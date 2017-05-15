13:49 15 мая

Охранник Яроша выстрелил в таксиста за отказ отвечать на "приветствие" "Слава Украине"

Украинские СМИ публикуют информацию об инциденте, который произошёл на днях в Днепропетровской области - в городе Днепродзержинске, который майданные власти переименовали в Каменское.

Портал «Событие» пишет, что боевик «Правого сектора» (* организация запрещена в РФ) выстрелил в водителя такси за то, что тот не ответил на его «приветствие» «Слава Украине!» так, как того требуют необандеровцы.
Группе правосеков, среди которых оказался и бывший охранник Яроша, не понравилось то, что таксист проигнорировал их слова «Слава Украине!», обращённые к нему. Сначала водителя избили, а затем и вовсе прострелили мужчине ногу.

В Фейсбуке один из представителей экстремистской организации публикует заявление городской ячейки «Правого сектора» (*).


Официальное заявление Каменской городской организации НВР "Правый Сектор" (*).

Сегодня в городе произошел инцидент, во время которого из травматического оружия был подстрелен объявить, что данный гражданин относится к Правому сектору (*). Хотим опровергнуть это утверждение: Малисевич Роман не имеет отношения к УВР "Правый Сектор", а является членом партии "Государственническая инициатива Яроша" (действие) и телохранителем Д. Яроша. Мы не знаем причин инцидента и обстоятельств, при которых произошел конфликт, поэтому не берёмся судить участников. Уверенно заявить можно одно: употребление алкоголя для националиста, а тем более применение оружия "под мухой" находится под строгим запретом. Считаем, что Ярош и руководство партии должны тщательно разобраться в ситуации и быстро опубликовать в прессе результаты собственного расследования.

Надеемся, что Каменская полиция внимательно и ответственно подойдёт к расследованию данной ситуации, и настоящие виновники будут наказаны, независимо от возможного давления с одной или другой стороны.


Фото с места событий:


Такого рода преступные выходки радикалов стали своеобразной нормой для современной Украины.


Использованы фотографии: http://sobitie.com.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 46

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  1. СтАрАеМсЯ Сегодня, 11:50
    И чего их в Европу не берут? :(
    СтАрАеМсЯ
    1. сиг Сегодня, 11:56
      Цитата: СтАрАеМсЯ
      И чего их в Европу не берут? :(

      У вас устаревшие сведения,любезный." Их" в Европу уже взяли- через несколько недель украинцы смогут безвиз ездить в Европу.
      сиг
      1. Fafnir Сегодня, 12:12
        Туристический "безвиз" - это взяли в европу? Ню-ню. laughing
        Fafnir
        1. dik-nsk Сегодня, 12:21
          употребление алкоголя для националиста, а тем более применение оружия "под мухой" находится под строгим запретом
          да ну? видимо забыли донести до личного состава - "мужики то не знали"))
          dik-nsk
        2. Zibelew Сегодня, 12:30
          Именно от такого национал-бандитизма и защищали Крым в феврале 2014...
          Zibelew
        3. сиг Сегодня, 12:37
          Цитата: Fafnir
          Туристический "безвиз" - это взяли в европу? Ню-ню. laughing

          Я бы не отказался от туристического безвиза.Сегодня туристический безвиз,завтра- рабочий безвиз,после завтра- полноценное вступление в ЕС.Никого прямо так,с порога,в ЕС не принимают.
          сиг
          1. dauria Сегодня, 12:45
            Никого прямо так,с порога,в ЕС не принимают.


            Да берут запросто - только надо народ истребить и ЦРУ в столице посадить. Землю продать. Иностранных солдат кормить. Не так уж и много условий. Даже название страны разрешается оставить. laughing
            dauria
            1. сиг Сегодня, 13:00
              Цитата: dauria
              Никого прямо так,с порога,в ЕС не принимают.

