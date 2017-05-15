Скандал вокруг финской "расстрельной" монеты
Информационный портал Yle сообщает о скандале, разразившемся вокруг выпуска в Финляндии памятной монеты к 100-летию независимости государства. Причина скандала связана с изображением, которое нанесено на монету. На монете изображён расстрел финскими военными предположительно русских во время гражданской войны. Своё возмущение по поводу отчеканенной монеты выразили в министерстве финансов Финляндии.
Заявление главы Минфина Петтер Орпо:
Минист Орпо при этом попросил извинений у общественности за «недосмотр».
В связи с такого рода заявлением министра финансов возникает вопрос, кто именно утверждал изображения для последующей чеканки.
При этом известен автор «шедевра». Это финский дизайнер Илкка Суппанен, заявивший, что будет разочарован, если монету с его графикой чеканить не будут. По словам Суппанена, он «просто хотел показать ужас гражданской войны».
Суппанен:
У Суппанена монетный двор Финляндии заказал пять изображений для юбилейных монет.
Заявление главы Минфина Петтер Орпо:
Я был шокирован, когда узнал, что монетный двор выпустил юбилейную монету с абсолютно, на мой взгляд, неприемлемым изображением. Я не понимаю, как это соотносится с настроениями 100-летнего юбилея независимости. Я очень надеюсь, что монета будет изъята из обращения. Финляндии 100 лет, мы вместе, мы единая нация. Я просто не понимаю, как это могло произойти.
Минист Орпо при этом попросил извинений у общественности за «недосмотр».
В связи с такого рода заявлением министра финансов возникает вопрос, кто именно утверждал изображения для последующей чеканки.
При этом известен автор «шедевра». Это финский дизайнер Илкка Суппанен, заявивший, что будет разочарован, если монету с его графикой чеканить не будут. По словам Суппанена, он «просто хотел показать ужас гражданской войны».
Суппанен:
Идею для серии можно сформулировать как две стороны медали. В каждой эпохе есть свои достижения и свои вызовы. Мне кажется, вызовом молодой Финляндии была как раз гражданская война.
У Суппанена монетный двор Финляндии заказал пять изображений для юбилейных монет.
Использованы фотографии: Suomen Rahapaja
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