В США назвали российское оружие, которое может сорвать планы Пентагона
Российские разработки в сфере ядерного и обычного вооружения смогут сорвать так называемую Третью компенсационную стратегию Пентагона, ориентированную на создание нового высокотехнологичного оружия, пишет The National Interest со ссылкой на материалы Института оборонных и стратегических исследований.
«Обновленный арсенал ядерного оружия поможет России эффективно противодействовать появлению новых военных разработок у США, стран НАТО и Китая. Именно поэтому в ответ на развитие американской системы противоракетной обороны, у России появляются новые межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс", и подлодки класса "Борей", вооруженные ракетами "Булава"», – приводит статью Российская газета .
Кроме того, пишут эксперты, «разрабатываются тяжелая ракета "Сармат" и мобильная ракетная система "Рубеж", идет развитие железнодорожного ракетного комплекса, ведется работа над созданием гиперзвуковых боеголовок и модернизируется стратегический бомбардировщик Ту-160».
Также, по данным авторов, Россия совершенствует свои тактические ядерные силы, в том числе баллистические ракеты малой дальности, атомные бомбы, крылатые ракеты и даже ядерные ракеты класса "земля-воздух".
Издание признаёт, что уже сейчас Россия «имеет значительное преимущество перед США по качеству и разнообразию систем доставки и может обеспечить стратегическую эффективность своих ядерных сил в ближайшем будущем».
При этом в России не отказались от развития неядерного вооружения, и некоторые разработки смогли продвинуться далеко вперед. Для примера эксперты приводят «оружие с направленной энергией, гиперзвуковое и рельсовое оружие, а также подводные беспилотные аппараты».
По мнению авторов, «в долгосрочной перспективе Россия будет активно развивать роботизированные и дистанционно управляемые системы, в том числе беспилотные летательные аппараты и наземные транспортные средства, которые испытываются уже сейчас». Получат дальнейшее развитие системы РЭБ, средства кибервойны и управления войсками.
РФ продолжит внедрять продвинутые системы противовоздушной и противоракетной обороны дальнего и сверхдальнего радиуса действия, которые также можно использовать для достижения превосходства в воздухе.
«В конечном счете, Кремль проводит разумную стратегию, учитывая технические и материальные ресурсы России», – заключает издание.
«Обновленный арсенал ядерного оружия поможет России эффективно противодействовать появлению новых военных разработок у США, стран НАТО и Китая. Именно поэтому в ответ на развитие американской системы противоракетной обороны, у России появляются новые межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс", и подлодки класса "Борей", вооруженные ракетами "Булава"», – приводит статью Российская газета .
Кроме того, пишут эксперты, «разрабатываются тяжелая ракета "Сармат" и мобильная ракетная система "Рубеж", идет развитие железнодорожного ракетного комплекса, ведется работа над созданием гиперзвуковых боеголовок и модернизируется стратегический бомбардировщик Ту-160».
Также, по данным авторов, Россия совершенствует свои тактические ядерные силы, в том числе баллистические ракеты малой дальности, атомные бомбы, крылатые ракеты и даже ядерные ракеты класса "земля-воздух".
Издание признаёт, что уже сейчас Россия «имеет значительное преимущество перед США по качеству и разнообразию систем доставки и может обеспечить стратегическую эффективность своих ядерных сил в ближайшем будущем».
При этом в России не отказались от развития неядерного вооружения, и некоторые разработки смогли продвинуться далеко вперед. Для примера эксперты приводят «оружие с направленной энергией, гиперзвуковое и рельсовое оружие, а также подводные беспилотные аппараты».
По мнению авторов, «в долгосрочной перспективе Россия будет активно развивать роботизированные и дистанционно управляемые системы, в том числе беспилотные летательные аппараты и наземные транспортные средства, которые испытываются уже сейчас». Получат дальнейшее развитие системы РЭБ, средства кибервойны и управления войсками.
РФ продолжит внедрять продвинутые системы противовоздушной и противоракетной обороны дальнего и сверхдальнего радиуса действия, которые также можно использовать для достижения превосходства в воздухе.
«В конечном счете, Кремль проводит разумную стратегию, учитывая технические и материальные ресурсы России», – заключает издание.
Использованы фотографии: http://ruspravda.info
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