13:52 15 мая

Минобороны РФ заказало партию радиолокационных комплексов «Небо-М»

В рамках реализации гособоронзаказа российское военное ведомство заключило с Нижегородским научно-исследовательским институтом радиотехники контракт на поставку радиолокационных комплексов (РЛК) «Небо-М», сообщает пресс-служба Минобороны.

Минобороны РФ заказало партию радиолокационных комплексов «Небо-М»


«В мобильных трехкоординатных многодиапазонных радиолокационных комплексах средних и больших высот боевого режима межвидового применения "Небо-М" использованы средства со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии стелс», – говорится в релизе.


Сообщается, что «для РЛК характерно малое время завязки трасс по высокоскоростным целям, высокий темп обновления и выдачи информации, в том числе по скоростным и маневрирующим целям, большие дальности обнаружения пусков баллистических ракет, большие потолки в режиме сопровождения баллистических целей».

В ведомстве уточнили, что «в режиме кругового обзора комплекс обеспечивает работу на дальности от 10 до 600 км, на высотах до 600 км. Одновременно сопровождается до 200 трасс целей с радиальными скоростями до 18 тысяч км/час».

В секторном режиме аппаратура комплекса может отслеживать до 20 целей на дальности до 1800 км и на высотах до 1200 км.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. рич Сегодня, 13:07
    Техника в комлект к С-500
    рич
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:10
      А там весь комплекс ПВО в единый комплект уже привели, по моему в году этак 2014. А вообще для оперативного закрытия "дыр".
      Владыка Ситх
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:11
      Почему пять комплексов...чем обоснованно такое количество и как и где их планируют применять...в каких районах РОССИИ или мира? what
      Тот же ЛЕХА
      1. антивирус Сегодня, 13:22
        да,больше надо. тыла уже нет , КР и Урал и Красноярск достанут.
        Народ(тыл) и Армия ( фронт-границы) едины.
        А большее кол-во комплексов позволит продавать безопасность ( красные линии)за умеренные деньги. Кто купит? как и за что?
        антивирус
  2. mitrich Сегодня, 13:30
    Сколько же у нас разных систем РЭБ, офигеть! Кто нибудь посчитал бы. Уже самостоятельный род войск, однако.
    mitrich
Картина дня