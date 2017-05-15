15:51 15 мая

Владимир Путин назвал источником кибератаки WannaCry спецслужбы США

Президента России, находящегося в Китае на международном форуме «Один пояс – один путь», попросили дать комментарий по поводу мощнейшей хакерской атаки. Речь об атаке, которой подверглись десятки стран мира, включая РФ. Злоумышленники назвали распространявшийся по планете компьютерный вирус WannaCry.

Российского президента спросили, не является ли причастной к распространению вируса Россия?




Ответ Владимира Путина приводит «Интерфакс» :
Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило. Сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое.


Напомним, что о появлении прообраза вируса-шифровальщика именно в недрах АНБ США на днях высказался экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Сноуден отметил, что детище АНБ теперь несёт угрозу для нуждающихся в медпомощи людей, так как вирус атаковал министерство здравоохранения в РФ и профильные ведомства в других странах.

По словам Владимира Путина, кибератака не привела к существенным негативным последствиям для российских ведомств и компаний. Из заявление президента:
Для нас существенного никакого ущерба не было, для наших учреждений - ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других. Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего, это вызывает озабоченность.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 29

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  1. cniza Сегодня, 14:54
    Эта возня уже надоедает , очень продаваемый товар и не более и все хотят заработать , кто политические дивиденды , кто натуральные деньги.
    cniza
    1. BerBer Сегодня, 15:01
      К большому сожалению это не возня, скорее "первая ласточка" или "проба пера". Дальше будет интереснее - война на другом уровне.
      BerBer
      1. Zibelew Сегодня, 15:14
        Microsoft погорел на том что в системе безопасности своих продуктов оставлял закладочки для спецслужб США.
        Zibelew
        1. BATUHAN Сегодня, 15:47
          Эта хрень (вирус шифровальщик) уже ооооочень давно бродит по свету. Это даже не вирус а банальная программка шифрования. Просто и эффективно работает. Сам попадал несколько лет назад на эту байду. В итоге все данные на компе пришлось восстанавливать.
          Пока это не коснулось госструктур чиновникам было нас.рать на все это. Теперь же закукарекали.
          BATUHAN
    2. Чёрный Сегодня, 15:01
      А американцам опять русские хакеры явились. Визг стоит - мама не горюй. laughing
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 15:04
        а русские хакеры разве пропадали, они им скоро молиться начнут laughing
        pjastolov
        1. рич Сегодня, 15:26
          Интересный момент, Атаке была подверженна ОС Виндоус, а вот ОС МАС - нет. А в Северной Америке ОС МАС лидер по распространению
          рич
          1. NKVD Сегодня, 15:39
            Таких вирусов не бывает что бы один и тот же вирус поражал разные ОС ,а MAC это вообще другая платформа.
            NKVD
            1. рич Сегодня, 15:43
              Да я про другое....Подозрительно энто дело recourse
              рич
    3. Самаритянин Сегодня, 15:20
      Цитата: cniza
      Эта возня уже надоедает , очень продаваемый товар и не более и все хотят заработать , кто политические дивиденды , кто натуральные деньги.

      Эта возня и инфовойна приведёт к новой ОС в России, первые ласточки:
      «Лаборатория Касперского» выпустила собственную защищённую промышленную микроядерную ОС, https://sdelanounas.ru/blogs/81896/
      Самаритянин
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:07
    Вот когда уже у нас смастерят то действительно отечественную надежную ОС ,которой плевать будет на вирусы,черви,трояны и остальную живность? Я говорю не только о военных,но и о комерческой версии.
    Нонсенс какой-то...програмисты лучшие в мире,а своей ОС нет.
    НЕКСУС
    1. Кент0001 Сегодня, 15:11
      Все наши светлые умы как раз и работают в западных софтерных гигантах. А так говорят, что у нас что-то уже смастрячили, правда про защищенность системы информации нет.
      Кент0001
      1. BerBer Сегодня, 15:17
        Полностью согласен. Причём, чтобы работать в этой сфере даже никуда ехать не надо. Можно работать дома.
        BerBer
    2. aybolyt678 Сегодня, 15:13
      они уже не наши, а их. Все наши программеры поменяли Родину , ну или почти все
      aybolyt678
      1. BerBer Сегодня, 15:21
        К сожалению деньги не имеют Родины. А ребятам есть хочется. Так что не судите, да не судимы будете. А работать над программами (повторяюсь) можно не выходя из дома.
        BerBer
    3. kuznec Сегодня, 15:16
      Есть уже. На основе линукс. Надёжнее линя еще ничего не придумали. Половина его реализаций русские программеры сделали. Вопрос в предметных приложениях - БД, Офис, Акады, ГрафРедакторы, бухгалтерия - это то, что лежит на поверхности. Вот здесь работы непочатый край. Смысла в голой оси мало.
      kuznec
      1. kuznec Сегодня, 15:18
        Хотя, чуток зная предмет изнутри - уже кое-что есть. Зубы обломают АНБшники.
        kuznec
      2. НЕКСУС Сегодня, 15:21
        Цитата: kuznec
        Есть уже. На основе линукс

