ВДВ РФ испытали новую парашютную систему десантирования БМД
В Рязанской области 12 мая в ходе государственных испытаний современных средств десантирования для БМД-4М впервые осуществлено десантирование сразу нескольких этих новейших боевых машин с максимальной загрузкой, передает ЦАМТО сообщение Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Десантирование выполнялось парашютным способом из самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с высоты около 800 м.
Многокупольная система, входящая в состав новейших средств десантирования, общей площадью около 4 тыс. кв. м. обеспечила безопасное снижение и приземление боевых машин.
Подготовка БМД-4М к десантированию на базе войсковой части Тульского соединения ВДВ в Рязани и их погрузка на аэродроме Дягилево в самолет Ил-76 осуществлялись совместно с испытателями от Воздушно-космических сил России.
После приземления и расшвартовки БМД-4М военнослужащие и испытатели проверили их ходовые качества и работоспособность комплекса вооружения.
В ходе дальнейших испытаний будет проведено еще более 20 подобных десантирований БМД-4М, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Десантирование выполнялось парашютным способом из самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с высоты около 800 м.
архивное фото
Многокупольная система, входящая в состав новейших средств десантирования, общей площадью около 4 тыс. кв. м. обеспечила безопасное снижение и приземление боевых машин.
Подготовка БМД-4М к десантированию на базе войсковой части Тульского соединения ВДВ в Рязани и их погрузка на аэродроме Дягилево в самолет Ил-76 осуществлялись совместно с испытателями от Воздушно-космических сил России.
После приземления и расшвартовки БМД-4М военнослужащие и испытатели проверили их ходовые качества и работоспособность комплекса вооружения.
В ходе дальнейших испытаний будет проведено еще более 20 подобных десантирований БМД-4М, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Использованы фотографии: http://ti71.ru/
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