Algérie" привело первые доказательства присутствия в Алжире приобретенных в России зенитных ракетных комплексов

      И шо? Они что чумкой заражены? smile
      Чёрный
  2. Рабинович_007 Сегодня, 11:15
    Спрятали, замаскировали, а потом сфотографировали и выложили в сеть what
    Что арабы творят не понятно...
    Рабинович_007
  3. Баракуда Сегодня, 11:27
    Забыли спросить про Украинскую - Советскую" Кольчугу". Так долго искали, в Африке . что аж Куч .ма.воз раком не побоялся стать, в угоду пентагону.
    Баракуда
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