ВВС Турции приобретает 52 учебно-тренировочных самолета "Супер Мушшак"
В рамках проходящей в Стамбуле выставки IDEF-2017 c пакистанской государственной компанией "Пакистан аэронотикал комплекс" (Pakistan Aeronautical Complex – РАС) подписан официальный контракт на продажу ВВС Турции 52 учебно-тренировочных самолетов "Супер Мушшак", передают "Новости ВПК" .
На церемонии присутствовали министр обороны Турции Фикри Ышик и министр оборонной промышленности Пакистана Танвир Хуссейн.
В октябре 2013 года Секретариат оборонной промышленности МО Турции опубликовал запрос о предложениях на поставку ВВС Турции до 52 УТС основной подготовки, предназначенных для замены устаревших T-41D и SF-260D.
РАС в числе других компаний подала свое предложение по поставке УТС "Супер Мушшак" и в августе 2016 года была выбрана победителем конкурса. Хотя стоимость контракта не раскрывается, по данным СМИ, стоимость одного самолета может составить около 2 млн. долл.
"Супер Мушак" – это усовершенствованная версия самолета MFI-17 компании "Сааб" (Saab), проект которого был приобретен PAC в 1980-е гг. Разработка MFI-395 "Супер Мушшак", оснащенного двигателем мощностью 260 л.с., началась в 1995 году. Первый полет самолет выполнил в августе 1996 года. На вооружение ВВС Пакистана MFI-395 был принят в мае 2001 года. Пакистанские ВВС получили около 50 "Супер Мушшак". Еще 20 самолетов были поставлены ВВС Саудовской Аравии, пять – ВВС Омана. УТС также был принят на вооружение ВВС Ирана и Ирака. В июне 2016 года было объявлено о подписании контракта на поставку УТС "Супер Мушшак" ВВС Катара, а в октябре – ВВС Нигерии.
Турция станет первой страной НАТО, на вооружение ВВС которой будут приняты УТС "Супер Мушшак".
На церемонии присутствовали министр обороны Турции Фикри Ышик и министр оборонной промышленности Пакистана Танвир Хуссейн.
В октябре 2013 года Секретариат оборонной промышленности МО Турции опубликовал запрос о предложениях на поставку ВВС Турции до 52 УТС основной подготовки, предназначенных для замены устаревших T-41D и SF-260D.
РАС в числе других компаний подала свое предложение по поставке УТС "Супер Мушшак" и в августе 2016 года была выбрана победителем конкурса. Хотя стоимость контракта не раскрывается, по данным СМИ, стоимость одного самолета может составить около 2 млн. долл.
"Супер Мушак" – это усовершенствованная версия самолета MFI-17 компании "Сааб" (Saab), проект которого был приобретен PAC в 1980-е гг. Разработка MFI-395 "Супер Мушшак", оснащенного двигателем мощностью 260 л.с., началась в 1995 году. Первый полет самолет выполнил в августе 1996 года. На вооружение ВВС Пакистана MFI-395 был принят в мае 2001 года. Пакистанские ВВС получили около 50 "Супер Мушшак". Еще 20 самолетов были поставлены ВВС Саудовской Аравии, пять – ВВС Омана. УТС также был принят на вооружение ВВС Ирана и Ирака. В июне 2016 года было объявлено о подписании контракта на поставку УТС "Супер Мушшак" ВВС Катара, а в октябре – ВВС Нигерии.
Турция станет первой страной НАТО, на вооружение ВВС которой будут приняты УТС "Супер Мушшак".
Использованы фотографии: http://pakistancommandos.blogspot.ru/
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