15:44 15 мая

В России создан аванпроект БПЛА среднего класса «Фрегат»

Группа «Кронштадт» создала аванпроект среднего беспилотника вертикального взлета семейства «Фрегат», передает ТАСС сообщение гендиректора компании Армена Исаакяна.

В России создан аванпроект БПЛА среднего класса «Фрегат»


Мы уже подтвердили тактико-технические характеристики беспилотника среднего класса семейства "Фрегат" вертикального взлета на масштабных моделях, провели натурные полевые работы, сделали аванпроект – словом, у нас есть полная готовность к реализации этого проекта,
сказал Исаакян в интервью агентству.


Он подчеркнул, что «вывод на рынок среднего "Фрегата" напрямую зависит от степени зрелости рынка».

Я оцениваю ее пока как низкую. И причина, прежде всего, в вопросах регулирования, обеспечения безопасности, готовности технологий, экономики изделия,
перечислил гендиректор.

Кроме того, компания уже давно занимается тематикой тяжелого БПЛА.

Этой тематикой компания занимается достаточно давно. За эти годы мы создали серьезные наработки, связанные с композитным производством, с созданием бортовой электроники и авионики, систем управления и связи, наземных пунктов, полезных нагрузок и программного обеспечения,
рассказал Исаакян.

Агентство напоминает, что впервые перспективный скоростной беспилотник безаэродромного базирования "Фрегат" был представлен на авиасалоне МАКС-2015. Аппарат предназначен для воздушной разведки и доставки грузов.

Использованы фотографии: http://forum.polismi.org
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Комментарии 17

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  1. svp67 Сегодня, 14:04
    Аванпрект это конечно хорошо, но летный экземпляр во сто крат Лучше. Он то будет и когда?
    svp67
    1. рич Сегодня, 14:08
      БПЛА «Фрегат» предназначенный для решения задач воздушной разведки и доставки грузов, будет способен нести до 1700 кг полезной нагрузки при взлете по самолетному и до 1000 кг – при вертолетном взлете. Максимальная высота полета составит 8000 метров, ожидаемая продолжительность – около 10 часов. Аппарат с подобными характеристиками имеет серьезные перспективы и будет востребован широким кругом потребителей для выполнения различных задач: от воздушного мониторинга до оперативной доставки грузов. Серийное производство «Фрегата» будет налажено в 2022 году


      ХАРАКТЕРИСТИКИ
      Размах, м: 19, со сложенными консолями - 10;
      Высота, м: 3,1;
      Продолжительность полета, ч: 10;
      Практическая дальность, км: 5000;
      Макс полезная нагрузка при взлете по самолетному, кг: 1700;
      Макс полезная нагрузка при вертикальном взлете, кг: 1000;
      Взлетная масса при вертикальном взлете, кг: 7000;
      Диапазон скоростей полета км/ч: 0-600;
      Максимальная высота полета, м: 8000
      рич
    2. НасРать Сегодня, 14:11
      Цитата: svp67
      Аванпрект это конечно хорошо, но летный экземпляр во сто крат Лучше. Он то будет и когда?

      Написано же - он ни кому не нужен!!!!! wassat
      НасРать
      1. opus Сегодня, 14:32
        Цитата: НасРать
        он ни кому не нужен!!!!!


        Нужен. Не знают только кто пилить будет.
        2015:В НАСА испытали десятимоторный беспилотник GL-10 с вертикальным взлетом


        https://www.nasa.gov/langley/ten-engine-electric-
        plane-completes-successful-flight-test

        opus
        1. Лопатов Сегодня, 14:53
          Цитата: opus
          Нужен. Не знают только кто пилить будет.

          Совсем не факт, что нужен.
          Дорогой беспилотник уровня дивизия-армия. Дорогой не потому, что разработчики редиски, а потому что намного сложнее тех, что ставятся на вооружение.

          Видимо, военные пока не уверены в целесообразности таких закупок.
          Лопатов
    3. сибиралт Сегодня, 14:17
      Ну, теперь на разведку в Америку летать будем! Пока рынок "созреет".
      сибиралт
    4. dauria Сегодня, 14:35
      но летный экземпляр во сто крат Лучше. Он то будет и когда?


      Это только Григорович мог на свои за год построить летающий гидросамолёт ( да не один) и потом предложить на вооружение . wink Теперь по-другому. Мы вам сказку расскажем , а вы нам кучу денег. Такое чувство, что МО даже с техзаданием не определилось. Лепят все кто во что горазд и потом предлагают "попробовать". Причём по несуразным ценам и за счет "казны". Кустарщина выходит какая-то.
      А уж вот на это -"... семейства "Фрегат" вертикального взлета на масштабных моделях" очень осторожно смотреть надо. Масштаб -штука коварная. Особенно в прочности материалов. Самолётик из тетрадного листа летает неплохо, попробуйте свернуть из ватмана А1 wink .
      dauria
      1. Avis Сегодня, 14:46
        Цитата: dauria
        на масштабных моделях" очень осторожно смотреть надо. Масштаб -штука коварная. Особенно в прочности материалов. Самолётик из тетрадного листа летает неплохо, попробуйте свернуть из ватмана А1 wink .

