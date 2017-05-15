15:44 15 мая

ВДВ РФ испытали новую парашютную систему десантирования БМД

В Рязанской области 12 мая в ходе государственных испытаний современных средств десантирования для БМД-4М впервые осуществлено десантирование сразу нескольких этих новейших боевых машин с максимальной загрузкой, передает ЦАМТО сообщение Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Десантирование выполнялось парашютным способом из самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с высоты около 800 м.

ВДВ РФ испытали новую парашютную систему десантирования БМД

архивное фото



Многокупольная система, входящая в состав новейших средств десантирования, общей площадью около 4 тыс. кв. м. обеспечила безопасное снижение и приземление боевых машин.

Подготовка БМД-4М к десантированию на базе войсковой части Тульского соединения ВДВ в Рязани и их погрузка на аэродроме Дягилево в самолет Ил-76 осуществлялись совместно с испытателями от Воздушно-космических сил России.

После приземления и расшвартовки БМД-4М военнослужащие и испытатели проверили их ходовые качества и работоспособность комплекса вооружения.

В ходе дальнейших испытаний будет проведено еще более 20 подобных десантирований БМД-4М, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Использованы фотографии: http://ti71.ru/
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Комментарии 5

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  1. Machete Сегодня, 14:14
    Уже и реакция есть: fellow

    Британский таблоид Daily Star расценил испытания парашютной платформы для БМД-4М, прошедшие 12 мая в Рязанской области, как «подготовку России к третьей мировой войне».

    Издание также высказало мнение, что испытания парашютной платформы якобы являлись «репетицией борьбы с НАТО».
    Вместе с тем в материале британского таблоида под авторством Рэйчел О'Донохью обнаруживаются серьезные ошибки, так, автор пишет, что «российские танки буквально падали с неба», хотя на самом деле БМД-4М является боевой машиной десанта.
    Machete
    1. рич Сегодня, 14:23
      В Рязанской области 12 мая в ходе государственных испытаний современных средств десантирования для БМД-4М

      На аэродроме Дягилево? А что у нас там поблизости? 106-я ВДД
      рич
      1. Paranoid50 Сегодня, 14:25
        Цитата: рич
        А что у нас там поблизости? 106-я ВДД

        В Рязани ПДП базируется, плюс РВВДКУ.
        Paranoid50
    2. Olegovi4 Сегодня, 14:24
      Цитата: Machete
      буквально падали с неба

      а вот чужой "славы" нам не нужно. пусть хвастаются сами своими ПАДАЮЩИМИ хамви.
      Olegovi4
      1. Machete Сегодня, 14:25
        Ха-ха! И то верно!
        Machete
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