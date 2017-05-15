13:48 15 мая

ВЦИОМ провёл опрос на тему российско-турецких отношений

Сегодня ВЦИОМ публикует статистические данные по поводу оценки россиянами двусторонних отношений между Россией и Турцией. Стоит заметить, что в российском обществе уровень негатива по отношению к Турции существенно снизился. Так, итоги опроса «Россия-Турция: перезагрузка?» показывают, что лишь 4% опрошенных считают отношения враждебными. В прошлом году этот показатель составлял 23%.

Большинство россиян, участвовавшие в опросе, считают российско-турецкие отношения либо нейтральными, либо прохладными. Отмечается, что есть 8% респондентов назвали отношения добрососедскими, а ещё 6% - дружескими.

При 13% считают, что отношения Москвы и Анкары за последний год ухудшились. Видимо, это те, кто не знакомиться с новостями или имеет весьма оригинальную собственную точку зрения.


49% опрошенных считают, что с Турцией России выгодно сохранять партнёрские отношения, несмотря на существование противоречий по ряду вопросов.

Из сообщения ВЦИОМ:
Одновременно с 35% до 12% сократилась доля радикально настроенных граждан, считающих, что нам следует придерживаться политики изоляции по отношению к Турции. Также менее популярен стал вариант политического противодействия, но при этом поддержания экономических и социальных отношений: с 33% до 26%.




Напомним, что отношения РФ и Турции серьёзным образом ухудшились после того, как истребитель турецких ВВС сбил Су-24М ВКС РФ на севере Сирии.


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Комментарии 24

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  1. Чёрный Сегодня, 12:08
    Вопрос можно по разному задать.....как считал, так и считаю, что эрдоган абсолютно не надёжный партнёр. С радостью воткнёт нож в спину в удобный для него момент.
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 12:19
      Ага. Пошли и опросили прохожих о внешней политики Турции с Россией, и стало всё понятно. laughing
      сибиралт
    2. Брови Брежнева Сегодня, 12:30
      Полностью согласен. За такое времяя координально измениться ничего не могло. Случай с СУ-24 был еще вчера.
      Брови Брежнева
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:10
        Такое ощущение, что опрашивали на турецком курорте, что все считают Турцию важным партнёром для России. Я считаю что с этими уродами порядочный человек в одном поле по большому не сядет, не говоря уже о каких либо переговорах.
        DIVAN SOLDIER
      2. Zoldat_A Сегодня, 13:15
        Цитата: Брови Брежнева
        Случай с СУ-24 был еще вчера.

        А я ЛИЧНО, например, так и не простил...
        Zoldat_A
      3. дядя Мурзик Сегодня, 13:41
        Брови Брежнева вы еще забыли о столкновении разведсудна!
        дядя Мурзик
  2. tiredwithall Сегодня, 12:08
    Спаси нас от таких друзей, а с врагами мы разберёмся сами.
    tiredwithall
    1. Чёрный Сегодня, 12:13
      Цитата: tiredwithall
      Спаси нас от таких друзей, а с врагами мы разберёмся сами.

      Точно. Как говорится; "хуже умных врагов, только хитропопые друзья"
      Чёрный
      1. Александр романов Сегодня, 12:20
        Цитата: Чёрный
        Точно. Как говорится;
        ....
        .... не нужен нам берег турецкий.
        Но Газпром имеет свои интересы request
        Александр романов
        1. Чёрный Сегодня, 12:24
          Цитата: Александр романов
          Но Газпром имеет свои интересы

          он всех имеет laughing
          Чёрный
        2. семург Сегодня, 12:42
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Чёрный
          Точно. Как говорится;
          ....
          .... не нужен нам берег турецкий.
          Но Газпром имеет свои интересы request

          Росатомпром вроде тоже не в стороне остался.
          семург
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:11
    Туркам надо чаще напоминать о Суворове. И тогда, возможно, будут вести скромно и без резких движений. wassat
    Горный стрелок
    1. Лужский Сегодня, 12:47
      Цитата: Горный стрелок
      Туркам надо чаще напоминать о Суворове. И тогда, возможно, будут вести скромно и без резких движений. wassat

