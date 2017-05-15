13:47 15 мая

Утвержден план ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов»

Военные специалисты определили контуры и масштаб предстоящей модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», передает Интерфакс сообщение информированного источника.



"Дорожная карта" модернизации авианесущего крейсера утверждена,
сказал источник, отметив, что «решение, на каком предприятии будет проводиться модернизация, и о времени начала работ, пока не принято».


Ранее источники агентства сообщали, что «в ходе предстоящей модернизации крейсера по финансовым соображениям вряд ли будет произведена замена ракетного комплекса "Гранит"». В первую очередь модернизация будет связана с заменой котлов.

Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сказал собеседник.

По его словам, «операция по замене котлов потребует, чтобы авианосец, по меньшей мере, 6 месяцев находился в доке». При этом источник отметил, что единственный док, способный принимать корабли такого тоннажа, в настоящее время находится на 82-м судоремонтном заводе, выведенном из состава ОСК, которая планируется быть головной в модернизации корабля».

В ходе модернизации на корабле будут также обновлены «радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс», добавил собеседник.

Использованы фотографии: http://kollektsiya.ru
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Комментарии 25

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 12:17
    Военные специалисты определили контуры и масштаб предстоящей модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», передает Интерфакс сообщение информированного источника.
    андрей юрьевич
  2. Irokez Сегодня, 12:18
    Может как-то можно в него ядерную установку всунуть? А то коптит и дымит, а тут рас и вертикальный взлёт с посадкой в степях Украины или Сирийской пустыне.
    Irokez
    1. AID.S Сегодня, 12:26
      Цитата: Irokez
      Может как-то можно в него ядерную установку всунуть?

      -Погуди, а...
      -Это когда на пароходе поплывешь.

      В школьные кружки надо было ходить.
      AID.S
    2. MMX Сегодня, 12:27
      Цитата: Irokez
      Может как-то можно в него ядерную установку всунуть? А то коптит и дымит, а тут рас и вертикальный взлёт с посадкой в степях Украины или Сирийской пустыне.


      Да, в космосе он бы неплохо смотрелся: Межгалактический крейсер "Адмирал Кузнецов"!
      MMX
    3. Грица Сегодня, 13:09
      Может как-то можно в него ядерную установку всунуть?
      Для этого потребуется все внутренние органы поменять и при этом кишки не перепутать
      Грица
  3. RUS96 Сегодня, 12:29
    Цитата: Irokez
    Может как-то можно в него ядерную установку всунуть?

    Тады проще новый построить wink
    RUS96
  4. Zomanus Сегодня, 12:30
    Ну хотя бы так. Я не думаю, что в случае чего эти ракеты сыграют значительную роль,
    пусть даже это будет и "Калибр".
    Zomanus
    1. bas Сегодня, 12:48
      А что сиграет значительную? А почему тогда просто вместо них два 29-х не добавить в ангар?
      bas
      1. donavi49 Сегодня, 12:55
        Так, это сложно, надо полностью перепланировать все (как сделали на Тип-001А). На Ляолине там емкости с ГСМ например.
        donavi49
        1. bas Сегодня, 13:02
          Юмкости тоже вариант если другое решение слишком дорого.
          bas
  5. barclay Сегодня, 12:32
    Мы с этим Кузей как "мартышка и очки".
    При этом источник отметил, что единственный док, способный принимать корабли такого тоннажа, в настоящее время находится на 82-м судоремонтном заводе, выведенном из состава ОСК, которая планируется быть головной в модернизации корабля».
    "Чудеса в решете" - самый большой док взяли и вывели из состава ОСК! Кто чем рулит - не понятно.
    «решение, на каком предприятии будет проводиться модернизация, и о времени начала работ, пока не принято».
    А может обратиться к китайским партнерам?
    barclay
    1. НасРать Сегодня, 12:37
      Цитата: barclay
      Мы с этим Кузей как "мартышка и очки".


      Не знаю как там мартышка с очками, но Кузя больше похож на чемодан без ручки... и бросить жалко и нести нет сил...
      НасРать
      1. barclay Сегодня, 12:44
        Цитата: НасРать
        Не знаю как там мартышка с очками, но Кузя больше похож на чемодан без ручки... и бросить жалко и нести нет сил...

        Согласен, можно сказать и так. Но, не солидно как то.
        barclay
      2. Грица Сегодня, 13:11
        К сожалению, ничего другого у нас нет. Придется этот чемодан носить подмышкой
        Грица
    2. Донской Сегодня, 12:39
      Цитата: barclay
      Мы с этим Кузей как "мартышка и очки".

