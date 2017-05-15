Охранник Яроша выстрелил в таксиста за отказ отвечать на "приветствие" "Слава Украине"

Сегодня в городе произошел инцидент, во время которого из травматического оружия был подстрелен объявить, что данный гражданин относится к Правому сектору (*). Хотим опровергнуть это утверждение: Малисевич Роман не имеет отношения к УВР "Правый Сектор", а является членом партии "Государственническая инициатива Яроша" (действие) и телохранителем Д. Яроша. Мы не знаем причин инцидента и обстоятельств, при которых произошел конфликт, поэтому не берёмся судить участников. Уверенно заявить можно одно: употребление алкоголя для националиста, а тем более применение оружия "под мухой" находится под строгим запретом. Считаем, что Ярош и руководство партии должны тщательно разобраться в ситуации и быстро опубликовать в прессе результаты собственного расследования.



Надеемся, что Каменская полиция внимательно и ответственно подойдёт к расследованию данной ситуации, и настоящие виновники будут наказаны, независимо от возможного давления с одной или другой стороны.

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