              Да берут запросто - только надо народ истребить и ЦРУ в столице посадить. Землю продать. Иностранных солдат кормить. Не так уж и много условий. Даже название страны разрешается оставить. laughing

              Покажите мне страну,где произошли все перечисленные вами условия.
              сиг
              1. dauria Сегодня, 13:03
                Покажите мне страну,


                В любую в современной "младоЕвропе", бывшую либо в СЭВ, либо в Варшавском договоре, либо в составе СССР ткните пальцем на Ваш выбор. Это уже не страны- так, плацдармы. Поляки только кочевряжатся , а толку ? Вассал есть вассал, как его ни раскрась. Шаг "не туда" - выпорют на конюшне , всего делов-то.
                dauria
                1. сиг Сегодня, 13:29
                  Цитата: dauria
                  Покажите мне страну,

                  В любую в современной "младоЕвропе", бывшую либо в СЭВ, либо в Варшавском договоре, либо в составе СССР ткните пальцем на Ваш выбор. Это уже не страны- так, плацдармы. Поляки только кочевряжатся , а толку ? Вассал есть вассал, как его ни раскрась. Шаг "не туда" - выпорют на конюшне , всего делов-то.

                  Следуя вашей логике- моя страна- полный вассал России,дальше некуда.США население стран восточной Европы хотя бы кормит,если исходить из вашей логики,а вот Россия армян - нет.Те же поляки живут так,что армяне не могут о таком и мечтать.Оккупант должен хотя бы заботиться в мизерном количестве о судьбе людей,живущих на оккупированных территориях.Я вот со стороны России такой заботы насчёт оккупированной ею Арменией и её населением чего то не вижу.Я это написал ,исходя из вашей логики- военная база РФ в Гюмри и столице страны - Ереване ,тесное сотрудничество армянских спецслужб с российскими,создание совместной группировки войск,плата Армении за пользование российской базы в армении( коммунальные платежи,плата за землю под базы и под военные полигоны- за них не взимается плата),раздолбанная страна,из которой за четверть века независимости сбежало более половины населения.Все признаки соответствуют,чтоб Армению взяли в ЕС.Но Армению берут в Таможенный Союз.
                  сиг
              2. Lycan Сегодня, 13:33
                Цитата: сиг
                Покажите мне страну,где произошли все перечисленные вами условия.

                Латвия.
                1) Русскоязычные социально обделены. Молодых латышей выдавливают за рубеж неявно, но убедительно - здесь не практикуется господдержка производств, и всё, что есть - это продукт чисто инициативы хозяина. На селе - выживают, я бы сказал, чудом, ибо закупочные цены продукции - на грани "махнуть на всё рукой". У меня друг на селе живёт и ситуацию я с его слов принимаю именно такую.
                2) Про ЦРУ не известно. На то оно и ЦРУ.
                3) Иностранная солдатня у нас на ротационной основе. Они всегда есть, техники дофига. Есть особая услуга у НАТО - присылать самолёты для патрулирования возд. пространства. Так что чужую авиацию мы тоже кормим.
                Lycan
      2. aleks26 Сегодня, 13:17
        Цитата: сиг
        через несколько недель украинцы смогут безвиз ездить в Европу.

        Скорей бы!
        aleks26
      3. Pyjama Сегодня, 13:41
        Цитата: сиг
        Цитата: СтАрАеМсЯ
        И чего их в Европу не берут? :(

        У вас устаревшие сведения,любезный." Их" в Европу уже взяли- через несколько недель украинцы смогут безвиз ездить в Европу.

