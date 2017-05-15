Владимир Путин назвал источником кибератаки WannaCry спецслужбы США
Президента России, находящегося в Китае на международном форуме «Один пояс – один путь», попросили дать комментарий по поводу мощнейшей хакерской атаки. Речь об атаке, которой подверглись десятки стран мира, включая РФ. Злоумышленники назвали распространявшийся по планете компьютерный вирус WannaCry.
Российского президента спросили, не является ли причастной к распространению вируса Россия?
Ответ Владимира Путина приводит «Интерфакс» :
Напомним, что о появлении прообраза вируса-шифровальщика именно в недрах АНБ США на днях высказался экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Сноуден отметил, что детище АНБ теперь несёт угрозу для нуждающихся в медпомощи людей, так как вирус атаковал министерство здравоохранения в РФ и профильные ведомства в других странах.
По словам Владимира Путина, кибератака не привела к существенным негативным последствиям для российских ведомств и компаний. Из заявление президента:
Российского президента спросили, не является ли причастной к распространению вируса Россия?
Ответ Владимира Путина приводит «Интерфакс» :
Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило. Сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое.
Напомним, что о появлении прообраза вируса-шифровальщика именно в недрах АНБ США на днях высказался экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Сноуден отметил, что детище АНБ теперь несёт угрозу для нуждающихся в медпомощи людей, так как вирус атаковал министерство здравоохранения в РФ и профильные ведомства в других странах.
По словам Владимира Путина, кибератака не привела к существенным негативным последствиям для российских ведомств и компаний. Из заявление президента:
Для нас существенного никакого ущерба не было, для наших учреждений - ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других. Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего, это вызывает озабоченность.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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