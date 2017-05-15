13:50 15 мая

В США назвали российское оружие, которое может сорвать планы Пентагона

Российские разработки в сфере ядерного и обычного вооружения смогут сорвать так называемую Третью компенсационную стратегию Пентагона, ориентированную на создание нового высокотехнологичного оружия, пишет The National Interest со ссылкой на материалы Института оборонных и стратегических исследований.

В США назвали российское оружие, которое может сорвать планы Пентагона


«Обновленный арсенал ядерного оружия поможет России эффективно противодействовать появлению новых военных разработок у США, стран НАТО и Китая. Именно поэтому в ответ на развитие американской системы противоракетной обороны, у России появляются новые межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс", и подлодки класса "Борей", вооруженные ракетами "Булава"», – приводит статью Российская газета .


Кроме того, пишут эксперты, «разрабатываются тяжелая ракета "Сармат" и мобильная ракетная система "Рубеж", идет развитие железнодорожного ракетного комплекса, ведется работа над созданием гиперзвуковых боеголовок и модернизируется стратегический бомбардировщик Ту-160».

Также, по данным авторов, Россия совершенствует свои тактические ядерные силы, в том числе баллистические ракеты малой дальности, атомные бомбы, крылатые ракеты и даже ядерные ракеты класса "земля-воздух".

Издание признаёт, что уже сейчас Россия «имеет значительное преимущество перед США по качеству и разнообразию систем доставки и может обеспечить стратегическую эффективность своих ядерных сил в ближайшем будущем».

При этом в России не отказались от развития неядерного вооружения, и некоторые разработки смогли продвинуться далеко вперед. Для примера эксперты приводят «оружие с направленной энергией, гиперзвуковое и рельсовое оружие, а также подводные беспилотные аппараты».

По мнению авторов, «в долгосрочной перспективе Россия будет активно развивать роботизированные и дистанционно управляемые системы, в том числе беспилотные летательные аппараты и наземные транспортные средства, которые испытываются уже сейчас». Получат дальнейшее развитие системы РЭБ, средства кибервойны и управления войсками.

РФ продолжит внедрять продвинутые системы противовоздушной и противоракетной обороны дальнего и сверхдальнего радиуса действия, которые также можно использовать для достижения превосходства в воздухе.

«В конечном счете, Кремль проводит разумную стратегию, учитывая технические и материальные ресурсы России», – заключает издание.

Использованы фотографии: http://ruspravda.info
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Комментарии 4

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  1. cniza Сегодня, 13:34
    «В конечном счете, Кремль проводит разумную стратегию, учитывая технические и материальные ресурсы России», – заключает издание.


    И это правильно , а вы можете тратить сколько угодно.
    cniza
    1. Dimontius Сегодня, 13:42
      Перестаньте цитировать National Intterest, там Пушков главный автор. Необъективно. Типо дай похвалю сам себя...
      Dimontius
    2. ava09 Сегодня, 13:49
      Цитата: cniza
      И это правильно , а вы можете тратить сколько угодно.

      (с)Кроме того, пишут эксперты, «разрабатываются тяжелая ракета "Сармат" и мобильная ракетная система "Рубеж", идет развитие железнодорожного ракетного комплекса, ведется работа над созданием гиперзвуковых боеголовок и модернизируется стратегический бомбардировщик Ту-160».(с)
      А "на бумаге" ещё дешевле, только как этим воевать: "разрабатывается, идёт развитие, ведётся работа"? Всё это надо было ВЧЕРА (далеко не факт, что все эти планы будут в металле из-за "экономических трудностей") или отстаивать свои олигархические интересы на территории РФии - ЗАВТРА.
      ava09
  2. роман66 Сегодня, 13:35
    вот не живется же мирно, пентагон - главный гадюшник планеты
    роман66
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