        Ага, безвизовый режим для туристов, это взяли в Европу? Гондурас, Самоа, Гренада,Эквадор це Европа! Безвизовый режим это удобно, но если у Вас нет 60 евро на визу ,то конечно вы европейцы, во всяком случае "в душе" точно и Вам обязательно надо, что б Вам разрешили бесплатно поехать посмотреть как там хорошо живут люди без образования и специальности, за это можно и экономику просрать и часть територии, главное что б ХАЛЯВА хоть в чем-нибудь. Конечно, с праведным гневом, Вы отметает все 'инсинуации', нет, теперь Вы свободны, угу свобода ценой в 60 евро, учитывая инфляцию за 300 лет, у индейцев бусы и зеркала были дороже и как минимум их приобретения были практичнее, но, да, Вы хотя бы скачите и пляшите не хуже других аборигенов Африки и Америки, вышивать ещё не разучились, а вот строить мосты и заводы это уже не ваше.
        Поздравляю, теперь вливаться в ряды афро и арабоевропейцев стало дешевле, Вас приняли в семью европейских попрошаек, Вы не Греция и не Португалия, Вы теперь Тринидад и Табаго ( безвизовый с Европой) и перспективы Ваши такие же, Европе не нужна вторая Польша, тем более бедная, у Вас теперь нет промышленности, значит не будет и образования, капитализм хорошо платит за мозги и реально меньше за руки, 2-3 поколения и вершиной станет среднее образование подай-принеси, отвези.С чего будите отдавать кредиты, Россия смогла это сделать расплатившись своим национальным богатством, нефтью, газом, а что есть у Вас, нет серьезно Вы вообще думаете о том что долги только растут, что берете кредиты, что бы отдавать предыдущие, что лучше не может стать, есть долги и нет промышленности.
        Россия с гораздо большим научным и техническим потенциалом пока не может полностью освоить 5 технологический уклад, передовые страны шагнули в 6, у Украины нет шансов от слова совсем, Европа обремененная своими комплексами "белого человека" не сможет затащить всех желающих в светлое будущее, хочет но не может от этого и двойные стандарты, мир уже поделён, думаете Камбоджа или Габон не хочет красиво жить? Оглянитесь, что бы кто-то жил хорошо на него кто то должен работать, или он должен вкалывать сам, Вам не чем работать нет фабрик, заводов, а вы ещё и денег в долг набрали, чудес не бывает Вас распродадут у кого есть хоть какие-то мозги тех научат "простым движениям" подай-принеси, покрутии, пососи, к сожалению так устроен мир -бедные и живут бедно, хоть с визой, хоть без.
        Pyjama
    2. tiredwithall Сегодня, 11:56
      Цитата: СтАрАеМсЯ
      И чего их в Европу не берут?

      Там и своих таких хватает. А главное, чего они добиваются, состоит в стравливании всех нас по выдуманно-национальным признакам.
      tiredwithall
    3. Александр романов Сегодня, 12:11
      Цитата: СтАрАеМсЯ
      И чего их в Европу не берут? :(

      Уже берут ,только по безвизу . В Европе не заметили разницы,между украинскими радикалами и беженцами арабами.Они одинаковые,можно брать.
      Александр романов
      1. сиг Сегодня, 12:43
        Цитата: Александр романов
        Цитата: СтАрАеМсЯ
        И чего их в Европу не берут? :(

        Уже берут ,только по безвизу . В Европе не заметили разницы,между украинскими радикалами и беженцами арабами.Они одинаковые,можно брать.

        Если следовать логике Александра Романова,то армяне должны по гроб жизни благодарить своё правительство,что оно не подписало с ЕС соглашение о " Восточном партнерстве" и практически отказалось от возможности ездить ,к примеру,в Венецию,безвиз.Только вот армяне чего- то не восхваляют своих правителей за такие широкие перспективы ,которые они предоставили своим гражданам,захлопнув перед их носом возможность безвизового посещения Мадрида.Зато у армян есть возможность безвизового посещения Магадана и Бишкека,а это дорогого стоит!! wassat
        сиг
        1. Макаров Сегодня, 13:12
          В Венеции пахнет плохо..а если у вас нет 30-50 евро на визу то и делать вам там по большому счету нечего....так как это стоимость самого дешевого номера на задворках...за ночь...
          Макаров
          1. сиг Сегодня, 13:39
            Цитата: Макаров
            В Венеции пахнет плохо..а если у вас нет 30-50 евро на визу то и делать вам там по большому счету нечего....так как это стоимость самого дешевого номера на задворках...за ночь...

