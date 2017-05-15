Минобороны РФ заказало партию радиолокационных комплексов «Небо-М»
В рамках реализации гособоронзаказа российское военное ведомство заключило с Нижегородским научно-исследовательским институтом радиотехники контракт на поставку радиолокационных комплексов (РЛК) «Небо-М», сообщает пресс-служба Минобороны.
«В мобильных трехкоординатных многодиапазонных радиолокационных комплексах средних и больших высот боевого режима межвидового применения "Небо-М" использованы средства со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии стелс», – говорится в релизе.
Сообщается, что «для РЛК характерно малое время завязки трасс по высокоскоростным целям, высокий темп обновления и выдачи информации, в том числе по скоростным и маневрирующим целям, большие дальности обнаружения пусков баллистических ракет, большие потолки в режиме сопровождения баллистических целей».
В ведомстве уточнили, что «в режиме кругового обзора комплекс обеспечивает работу на дальности от 10 до 600 км, на высотах до 600 км. Одновременно сопровождается до 200 трасс целей с радиальными скоростями до 18 тысяч км/час».
В секторном режиме аппаратура комплекса может отслеживать до 20 целей на дальности до 1800 км и на высотах до 1200 км.
«В мобильных трехкоординатных многодиапазонных радиолокационных комплексах средних и больших высот боевого режима межвидового применения "Небо-М" использованы средства со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии стелс», – говорится в релизе.
Сообщается, что «для РЛК характерно малое время завязки трасс по высокоскоростным целям, высокий темп обновления и выдачи информации, в том числе по скоростным и маневрирующим целям, большие дальности обнаружения пусков баллистических ракет, большие потолки в режиме сопровождения баллистических целей».
В ведомстве уточнили, что «в режиме кругового обзора комплекс обеспечивает работу на дальности от 10 до 600 км, на высотах до 600 км. Одновременно сопровождается до 200 трасс целей с радиальными скоростями до 18 тысяч км/час».
В секторном режиме аппаратура комплекса может отслеживать до 20 целей на дальности до 1800 км и на высотах до 1200 км.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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