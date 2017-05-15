Линдси Грэм: Мы не сможем оставаться единой страной, пока не накажем Россию
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о необходимости наказать Россию за "угрозу американской демократии". Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC, передает РИА Новости
По его словам, он уверен "на тысячу процентов" в том, что российские спецслужбы взломали почту главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты и серверы Демократической партии, а также "породили хаос" в США.
Он подчеркнул, что хакерам не удалось повлиять на исход выборов, однако, по его мнению, они "очень сильно старались" и подобные действия нельзя оставлять без ответа.
Сенатор сообщил, что подготовил новый проект санкций против России, который "поддерживают обе партии", и теперь намерен представить его президенту.
В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о причастности правительства России к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.
Избранный президент США Дональд Трамп называл обвинения в адрес России надуманными и отмечал, что его политические противники-демократы пытаются таким способом поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.
В Москве обвинения в хакерских атаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к ним с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
По его словам, он уверен "на тысячу процентов" в том, что российские спецслужбы взломали почту главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты и серверы Демократической партии, а также "породили хаос" в США.
Я считаю, что мы не сможем оставаться единой страной, пока не накажем Россию— отметил Грэм.
Он подчеркнул, что хакерам не удалось повлиять на исход выборов, однако, по его мнению, они "очень сильно старались" и подобные действия нельзя оставлять без ответа.
Сенатор сообщил, что подготовил новый проект санкций против России, который "поддерживают обе партии", и теперь намерен представить его президенту.
В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о причастности правительства России к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.
Избранный президент США Дональд Трамп называл обвинения в адрес России надуманными и отмечал, что его политические противники-демократы пытаются таким способом поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.
В Москве обвинения в хакерских атаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к ним с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
Использованы фотографии: http://yournewswire.com/
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