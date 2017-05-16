Проект «ЗЗ». Путин и Медведев — близнецы-братья
Западные обозреватели собрали доказательства основательного сходства между Путиным и Медведевым. Оба надевают похожие пальто, носят красные галстуки, в поездки берут совершенно одинаковые куртки. Но вот и различие: Путин любит позировать перед объективами телекамер с обнажённым торсом. А что же Медведев?
Путин и Медведев куда более похожи, чем можно было подумать, пишет австрийская газета «Курьер» (заметка помещена в рубрику «Стиль жизни»). Президент и премьер «поразительно похожи». И вот несколько примеров.
Владимир Путин, присутствовавший на праздновании годовщины победы над фашистской Германией на Красной площади в Москве, как всегда, был в костюме, а поверх него надел чёрное полупальто. Как это принято, рядом с Путиным был премьер Медведев. Совпадение или нет? Но премьер выбрал поразительно похожее короткое пальто — с той лишь разницей, что цвет его был тёмно-синим, и оно имело меховой воротник.
Не первый раз лидеры страны выступили в качестве «двойников». На Пасху они побывали в одном из московских храмов. Путин надел красный галстук, и Медведев тоже надел красный галстук. Жена премьер-министра Светлана кстати надела красное платье.
В конце марта Путин и Медведев проделали большой путь до Земли Франца-Иосифа. Что они надели, как укрылись от мороза? Оба предстали в толстых пуховиках с меховыми воротниками.
«Конечно, это довольно поверхностный взгляд на политику, — признаётся автор заметки. — Однако вот ещё кое-что: Путину нельзя отказать в тщеславии. Или кто-то знает другого главу государства, который может сфотографироваться на рыбалке с голым торсом?»
Намёк журналиста, добавим, понятен. Австрийцы не понимают, почему Медведев не сделает того же самого — не сфотографируется по пояс обнажённым. Если бы это случилось, Медведева и Путина признали бы на Западе близнецами.
Пока же Путину отказали в политической гениальности. Это сделал Карл Бильдт (бывший премьер-министр Швеции) в своей статье для «Вашингтон Пост» . По его мнению, мировое признание Путина геополитическим гением не есть вопрос решённый.
Путин — не геополитический гений, которого мир «по принуждению» видит в нём, полагает Бильдт.
Иногда люди утверждают, пишет бывший политик, что Владимир Путин — геополитический игрок «необычайной компетентности и успеха». Неужели? А что, история уже не имеет значения?
Когда-то Путин говорил о распаде Советского Союза как о величайшей геополитической катастрофе века. Но ведь Советский Союз «был нежизнеспособным образованием и пришёл в упадок». Возникшей на его обломках новой России пришлось выстраивать дружеские и конструктивные отношения с вновь образованными независимыми государствами. И самыми важными здесь были отношения с Украиной, полагает эксперт.
Напоминая об «общем происхождении» и «Древней Руси, сложившейся вокруг Киева тысячу лет назад», Карл Бильдт указывает, что «две нации развились в разные идентичности, но всё ещё сохраняли прочные связи». Две экономики были интегрированы, а в Киеве «говорить по-русски было так же естественно, как говорить по-украински». Отношения между Киевом и Москвой должны были определить «новую геополитическую ситуацию на более широком пространстве Восточной Европы», считает автор. Но при Путине «дела пошли не так».
На политическом фронте Кремль «активно вмешивался в президентские выборы 2004 года, склоняя чашу весов в пользу кандидата Виктора Януковича, и это лишь ради того, чтобы вызвать «оранжевую революцию», отмечает эксперт. Виктор Ющенко, победитель выборов, имел «глубокие подозрения к очевидному заговору со стороны России».
Путин «плохо обошёлся с Украиной» и позднее, тогда, когда решил, что «его Евразийский экономический союз должен быть основан на таможенном союзе и что Украина должна стать его частью». Он приложил все усилия, чтобы помешать Украине продвигаться к соглашению о свободной торговле с Европейским союзом.
