15:47 15 мая

Скандал вокруг финской "расстрельной" монеты

Информационный портал Yle сообщает о скандале, разразившемся вокруг выпуска в Финляндии памятной монеты к 100-летию независимости государства. Причина скандала связана с изображением, которое нанесено на монету. На монете изображён расстрел финскими военными предположительно русских во время гражданской войны. Своё возмущение по поводу отчеканенной монеты выразили в министерстве финансов Финляндии.

Заявление главы Минфина Петтер Орпо:
Я был шокирован, когда узнал, что монетный двор выпустил юбилейную монету с абсолютно, на мой взгляд, неприемлемым изображением. Я не понимаю, как это соотносится с настроениями 100-летнего юбилея независимости. Я очень надеюсь, что монета будет изъята из обращения. Финляндии 100 лет, мы вместе, мы единая нация. Я просто не понимаю, как это могло произойти.


Минист Орпо при этом попросил извинений у общественности за «недосмотр».


В связи с такого рода заявлением министра финансов возникает вопрос, кто именно утверждал изображения для последующей чеканки.
При этом известен автор «шедевра». Это финский дизайнер Илкка Суппанен, заявивший, что будет разочарован, если монету с его графикой чеканить не будут. По словам Суппанена, он «просто хотел показать ужас гражданской войны».

Скандал вокруг финской "расстрельной" монеты


Суппанен:
Идею для серии можно сформулировать как две стороны медали. В каждой эпохе есть свои достижения и свои вызовы. Мне кажется, вызовом молодой Финляндии была как раз гражданская война.


У Суппанена монетный двор Финляндии заказал пять изображений для юбилейных монет.

Использованы фотографии: Suomen Rahapaja
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Комментарии 37

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  1. Комментарий был удален.
  2. cniza Сегодня, 13:59
    Минист Орпо при этом попросил извинений у общественности за «недосмотр».


    Наверное , ответку хотят получить ... , а изъять монеты не пробовали.
    cniza
    1. Zibelew Сегодня, 14:05
      Я думаю дизайнер Илкка Суппанен сознательно поднял эту тему. А то к сожалению много фактов истории умалчивается. Тема "белого террора" вообще не упоминается, когда как "красный террор" звучит из каждого утюга.Тема "А оказывается финны занимались геноцидом" фактически никому не известна. И тогда более понятны становятся причины "советско-финской войны 1939 года".
      Zibelew
      1. НасРать Сегодня, 14:09
        Новость опоздала приблизительно на месяц ... wassat
        НасРать
      2. рич Сегодня, 14:14
        А на фотке красногвардейцы прямо из окопов - в шляпах, пиджаках, галстуках и белых сорочках. Что ж вы душой кривите-то? Кого там финны в апреле 1918-го на Фридрихсгамском валу в Выборге расстреливали-то?
        рич
        1. hirurg Сегодня, 14:24
          В любом случае есть рамки, которые переступать не следует.
          Хотя Украине следовало бы отчеканить зрадную монету в честь Е..видения с голой задницей на аверсе. Так.., чтобы помнить. laughing
          hirurg
        2. Knizhnik Сегодня, 15:24
          Речь идёт о гражданской войне. Расстреливают "красных" финнов
          Knizhnik
      3. xetai9977 Сегодня, 15:00
        А причём тут " русские"? Финны в 1918 нехило убивали финнов. У расстреливаемых на лбу написано,что они "русские"? А что касается изображения,то согласен, что это идиотизм
        xetai9977
    2. сибиралт Сегодня, 14:24
      Уж лучше бы они на монетах обнаженку своих министров чеканили. belay
      сибиралт
    3. словак Сегодня, 15:06
      Уже можно. В коллекцию положил!
      словак
    4. adma Сегодня, 15:39
      Цитата: cniza
      Наверное , ответку хотят получить ..

      Рубль с изображением расстрела финнов?
      adma
  3. Teberii Сегодня, 14:00
    Да совсем заиграли, уже изображения с расстрелами на монетах изображать,надеюсь в серию не пойдет .
    Teberii
    1. DenZ Сегодня, 14:49
      Конечно- же монеты с изображением поз из Кама-сутры намного более по- европейски.
      DenZ
  4. Knizhnik Сегодня, 14:01
    Художник он человек творческий, "я так вижу" и весь спрос, а остальные куда смотрели?
    Knizhnik
    1. svp67 Сегодня, 14:06
      Цитата: Knizhnik
      а остальные куда смотрели?

