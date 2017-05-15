13:46 15 мая

Конфузы Украины на «Евровидении». Впечатления иностранцев

Пётр Порошенко, который проигнорировал финал Евровидения, хотя и обещал посетить конкурс, сегодня сделал запись в Фейсбуке о новой «победе». Порошенко пишет:
Несмотря на опасения скептиков, я горд тем, что мы сделали Евровидение-2017. Никто не смог остановить нас! Я очень рад, что нам удалось всё организовать на высоком уровне. И это дало возможность нашим гостям чувствовать себя комфортно. Тысячи людей работали над тем, чтобы создать положительный имидж Украины. Наша следующая цель - финал Лиги Чемпионов, который состоится в мае 2018 года в Киеве.


Конфузы Украины на «Евровидении». Впечатления иностранцев


Ранее своё отсутствие на концерте финальной части Евровидения Порошенко объяснил обстрелами в Авдеевке. Теперь выясняется, что обстрел в качестве очередной провокации был проведён радикалами и представителями украинских спецслужб именно с той целью, чтобы в очередной раз переложить вину на ЛДНР. При этом день был выбран подходящий – финал международного песенного конкурса, когда на обстрел Авдеевки можно было обратить внимание максимального числа людей.


В украинском сегменте социальных сетей появились слова о том, что финал Евровидения Порошенко не посетил из-за «угрозы террористического акта». В итоге никакого террористического акта не было, если не считать таковым появившегося на сцене в непотребном виде человека с австралийским флагом во время внеконкурсного выступления Джамалы. Украинские СМИ тут же подхватили тему, назвав всё это «очередной провокацией прокремлёвских сил».

На этом фоне обращают на себя внимание комментарии зарубежных гостей Евровидения. Люди откровенно удивлены тем, что в Киеве они повсюду слышали русскую речь, хотя украинские власти прилагают все силы, чтобы русский язык фактически вытравливался из использования. При этом выражается недоумение, как можно не признавать официальным язык, на котором говорят до 80% граждан Украины.

Конкурс на Украине стал ещё и самым "криминальным" за все последние годы. В отношении европейских туристов, прибывших в Киев, в общей сложности было совершено более 20 преступлений различного характера, включая кражи. По словам одного из туристов, у него вызвал сожаление тот факт, что при большом числе полицейских в городе имело место такое число преступлений всего за несколько дней.


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Комментарии 32

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  1. Александр романов Сегодня, 12:27
    Показать бы это фото ,тому украинцу,кто голосовал за него и спросить его-Ну как тебе этот клоун?
    Александр романов
    1. Zibelew Сегодня, 12:32
      Вот оно лицо Украны fellow За акт джихада на сцене Евровидения во время выступления певицы Джамалы ответственность понес украинский пранкер и журналист Виталий Седюк. Главное ему не повторять данный номер перед сокамерниками laughing
      Zibelew
      1. Александр романов Сегодня, 12:37
        Цитата: Zibelew
        Вот оно лицо Украны

        Это ее символ!!!
        Александр романов
        1. dik-nsk Сегодня, 12:40
          зачем вообще тащить на ресурс новости об этом сборище? я несказанно рад, что нашу участницу не пустили на/в Украину и по нашему ТВ никаких новостей об этом действе - как вспомнишь прошлые годы - атас
          dik-nsk
          1. Александр романов Сегодня, 12:41
            Цитата: dik-nsk
            зачем вообще тащить на ресурс новости об этом сборище?