По мнению Бильдта, Путин использовал «все средства», кроме военных. «Мощная пропагандистская атака» против Украины сочеталась с «жёсткими экономическими мерами, уменьшающими торговые связи таким образом, что это наносило ущерб и самой России». И это всё ради того, чтобы «заставить Украину изменить курс». Советники Путина открыто предупредили Украину о «катастрофических последствиях».
Экономика Украины пошла на спад, и Янукович «в отчаянной попытке» спасти ситуацию оттянул соглашение с ЕС и «тайно пообещал войти в таможенный союз» с Россией.
И начался майдан — «народное движение».
Янукович покинул свою родину в начале 2014 года, а Путин в ответ провёл «вторжение» и «присоединил Крым». Также он предпринял попытку отрезать «Новороссию» (кавычки в оригинале, “Novorossiya”) от южных районов Украины. Кремль считал: всё это будет легко, иронизирует автор. Волна телевизионной пропаганды, «зелёные человечки», националистически настроенные горячие головы, поставка тяжёлых вооружений и деньги — вот он, казалось бы, кусок пирога! «Но всё это провалилось, — констатирует автор. — Осенью 2014 года Путин должен был послать свои регулярные армейские батальонные группы на Украину, чтобы спасти затею от полного краха…»
Исторический результат: сегодня «поддерживаемые Кремлём сепаратисты контролируют около семи процентов территории Украины, нуждаясь в финансовой поддержке в миллиарды рублей». Ключевые отрасли российской экономики подпали под санкции. На Украине «около 10.000 человек погибло; примерно три миллиона вынуждены были покинуть свои дома».
По мнению эксперта, уже в начале 2014 года Украина «оправилась от катастрофического финансового положения» и «укрепила свою демократию», приступив к реформам. Страна «продвинулась вперёд в рамках соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС».
Тем временем Евразийский экономический союз ослабел, его стали разрывать споры. Интерес к нему участников угасает.
Что касается самого Путина, то он «был вынужден извлечь из истории урок, который должен быть ясен: вторжение в страну — не лучший способ приобрести друзей». Украина, которая «всегда была несколько раздробленной», теперь «объединилась», сопротивляясь России, указывает Бильдт. Новое поколение украинцев выросло, «считая Россию врагом, а не другом».
Путин, несомненно, предпочёл бы, чтобы история сохранила его как лидера, вернувшего Крым. Но это ещё предстоит выяснить: «дело Крыма открыто».
А вот «всё остальное» Путин потерял. Сегодня войска НАТО размещены в трёх прибалтийских государствах и в Польше. Расходы на оборону растут по всей Европе. Даже Беларусь «начинает беспокоиться».
И «великий народ Украины», пишет автор, к Кремлю «никогда не вернётся».
«Я бы не удивился, — пишет в заключение Бильдт, — если бы историки будущего восприняли это как ещё большую геополитическую катастрофу, чем кончина Советского Союза. Распад Советского Союза был рано или поздно неизбежным. Но катастрофы на Украине можно было полностью избежать — её породил человек из Кремля». Статья завершается многоточием: «Владимир Путин — блестящий геополитический игрок? Ну да…»
У обывателя, читающего западных аналитиков и экспертов, в головах должна сложиться чёткая картинка: Путин в геополитике сумел растерять всё, а приобретение Крыма в историю пока не вписано. Ни в Киеве, ни в Минске хозяина Кремля не жалуют, а Запад обложил Москву санкциями, конца и края которым не видно. И остаётся товарищу Путину одно: одеваться в тон с Медведевым.
Вероятно, следующий глобальный вопрос, которым зададутся в «Вашингтон Пост» или в австрийских газетах, будет проблема первенства: кто, Медведев или Путин, первым придумал повязать красный галстук? И нет ли в этом цвете толстого намёка на коммунистическую идею?