      Вот КУДА сейчас наш МИД смотрит? Не пора ли ВЫЗВАТЬ Посла Финляндии, для дачи ОБЪЯСНЕНИЙ?
      svp67
      1. слава1974 Сегодня, 14:12
        Не пора ли ВЫЗВАТЬ Посла Финляндии, для дачи ОБЪЯСНЕНИЙ?

        А может пока подождать? А потом предъявить счет за всех невинно убиенных , и пусть каются потом все жизнь, компенсации выплачивают.
        Раз монету выпустили - значит вину признают и уже не отвертятся.
        слава1974
    2. Венд Сегодня, 14:08
      Цитата: Knizhnik
      Художник он человек творческий, "я так вижу" и весь спрос, а остальные куда смотрели?

      Думаю тут не только в творчестве дело. Помнится и в Москве на Белорусском вокзале к памятнику приделали немецкий карабин. Потом пришлось спиливать.
      Только ли это безграмотность и творческое видение?
      Венд
    3. рич Сегодня, 14:26
      Knizhnik: Художник он человек творческий, "я так вижу" и весь спрос, а остальные куда смотрели?

      а он не художник, а дизайнер. он просто преревел в вектор растровое изображение с фото
      рич
      1. barclay Сегодня, 14:48
        Cовершенно верно. Такой "шедевр" может сделать любой начинающий в области графического дизайна, знакомый с инструментом "трассировки" растрового изображения.
        Тут идея в другом. Кто бы там кого не расстреливал, а дело в извращенной форме человеческого сознания. Но это извращение кто то утверждил для запуска в тираж.
        И еще, если эту монету власти изымут из оборота, то у нумизматов она будет стоить "бешеных денег". Может быть настоящая цель была именно в этом?
        barclay
    4. Knizhnik Сегодня, 15:26
      Я к тому, что художник может легко отмазаться, а спрашивать надо с тех, кто его контролирует
      Knizhnik
      1. рич Сегодня, 15:30
        Да никто его не контролирует. Только макет этой монеты кто-то утверждал. Какой-то чиновник монетного двора Финляндии
        рич
  5. Altona Сегодня, 14:07
    Можно вспомнить о зверствах лахтарей-маннергеймовцев на временно оккупированной советской земле. Наберите в поиске и увидите страшные фотографии и описания преступлений, в том числе и военных, солдат Маннергейма.
    Altona
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:07
    Ужасное время было ...кровь людская лилась как белых так и красных...и финны с удовольствием убивали тогда и тех и других.

    Один из русских эмигрантов, живших в то время недалеко от Выборга, так описывал происходившее в городе: «Решительно все, от гимназистов до чиновников, попадавшиеся в русской форме на глаза победителей пристреливались на месте; неподалеку от дома Пименовых были убиты два реалиста, выбежавшие в мундирчиках приветствовать белых; в городе убито 3 кадета; сдавшихся в плен красных белые оцепляли и гнали в крепостной ров; при этом захватывали и часть толпы, бывшей на улицах, и без разбора и разговоров приканчивали во рву и в других местах. Кого расстреливали, за что, все это было неизвестно героям ножа! Расстреливали на глазах у толпы; перед расстрелом срывали с людей часы, кольца, отбирали кошельки, стаскивали сапоги, одежду и т. д. Особенно охотились за русскими офицерами; погибло их несть числа и в ряду их комендант, интендант, передавший перед этим свой склад белым, и жандармский офицер; многих вызывали из квартир, якобы для просмотра документов, и они домой уже не возвращались, а родственники потом отыскивали их в кучах тел во рву: с них оказывалось снятым даже белье».

    http://poltora-bobra.livejournal.com/73309.html

    Даже русских женщин не жалели...также убивали по этническим причинам.

    В 1918 году в лагере для военнопленных в Хеннале были расстреляны 218 женщин без судебного разбирательства, утверждает новое исследование. Основаниями для массового убийства послужили идеи расовой гигиены и демонизации образа «красных» женщин в буржуазной прессе.
    http://ss69100.livejournal.com/2825552.html

    Вообще тему этнической чистки русского народа никто не хочет широко освещать среди наших соседей ...как будто воды в рот набрали. what
    Тот же ЛЕХА
    1. Zoldat_A Сегодня, 14:51
      Алексей, hi !
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Вообще тему этнической чистки русского народа никто не хочет широко освещать среди наших соседей ...как будто воды в рот набрали.
      А вспомните, как в советское время рассказывали, что Хатынь сожгли немцы? А почему? А просто чтобы не сталкивать лбами "братский" украинский и "братский" белорусский народ. А сейчас те, кто сжёг Хатынь, на Украине "херои", блин....
      Zoldat_A
    2. Alexey RA Сегодня, 15:07
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ужасное время было ...кровь людская лилась как белых так и красных...и финны с удовольствием убивали тогда и тех и других.