            Это не сборище,а европеиские ценности.
            Александр романов
        2. сиг Сегодня, 13:14
          Я смотрел " Евровидение" в прямом эфире,армянское телевидение её показывало,в отличии от российского и мне не кажется,что все было не так уж и плохо.Что бы рассуждать о предмете спора,нужно иметь возможность хотя бы смотреть её.А большинство россиян не имели такой возможности.Вместо того,что бы обсуждать голую задницу какого то выскочки,надеявшегося своей выходкой привлечь к себе внимание,было бы лучше обсуждать факт отказа российского телевидения ( причём всех центральных каналов) от показа " Евровидения"! Это нужно обсуждать,а не голую задницу .
          сиг
          1. Околоточный Сегодня, 13:27
            Слышь, "радетель за ценности", тогда по "обсуждай" причину отказа трансляции Первого? Ведь всё знаешь, а бревном прикидываешься. Вот я и говорю, в каждом посте одних ("демократов") подлизнуть...у них, на Россию помои вылить.
            Околоточный
      2. Чёрный Сегодня, 12:38
        Цитата: Zibelew
        Вот оно лицо Украны За акт джихада на сцене Евровидения во время выступления певицы Джамалы ответственность понес украинский пранкер и журналист Виталий Седюк. Главное ему не повторять данный номер перед сокамерниками

        Шо называется показала товар лицом ..."у нас товар у вас купец" wassat
        Виталий Седюк - ПОБЕДИТЕЛЬ ЕВРОВИДЕНИЯ 2017! laughing Лучшего финала и не придумать! Все в традициях евро,правда джамалка и укроблогеры уже объявила виноватыми "клятых" laughing
        Чёрный
        1. Zoldat_A Сегодня, 13:04
          Цитата: Чёрный
          Лучшего финала и не придумать! Все в традициях евро,правда джамалка и укроблогеры уже объявила виноватыми "клятых"

          Ну а кого ж винить? Не себя же... Давно известно - если член коротковат - значит, Путин виноват... Обидно, блин, за бывших "родственников" по стране.... Это ж надо - за каких-то 25 лет так с глузду съехать?....
          Zoldat_A
      3. Монос Сегодня, 12:42
        А что за кипеш? Голая .опа - почти официальный символ Украины. Вон, Поросёнок её уже три года всей стране показывает и ничего.
        Монос
        1. Чёрный Сегодня, 12:48
          Цитата: Монос
          Поросёнок её уже три года всей стране показывает и ничего.

          он ей уже торгует вовсю... laughing
          Чёрный
          1. Александр романов Сегодня, 12:56
            Цитата: Чёрный
            он ей уже торгует вовсю...

            Украинца спрашивают- Что вам дал майдан?— Лично мне майдан дал независимость. А в материальном плане? — Завод встал, меня уволили. Я стал предпринимателем, открыл бордель, дела пошли в гору...— А сколько стоят услуги в борделе?— Недорого. Анал 200 гривен, орал 50. — А классика? А классики у меня нет. Предприятие маленькое, я пока один работаю..
            Александр романов
            1. Чёрный Сегодня, 12:59
              good пошляк однако ... wassat
              Чёрный
    2. злой партизан Сегодня, 12:35
      Цитата: Александр романов
      Показать бы это фото ,тому украинцу,кто голосовал за него и спросить его-Ну как тебе этот клоун?

      Это тебе к Карсу. yes Заодно спроси у него: как там проектировщики газопроводов из Ивано-Франковска (которых из России поганой метлой в 2014 году, ещё до победы майдана, погнали) себя чувствуют? Строят в Европах газопроводы или нет? Он им это обещал wassat .
      Привет, потенциальный подследственный! drinks
      Чёт вагон красной рыбы от тебя так и не пришёл no ...РЖД наверно виновато what . Ты же ведь не мог мне его не послать request ? Правильно ? Иначе бы am ...Ну ты понял... feel
      злой партизан
      1. Александр романов Сегодня, 12:40
        Цитата: злой партизан
        Он им это обещал

        Он в кисельных берегах купаться обещал.С Китаицами говорил торговать пушниной будем laughing
        Цитата: злой партизан
        ..Ну ты понял

        Вот мы позавчера сели в скаипе и посидели.как люди,а ты как украпатриот со своими европеискими ценностями.
        Александр романов
        1. Zoldat_A Сегодня, 13:08
          Цитата: Александр романов
          С Китаицами говорил торговать пушниной будем

          А пушнину возить тем паровозом, который один раз в Китай в обход России съездил? good laughing laughing
          Zoldat_A
    3. iliitchitch Сегодня, 12:42
      Цитата: Александр романов
      Показать бы это фото ,тому украинцу,кто голосовал за него и спросить его-Ну как тебе этот клоун?