Фото: AP / Ivan Sekretarev
Путин и Медведев куда более похожи, чем можно было подумать, пишет австрийская газета «Курьер» (заметка помещена в рубрику «Стиль жизни»). Президент и премьер «поразительно похожи». И вот несколько примеров.
Владимир Путин, присутствовавший на праздновании годовщины победы над фашистской Германией на Красной площади в Москве, как всегда, был в костюме, а поверх него надел чёрное полупальто. Как это принято, рядом с Путиным был премьер Медведев. Совпадение или нет? Но премьер выбрал поразительно похожее короткое пальто — с той лишь разницей, что цвет его был тёмно-синим, и оно имело меховой воротник.
Не первый раз лидеры страны выступили в качестве «двойников». На Пасху они побывали в одном из московских храмов. Путин надел красный галстук, и Медведев тоже надел красный галстук. Жена премьер-министра Светлана кстати надела красное платье.
В конце марта Путин и Медведев проделали большой путь до Земли Франца-Иосифа. Что они надели, как укрылись от мороза? Оба предстали в толстых пуховиках с меховыми воротниками.
«Конечно, это довольно поверхностный взгляд на политику, — признаётся автор заметки. — Однако вот ещё кое-что: Путину нельзя отказать в тщеславии. Или кто-то знает другого главу государства, который может сфотографироваться на рыбалке с голым торсом?»
Намёк журналиста, добавим, понятен. Австрийцы не понимают, почему Медведев не сделает того же самого — не сфотографируется по пояс обнажённым. Если бы это случилось, Медведева и Путина признали бы на Западе близнецами.
Пока же Путину отказали в политической гениальности. Это сделал Карл Бильдт (бывший премьер-министр Швеции) в своей статье для «Вашингтон Пост» . По его мнению, мировое признание Путина геополитическим гением не есть вопрос решённый.
Путин — не геополитический гений, которого мир «по принуждению» видит в нём, полагает Бильдт.
Иногда люди утверждают, пишет бывший политик, что Владимир Путин — геополитический игрок «необычайной компетентности и успеха». Неужели? А что, история уже не имеет значения?
Когда-то Путин говорил о распаде Советского Союза как о величайшей геополитической катастрофе века. Но ведь Советский Союз «был нежизнеспособным образованием и пришёл в упадок». Возникшей на его обломках новой России пришлось выстраивать дружеские и конструктивные отношения с вновь образованными независимыми государствами. И самыми важными здесь были отношения с Украиной, полагает эксперт.
Напоминая об «общем происхождении» и «Древней Руси, сложившейся вокруг Киева тысячу лет назад», Карл Бильдт указывает, что «две нации развились в разные идентичности, но всё ещё сохраняли прочные связи». Две экономики были интегрированы, а в Киеве «говорить по-русски было так же естественно, как говорить по-украински». Отношения между Киевом и Москвой должны были определить «новую геополитическую ситуацию на более широком пространстве Восточной Европы», считает автор. Но при Путине «дела пошли не так».
На политическом фронте Кремль «активно вмешивался в президентские выборы 2004 года, склоняя чашу весов в пользу кандидата Виктора Януковича, и это лишь ради того, чтобы вызвать «оранжевую революцию», отмечает эксперт. Виктор Ющенко, победитель выборов, имел «глубокие подозрения к очевидному заговору со стороны России».
Путин «плохо обошёлся с Украиной» и позднее, тогда, когда решил, что «его Евразийский экономический союз должен быть основан на таможенном союзе и что Украина должна стать его частью». Он приложил все усилия, чтобы помешать Украине продвигаться к соглашению о свободной торговле с Европейским союзом.