      Причём убивали именно русских (и тех, кто был на них похож). Не белых или красных, а всех русских:
      Капитан ликвидационного управления Константин Назаров, по рассказам жены Анны, вышел из дома утром 29 апреля, чтобы поприветствовать белогвардейцев, и отправился на вокзал, чтобы получить какое-либо разрешение на пребывание. «Но на вокзале была большая очередь из ожидавших, и он отправился домой, а затем в свою контору по адресу Екатерининская улица, 21, где его вместе с другими членами ведомства арестовали в 11 часов утра». Назаров никоим образом не помогал красногвардейцам и не являлся большевиком. Но его расстреляли между валами в тот же день.
      Alexey RA
  7. voyaka uh Сегодня, 14:10
    В истории Финляндии Гражданская война 1918 года - один из самых
    трагических эпизодов. Это и хотел отразить художник.
    Но на монете надо было так и написать: "ужасы гражданской войны". Для полной ясности.
    voyaka uh
    1. роман66 Сегодня, 14:20
      бред какой-то. монета посвящена независимости - ну и изображай свободный труд на благо суоми, при чем здесь ? финны вроде разумные люди и не такие уж тормоза , заказушкой поопахивает
      роман66
      1. Monster_Fat Сегодня, 15:24
        заказушкой поопахивает

        Путин-не?
        Monster_Fat
    2. pv1005 Сегодня, 14:23
      Цитата: voyaka uh
      В истории Финляндии Гражданская война 1918 года - один из самых
      трагических эпизодов. Это и хотел отразить художник.
      Но на монете надо было так и написать: "ужасы гражданской войны". Для полной ясности.

      То есть вы хотите сказать, что если на 100 летие Израиля выпустить монету на которой будет изображено как СС расстреливает еврея узника концлагеря то с вашей стороны протеста не будет?
      pv1005
    3. sabakina Сегодня, 14:24
      voyaka uh, можно подумать, что в России в 18 году это было рядовое явление.
      sabakina
      1. Monster_Fat Сегодня, 15:35
        Вы не поверите-но во время ЛЮБЫХ гражданских войн-изображенное на монете является рядовым явлением, причем далеко не самым жестоким....Россия-не исключение.
        Monster_Fat
  8. AlexTires Сегодня, 14:14
    Почему они все так боятся свою сущность показать?!
    AlexTires
  9. sabakina Сегодня, 14:22
    По словам Суппанена, он «просто хотел показать ужас гражданской войны».

    Тогда причём тут независимость? belay
    sabakina
    1. К-50 Сегодня, 14:44
      Цитата: sabakina
      Тогда причём тут независимость?

      Он показал, как Финны эту независимость добыли. sad
      К-50
  10. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:48
    На монете изображён расстрел финскими военными предположительно русских

    Предположительно осуждаю финов. laughing
    Молодой_Коммунист
  11. Alexey RA Сегодня, 14:50
    По словам Суппанена, он «просто хотел показать ужас гражданской войны».

    Проблема в том, что если это расстрел русских - то изображена не гражданская война. В таком случае на монете изображены геноцид и этнические чистки русских, оказавшихся на территории независимой Финляндии.
    Чистки эти были именно этническими - среди убитых белофиннами были чиновники, жандарм, отставные офицеры, солдаты и рабочие, вся вина которых была лишь в том, что они были русскими (или их посчитали русскими). Более того, некоторые из расстрелянных до этого приветствовали вход белофиннов в Выборг.
    Alexey RA
    1. voyaka uh Сегодня, 15:21
      В Финляндии не скрывают эти преступления. Опубликованы исследования,
      воспоминания очевидцев. С фамилиями, списками
      voyaka uh
    2. Monster_Fat Сегодня, 15:29
      Молодцы те кто выпустил эти монеты-вытащили на люди "грязное бельишко" которое так тщательно скрывают эти типа такие "демократичные", такие свободолюбивые, вечно страдающие от соседства с "агрессивным, непредсказуемым соседом" ("белые и пушистые") лопари...
      Monster_Fat
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