      А бесполезно , коллега . Этот "Обитаемый остров" спасти невозможно . По жизни попрошайки , ни на что не способные .
      iliitchitch
      1. просто экспл Сегодня, 13:02
        зато бабы у них красивые .
        правда это арабам радость , а не им . но все же .
        просто экспл
        1. iliitchitch Сегодня, 13:12
          Цитата: просто экспл
          зато бабы у них красивые .


          laughing Тут не поспоришь , кровь с молоком , УХ . Но в сравнении с нашими багирами , ну , не знаю , не знаю . Обсуждать-то и нечего , в общем-то , одной крови произведения .
          iliitchitch
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:37
    ... пецька от рошена блефует, ему уже никто не верит... гонит пургу и гордится собой... кончит свою никчемную пропойную житуху под забором...
    a.s.zzz888
    1. pvv113 Сегодня, 12:45
      кончит свою никчемную пропойную житуху под забором...

      Который построил Яйценюх wink
      pvv113
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:42
    Никто не смог остановить нас! Я очень рад, что нам удалось всё организовать на высоком уровне

    Остановить (по Порошенко) конечно пыталась Россия больше вроде некому. А вот про высокий уровень лучше бы промолчал. Вот, что значит кондитер - из любого "продукта" с душком пытается сделать конфетку. После окончания конкурса еще будут разборки оргкомитета с украинской стороной по поводу нарушения правил проведения конкурса как было обещано.
    rotmistr60
  4. pvv113 Сегодня, 12:44
    при большом числе полицейских в городе имело место такое число преступлений всего за несколько дней

    Так и сами полицейские на Украине криминалом не брезгуют
    pvv113
    1. Александр романов Сегодня, 12:48
      Цитата: pvv113
      Так и сами полицейские на Украине криминалом не брезгуют

      У них традиции с 40х годов
      Александр романов
      1. pvv113 Сегодня, 12:53
        Моего знакомого дальнобойщика остановили гаишники, отобрали валюту и слили солярку. И это не на западенщине, а в Запорожской области
        pvv113
        1. Александр романов Сегодня, 12:59
          Цитата: pvv113
          оего знакомого дальнобойщика остановили гаишники, отобрали валюту и слили солярку.

          Мои знакомый дальнобоищик,гаишникам взятки не дает.Говорит -Я че баран,посадят на хрен. Это во Владике.
          Александр романов
  5. AID.S Сегодня, 12:49
    Наша следующая цель - финал Лиги Чемпионов, который состоится в мае 2018 года в Киеве.

    Шойгу, что хочешь делай, ЦСКА должен быть в финале... желательно со Спартаком.
    AID.S
    1. Александр романов Сегодня, 12:57
      Цитата: AID.S
      Шойгу, что хочешь делай, ЦСКА должен быть в финале... желательно со Спартаком.

      Не актуально,идет ЧМ по хоккею.Футбол потом
      Александр романов
      1. AID.S Сегодня, 13:28
        Цитата: Александр романов
        Не актуально,идет ЧМ по хоккею.Футбол потом

        Для нас актуальны финалы только в Берлине. С некоторых пор. laughing
        AID.S
    2. Paranoid50 Сегодня, 13:01
      Цитата: AID.S
      Шойгу, что хочешь делай, ЦСКА должен быть в финале..

      Дык,кони давно уж из "ведомственных" стали "профсоюзными". Самый же успешный армейский проект в футболе - румынская "Стяуа"(времён Чаушеску).
      Цитата: AID.S
      желательно со Спартаком.
      А эти и квалификацию провалят.
      Paranoid50
      1. AID.S Сегодня, 13:31
        Тогда товарищеский матч.
        AID.S
  6. AID.S Сегодня, 13:11
    Это что за беланы киевские?
    AID.S
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