По мнению Бильдта, Путин использовал «все средства», кроме военных. «Мощная пропагандистская атака» против Украины сочеталась с «жёсткими экономическими мерами, уменьшающими торговые связи таким образом, что это наносило ущерб и самой России». И это всё ради того, чтобы «заставить Украину изменить курс». Советники Путина открыто предупредили Украину о «катастрофических последствиях».
Экономика Украины пошла на спад, и Янукович «в отчаянной попытке» спасти ситуацию оттянул соглашение с ЕС и «тайно пообещал войти в таможенный союз» с Россией.
И начался майдан — «народное движение».
«Янукович, убеждённый Путиным, подавил восстание при помощи жестокого насилия, в результате которого на улицах Киева погибло более ста человек. Такой исход стал катастрофой для обоих лидеров».
Янукович покинул свою родину в начале 2014 года, а Путин в ответ провёл «вторжение» и «присоединил Крым». Также он предпринял попытку отрезать «Новороссию» (кавычки в оригинале, “Novorossiya”) от южных районов Украины. Кремль считал: всё это будет легко, иронизирует автор. Волна телевизионной пропаганды, «зелёные человечки», националистически настроенные горячие головы, поставка тяжёлых вооружений и деньги — вот он, казалось бы, кусок пирога! «Но всё это провалилось, — констатирует автор. — Осенью 2014 года Путин должен был послать свои регулярные армейские батальонные группы на Украину, чтобы спасти затею от полного краха…»
Исторический результат: сегодня «поддерживаемые Кремлём сепаратисты контролируют около семи процентов территории Украины, нуждаясь в финансовой поддержке в миллиарды рублей». Ключевые отрасли российской экономики подпали под санкции. На Украине «около 10.000 человек погибло; примерно три миллиона вынуждены были покинуть свои дома».
По мнению эксперта, уже в начале 2014 года Украина «оправилась от катастрофического финансового положения» и «укрепила свою демократию», приступив к реформам. Страна «продвинулась вперёд в рамках соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС».
Тем временем Евразийский экономический союз ослабел, его стали разрывать споры. Интерес к нему участников угасает.
Что касается самого Путина, то он «был вынужден извлечь из истории урок, который должен быть ясен: вторжение в страну — не лучший способ приобрести друзей». Украина, которая «всегда была несколько раздробленной», теперь «объединилась», сопротивляясь России, указывает Бильдт. Новое поколение украинцев выросло, «считая Россию врагом, а не другом».
Путин, несомненно, предпочёл бы, чтобы история сохранила его как лидера, вернувшего Крым. Но это ещё предстоит выяснить: «дело Крыма открыто».
А вот «всё остальное» Путин потерял. Сегодня войска НАТО размещены в трёх прибалтийских государствах и в Польше. Расходы на оборону растут по всей Европе. Даже Беларусь «начинает беспокоиться».
И «великий народ Украины», пишет автор, к Кремлю «никогда не вернётся».
«Я бы не удивился, — пишет в заключение Бильдт, — если бы историки будущего восприняли это как ещё большую геополитическую катастрофу, чем кончина Советского Союза. Распад Советского Союза был рано или поздно неизбежным. Но катастрофы на Украине можно было полностью избежать — её породил человек из Кремля». Статья завершается многоточием: «Владимир Путин — блестящий геополитический игрок? Ну да…»
* * *
У обывателя, читающего западных аналитиков и экспертов, в головах должна сложиться чёткая картинка: Путин в геополитике сумел растерять всё, а приобретение Крыма в историю пока не вписано. Ни в Киеве, ни в Минске хозяина Кремля не жалуют, а Запад обложил Москву санкциями, конца и края которым не видно. И остаётся товарищу Путину одно: одеваться в тон с Медведевым.
Вероятно, следующий глобальный вопрос, которым зададутся в «Вашингтон Пост» или в австрийских газетах, будет проблема первенства: кто, Медведев или Путин, первым придумал повязать красный галстук? И нет ли в этом цвете толстого намёка на коммунистическую идею?
Автор: Олег Чувакин
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