            Я ездил в Европу в прошлом году,и дело здесь не только в деньгах на визу,не в этих 30-50 евро.Нашу туристическую группу,состоящую из 15 человек,в немецком посольстве в Ереване сократили до 3 человек,остальным было отказано в видах.Так что здесь дело не в этих пресловутых 30-50 евро ,которые платятся в посольстве.И все на этом форуме это прекрасно понимают,только прикидываются не знающими простых истин- ну что этот безвиз им даёт,разница то всего в том,что платишь 30-50 евро в посольстве и виза в кармане.В это могут поверить все,кроме ,к примеру ,меня- я видел,как в немецком посольстве в прошлом году в визе отказали 12 армянам без малейшего объяснения причин отказа- они не обязаны.
            сиг
        2. pv1005 Сегодня, 13:14
          Цитата: сиг
          то армяне должны по гроб жизни благодарить своё правительство,что оно не подписало с ЕС соглашение о " Восточном партнерстве" и практически отказалось от возможности ездить ,к примеру,в Венецию,безвиз.

          Только вот украинцы чего- то не восхваляют своих правителей за такие широкие перспективы ,которые они предоставили своим гражданам,распахнув перед их носом возможность безвизового посещения Мадрида.Зато у украинцев есть возможность прыгать на развалинах своей промышленности, а это дорогого стоит!! fool
          А вам СИГ следовало бы работать, дабы наскрести дополнительно 30$ на визу для поездки в Мадрид (надо полагать на остальное путешествие у вас деньги то есть), а не скулить на ВО какое у вас нехорошее правительство
          pv1005
          1. сиг Сегодня, 13:42
            Я уже побывал в Мадриде,чего и вам желаю.И вы прекрасно понимаете,что безвиз- это не только возможность не платить эти 30евро.
            сиг
    4. сибиралт Сегодня, 12:32
      Теперь и европейским таксистам придется зиговать приезжим украинцам. belay
      сибиралт
  2. tiredwithall Сегодня, 11:50
    Так и перебьют, перекалечат, запугают на Украине всех нормальных людей. Решение проблемы - объединение и установление границы в Карпатах.
    tiredwithall
    1. Чёрный Сегодня, 11:56
      Слава Юкройыни" держится только на угрозе применения оружия и угрозе смерти . Свидомые, скоро вас начнут вешать... а убежать смогут только ваши руководители... и то опыт Бандеры и Шухевича показывает как далеко они смогут убежать
      Чёрный
  3. Тралл Сегодня, 11:51
    Таксисты, кстати, реальная сила, которая может подняться против правосеков.
    вот удостоверение того урода:
    Тралл
    1. Копчёный Сегодня, 11:55
      С "афганцами" тамошними на днях уже провели разъяснительную беседу арматурой по черепу, думаю с таксистами будет так же. Тут уже даже не арматура, а огнестрел.. Тем более это уже не первый случай с перевозчиками.
      Копчёный
      1. Чёрный Сегодня, 12:01
        Ваще-та по канституцыи все граждане незалежной должны в ответ на "слава украина" кричать хеироям сала" и иступленно зиговать. А если кто сделает подскок при этом, то это вообще , из благонадежных. Остальных на гиляку. И в стране начнется нормальная жысть и парядак, как оно и должно быть. laughing
        Чёрный
      2. DenZ Сегодня, 12:07
        Не ровен час. Правосеки потихоньку наскребают на свою голову. Уровень недовольства населения Украины их действиями достаточно высокий.
        DenZ
  4. Антон Болдаков Сегодня, 11:52
    Бывает... а ведь этот случай только тот, о котором мы узнали. А сколько таких происшествий было "спрятано под сукно"?
    Антон Болдаков
  5. Толстоевский Сегодня, 11:53
    надеюсь, что не за горами тот день, когда за нацистский выкрик "слава украине" будут убивать на месте без суда и следствия
    Толстоевский
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:59
      И чем быстрее это произойдет, тем лучше будет нормальным украинцам.
      rotmistr60
    2. сиг Сегодня, 11:59
      Цитата: Толстоевский
      надеюсь, что не за горами тот день, когда за нацистский выкрик "слава украине" будут убивать на месте без суда и следствия

      Кстати,а почему выкрик или ,можно сказать,клич- " Слава Украине" -вы считаете нацистским? Клич " Слава Армении" я бы не посчитал нацистским.Лозунги не виноваты,виноваты люди,использующие такие лозунги в своих целях.
      сиг
      1. Володин Сегодня, 12:05
        Цитата: сиг
        Кстати,а почему выкрик или ,можно сказать,клич- " Слава Украине" -вы считаете нацистским?