        Много Вы знаете самолётов (после 1930-х г.г.), не прошедших этой стадии?
        Avis
        1. dauria Сегодня, 14:53
          Много Вы знаете самолётов (после 1930-х г.г.), не прошедших этой стадии?

          Какой именно? Модель аэродинамической продувки - свои законы и масштабные коэффициенты, прочность - другие, компоновочный макет- третьи . И лепить "масштабную копию " для анонса продаж - это рекламный трюк , а не техническая необходимость.
          dauria
          1. Avis Сегодня, 15:15
            Цитата: dauria
            Много Вы знаете самолётов (после 1930-х г.г.), не прошедших этой стадии?

            Какой именно? Модель аэродинамической продувки - свои законы и масштабные коэффициенты, прочность - другие, компоновочный макет- третьи . И лепить "масштабную копию " для анонса продаж - это рекламный трюк , а не техническая необходимость.

            Этап модели. И нигде не написано, что "для анонса продаж".
            Avis
  2. cniza Сегодня, 14:05
    А где информация ?, кроме анонса ничего.
    cniza
    1. opus Сегодня, 14:31
      Цитата: cniza
      А где информация ?, кроме анонса ничего.


      на «МАКС-2015» представляли

      патент был в 2014

      В документе указывается, что БЛА содержит фюзеляж, киль, снабженный рулями направления, шасси с передней, двумя боковыми и задней стойками, сочлененное крыло, два подъемномаршевых вентилятора, каждый из которых состоит из многолопастного винта, с изменяемым шагом, в профилированном кольце с независимо управляемым приводом поворота, силовую установку с одним или более двигателями, узлом передачи вращающего момента, в качестве которого используют механический редуктор, от двигателя на приводные валы подъемномаршевых вентиляторов и устройством управления тангажом, в качестве которого используют двигатель с фенестроном, расположенным в хвостовой части фюзеляжа. При этом, подъемномаршевые вентиляторы закреплены вблизи центра масс, симметрично относительно оси ЛА на силовой балке, сквозь которую проходит приводной вал, жестко соединенной с фюзеляжем. Консоли сочлененного крыла, содержащего законцовки крыла, закрылки, элероны и рули высоты, выполнены складными. Управляемый привод обеспечивает поворот подъемномаршевого вентилятора вокруг силовой балки на 180° вперед и назад. Внутри фюзеляжа, содержащего в своей центральной части воздухозаборник и сопло, расположены не менее одного отсека с общесамолетным оборудованием, полезной нагрузкой и топливные баки. Кроме того, в режиме висения ЛА управляется изменением величины и направления векторов тяги подъемномаршевых вентиляторов. Управление ЛА автоматическое.
      opus
    2. dauria Сегодня, 14:40
      А где информация ?, кроме анонса ничего.


      Так и нет ничего, кроме анонса. Есть "идея" и "моделька в масштабе 1: 72 " . Предлагают купить . Не желаете ? Ах да, ещё и "расчеты", что всё будет таким, таким и вот таким.
      dauria
  3. Товарищ Глебов Сегодня, 14:12
    напрямую зависит от степени зрелости рынка

    Да ну неужели? В смысле, если никто за три цены не купит, разрабатывать и производить не будем? Никто не и не будет покупать, ибо на рынке есть "товарищи" у которых уже давно налажено производство всяких разных БПЛА.
    А вообще хорошо, что про беспилотки не только вспомнили, но уже что-то да сделали. Только первым делом родной армии надо поставить, а потом уже и про рынок думать. А то наши БПЛА еще советского производства. Делали, конечно, на века, но все уже подустарело. А в нынешних реалиях ударный класс ох ка бы не помешал, но и разведчик-транспорт тоже неплохо.
    Товарищ Глебов
    1. Миротворец Сегодня, 14:56
      Интересный аппарат.
      Миротворец
  4. Love is Сегодня, 14:47
    Еще ничего не создали путевого. Эти аванпроекты-деревянные крашенные модельки. Образования и умения не хватает. В России тостер запустить в серию это как подвиг. Бабла у государства море. А вот давать то особо и некому. Оно конвертируется вот в такие модельки, хорошее жилье, добротные немецкие машины и исчезает в недрах закрытых корпораций. Это как в штатах. Только в штатах не все так делают. А у нас почти все. У русского человека уверенно стирается совесть. Ну, да и фиг с ним.
    Love is
  5. ultra Сегодня, 15:34
    Фамилии Исакян,Погосян,как то настораживают! laughing
    ultra
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