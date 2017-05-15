В России создан аванпроект БПЛА среднего класса «Фрегат»
Группа «Кронштадт» создала аванпроект среднего беспилотника вертикального взлета семейства «Фрегат», передает ТАСС сообщение гендиректора компании Армена Исаакяна.
Он подчеркнул, что «вывод на рынок среднего "Фрегата" напрямую зависит от степени зрелости рынка».
Кроме того, компания уже давно занимается тематикой тяжелого БПЛА.
Агентство напоминает, что впервые перспективный скоростной беспилотник безаэродромного базирования "Фрегат" был представлен на авиасалоне МАКС-2015. Аппарат предназначен для воздушной разведки и доставки грузов.
Мы уже подтвердили тактико-технические характеристики беспилотника среднего класса семейства "Фрегат" вертикального взлета на масштабных моделях, провели натурные полевые работы, сделали аванпроект – словом, у нас есть полная готовность к реализации этого проекта,сказал Исаакян в интервью агентству.
Он подчеркнул, что «вывод на рынок среднего "Фрегата" напрямую зависит от степени зрелости рынка».
Я оцениваю ее пока как низкую. И причина, прежде всего, в вопросах регулирования, обеспечения безопасности, готовности технологий, экономики изделия,перечислил гендиректор.
Кроме того, компания уже давно занимается тематикой тяжелого БПЛА.
Этой тематикой компания занимается достаточно давно. За эти годы мы создали серьезные наработки, связанные с композитным производством, с созданием бортовой электроники и авионики, систем управления и связи, наземных пунктов, полезных нагрузок и программного обеспечения,рассказал Исаакян.
Агентство напоминает, что впервые перспективный скоростной беспилотник безаэродромного базирования "Фрегат" был представлен на авиасалоне МАКС-2015. Аппарат предназначен для воздушной разведки и доставки грузов.
Использованы фотографии: http://forum.polismi.org
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