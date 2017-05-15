Конфузы Украины на «Евровидении». Впечатления иностранцев

Несмотря на опасения скептиков, я горд тем, что мы сделали Евровидение-2017. Никто не смог остановить нас! Я очень рад, что нам удалось всё организовать на высоком уровне. И это дало возможность нашим гостям чувствовать себя комфортно. Тысячи людей работали над тем, чтобы создать положительный имидж Украины. Наша следующая цель - финал Лиги Чемпионов, который состоится в мае 2018 года в Киеве.

Пётр Порошенко, который проигнорировал финал Евровидения, хотя и обещал посетить конкурс, сегодня сделал запись в Фейсбуке о новой «победе». Порошенко пишет:Ранее своё отсутствие на концерте финальной части Евровидения Порошенко объяснил обстрелами в Авдеевке. Теперь выясняется, что обстрел в качестве очередной провокации был проведён радикалами и представителями украинских спецслужб именно с той целью, чтобы в очередной раз переложить вину на ЛДНР. При этом день был выбран подходящий – финал международного песенного конкурса, когда на обстрел Авдеевки можно было обратить внимание максимального числа людей.В украинском сегменте социальных сетей появились слова о том, что финал Евровидения Порошенко не посетил из-за «угрозы террористического акта». В итоге никакого террористического акта не было, если не считать таковым появившегося на сцене в непотребном виде человека с австралийским флагом во время внеконкурсного выступления Джамалы. Украинские СМИ тут же подхватили тему, назвав всё это «очередной провокацией прокремлёвских сил».На этом фоне обращают на себя внимание комментарии зарубежных гостей Евровидения. Люди откровенно удивлены тем, что в Киеве они повсюду слышали русскую речь, хотя украинские власти прилагают все силы, чтобы русский язык фактически вытравливался из использования. При этом выражается недоумение, как можно не признавать официальным язык, на котором говорят до 80% граждан Украины.Конкурс на Украине стал ещё и самым "криминальным" за все последние годы. В отношении европейских туристов, прибывших в Киев, в общей сложности было совершено более 20 преступлений различного характера, включая кражи. По словам одного из туристов, у него вызвал сожаление тот факт, что при большом числе полицейских в городе имело место такое число преступлений всего за несколько дней.