      Интересно, если вам напомнить об адмирале Того вы станете вести себя "скромно и без резких движений"? А если еще и делать это "чаще"?
      Партнерские отношения с Турцией России нужны и нужны от слова "очень", не менее, а то и более, чем самим туркам. Для России сейчас Турция - единственный путь в Европу, ибо Украина и Польша настроены явно недружественно, и путь в Европу между Черным и Балтийским морями в любой момент может быть перекрыт или до безобразия усложнен. И Польша и Украина ведут себя пока более-менее прилично в отношении с Россией (я имею в виду транзитную политику) во многом потому что понимают - есть обходные пути через Турцию и Финляндию. Более длинные и сложные, но есть. А не будет их - тут же дороги перекроют, как пить дать.
      С турками нужно быть осторожными, но сильными, вежливыми, но настойчивыми. Им нельзя раскрывать объятия, к ним нельзя поворачиваться спиной, смотреть за ними нужно в оба глаза, иногда делать небольшие подарки (на востоке это ценят) и постоянно со всем возможным уважением демонстрировать силу.
      Лужский
      1. bas Сегодня, 12:58
        Вот и у нас так думают, но я за то чтобы спиной.
        bas
    2. bas Сегодня, 12:57
      При наличии более 200 достаточно современных с израильской модернизацией(о чём я лично очень сожалею) истребителей F-16 и немецких подлодок им точно напоминать о Суворове бесполезно.
      bas
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:17
    Конечно хорошие партнерские отношения необходимо иметь со всеми странами, но это в идеале и в жизни такого не бывает. Главное, чтобы твой партнер не играл только в свои ворота и у тебя за спиной не строил тебе козни. А с турками (Эрдоганом) ухо необходимо держать востро, т.к. неизвестно с какой ноги он завтра встанет.
    rotmistr60
    1. bas Сегодня, 12:59
      Как по мне, так известно.
      bas
  5. iliitchitch Сегодня, 12:26
    вциом в своём репертуаре . турция - исторический враг , факт . Будь у них возможность , на своей шкуре "дружбу" мы оценили бы . Перезагрузка какая-то . Пока ручонки потные липкие им не прищемишь , будут борзеть . Корефаны нашлись , ага .
    iliitchitch
  6. vladimirvn Сегодня, 12:26
    Сбитый самолет и гибель нашего летчика не скоро забудутся, какие бы контракты и договоры мы не подписывали. И Эрдоган здесь, вольно или не вольно, при делах.
    vladimirvn
  7. 31rus4 Сегодня, 12:33
    Уважаемые,не верил и не верю в эту чушь -социальные опросы.С Турцией вообще не понятные "игры",Не к чему хорошему они нас не приведут.Тот же газ. пром кинут в любой момент
    31rus4
  8. yuriy55 Сегодня, 12:44
    49% опрошенных считают, что с Турцией России выгодно сохранять партнёрские отношения, несмотря на существование противоречий по ряду вопросов.


    Почти половина! fellow Ещё больший процент наших граждан скажут, что с соседними странами (имеющими общую границу) нужно стремиться поддерживать добрые отношения: и деловые, и культурные. А нанесение обид и оскорблений не должны затмевать здравый рассудок. И блеск золота не имеет право ослеплять чистый взор...
    Кроме того, с известной подачи, термин - "партнёрские отношения" в политике получил широкое распространение. Однако, совместное участие в какой-либо деятельности, не может придать ей позитивный окрас. Партнёров у России стало много... recourse С друзьями-товарищами - "напряжёнка"... request
    yuriy55
    1. iliitchitch Сегодня, 13:20
      Цитата: yuriy55
      С друзьями-товарищами - "напряжёнка"...


      Какие нафиг друзья ещё ? Александр 1 , помнится , "мир на веки вечные" искал , много нашёл-то ? Раздолбал всю европу во главе с бонапартом (так сами нарвались-то), и Благородно этак ... с барского плеча ... Во чайник был .
      Избави , Боже , от "друзей" , а врагам навтыкаем , не пальцем деланы , чай .
      iliitchitch
  9. К0щей Сегодня, 13:15
    в принципе я с большинством согласен - сохранять партнерские отношения, пока нам выгодно. без всякой поддержки режима, только следование нашим собственным интересам, т.к. Турция всегда была очень ненадежным партнером в любом вопросе.
    К0щей
  10. mitrich Сегодня, 13:47
    Автор пишет: "При 13% считают, что отношения Москвы и Анкары за последний год ухудшились. Видимо, это те, кто не знакомиться с новостями или имеет весьма оригинальную собственную точку зрения."
    Зато автор не имеет собственной точки зрения вообще, только официальную. Сбили сушку- плохие османы, извинились сквозь зубы- хорошие, эмбарго на зерно- гады, отменили- друганы, только успевай за официальными СМИ переобуваться.
    Или он считает, что если с экрана источаются елейные улыбки, словеса, лобзания в дёсны и обнимашки, то это успех и улучшение? Эти османы ещё себя покажут, и не раз, только зазевайся.
    mitrich
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