        Я говорю о совершенно новой ОС...линукс -это ядро,и справедливости ради скажу очень добротно слепленное...но...Считаю, хорошо бы создать полностью свое.Понимаю,что гемороя много,начиная от Софта и заканчивая совместимостью. Видимо у нас уже на генном уровне как с машинами...лучшие в мире танки делаем,а нормальный серийный автомобиль для народа так и не сподобились создать. Вот так и с ОС отечественной.
        НЕКСУС
        1. kuznec Сегодня, 15:28
          Я Вас уверяю, в нужных местах стоит нужный отечественный процессор без закладок, и там не ОС, а ассемблированный код, которому все вирусы п...х., и быстродействия этой примититивной микросхемы при умении (а главное, не лени) наших программеров хватит за глаза, чтобы всё нужное обеспечить. Это СыШы пусть в вижуале программируют. Как говорил мой препод в 1989 году - один хороший системный программист стОит суперкомпьютера.
          kuznec
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:29
            Цитата: kuznec
            Я Вас уверяю, в нужных местах стоит нужный отечественный процессор без закладок, и там не ОС, а ассемблированный код, которому все вирусы п...х.

            Да я не только ведь говорю об оборонке то...Я говорю и о людях ,которые,я уверен,с удовольствием пересели бы на отечественную ОС,если бы она была хорошего мирового уровня.
            НЕКСУС
            1. Walanin Сегодня, 15:39
              ОС сама по себе никому не нужна. Нужен софт. А для этого нужно денег сильно больше вложить, чем даже в космическую программу или в перевооружение армии. В общем то такого сейчас никто в мире себе не может позволить сделать самостоятельно. Кроме США, но они вкладывались в эту сферу 50 лет.
              Walanin
            2. kuznec Сегодня, 15:42
              Да всё уже есть. Наверное - маркетинг не торт. Даже на бесплатное отечественное ПО люди стремаются перейти. А вот я и все мои знакомые давно уже пересели на ОпенОфис отечественного разлива, Вот если бы Касперский для резидентов (Россиян) сделал скидку, а лучше бесплатную лицензию, возможно с частичной оплатой государством - вот это был бы ход.
              kuznec
          2. Walanin Сегодня, 15:38
            Цитата: kuznec
            Я Вас уверяю, в нужных местах стоит нужный отечественный процессор без закладок, и там не ОС, а ассемблированный код, которому все вирусы п...х.

            попробуйте таким образом создать например военный тренажер с 3Д графикой, или хотя бы примитивный текстовый редактор.
            С удовольствием посмотрю на это.
            Walanin
    4. Самаритянин Сегодня, 15:21
      «Лаборатория Касперского» выпустила собственную защищённую промышленную микроядерную ОС"
      https://xakep.ru/2015/12/21/kos/
      Самаритянин
    5. Самаритянин Сегодня, 15:21
      «Лаборатория Касперского» выпустила собственную защищённую промышленную микроядерную ОС"
      https://xakep.ru/2015/12/21/kos/
      Самаритянин
    6. bas Сегодня, 15:27
      Ну да, много чего лучшего родилось в России и переехало. Одна история Эльбруса чего стоит.
      bas
  3. venik Сегодня, 15:16
    Ну как тут не вспомнить "вмешательство России" в штатовскую "предвыборную компанию"?? А еще (в придачу) старинную добрую поговорку: "В бегущей толпе, ГРОМЧЕ ВСЕХ кричит: "Держи вора!!!" - именно, - САМ ВОР!!! (к вопросу о происхождении вируса "Wanna Cry").....
    venik
  4. МВГ Сегодня, 15:22
    У меня тоже комп глюкнул. С прошлого четверга по сегодня без компа. Ручки бы поотрывать этим создателям вирусов...
    МВГ
  5. KIBL Сегодня, 15:49
    Мантры про российских хакеров уже окончательно достали​!Надо на предстоящих выборах канцлера Германии все возможное чтобы немцы главой своего правительства выбрали.....ну хотя бы Жириновского!Вот тогда действительно можно орать о руке Москвы,а так пока весь пар уходит в паровозный гудок.Какие все таки они дегенераты,сами своими визгами опускают суверенитеты своих стран ниже плинтуса!
    KIBL
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