Утвержден план ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов»
Военные специалисты определили контуры и масштаб предстоящей модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», передает Интерфакс сообщение информированного источника.
Ранее источники агентства сообщали, что «в ходе предстоящей модернизации крейсера по финансовым соображениям вряд ли будет произведена замена ракетного комплекса "Гранит"». В первую очередь модернизация будет связана с заменой котлов.
Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сказал собеседник.
По его словам, «операция по замене котлов потребует, чтобы авианосец, по меньшей мере, 6 месяцев находился в доке». При этом источник отметил, что единственный док, способный принимать корабли такого тоннажа, в настоящее время находится на 82-м судоремонтном заводе, выведенном из состава ОСК, которая планируется быть головной в модернизации корабля».
В ходе модернизации на корабле будут также обновлены «радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс», добавил собеседник.
"Дорожная карта" модернизации авианесущего крейсера утверждена,сказал источник, отметив, что «решение, на каком предприятии будет проводиться модернизация, и о времени начала работ, пока не принято».
Ранее источники агентства сообщали, что «в ходе предстоящей модернизации крейсера по финансовым соображениям вряд ли будет произведена замена ракетного комплекса "Гранит"». В первую очередь модернизация будет связана с заменой котлов.
Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сказал собеседник.
По его словам, «операция по замене котлов потребует, чтобы авианосец, по меньшей мере, 6 месяцев находился в доке». При этом источник отметил, что единственный док, способный принимать корабли такого тоннажа, в настоящее время находится на 82-м судоремонтном заводе, выведенном из состава ОСК, которая планируется быть головной в модернизации корабля».
В ходе модернизации на корабле будут также обновлены «радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс», добавил собеседник.
Использованы фотографии: http://kollektsiya.ru
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