      Кузя, да и другие надводные корабли 1 ранга для нашего ВМФ как чемоданы без ручки, списать жалко и заменить нечем, а на модернизацию денег нет.
      Донской
      1. yuriy55 Сегодня, 13:01
        Цитата: Донской
        а на модернизацию денег нет.

        Чем такая, - лучше никакой...А что денег на российский флот нет это понятно. Оно ведь сейчас важнее принять чемпионат мира по футболу...Тем более с такой мощной сборной... lol Они видать голы будут на морских просторах забивать в ворота американских АУГ... bully
        yuriy55
    3. donavi49 Сегодня, 13:04
      Так уже.

      Док для Звезды заложили на Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co.

      Ну, а Кузю толку тащить в Китай? Только если заказать там. Вон хронология строительства со спутника.
      donavi49
  6. askort154 Сегодня, 12:44
    Много было дебатов - нужны ли РФ авианосцы. Последний поход "Кузи" показал - авианосцы для обороны России не нужны. Слишком дорогая "игрушка". Только "понты". Долго стоял в ремонте, один поход, два потерянных самолёта и, опять в ремонт. Наши великие просторы (сухопутные) не один вражеский авианосец не "возьмёт". Защитить свою территорию, есть более эффективные виды оружия, а авианосцы - устаревающий вид захватнической доктрины стран, где воды больше чем суши.( Япония, США, Англия, Франция, Китай ). России надо прикрыть себя от авианосцев только на Востоке. В Балтику, Чёрное море и с Севера они никогда не сунутся. Финансы лучше заложить в развитие ВМФ. what
    askort154
    1. bas Сегодня, 12:51
      Так почему тогда не модернизировать его под заказ и не продать выгадно Индии? Уверен заинтересованность будет и денег они на масштабную модернизацию дадут. Тем более, что это один раз уже сделали.
      bas
      1. askort154 Сегодня, 13:12
        bas......Так почему тогда не модернизировать его под заказ и не продать выгадно Индии?

        Модернизация под современные требования такого "монстра", станет дороже нового.Его надо ,просто тупо, продать любому желающему. (Индии, Китаю, Ирану, Саудам,...... Украине - lol )
        askort154
    2. 30 вис Сегодня, 13:09
      На "заре перестройки " под громогласное Уря и восторженные визги "прорабов перестройки " уже все эти ваши домыслы и выводы о не нужности флота , а также окенских кораблей было сказано ,Жизнь показывет обратный результат . Имея сильный океанский флот Россия ни когда б не позволила присутствия "партнёров " в Чёрном море , да и Балтийском тоже! Бомбёжек Сирии , Югославии , Ливии !! Флот стоял бы под Вашингтоном и всё! Просто демонтрация военно-морского флага России под Лондоном , Нью -Йорком .. И баста !
      30 вис
      1. древний Сегодня, 13:16
        Цитата: 30 вис
        Имея сильный океанский флот


        Мы ведём разговор о КОНКРЕТНОЙ теме ..АВИАНЕСУЩЕЙ!
        А так вы во всём ПРАВЫ! drinks
        древний
    3. древний Сегодня, 13:14
      Цитата: askort154
      Последний поход "Кузи" показал - авианосцы для обороны России не нужны. Слишком дорогая "игрушка". Только "понты"


      Саша,целиком и полностью поддерживаю soldier
      Но не берусь "обсуждать" морскую составляющую (Удав ..проглотит lol ) скажу одно, что не будет Кузнецова то это ещё один "осиновый кол" в.....КБ "МиГ" soldier
      Уже писал об этом...если срочно не будет инозаказчика,то Миг-35С это "последнее" детище crying
      древний
      1. askort154 Сегодня, 13:46
        древний......Уже писал об этом...если срочно не будет инозаказчика,то Миг-35С это "последнее" детище

        Здравия желаю, Серёж! hi Вроде бы, Египет виды имеет ?
        askort154
  7. yuriy55 Сегодня, 13:08
    При этом источник отметил, что единственный док, способный принимать корабли такого тоннажа, в настоящее время находится на 82-м судоремонтном заводе, выведенном из состава ОСК, которая планируется быть головной в модернизации корабля

    Прямо так и вижу:
    В Москве осталась единственная мастерская, способная принять в ремонт Мерседесы правительственного пользования... belay
    В России остался один банк, работающий с физическими лицами... belay
    В ЦУМе выставлен на продажу последний рулон туалетной бумаги... belay

    Правильное решение!!! good Браво!!! fellow Слава партии, ведущей нас к победе капитализма!!! Ура!!! fellow
    yuriy55
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