13:52 15 мая

Линдси Грэм: Мы не сможем оставаться единой страной, пока не накажем Россию

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о необходимости наказать Россию за "угрозу американской демократии". Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC, передает РИА Новости

По его словам, он уверен "на тысячу процентов" в том, что российские спецслужбы взломали почту главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты и серверы Демократической партии, а также "породили хаос" в США.

Я считаю, что мы не сможем оставаться единой страной, пока не накажем Россию
— отметил Грэм.


Линдси Грэм: Мы не сможем оставаться единой страной, пока не накажем Россию


Он подчеркнул, что хакерам не удалось повлиять на исход выборов, однако, по его мнению, они "очень сильно старались" и подобные действия нельзя оставлять без ответа.

Сенатор сообщил, что подготовил новый проект санкций против России, который "поддерживают обе партии", и теперь намерен представить его президенту.

В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о причастности правительства России к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Избранный президент США Дональд Трамп называл обвинения в адрес России надуманными и отмечал, что его политические противники-демократы пытаются таким способом поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

В Москве обвинения в хакерских атаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к ним с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Использованы фотографии: http://yournewswire.com/
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Комментарии 12

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  1. cniza Сегодня, 13:36
    Я считаю, что мы не сможем оставаться единой страной, пока не накажем Россию
    — отметил Грэм.


    Тогда разделяйтесь , наказалка не выросла против России.
    cniza
    1. Самаритянин Сегодня, 13:44
      Цитата: cniza
      Я считаю, что мы не сможем оставаться единой страной, пока не накажем Россию
      — отметил Грэм.

      Тогда разделяйтесь , наказалка не выросла против России.

      А чем он наказать то может? Мы как-то незаметно полностью отвалились от зависимости США, не товарооборота, не крупных контрактов... Мы можем помочь товарищу Грэму, убрать из страны макдональдсы, заводы форд, ДМ, Пепсико, Проктер энд гембл
      , марсы, сникерсы и на крайний случай ЭПЛ... Вот веселуха будет :)))
      Самаритянин
    2. NIKNN Сегодня, 13:44
      Цитата: cniza
      Тогда разделяйтесь , наказалка не выросла против России.

      С я зыка сняли...первая мысль. А вообще чушь несусветная (пытаюсь из наших кого ни будь из думских юмористов похожих вспомнить и то не могу)
      Он подчеркнул, что хакерам не удалось повлиять на исход выборов, однако, по его мнению, они "очень сильно старались" и подобные действия нельзя оставлять без ответа.

      Я не пойму, "наши хакеры", кому помогали? и что у них не плучилось? tongue
      NIKNN
    3. hirurg Сегодня, 13:44
      Сенатор-республиканец трындит о своей уверенности о взломе серверов демократов русскими хакерами, с уверенностью аж на 1000%.
      Он круче, чем любой из экстрасенсов.
      (И тебя вылечат(с))
      hirurg
  2. barclay Сегодня, 13:36
    Какое горестное лицо у этого сенатора. Видимо, очень хочет, но не может.
    barclay
  3. Александр романов Сегодня, 13:40
    Да покласть на этого сенатора
    Александр романов
  4. faridg7 Сегодня, 13:41

    Я считаю, что мы не сможем оставаться единой страной,

    Оппаньки, кто то заметил, что США начали разваливаться? Блинский, а я со спиртным хотел завязать совсем, а под такую новость грех бутылочку "Черчиля" не открыть.
    faridg7
  5. vladimirvn Сегодня, 13:41
    Вполне естественное стремление матрасников вернуть положение дел к тому моменту, когда Россия стояла практически на коленях. Ан нет. Промухали вы ребята. Теперь и по мордам можно получить.
    vladimirvn
  6. PValery53 Сегодня, 13:41
    "Линдси Грэм: Мы не сможем оставаться единой страной, пока не накажем Россию"
    - Это что за "наказатель" такой выискался?! - И опять - "исключительный"! Ну вы подумайте, каков фрукт! - А не страшно "поставить на кон" свою никчёмную жизнёнку?!
    PValery53
  7. pvv113 Сегодня, 13:47
    он уверен "на тысячу процентов" в том, что российские спецслужбы взломали почту главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты и серверы Демократической партии, а также "породили хаос" в США

    Как объяснить этому убожеству, что его диарея - из головы, а хаос - нормальное состояние США?
    pvv113
  8. lopvlad Сегодня, 13:49
    Сенатор сообщил, что подготовил новый проект санкций против России, который "поддерживают обе партии", и теперь намерен представить его президенту.

    никак в США не могут понять что наказать Россию можно не введением санкций а их отменой.Отмена санкций это голубая мечта российского правительства во главе с Медведевым а в российском минфине на это просто молятся.
    lopvlad
  9. mitrich Сегодня, 13:50
    Это как же нам надо, в свете подобных словесных безмозглых испражнений, наказать матрасов за их прямое вмешательство в выборы РФ и переизбрание ими алкаша Ельцина?
    Это намного серьёзнее, и ответка должна быть суровая, по делам.
    mitrich
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