        Историю почитайте. Там чёрным по белому о том, кто этот лозунг вместе с ответом на него в своё время использовал.

        Лозунги не виноваты,виноваты люди,
        В данном случае, скорее нелюди
        Володин
  6. AlexTires Сегодня, 11:58
    Вот так вот, Европа- учи правильный ответ на правильное приветствие правильных укров, которые скоро нарисуются...
    AlexTires
    1. ДЯДЯСТАС Сегодня, 12:48
      Цитата: AlexTires
      Вот так вот, Европа- учи правильный ответ на правильное приветствие правильных укров, которые скоро нарисуются...

      Ха! Представляете коллега, как будет выглядеть общение скажем в дырявой германии или франции между правосеком и типа беженцем!!?? Как вы думаете через сколько слов они перейдут на ножи? Вот где кино и немцы начнется.. сала уронили,,, хероям сена.. Встречай гейроппа эти тебе тоже тебе пукальник вз'ерошат. Даеш безвиз ,давай и нагибайся.
      ДЯДЯСТАС
  7. Горный стрелок Сегодня, 12:02
    Случай вопиющий, хотя, видимо, не редкий... Скорее бы настало то время, когда за выкрик "Слава Украине" любой гражданин мог открывать огонь на поражение am
    Горный стрелок
    1. Александр романов Сегодня, 12:17
      Цитата: Горный стрелок
      Скорее бы настало то время, когда за выкрик "Слава Украине" любой гражданин мог открывать огонь на поражение

      Сейчас уже бьют в морду.Скоро придет время,когда с разбитои хареи ,будет лежать сам Ярош.
      Александр романов
  8. tsvetkov1274 Сегодня, 12:03
    Да на халяау захотел проехать...
    -С вас ###гривен.
    -Я ветеран ато...я на передовой,я воевал...гер.слава!!!
    -Да пох.кто ты-плати.....далее по статье...
    tsvetkov1274
  9. Kot3713 Сегодня, 12:04
    Все , что нужно знать о правом секторе laughing
    Kot3713
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 13:39
      Кто шагает дружно в ногу?
      Пе.... ра сты! Дай дорогу!
      КОТ БАЮН
  10. Стас Снежин Сегодня, 12:10
    Дрессура продолжается,
    похоже, скоро скакать по сигналу будут..
    Стас Снежин
    1. ДЯДЯСТАС Сегодня, 12:52
      Цитата: Стас Снежин
      Дрессура продолжается,
      похоже, скоро скакать по сигналу будут..

      Как собаки Павлова мигнет лампочка и поскакали херои, предстовляете сколько прыгунов на светофоры реагировать будут. Страна кричащих кенгуру.
      ДЯДЯСТАС
  11. domnich Сегодня, 12:12
    Цитата: сиг
    Кстати,а почему выкрик или ,можно сказать,клич- " Слава Украине" -вы считаете нацистским?


    «Слава Украине! Героям слава!» ( украинец . «Слава Україні! Героям слава!») — приветствие и лозунг украинских националистов. Первая часть «Слава Украине» появилась во времена Украинской Народной Республики (1917—1920 годы).

    Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки (римский салют) был принят в качестве организационного пароля-приветствия для членов ОУН и УПА в период Второй мировой войны
    domnich
  12. PBF Сегодня, 12:17
    Во, всполошились. А когда в России убивают и калечат водителей такси каждый день, не кого это не удивляет? Бьют и ломают машины только за то, что дверь пассажиру отказался открыть.... Но то что лозунг. Полицейские уже давно молчат, таксисты сами учатся защищать себя, создавая группы и сообщество. Так что не чего удивительного нет...
    PBF
  13. Zomanus Сегодня, 12:32
    Безнаказанность и вседозволенность...
    Zomanus
  14. NUR Сегодня, 12:45
    Какое надо иметь терпенье, что теперь без монтировок таксисты ездят, так хоть осиновый кол с собой брали.
    NUR
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 13:38
    В европу! В европу их всех до единого! Пусть европейцы ощутят биение жизни в виде демократических украинских ценностей за которые боролись ими же сподвигнутые скакуасы.....
    КОТ БАЮН
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