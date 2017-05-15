ВЦИОМ провёл опрос на тему российско-турецких отношений

Одновременно с 35% до 12% сократилась доля радикально настроенных граждан, считающих, что нам следует придерживаться политики изоляции по отношению к Турции. Также менее популярен стал вариант политического противодействия, но при этом поддержания экономических и социальных отношений: с 33% до 26%.

Сегодня ВЦИОМ публикует статистические данные по поводу оценки россиянами двусторонних отношений между Россией и Турцией. Стоит заметить, что в российском обществе уровень негатива по отношению к Турции существенно снизился. Так, итоги опроса «Россия-Турция: перезагрузка?» показывают, что лишь 4% опрошенных считают отношения враждебными. В прошлом году этот показатель составлял 23%.Большинство россиян, участвовавшие в опросе, считают российско-турецкие отношения либо нейтральными, либо прохладными. Отмечается, что есть 8% респондентов назвали отношения добрососедскими, а ещё 6% - дружескими.При 13% считают, что отношения Москвы и Анкары за последний год ухудшились. Видимо, это те, кто не знакомиться с новостями или имеет весьма оригинальную собственную точку зрения.49% опрошенных считают, что с Турцией России выгодно сохранять партнёрские отношения, несмотря на существование противоречий по ряду вопросов.Из сообщения ВЦИОМ:Напомним, что отношения РФ и Турции серьёзным образом ухудшились после того, как истребитель турецких ВВС сбил Су-24М ВКС РФ на севере Сирии.